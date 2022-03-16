Время перемен: что ждет знаки зодиака в апреле 2022-го
К тому же многим будет важно занять лидирующее положение в сообществах, связанных с трудовой и социальной деятельностью. Появится или существенно усилится потребность быть услышанным, самовыражаться через взаимоотношения с социумом и единомышленниками. Укрепится гражданская позиция, жизнь общества и ее членов может на какой-то момент стать важнее собственного существования. А еще многие начнут весьма охотно вмешиваться в чужие дела и интенсивно решать проблемы, их не касающиеся.
Во второй же половине месяца мы станем тише и осмотрительнее, начать что-то новое будет сложнее, так как возрастет осторожность, появится явное нежелание рисковать тем, что есть, ради призрачного шанса получить нечто большее, да и работать сверх необходимого тоже мало кому захочется. На первое место выйдет стремление сохранить имеющееся, в том числе и добросердечные отношения с окружающими, инициативность поутихнет, в разы меньше станет непродуманного энтузиазма, и это убережет от нерентабельных вложений, причем не только денег, но и сил, времени, нервов.
При этом усилится потребность в красоте и комфорте окружающего пространства, а потому многие инициируют если и не крупномасштабный ремонт в доме, то, по крайней мере, смену интерьера, добавят интересные декоративные элементы, сделают удобнее и уютнее те помещения, в которых проводят больше всего времени. И что-то в лучшую сторону изменят в своем собственном образе, превратив его в более гармоничный и в максимально подходящий под стиль жизни и под свое самоощущение.
В начале апреля мы будем фонтанировать идеями и радостно затевать что-то новое и нам незнакомое; нас ждут спонтанные решения, основанные на стремлении выйти за привычные рамки. В середине месяца у многих поменяется отношение к происходящему, изменятся приоритеты; больше внимания будет уделено не удовлетворению амбиций, а проработке сложившихся ситуаций и стремлению извлечь из них максимально возможную пользу. В конце апреля мы сосредоточимся на приумножении имеющихся благ, на налаживании полезных связей, на улучшении реноме и деловой репутации.
Благоприятные дни: со 2 по 8, с 10 по 15, с 17 по 22, с 24 по 29.
Неблагоприятные дни: 1, 9, 16, 23, 30.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на апрель для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Овны в апреле могут затеять какой-то крупномасштабный коллективный проект, который и возглавят и, возможно, проспонсируют. Правда, не исключено, что в результате многие из тех, кого вы заразите энтузиазмом, через некоторое время поостынут и предпочтут заниматься выполнением своих прямых обязанностей и жить своей жизнью, а не участвовать в реализации вашего замысла, так что либо придется искать новых исполнителей, либо достигать поставленной цели малыми силами, а может, и вовсе единолично.
Кроме того, вас в этом месяце ждут: подарки судьбы и переоценка ценностей сразу в нескольких областях жизнедеятельности, отказ от желаний, которые не получилось осуществить «с наскоку», новые деловые и частные контакты, интересные покупки.
В начале апреля ожидается мощный акт самовыражения. В середине месяца вы перейдете на следующую ступень интеллектуального и эмоционального развития. В конце апреля вам предстоит озаботиться финансовыми делами и приумножением капитала.
Наиболее благоприятные дни: 27, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 9, 15, 16, 23, 30.
Гороскоп на апрель для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Тельцы в апреле могут оказаться под влиянием кого-то активного и в чем-то даже неуемного и поучаствовать в том, во что по собственному почину никогда бы не ввязались. Не исключено, что это будет коллективный проект, основанный в том числе и на гражданско-социальной позиции ее инициатора. Вряд ли вы на этом заработаете, однако есть вероятность, что происходящее подготовит вас к чему-то крайне важному.
Впрочем, ждут вас в этом месяце и весьма прибыльные начинания, которые к тому же будут сопровождаться приятным общением и комфортным для вас режимом трудового процесса. Кроме того, то, что какое-то время было поводом для беспокойства, в третьей декаде уйдет в прошлое, перестанет иметь на вас влияние и нервировать вас.
В начале апреля придется плясать под чью-то дудку и пытаться сохранить контроль над какой-то ситуацией. В середине месяца какие-то бурные события помогут вам осуществить мирное и даже возвышенное желание. В конце апреля ожидается хороший доход.
Наиболее благоприятные дни: 2, 3, 4, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19, 26.
Гороскоп на апрель для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Близнецы в апреле будут весьма востребованы. Многим, и не только на работе, но и в частной сфере, пригодятся ваши навыки, знания и какие-то уникальные способности, к вам станут часто обращаться за советом и помощью, вам предстоит сыграть важную роль в судьбах окружающих. И тут главное — помнить: влияние может быть разнополярным, а слово нести и отрицательный заряд, так что стоит понимать свою ответственность, просчитывать последствия всего, что вы собираетесь сказать и сделать.
Кроме того, в этом месяце вас ждут какие-то новые для вас и крайне вам интересные события, вам предстоит попробовать себя в незнакомом пока для вас качестве, вы переосмыслите свои отношения с родственниками и с теми, кому вы что-то должны.
В начале апреля будет много разных активностей, в том числе и коллективных. В середине месяца придется задуматься о деньгах и, возможно, во что-то инвестировать. В конце апреля на вас сильно повлияет то, как к вам на самом деле относятся окружающие и оправдали ли вы какие-то их ожидания.
Наиболее благоприятные дни: 3, 5, 6.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 14, 21, 28.
Гороскоп на апрель для Рака (22 июня — 22 июля)
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Раки в первой половине апреля, вероятно, с головой погрузятся в какой-то коллективный проект, чем вызовут недовольство людей, которым важен размер их доходов и очень бы хотелось самим определять направление их деятельности. Не исключено, что вы вопреки мнению кого-то из близких начнете осуществлять какую-то давнюю свою задумку или пойдете на поводу у какого-то большинства и займетесь чем-то совершенно вам несвойственным и отвлекающим вас от основного способа зарабатывания денег.
Во второй же половине месяца вас ждут комфортные для вас проекты с хорошей прибылью, укрепление отношений с родственниками, коллегами, начальством или деловыми партнерами, новые и очень полезные для вас контакты, выгодные вложения.
В начале апреля какое-то неординарное событие заставит вас сделать неожиданный выбор и даже в чем-то испытать себя. В середине месяца вам предстоит долгосрочное планирование. В конце апреля стремление что-то улучшить приведет к некоторой трансформации окружающего пространства.
Наиболее благоприятные дни: 4, 7, 8, 14, 18, 25, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 9, 16, 19, 23, 30.
Гороскоп на апрель для Льва (23 июля — 22 августа)
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Львы в апреле могут возглавить то, в чем до этого участвовали в качестве рядового сотрудника/исполнителя. Не исключено, что вы в какой-то ситуации захватите лидирующую позицию и потом уже не захотите ее отдавать кому-то другому, ну или чуть позже вас официально назначат на должность, которую вам пришлось занять под влиянием каких-то обстоятельств.
Кроме того, отпустит какое-то напряжение, вы станете спокойнее относиться к чему-то такому, что вас нервировало, или сможете радикально изменить неблагоприятную ситуацию, превратить ее в очень для вас благополучную. А еще в этом месяце вас ждут яркие творческие проекты; на работе вы сможете воспользоваться чьей-то благосклонностью и получить нечто очень для вас выгодное; у вас появятся новые интересные знакомства.
В начале апреля правильная реакция на какие-то нововведения принесет вам много хорошего. В середине месяца вы можете разделить какую-то прибыль с родственниками. В конце апреля события в деловой сфере, возможно, изменят какие-то ваши частные планы.
Наиболее благоприятные дни: 10, 11, 12.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 9, 16, 23, 30.
Гороскоп на апрель для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Девам в апреле предстоит пожинать плоды того, что они сделали за прошлые полгода. И не всегда это будет позитивной отдачей. Не исключено, что вам придется отвечать за свои поступки и решения во всем том, что вы упустили, с чем не захотели разбираться сразу, что отложили на потом или и вовсе проигнорировали. Впрочем, будет много и «плюшек», а благодаря каким-то достижениям вы начнете что-то крайне для вас выгодное и интересное, то, что укрепит ваше материальное положение и отношения с окружающими.
Кроме того, в этом месяце вы можете познакомиться с людьми, которые определят часть вашего мировоззрения, заставят по-новому взглянуть как на минувшие события, с вами связанные, так и на ваши долгосрочные намерения и на основополагающие принципы.
В начале апреля прошлое тесно переплетется с будущим, усилится их взаимное влияние во всех областях вашей жизни. В середине месяца появятся новые материальные и очень рациональные планы, а вот неожиданные желания могут удивить. В конце апреля проблемы на работе компенсируются чем-то в частном секторе.
Наиболее благоприятные дни: 6, 12, 13, 20, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 7, 8, 21, 22, 28, 29.
Гороскоп на апрель для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Весы в апреле могут столкнуться с какими-то нервирующими их обстоятельствами. Велика вероятность, что придется не раз принимать резкие и несвойственные вам решения, выходить из зоны комфорта, быть не тем человеком, которого знают окружающие и которым вы сами привыкли себя считать. Возможно, к этому приведет реализация тех ваших намерений, на которые вы пошли из лучших побуждений или потому что вам так велел долг (ну или кто-то, кого вы не можете ослушаться).
Впрочем, ждут вас и хорошие события — какой-то коллективный проект приведет к периоду беспроблемного и даже несколько расслабленного труда, вы получите какую-то награду за то, что сделали в прошлом, многие приятным для вас образом выразят вам свою признательность.
В начале месяца крайне важно избегать спонтанных действий, не идти на поводу у бравады и ложных представлений о ваших реальных возможностях. В середине апреля какой-то материальный якорь поможет стабилизировать сложную ситуацию. В конце месяца вернется ощущение комфорта.
Наиболее благоприятные дни: 2, 8, 15.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 5, 10, 17, 19, 26.
Гороскоп на апрель для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Скорпионы в апреле постараются взять под свой контроль события, которые в корне их не устраивают, возглавить то, что им не нравится, и тем самым стабилизировать ситуацию, направить ее в нужное им русло. Скорее всего, вам это удастся, правда, в третьей декаде за успех придется заплатить чем-то материальным, впрочем, это будет компенсировано прибылью в деловой сфере и какими-то давно причитающимися вам благами.
Кроме того, в этом месяце вас ждет реализация какого-то тайного желания; вам предстоит четко понять, кто ваш недоброжелатель, и принять какие-то меры, чтобы обезопасить себя от этого человека. Из минусов: спонтанно затеянный ремонт (или какая-то другая затея, связанная с жильем) съест гораздо больше денег, чем вы предполагали.
В начале апреля прошлый персональный опыт поможет справиться с какой-то коллективной ошибкой. В середине месяца не стоит рисковать деньгами. В конце апреля не исключены конфликты с родственниками или с теми, кто как-то связан с коммунальными услугами.
Наиболее благоприятные дни: 5, 17.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 15, 22, 25, 29.
Гороскоп на апрель для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Стрельцы в первой половине апреля великолепно проявят себя в каком-то коллективном или творческом проекте, возможно, даже выбьются в лидеры в реальном или скрытом соревновании. Вероятны и начинания, которые помогут вам проявить многие ваши уникальные деловые и личностные качества и в результате выведут вас на новый уровень профессионального мастерства и финансового благополучия.
Во второй же половине месяца в деловой сфере не исключены проблемы и проволочки, кто-то будет вставлять вам палки в колеса из-за собственной нерешительности, боязни разозлить кого-то агрессивного и нежелания менять установленные правила и привычное течение дел; придется искать особые рычаги давления.
В начале апреля вы не раз пойдете на поводу у своих желаний, фантазий, даже иллюзий и поведете за собой кого-то из окружающих. В середине месяца вы станете вдумчивее относиться к чему-то материальному. В конце апреля в какие-то рабочие дела придется вкладывать собственные ресурсы.
Наиболее благоприятные дни: 19, 21, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 13.
Гороскоп на апрель для Козерога (22 декабря — 19 января)
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Козероги в первой половине апреля могут столкнуться с обстоятельствами, которые им не удастся сразу взять под свой контроль. Велика вероятность, что придется с кем-то соперничать, кого-то в чем-то убеждать, с кем-то даже «бодаться», чтобы иметь возможность стабилизировать какую-то ситуацию, сделать ее если и не идеальной, то, по крайней мере, приемлемой. Не последнюю роль в происходящем сыграет ваш авторитет — именно он во многом поможет вам справиться со сложностями и с людьми, их спровоцировавшими.
Вторая же половина месяца принесет вам комфортную продуктивную деятельность, прибыль от каких-то давних проектов и быстрый доход от новых начинаний, общение с людьми, которые прекрасно вас понимают, а потому с радостью вас во всем поддержат.
В начале апреля вы можете столкнуться с тем, у кого не менее сильный характер, чем у вас. В середине месяца какой-то ваш отлично продуманный план поможет в чем-то добиться невероятных успехов. В конце апреля будет много приятных событий.
Наиболее благоприятные дни: 5, 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 11, 18, 25.
Гороскоп на апрель для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Водолеи в апреле будут активны и инициативны, поучаствуют во многих сольных и коллективных проектах, пообщаются с огромным количеством людей, а для кого-то даже станут идейным вдохновителем, примером для подражания, поводом что-то изменить в жизни. Ждут вас и какие-то социальные начинания, которые помогут вам найти еще один смысл существования, приумножить ощущение своей значимости и укрепить гражданскую позицию, причем не только вашу, но и кого-то из окружающих.
Правда, при всем этом в третьей декаде вам придется в чем-то сбавить обороты, стать расчетливее — возможно, закончатся какие-то ресурсы и вы будете вынуждены обращаться за помощью к тем, кто вам благоволит, но решение вашего финансового вопроса займет больше времени, чем вам хотелось бы.
В начале месяца множественные успехи могут вскружить голову. В середине апреля будьте осмотрительнее с финансами и долговыми обязательствами. В конце месяца важно не портить отношения с теми, от кого вы в чем-то зависите.
Наиболее благоприятные дни: 2, 13, 20, 25, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 10, 17.
Гороскоп на апрель для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Рыбы в апреле, скорее всего, проявят себя с неожиданной стороны и благодаря этому достигнут невероятных успехов во всех своих начинаниях. Велика вероятность, что вы станете активнее и решительнее, перестанете ждать от кого-то каких-то указаний и одобрения, а самолично начнете принимать решения, что-то инициировать, определять не только свои поступки и свое будущее, но и действия людей, с которыми связаны по работе и в частной жизни. А еще вы спросите со своих должников.
Кроме того, вас в этом месяце ждет новый этап в профессиональной сфере, вам предстоит начать нечто такое, что останется с вами надолго, поможет вам раскрыть и реализовать весь ваш потенциал. Осуществите вы и немало своих желаний — как давних, так и только что возникших.
В первой декаде апреля вы на основе старого опыта сможете построить нечто совершенно для вас новое. В середине месяца вы найдете возможность приумножить то, чем владеете, то, что у вас уже есть. В конце апреля вас ждут успехи на многих поприщах.
Наиболее благоприятные дни: 7, 11, 14, 21, 22, 25, 26, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 13, 20.
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