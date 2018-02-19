Гороскоп на март 2018 года
К тому же после 19-го числа мы будем стремиться сохранить привычные нам методы работы, станем цепляться за что-то старое, а реалии потребуют от нас перехода на новые рельсы, поэтому придется ломать собственные шаблоны и подстраиваться под действительность, управлять которой станут люди, думающие только о своих амбициях.
И вообще, во многих сферах в этом месяце ожидаются перемены, инициированные высокопоставленными персонами; привыкнуть к этому будет весьма непросто, так как трансформации заставят выйти из зоны комфорта, привнести в свое существование нечто такое, без чего до этого прекрасно обходились, и отказаться от того, что было удобно.
Впрочем, те, кто философски и мудро относится ко всему, что происходит вокруг, и умеет просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед, без особых напрягов подстроятся под изменения и даже если не получат от них удовольствия, то, по крайней мере, извлекут какую-то пользу.
А еще в марте преуспеют те, у кого отлично развита интуиция или есть то самое «звериное» чутье, помогающее избегать неприятностей. Так что стоит прислушиваться к своему внутреннему «Я» и в любых ситуациях не игнорировать его голос – это избавит от многих назревающих проблем и отведет угрозу конфликтов с людьми, которые вполне в состоянии навредить течению ваших дел.
В начале месяца многие позволят себе отдохнуть от забот, отложив «на потом» все то, что не требует немедленных действий. В середине марта чем-то придется заниматься через «не могу», чтобы выполнить взятые на себя обязательства. В конце месяца мы будем вынуждены решать, как поступать, чтобы сохранить то, что дорого и важно, и при этом не упустить шанс воспользоваться какими-то только что появившимися перспективами.
Благоприятные дни: 1, с 3 по 8, с 10 по 16, с 18 по 23, с 25 по 30.
Неблагоприятные дни: 2, 9, 17, 24, 31.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на март для Овна (21 марта – 20 апреля)
Овны в марте преуспеют больше многих. Скорее всего, вы сумеете и сохранить какие-то свои активы, и воспользоваться новыми возможностями, а перемены, которые остальных поставят в тупик, окажутся для вас тем самым золотым шансом, которого вы ждали долгие годы. Пригодится вам и наработанный за последнее время опыт, да и старые полезные связи сделают свое дело – благодаря им вы вовремя «просечете конъюнктуру».
К тому же в этом месяце исполнятся многие ваши сокровенные желания, причем как какие-то нематериальные, так и имеющие отношение к финансам, праву обладания, имуществу, которое раньше было вам недоступно.
В начале марта вас ждут подготовительные этапы сразу в нескольких проектах. В середине месяца важные успехи в деловой сфере помогут вам примириться с людьми, которые ранее были против какой-то вашей активности. В конце марта не исключено противостояние с теми, с чьими действиями вы в корне не согласны.
Наиболее благоприятные дни: 4, 11, 18, 19, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31.
Гороскоп на март для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Тельцы в марте получат какой-то нетрудовой доход, а вот в деловой сфере вероятны проблемы. Впрочем, они продлятся только до 17-го числа, а потом исчезнут благодаря какому-то влиятельному человеку или вашей собственной профессиональной репутации. К тому же в период с 1-го по 19-е у вас будет шанс решить сложные вопросы, связанные с сообществом, в котором о вас знают больше, чем вам бы того хотелось.
Кроме того, в этом месяце вас ждут частые поездки, в которые вам придется отправляться по настоянию кого-то из окружающих. Приятными эти вояжи вряд ли будут, однако определенную пользу из них вы все же извлечете.
В начале марта ожидается получение дополнительных благ, правда, ими придется с кем-то поделиться. В середине месяца какой-то благотворительный акт добавит плюсов в ваш личный рейтинг, но может помешать работе. В конце марта стартует какой-то индивидуальный проект, который отнимет много сил, но выровняет некую тревожащую вас ситуацию.
Наиболее благоприятные дни: 12, 16, 21, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 13, 27.
Гороскоп на март для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Близнецы в марте, вероятно, столкнутся с проблемами и в деловой сфере, и в чем-то таком, что имеет непосредственное отношение ко всему их существованию. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, готовы ли вы кардинально меняться, учитывая и свой прошлый опыт, и перемены в окружающей вас среде.
Кроме того, вам может отказать в поддержке человек, на которого вы привыкли рассчитывать. Не исключено, что он перестанет выполнять за вас какие-то ваши обязанности, и вам придется либо самостоятельно браться за них, либо нанимать специально обученного индивида, который возьмет эти заботы на себя.
В начале месяца вы будете вынуждены принять какое-то неудобное для вас решение. В середине марта может появиться желание или потребность изменить что-то в образе жизни, в схеме питания или во внешности. В конце месяца открывшиеся перед вами новые возможности могут быть не одобрены тем, от кого вы так или иначе зависите.
Наиболее благоприятные дни: 18, 23.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 15, 29.
Гороскоп на март для Рака (22 июня – 22 июля)
Раки в марте будут плотно заняты чем-то таким, что поможет им избежать настойчиво навязываемых им действий и решений. Не исключено, что вам придется упорно делать вид, что у вас на какой-то проект совсем нет времени, так как вы поймете: ввязавшись в него, вы поставите под угрозу то, что для вас по-настоящему важно и ценно.
Кроме того, вам, скорее всего, предстоит обустраивать какое-то помещение, делать его более комфортным для труда или отдыха. Это может быть творческая мастерская, кабинет, спальня. Вероятно, какие-то перемены, произошедшие в вашей частной жизни, потребуют этих домашних переделок, и вы с удовольствием за них возьметесь.
В начале месяца ожидается какая-то поездка, которая не имеет отношения к работе, но каким-то образом окажет на профессиональную деятельность благотворное влияние. В середине марта позитивные эмоции подарят старые друзья. В конце месяца придется часто общаться с теми, кто вырывает вас из зоны комфорта.
Наиболее благоприятные дни: 5, 8, 12, 15, 22, 25, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 13, 17, 24, 27, 31.
Гороскоп на март для Льва (23 июля – 22 августа)
Львов в марте в профессиональной сфере ждут новые и регулярные достижения, основанные на полученном когда-то опыте и на взаимодействии с людьми, которые крайне заинтересованы в плотном и долгосрочном сотрудничестве. Правда, после 16-го числа придется соотносить свои действия с мнением какого-то влиятельного индивида.
Кроме того, вам в этом месяце в каких-то ваших начинаниях помогут старые и новые друзья, которые поддержат вашу инициативу, а может, даже войдут в вашу собственную команду, собранную для реализации коммерческого или творческого проекта. Ожидаются и некие мероприятия, на которых вы представите публике какие-то свои наработки, идеи или уже полностью готовые плоды своих трудов.
В начале марта захочется расслабиться, и вы, вероятно, устроите себе небольшой отпуск. В середине месяца новые идеи станут поводом для старта чего-то оригинального. В конце марта перемены в стране пойдут вам на пользу.
Наиболее благоприятные дни: 11, 26, 27, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 10, 17, 24, 31.
Гороскоп на март для Девы (23 августа – 22 сентября)
Девы в первых двух декадах марта могут столкнуться с какими-то частными проблемами, которые в свою очередь спровоцируют сложности в деловой сфере. Велика вероятность, что вам придется часто отпрашиваться с работы, а если вы – сами себе начальник, то откладывать реализацию многих своих проектов и замыслов.
В третьей же декаде ситуация выровняется. Вас ждут громкие успехи на работе, а то, что доставляло неприятности, уйдет в прошлое. Кстати, не исключено, что вам во многом поможет изменение в каком-то законодательстве, или с введением новых правил ваши проблемы просто перестанут быть актуальными.
В начале месяца стоит особенно тщательно заботиться о здоровье и не пускать на самотек дела, связанные с коммунальной сферой. В середине марта в решении какого-то вопроса важную роль сыграет ваш прошлый опыт. В конце месяца позитивные перемены принесут вам больше, чем можно будет ожидать от этих событий.
Наиболее благоприятные дни: 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 8, 9, 16, 22, 23.
Гороскоп на март для Весов (23 сентября – 22 октября)
Весы в период с 1 по 16 марта будут фееричны и успешны, чему во многом поспособствуют их прошлые заслуги и поддержка людей, которые очень тепло к ним относятся. А вот после 16-го числа на работе вероятны трудности, могут возникнуть ситуации, выход из которых окажется только один, и тот – не слишком приятный.
Кроме того, ожидается важный коллективный проект, который в первой половине месяца будет приносить отличные плоды. Однако если вы не закончите его до 16 марта, то не исключен сбой из-за обстоятельств, спрогнозировать которые вы не в состоянии, да и консервативно настроенные индивиды, озабоченные сохранением каких-то старых традиций, станут активно вставлять вам палки в колеса.
В начале месяца огромную роль в ваших делах сыграет ваша репутация. В середине марта далеко не все ваши идеи и задумки окажутся удачными, поэтому тщательно их отфильтровывайте. В конце месяца вероятны провалы там, где вы рассчитывали на устойчивый результат.
Наиболее благоприятные дни: 3, 5, 16, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 11, 13, 20, 25.
Гороскоп на март для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Скорпионы в марте, скорее всего, продолжат развивать то направление, которым занялись совсем недавно, и получат превосходные результаты. Правда, придется подключать каких-то помощников, часто устраивать коллективные «мозговые штурмы», на что-то тратиться, однако в целом ситуация будет складываться вполне благоприятно, а мелкие неудобства не вызовут раздражения, так как добавят остроты происходящему.
Кроме того, вы, вероятно, отыщете какой-то новый необычный способ релаксации, который позволит вам в кратчайшие сроки восстанавливать физические и душевные силы. Не исключено, что он так или иначе будет связан с водной стихией.
В начале месяца напрягов и проблем будет меньше, чем вы ожидали, хотя придется часто вести какие-то деловые переговоры. В середине марта вы, возможно, постараетесь осуществить многие желания, которые давно не дают вам покоя. В конце месяца ожидается сотрудничество с тем, кто могущественнее вас.
Наиболее благоприятные дни: 6, 7.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30.
Гороскоп на март для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Стрельцы в марте будут активно рваться на какие-то профессиональные вершины, и если с технической точки зрения проблем не возникнет, то окружающие могут непреднамеренно или специально преуменьшить их заслуги. К тому же и при достижении какой-то коммерческой цели придется чаще обычного учитывать человеческий фактор.
Кроме того, после 16-го числа вы можете попасть в зависимость от каких-то влиятельных персон и от принятых ими решений, что в свою очередь если и не помешает реализовать какой-то индивидуальный проект, то существенно усложнит рабочий процесс. Придется либо договариваться, либо открывать для себя какие-то новые горизонты.
В начале месяца стоит постараться обезопасить себя от предвзятого мнения тех, кто может негативно повлиять на оценку результата вашей деятельности. В середине марта будет много новых идей, планов, задумок. В конце месяца нововведения в важной для вас сфере заставят изыскивать возможность их обойти.
Наиболее благоприятные дни: 8, 15.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14.
Гороскоп на март для Козерога (22 декабря – 19 января)
Козероги с 1 по 16 марта будут усиленно работать на перспективу. Велика вероятность, что это потребует от вас активного взаимодействия с группой специалистов, превосходно разбирающихся в том, на что вы нацелены. Больших денег ваша деятельность в этот период не принесет, зато поможет вам подобраться к какой-то весьма крупной «кормушке». И если вы все сделаете правильно, то уже в третьей декаде она станет вашей.
Кроме того, после 16-го числа вам, скорее всего, предстоит начать новый этап профессиональной деятельности и внести изменения не только в свое существование, но и в жизнь людей, которые от вас зависят. Игра в «вершителя судеб» доставит вам огромное удовольствие, но может увеличить количество тех, кто вами недоволен.
В начале месяца будет много поездок, встреч, деловых разговоров. В середине марта придется в чем-то убеждать тех, кто мечтает о каких-то переменах. В конце месяца успехи в профессиональной сфере несколько омрачатся проблемами в общении.
Наиболее благоприятные дни: 3, 10, 11.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 15, 19, 22, 26, 29.
Гороскоп на март для Водолея (20 января – 18 февраля)
Водолеи в марте будут весьма активны в профессиональной сфере, их ждут достойные свершения, которые принесут и почет, и деньги, а вот общение с окружающими может начать тяготить. Постарайтесь не лишиться дружеских и родственных связей – уже в третьей декаде вы пожалеете, что не сдержали каких-то разрушительных порывов и не смогли сохранить то, что по-настоящему важно.
Кроме того, после 16-го числа у вас может поменяться начальство, и это несколько усложнит выполнение должностных обязанностей, однако если вы не пойдете войной за правду и справедливость, а подстроитесь под обстоятельства, то ничего не потеряете.
В начале месяца не исключены приступы физической и моральной усталости; найдите то, что поможет с ними справиться. В середине марта захочется от чего-то избавиться; не идите на поводу у этого желания. В конце месяца многое будет зависеть от того, что для вас важнее – отстоять свое мнение или сохранить финансовое положение.
Наиболее благоприятные дни: 13, 14, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 25.
Гороскоп на март для Рыб (19 февраля – 20 марта)
У Рыб в период с 1 по 16 марта будет масса хлопот, которые они почему-то даже не попытаются переложить на чужие плечи, хотя окружающие и станут предлагать им свою помощь. Не тяните этот воз самостоятельно, забудьте о гордости и примите содействие сочувствующих, иначе заработаете упадок сил и упустите какие-то важные перспективы.
После же 16-го в рост пойдет ваша карьера, начнется следующий этап личностного развития, появятся какие-то новые возможности, в том числе и финансовые. Не исключено, что вы займете некий ответственный пост, на котором сможете использовать накопленный профессиональный опыт, а попутно еще и чему-то научитесь.
В начале месяца обстоятельства будут складываться в вашу пользу, главное, чтобы вы сами это понимали. В середине марта что-то старое даст старт чему-то новому. В конце месяца вам потребуется упрямство и упорство, а в чем-то – и бескомпромиссность, придется быть жестче, чем обычно; зато и награда не заставит себя долго ждать.
Наиболее благоприятные дни: 12, 15, 16, 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: все дни нейтральны.
Текст: Надежда Попова
Фото: shutterstock/vostok