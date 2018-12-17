Гороскоп на январь 2019 года

Многих целей мы добьемся благодаря своевременным подаркам нужным людям, тонкому расчету и правильно выбранной стратегии, а также верно и вовремя расставленным приоритетам.

Кроме того, мы перестанем откладывать на завтра то, что можно и нужно сделать сегодня, хорошим стимулом и «подгоняющим кнутом» для нас станет наше собственное честолюбие, которое не позволит нам демонстрировать сотрудникам, начальству, родственникам и даже друзьям лень и какие-либо другие отрицательные качества. А еще мы инициируем и успешно реализуем нечто такое, что, не имея прямого отношения к нашей работе, очень хорошо скажется на нашем материальном положении.

В третьей декаде многих ждут роскошные начинания, которые окажутся первым этапом очень длительного периода, в течение которого существенно повысится профессиональное мастерство, расширится зона личностного влияния, появится больше коммерческих и каких-то других возможностей. К тому же многие инициируют смелые инновационные проекты, сделают какие-то крайне важные открытия, что-то изобретут. Ожидаются и некие весьма интересные события, отголоски которых еще долго будут влиять на всех нас в целом и на каждого в отдельности.

В начале месяца многие умудрятся удовлетворить какие-то свои амбиции и исполнить чрезвычайно заковыристые желания, буквально не отрываясь от праздничного стола и не выпадая из новогодней атмосферы. В середине января не исключены многочисленные споры между консерваторами и новаторами, теми, кто мечтает все изменить, и теми, кто всеми конечностями держится за привычное и проверенное. В конце месяца нас во многих сферах нашего существования ждут важные и, в своей основной массе, позитивные перемены, которые помогут нам свободнее и продуктивнее распоряжаться заложенными в нас способностями.

Благоприятные дни: с 1 по 5, с 7 по 13, с 15 по 20, с 22 по 27, с 29 по 31.

Неблагоприятные дни: 6, 14, 21, 28.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на январь для Овна (21 марта – 20 апреля)