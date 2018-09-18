Гороскоп на октябрь 2018 года

Причем на работе все это мы проделаем таким образом, чтобы нас нельзя было обвинить в лизоблюдстве и в пресмыкательстве перед влиятельными персонами, так как сохранение чувства собственного достоинства окажется не менее важным, чем увеличение благожелательности окружающих.

К тому же нам предстоит заняться гармонизацией внутреннего состояния и внешнего пространства, возрастет интерес к тем хобби, которые позволяют отрешиться от забот и очистить сознание от ненужных мыслей, а также ко всему тому, что делает окружающую нас среду более красивой. Многие ринутся менять свой имидж, стараясь стать ярче и сильнее подчеркнуть свою индивидуальность и какие-то свои особенности, называемые «изюминками». Может появиться новый и весьма оригинальный стиль в одежде.

В третьей же декаде мы станем более замкнутыми, появится потребность в уединении, нас будут часто «накрывать» приступы лени и нежелания заниматься тем, что вызывает у нас ощущение внутреннего сопротивления. И при этом в деловой сфере мы не раз пойдем против всех, изменим каким-то своим принципам, поругаемся с коллегами, которые попытаются вторгнуться в наше пространство и влезть в наши дела. А еще многие пожалеют о каких-то спонтанных поступках, совершенных под влиянием странных желаний, и постараются отыграть назад сложившиеся в результате ситуации.

В начале месяца многие смогут решить спорные вопросы (правда, сделают это крайне своеобразными способами) и найдут возможность помириться с теми, с кем поссорились из-за вывертов собственного характера. В середине октября мы для достижения карьерных и частных целей будем регулярно пользоваться психологическими приемами. В конце месяца нам предстоит систематически использовать накопленный за годы опыт, причем отрицательный сыграет не менее важную роль, чем позитивный.

Благоприятные дни: 1, с 3 по 8, с 10 по 15, с 17 по 23, с 25 по 30.

Неблагоприятные дни: 2, 9, 16, 24, 31.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на октябрь для Овна (21 марта – 20 апреля)