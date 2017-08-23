Овны в сентябре, скорее всего, столкнутся с необходимостью переступить через некоторые свои принципы и правила.

Овнам в сентябре, скорее всего, придется подчиняться чему-то такому, что претит их внутренним убеждениям, и играть по правилам, установленным кем-то из окружающих. Ну а если вы этого не сделаете, то нарветесь на какие-то неприятности и существенно пошатнете свое положение – как карьерное, так и материальное.

Кроме того, могут возникнуть проблемы из-за небрежного отношения к своему организму. Не исключено, что обострение какого-то заболевания вынудит вас обратиться к специалистам, которых вы до этого так и не удосужились посетить. Вероятны и непредвиденные бытовые ситуации, которые потребуют незапланированных расходов. В начале месяца сложности на работе могут натолкнуть вас на мысль о смене места трудовой деятельности. В середине сентября стоит заняться теми домашними делами, которые давно требуют вашего внимания – это обезопасит вас от неприятных сюрпризов. В конце месяца возможны резкие и не очень позитивные перемены.

Наиболее благоприятные дни: 7.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 2, 15, 16, 23, 29, 30.