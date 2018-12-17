Гороскоп на январь 2019 года

Многих целей мы добьемся благодаря своевременным подаркам нужным людям, тонкому расчету и правильно выбранной стратегии, а также верно и вовремя расставленным приоритетам.
Кроме того, мы перестанем откладывать на завтра то, что можно и нужно сделать сегодня, хорошим стимулом и «подгоняющим кнутом» для нас станет наше собственное честолюбие, которое не позволит нам демонстрировать сотрудникам, начальству, родственникам и даже друзьям лень и какие-либо другие отрицательные качества. А еще мы инициируем и успешно реализуем нечто такое, что, не имея прямого отношения к нашей работе, очень хорошо скажется на нашем материальном положении.
В третьей декаде многих ждут роскошные начинания, которые окажутся первым этапом очень длительного периода, в течение которого существенно повысится профессиональное мастерство, расширится зона личностного влияния, появится больше коммерческих и каких-то других возможностей. К тому же многие инициируют смелые инновационные проекты, сделают какие-то крайне важные открытия, что-то изобретут. Ожидаются и некие весьма интересные события, отголоски которых еще долго будут влиять на всех нас в целом и на каждого в отдельности.
В начале месяца многие умудрятся удовлетворить какие-то свои амбиции и исполнить чрезвычайно заковыристые желания, буквально не отрываясь от праздничного стола и не выпадая из новогодней атмосферы. В середине января не исключены многочисленные споры между консерваторами и новаторами, теми, кто мечтает все изменить, и теми, кто всеми конечностями держится за привычное и проверенное. В конце месяца нас во многих сферах нашего существования ждут важные и, в своей основной массе, позитивные перемены, которые помогут нам свободнее и продуктивнее распоряжаться заложенными в нас способностями.
Благоприятные дни: с 1 по 5, с 7 по 13, с 15 по 20, с 22 по 27, с 29 по 31.
Неблагоприятные дни: 6, 14, 21, 28.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на январь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Для Овнов январь станет стартовой площадкой для построения благополучного будущего; кто-то из них выйдет на новую работу, начав нечто такое, с чем еще не приходилось сталкиваться, а кто-то в своей родной организации инициирует проект, который откроет невероятные горизонты и в 2020 году выведет на практически межгалактический уровень. Главное, суметь скинуть балласт в виде тех, кто не хочет, чтобы вы росли в профессиональном плане, кто дает странные указания и чем-то мешает.
Кроме того, есть вероятность весьма захватывающих поездок, во время которых вы сможете материализовать какие-то свои смелые желания, а также появления новых полезных и дружеских связей, каждая из которых станет для вас чем-то очень важным.
В начале месяца не исключены ссоры с родственниками, которые не понимают ваших устремлений. В середине января вы в какой-то ситуации поставите на кон почти все, что у вас есть. В конце месяца ожидается чрезвычайно значимое для будущего событие.
Наиболее благоприятные дни: 13, 22, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19, 25, 26.
Гороскоп на январь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Тельцы в январе ради будущего благополучия пойдут на какую-то сделку, которая, в том числе, окажется и соглашением с собственной совестью или жертвованием какими-то привычками. Скорее всего, вы поймете, что без этого вам не стать участником очень прибыльного и перспективного в коммерческом или карьерном плане проекта.
Кроме того, у вас появится возможность осуществить желания, которые долгое время наталкивались на какие-то препятствия, например, кто-то из вредности не давал вам их материализовать. Неблагоприятные факторы исчезнут, а потому вы сможете удовлетворить свои «хочу» и получить от этого массу удовольствия.
В начале месяца (до 7-го числа) не стоит затевать ничего такого, что может навредить вашему здоровью и течению ваших дел. В середине января у вас созреет какой-то важный и весьма жизнеспособный, даже продуктивный план. В конце месяца придется поступиться некими принципами, ну или отказаться от каких-то намерений.
Наиболее благоприятные дни: 4, 16, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 22, 29.
Гороскоп на январь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Судьбу Близнецов в январе возьмет в свои руки кто-то энергичный и инициативный. Скорее всего, вас либо пристроят на новую и весьма достойную работу, либо действенно подтолкнут к поступку, который крайне позитивно скажется на вашем будущем. Вероятно, какому-то человеку будет очень нужно, чтобы вы перешли на следующий уровень взросления. И, кстати, не исключено, что все это произойдет после некой вашей эскапады.
Кроме того, какое-то испытание поможет вам определиться, чего вы хотите от жизни вообще и от профессиональной деятельности в частности, и это позволит вам сделать свое существование более конструктивным, безопасным, рентабельным.
В начале месяца стоит воздержаться от любых необдуманных поступков. В середине января кто-то за вас спланирует вашу жизнь, и это приведет к очень хорошим последствиям. В конце месяца появится желание что-то радикально изменить в себе и, возможно, отказаться от каких-то вредных привычек.
Наиболее благоприятные дни: 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 24, 31.
Гороскоп на январь для Рака (22 июня – 22 июля)
Раки в январе вряд ли достигнут каких-то новых успехов в карьере, да и в бытовых делах не исключены препятствия и проблемы. Идеально, если вы сможете посвятить этот месяц отдыху, не затевать ничего серьезного и переложить хотя бы часть своих обязанностей на тех, кто вас всегда поддерживает, кому вы безусловно доверяете.
И при этом данный период принесет вам исполнение какого-то сокровенного желания, материализуется нечто такое, о чем вы амбициозно мечтали; вероятно публичное признание ваших заслуг. Ожидается и какая-то весьма захватывающая поездка, правда, ваше намерение в нее отправиться может не понравиться кому-то из ваших родственников.
В начале января вас ждет какое-то пафосное мероприятие, на котором придется общаться с напыщенными и высокомерными индивидами. В середине месяца не стоит строить долгосрочных планов – они вряд ли осуществятся, причем из-за допущенных вами же ошибок. В конце января исчезнут какие-то стесненные обстоятельства.
Наиболее благоприятные дни: 10, 20, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 29.
Гороскоп на январь для Льва (23 июля – 22 августа)
Львы в январе начнут нечто очень важное и для их карьеры, и для всего существования в целом. Велика вероятность старта проекта, который поднимет уровень вашей жизни на недосягаемую ранее высоту и поможет занять должность, которая больше всего подходит вам и соответствует вашим амбициям, знаниям, навыкам.
Кроме того, вы не единожды осуществите какие-то свои желания и поможете окружающим материализовать их «хочу», вас ждет общение с очень дорогими вам людьми, а также приобретение чего-то весьма полезного. Правда, не исключено, что в третьей декаде вы умудритесь поругаться с другом, который обычно все вам прощает.
В начале месяца вы, скорее всего, воплотите в реальность план, который долго и тщательно обдумывали, но при этом в какой-то другой ситуации бездумно «броситесь в омут с головой», сочтя, что нужно решаться сейчас, а то потом будет поздно. В середине января вас ждут позитивные перемены. В конце месяца будьте сдержаннее в эмоциях.
Наиболее благоприятные дни: 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 12, 19, 26.
Гороскоп на январь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Девы в январе, скорее всего, в основном будут настроены на решение бытовых проблем и на какие-то утилитарные дела, на которые по каким-то причинам раньше не хватало времени. Однако судьба внесет свои коррективы. На работе не исключено начало нового проекта, который потребует от вас сверхурочного труда и каких-то действий, которых вы еще ни разу не совершали, но зато он откроет перед вами волшебные перспективы и поможет построить крепкую карьеру.
Кроме того, есть вероятность позитивных перемен в отношениях с родственниками, у вас с ними появятся новые точки соприкосновения и общие интересы, что в свою очередь поможет наладить диалог и в каких-то спорных вопросах.
В начале месяца осуществится какое-то ваше весьма пикантное желание; возможна и прибыль – как денежная, так и вещественная. В середине января вам предстоит составлять смету или делать какие-то расчеты. В конце месяца вам вернут какой-то долг.
Наиболее благоприятные дни: 2, 9, 23, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 11, 17, 31.
Гороскоп на январь для Весов (23 сентября – 22 октября)
У Весов в январе вероятны проблемы в деловой сфере, какие-то бытовые неурядицы, конфликты с родственниками. Все, чему вы не уделяли должного внимания во второй половине 2018 года, пойдет наперекосяк и вынудит вас принимать какие-то срочные меры. Зато если вы не отмахнетесь от происходящего, а активно возьметесь за исправление ситуации, то раз и навсегда разберетесь со многими неприятностями.
Кроме того, в третьей декаде у вас появится масса конструктивных идей, реализовав которые вы внесете в свое существование позитивные коррективы, да и ваши друзья с удовольствием помогут вам там, где вы сами не будете справляться.
В начале месяца не берите на себя обязательства, в своевременном и качественном выполнении которых сомневаетесь. В середине января ваше отсутствие на каком-то мероприятии в чем-то поможет вам, а в чем-то создаст дополнительные проблемы. В конце месяца какая-то частная поездка расширит ваш круг общения.
Наиболее благоприятные дни: 12, 18, 25, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 6, 13, 20, 22, 29.
Гороскоп на январь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Скорпионы в январе обеспечат себя чем-то очень важным, причем как в частной жизни, так и в карьере. Скорее всего, это произойдет за счет исправления каких-то совершенных ранее ошибок и благодаря использованию какого-то крайне специфического житейского и профессионального опыта. Да и родственники сыграют не последнюю роль во всем, что связано с бытом и с работой, помогут увеличить благосостояние и упрочить положение.
Кроме того, ожидается осуществление многих желаний; какие-то из них материализуете вы сами, потратив на это весьма внушительную сумму, но ни разу не пожалев о расходах, а что-то исполнится благодаря какому-то влиятельному человеку.
В начале месяца вас ждет очень важное дело, которое раскроет ваш потенциал каким-то индивидам, от которых многое зависит в вашей жизни. В середине января какое-то мероприятие сведет вас с нужными людьми, обладающими какими-то интересующими вас сейчас ресурсами. В конце месяца вероятны дрязги с друзьями.
Наиболее благоприятные дни: 1, 8, 27, 29.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 18, 21, 25, 28.
Гороскоп на январь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Стрельцов в январе ждет какое-то мощное начинание, которое поможет им удовлетворить многие амбиции и развиться в профессиональном плане сразу в нескольких направлениях. Скорее всего, вы уже сделали немало важных шагов для того, чтобы данный проект состоялся и стал одним из самых удачных ваших «детищ».
Кроме того, вам предстоит придти к согласию по каким-то значимым вопросам с теми родственниками, которым вы что-то должны. Возможно, вы поймете, что если продолжите в чем-то упорствовать, то лишитесь их поддержки, а потому мудро уступите или найдете устраивающий всех вас компромисс. А еще вас в третьей декаде ждет увлекательнейшее путешествие, которое усилит в вас ощущение внутренней свободы.
В начале месяца какая-то стратегическая хитрость поможет вам достичь важной для вас цели. В середине января придется преодолевать какие-то препятствия, зато ситуация в целом многому вас научит. В конце месяца вам предстоит сделать некий выбор.
Наиболее благоприятные дни: 3, 4, 24, 31.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 23.
Гороскоп на январь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Козероги в январе с энтузиазмом займутся частными делами, на которые ранее у них не хватало времени или сил, осуществят немало каких-то бытовых, утилитарных намерений, увеличат комфорт своего жилища, а также пообщаются с теми родственниками, взаимодействие с которыми доставляет им наибольшее удовольствие.
В деловой же сфере вероятны проблемы из-за нововведений, которые вам будет сложно понять, а, соответственно, и принять. Скорее всего, вы попытаетесь сделать так, чтобы вас эти новшества не коснулись, даже пойдете на конфликт с начальством, однако отвертеться от них не сможете, только настроите против себя тех, кто влиятельнее вас. Будьте дальновиднее и не рискуйте тем, что имеете, лучше смиритесь и подстройтесь.
В начале месяца кто-то угадает с подарком, осуществив таким образом какую-то вашу не очень-то и маленькую (и, возможно, отнюдь не бюджетную) мечту. В середине января ожидается удачная покупка. В конце месяца будет много споров со всеми подряд.
Наиболее благоприятные дни: 5, 8.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 14, 17, 21, 28, 31.
Гороскоп на январь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Водолеи в январе начнут несколько крайне важных для их будущего проектов, в которых очень хорошо проявят себя, сумеют заручиться поддержкой влиятельных персон, найдут единомышленников, с помощью которых достичь основных целей окажется несложно. К тому же вас ждет какое-то персональное начинание, не связанное с вашей работой, которое приведет к получению побочного и весьма немаленького дохода.
А вот в бытовой сфере не раз придется быстро и под контролем какого-то дотошного индивида решать проблемы утилитарного характера – чего-то ремонтировать, зашивать, вешать или приколачивать. Понадобится не только сноровка, но и терпение.
В начале месяца кто-то может навязать вам общение, от которого вы с удовольствием бы отвертелись, но увы, не получится. В середине января вы, возможно, добьетесь разрешения (визы) на какую-то поездку. В конце месяца то, что раньше вызывало какие-то затруднения, пойдет как по маслу.
Наиболее благоприятные дни: 2, 7, 8, 9, 12, 16, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6.
Гороскоп на январь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Рыб в январе могут вовлечь в интересный, но совсем не имеющий отношения к их профессии проект. Не исключено, что благодаря этому перед вами откроются потрясающие перспективы, вы получите возможность использовать те свои таланты и способности, которые почему-то не востребованы на вашей основной работе, к вам «приплывет» дополнительный доход, а ваш профессиональный рейтинг существенно вырастет.
Кроме того, вас ждут какие-то красивые, полезные и статусные подарки, которые покажут истинное отношение к вам со стороны окружающих, продемонстрируют, что многим хочется порадовать вас, сделать вам приятно, и не только ради Нового года.
В начале месяца вы будете успешно чередовать какие-то бытовые хлопоты и посещения весьма значимых для вас мероприятий. В середине января вы сами срежиссируете какое-то событие, которое в результате принесет вам многие блага. В конце месяца придется в чем-то уступать близкому другу и заниматься его делами.
Наиболее благоприятные дни: 3, 7, 10, 11.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 16, 23, 30.
Текст: Надежда Попова
Фото: shutterstock/vostok