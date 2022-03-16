Время перемен: что ждет знаки зодиака в апреле 2022-го

К тому же многим будет важно занять лидирующее положение в сообществах, связанных с трудовой и социальной деятельностью. Появится или существенно усилится потребность быть услышанным, самовыражаться через взаимоотношения с социумом и единомышленниками. Укрепится гражданская позиция, жизнь общества и ее членов может на какой-то момент стать важнее собственного существования. А еще многие начнут весьма охотно вмешиваться в чужие дела и интенсивно решать проблемы, их не касающиеся.

Во второй же половине месяца мы станем тише и осмотрительнее, начать что-то новое будет сложнее, так как возрастет осторожность, появится явное нежелание рисковать тем, что есть, ради призрачного шанса получить нечто большее, да и работать сверх необходимого тоже мало кому захочется. На первое место выйдет стремление сохранить имеющееся, в том числе и добросердечные отношения с окружающими, инициативность поутихнет, в разы меньше станет непродуманного энтузиазма, и это убережет от нерентабельных вложений, причем не только денег, но и сил, времени, нервов.

При этом усилится потребность в красоте и комфорте окружающего пространства, а потому многие инициируют если и не крупномасштабный ремонт в доме, то, по крайней мере, смену интерьера, добавят интересные декоративные элементы, сделают удобнее и уютнее те помещения, в которых проводят больше всего времени. И что-то в лучшую сторону изменят в своем собственном образе, превратив его в более гармоничный и в максимально подходящий под стиль жизни и под свое самоощущение.

В начале апреля мы будем фонтанировать идеями и радостно затевать что-то новое и нам незнакомое; нас ждут спонтанные решения, основанные на стремлении выйти за привычные рамки. В середине месяца у многих поменяется отношение к происходящему, изменятся приоритеты; больше внимания будет уделено не удовлетворению амбиций, а проработке сложившихся ситуаций и стремлению извлечь из них максимально возможную пользу. В конце апреля мы сосредоточимся на приумножении имеющихся благ, на налаживании полезных связей, на улучшении реноме и деловой репутации.

Благоприятные дни: со 2 по 8, с 10 по 15, с 17 по 22, с 24 по 29.

Неблагоприятные дни: 1, 9, 16, 23, 30.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак — как в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на апрель для Овна (21 марта — 20 апреля)