Гороскоп на октябрь 2018 года

Причем на работе все это мы проделаем таким образом, чтобы нас нельзя было обвинить в лизоблюдстве и в пресмыкательстве перед влиятельными персонами, так как сохранение чувства собственного достоинства окажется не менее важным, чем увеличение благожелательности окружающих.
К тому же нам предстоит заняться гармонизацией внутреннего состояния и внешнего пространства, возрастет интерес к тем хобби, которые позволяют отрешиться от забот и очистить сознание от ненужных мыслей, а также ко всему тому, что делает окружающую нас среду более красивой. Многие ринутся менять свой имидж, стараясь стать ярче и сильнее подчеркнуть свою индивидуальность и какие-то свои особенности, называемые «изюминками». Может появиться новый и весьма оригинальный стиль в одежде.
В третьей же декаде мы станем более замкнутыми, появится потребность в уединении, нас будут часто «накрывать» приступы лени и нежелания заниматься тем, что вызывает у нас ощущение внутреннего сопротивления. И при этом в деловой сфере мы не раз пойдем против всех, изменим каким-то своим принципам, поругаемся с коллегами, которые попытаются вторгнуться в наше пространство и влезть в наши дела. А еще многие пожалеют о каких-то спонтанных поступках, совершенных под влиянием странных желаний, и постараются отыграть назад сложившиеся в результате ситуации.
В начале месяца многие смогут решить спорные вопросы (правда, сделают это крайне своеобразными способами) и найдут возможность помириться с теми, с кем поссорились из-за вывертов собственного характера. В середине октября мы для достижения карьерных и частных целей будем регулярно пользоваться психологическими приемами. В конце месяца нам предстоит систематически использовать накопленный за годы опыт, причем отрицательный сыграет не менее важную роль, чем позитивный.
Благоприятные дни: 1, с 3 по 8, с 10 по 15, с 17 по 23, с 25 по 30.
Неблагоприятные дни: 2, 9, 16, 24, 31.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на октябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Овнам в октябре будет весьма непросто в межличностном общении. Не исключены конфликты, которые вынудят вас искать новых друзей и союзников, так как в старых вы разочаруетесь. Зато после некоторых выяснений отношений у вас окажутся «развязаны руки», и вы сможете осуществить те профессиональные проекты, которые раньше натыкались на препятствия в виде сопротивления кого-то из окружающих.
Кроме того, вы, вероятно, решитесь на действия, которые до этого считали нетактичными или идущими вразрез с какими-то вашими принципами, а потому себе не позволяли. А еще вас ждет интересное деловое предложение.
В начале месяца реализация какой-то не до конца продуманной идеи может выйти вам боком. В середине октября появится потребность что-то резко изменить в своем существовании. В конце месяца вам пригодится какой-то весьма специфический опыт; к тому же вам предстоит что-то тщательно скрывать от родственников.
Наиболее благоприятные дни: 7, 22, 23.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26.
Гороскоп на октябрь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Тельцы в октябре и в частной жизни, и в деловой сфере ловко воспользуются хорошим отношением окружающих и смогут благодаря нему получить массу всего приятного и полезного. К тому же реализация каких-то давних идей принесет дополнительную разовую прибыль или поможет обзавестись еще одним источником доходов; правда, это будет непросто и потребует резких решений.
Кроме того, в третьей декаде не исключены стихийные ссоры с теми, кто попытается вами манипулировать, давя на чувство долга или требуя от вас действий, которые для вас совершенно неприемлемы по морально-этическим соображениям.
В начале месяца ожидается мероприятие, на котором вам придется сделать важный для вашего будущего выбор. В середине октября вам предстоит искать нетривиальный выход из какой-то рабочей ситуации. В конце месяца настоятельно рекомендуется не совершать поступков, которые могут негативно сказаться на здоровье.
Наиболее благоприятные дни: 12, 25, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 9, 16, 23.
Гороскоп на октябрь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Близнецы в октябре будут вовсю пользоваться своим обаянием и восхищением окружающих, чтобы достичь карьерных целей и получить то, чего давно хочется. Скорее всего, вы намеренно включите режим «душка», чтобы ни у кого не было ни единого шанса в чем-либо вам отказать. Не исключены и мероприятия, на которых вы окажетесь в центре внимания и вызовете интерес потенциальных инвесторов или заказчиков.
Кроме того, велика вероятность, что вы сможете побывать там, куда мечтали попасть, правда, ради этого придется отказаться от каких-то своих планов и решиться на поступок, который повергнет в недоумение тех, кто хорошо вас знает.
В начале месяца у вас может появиться новое увлечение, которое станет отличным источником позитивной энергии. В середине октября будет много успешных начинаний, хотя и не все они вызовут положительный отклик у окружающих. В конце месяца вам, возможно, предстоит с головой окунуться в дело, которое давно требует вашего внимания.
Наиболее благоприятные дни: 3, 27, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 11, 25.
Гороскоп на октябрь для Рака (22 июня – 22 июля)
Раки в октябре будут весьма успешны в деловой сфере, а вот в межличностном частном общении вероятны проблемы из-за острой нехватки времени на близких людей и на решение их проблем. Впрочем, в третьей декаде вы найдете возможность увязать работу и другие области своего существования таким образом, чтобы они не мешали друг другу, а дополняли и оказывали обоюдное благотворное влияние.
Кроме того, в этом месяце вам, скорее всего, предстоит сделать не одно открытие, связанное с вашей личностью, узнать о себе что-то новое, и это позволит вам расширить свои горизонты, заняться тем, что раньше вызывало у вас опасения.
В начале октября какая-то неожиданно возникшая идея поможет вам существенно продвинуться в каком-то профессиональном проекте, но спровоцирует негодование кого-то из родных. В середине месяца не исключена спонтанная поездка. В конце октября ожидается запланированный вояж, в который вы отправитесь с теми, кто вам дорог.
Наиболее благоприятные дни: 3, 4, 8, 15, 18, 22, 25, 29.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 9, 13, 16, 23, 27.
Гороскоп на октябрь для Льва (23 июля – 22 августа)
Львы в октябре, скорее всего, обзаведутся весьма полезными знакомствами, которые впоследствии помогут им в лучшую сторону изменить что-то в деловой сфере. Не исключено, что чуть позже благодаря этим людям вы найдете работу своей мечты или сможете начать проект, который давно вами задумывался как «автономное плавание», в котором вы будете сами себе и начальником, и исполнителем.
Кроме того, вы в этом месяце, вероятно, придете к согласию с собой и полностью гармонизируете свое внутреннее состояние. А еще вас ждут какие-то яркие и запоминающиеся мероприятия, успехи в творческом самовыражении и многочисленные встречи с индивидуумами, общение с которыми всегда дарит вам заряд позитива.
В начале октября вы сгенерируете и реализуете какую-то ценную идею. В середине месяца в какой-то рабочей ситуации придется действовать быстро и экстремально. В конце октября то, что раньше доставляло неудобство, пройдет практически незаметно.
Наиболее благоприятные дни: 4, 5.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 13, 20, 27.
Гороскоп на октябрь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Девы в октябре во многих своих частных и служебных делах воспользуются каким-то давним опытом, который до этого только вспоминали, но почему-то не применяли на практике. К тому же вам пригодятся какие-то ваши полезные связи, причем не столько для достижения профессиональных целей, сколько для того, чтобы привести в порядок взаимоотношения с важными для вас людьми.
Кроме того, у вас, вероятно, появятся новые амбиции, захочется каких-то особых карьерных свершений, при этом не исключено, что честолюбивые намерения будут связаны с желанием «утереть кому-то нос», доказать какому-то человеку свою значимость.
В начале месяца придется регулярно идти на компромиссы с теми, кого вам невыгодно злить. В середине октября здоровая злость и азарт помогут решить какие-то сложные задачи. В конце месяца вы пойдете на то, на что раньше не решались из-за боязни потерять нечто такое, что вас вполне устраивало.
Наиболее благоприятные дни: 3, 6, 7, 10.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 11, 19, 26.
Гороскоп на октябрь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Для Весов октябрь окажется весьма ярким, успешным и плодотворным месяцем. Вы сможете достичь многих важных профессиональных и частных целей, познакомитесь с интересными людьми, которые помогут раскрыться каким-то вашим латентным способностям, побываете там, где на вас снизойдут покой и благодать.
Правда, при всем этом не исключены странные и противоречивые желания, добровольное возвращение к чему-то такому, от чего ранее вы благополучно избавились, непонятные вам ситуации, разбирательство с которыми потребует методов, которых вы стараетесь избегать, как как они негативно влияют на окружающих.
В начале октября придется часто мыслить сразу в нескольких направлениях и просчитывать последствия каждого поступка. В середине месяца вы не раз узнаете о себе нечто новое – что-то существенно поднимет вашу самооценку, а что-то, напротив, заставит в себе сомневаться. В конце октября вероятны форс-мажорные ситуации.
Наиболее благоприятные дни: 6, 8, 12, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 9, 16, 23.
Гороскоп на октябрь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Скорпионы в октябре могут столкнуться с трудностями в профессиональной сфере, однако, скорее всего, им на помощь придут люди, с которыми до этого отношения как-то не складывались. Не исключено и появление нового друга, который благотворно повлияет на ваше психологическое состояние, приобщит к чему-то такому, что успокаивает и дарит заряд оптимизма, а главное, будет ценить в вас то, что другим индивидам не нравится.
Кроме того, вы, возможно, воспользуетесь тем способом самовыражения, который раньше казался вам неприемлемым, так как он открывает окружающим те стороны характера и те мысли, которые вы обычно стараетесь не афишировать.
В начале месяца придется идти на компромисс с собой. В середине октября ожидается какой-то крайне непростой, но очень интересный профессиональный проект, который даст вам гораздо больше, чем просто прибыль от выполненной работы. В конце месяца вас что-то чрезвычайно порадует в частной жизни.
Наиболее благоприятные дни: 10, 11.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 12, 15, 19, 22, 26, 29.
Гороскоп на октябрь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Стрельцы в октябре отличатся в профессиональной сфере, не раз помогут окружающим в достижении самых разнообразных целей, найдут новый способ скидывать напряжение. К тому же вы, скорее всего, успешно договоритесь о чем-то с индивидами, которые раньше почему-то даже разговаривать на некую тему не желали, считая ваши задумки нерациональными или потенциально опасными для будущего.
Кроме того, вам, вероятно, предстоит изменить что-то в своем внешнем облике. Не исключено, что вы вдруг поймете, что определенные трансформации в имидже поспособствуют необходимым вам сейчас внутренним переменам.
В начале месяца ожидается какое-то значимое мероприятие, на котором будет принято судьбоносное для вас решение. В середине октября многие задачи потребуют нестандартного подхода и своеобразного чувства юмора. В конце месяца легкая ссора с кем-то из окружающих поможет вам сделать важные выводы.
Наиболее благоприятные дни: 4, 12, 13, 14, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 17, 24, 31.
Гороскоп на октябрь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Козерогам в октябре будет крайне сложно своевременно достичь каких-то частных целей, которые они уже давно себе поставили. Не исключено, что в качестве препятствия выступят люди, с мнением которых вы просто не можете не считаться. Впрочем, в третьей декаде вам все же удастся переупрямить этих индивидов или найти надежные рычаги давления на них, если, конечно, ваши намерения еще не потеряют своей актуальности.
Зато в профессиональной сфере в течение всего месяца перед вами будут открываться новые потрясающие возможности, воспользовавшись которыми вы сможете не только выйти на следующий уровень мастерства, но и существенно обогатиться.
В начале октября есть вероятность неоднозначной ситуации, в которой придется делать непростой морально-этический выбор. В середине месяца какое-то стратегическое и несколько нестандартное решение принесет вам дополнительные материальные блага. В конце октября получение какой-то конфиденциальной информации облегчит достижение важной цели.
Наиболее благоприятные дни: все дни нейтральны.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 4, 11, 18, 22, 25, 29.
Гороскоп на октябрь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Водолеев в октябре ждут важные успехи, которые заинтересуют весьма влиятельных персон и притянут перспективные, выгодные, увлекательные деловые предложения. Велика вероятность, что, приняв их, вы сможете выйти на недостижимый прежде уровень в профессиональной сфере и существенно пополнить свой счет в банке.
Кроме того, рядом с вами появится несколько новых людей, каждый из которых привнесет в вашу жизнь что-то особенное, да и со старыми друзьями отношения не только упрочатся, но и приобретут то, чего до этого им определенно не хватало. А еще вам предстоит изменить что-то в стиле одежды и в способах подачи себя этому миру.
В начале месяца будет много практически гениальных идей, реализация которых откроет перед вами новые горизонты и поможет сделать существование более гармоничным. В середине октября чего-то придется достигать теми методами, которые вам почему-то претят. В конце месяца вас могут втянуть в какую-то интригу.
Наиболее благоприятные дни: 13, 17, 18, 19, 20, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 21.
Гороскоп на октябрь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Рыбы в октябре будут спешно завершать какой-то рабочий проект, на который уже потратили достаточно много времени. Не исключено, что аврал случится из-за чего-то намечающегося и очень грандиозного, того, что потребует высвобождения всех имеющихся у вас ресурсов. К тому же есть вероятность, что человек, который имеет право вами распоряжаться, станет активно подгонять вас, не давая и минуты передышки.
Кроме того, ожидаются выяснения отношений с людьми, с которыми вы часто пересекаетесь в частной жизни. Возможно, вы наконец-то поймете, что они регулярно мешают вам в достижении ваших целей или плохо влияют на ваше психологическое состояние.
В начале месяца не стоит пытаться «усидеть на двух стульях», правильно расставляйте приоритеты и не тратьте силы на то, что спокойно можно отложить до менее загруженного периода. В середине октября вы можете затеять какую-то интригу. В конце месяца многие ваши тайные желания станут реальностью.
Наиболее благоприятные дни: 11, 12, 20, 21, 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 17, 24, 31.
Текст: Надежда Попова
Фото: shutterstock/vostok