Перестанет в большом количестве происходить то, что спровоцировано неумным и недальновидным девизом: «Главное, вмешаться в драку, а дальше – будь что будет». Люди начнут более тщательно продумывать последствия своих поступков и бережнее относиться к своим и чужим ресурсам, не захотят ради призрачных прав и свобод выходить из зоны комфорта.

Мы снова вспомним об исконных традициях, и при этом будет активно развиваться финансовая сфера, экономика постепенно станет более совершенной и здоровой, а иностранные государственные деятели перестанут подставлять и разорять своих же граждан, давя авторитетом на Россию и на другие страны в попытке обозначить свою значимость и наказать «соседей по миру» за какие-то эфемерные грехи. На первое место выйдут взаимовыгодные сотрудничества и обоюдная поддержка, правители озадачатся благополучием своих подданных и будут действовать в их интересах, а не бодаться рогом с руководителями других держав.

Остальные же планеты в первой половине мая принесут нам плодотворную профессиональную самореализацию, стремление к более высокому социальному статусу и к достижению телесного, психологического, интеллектуального комфорта, долгосрочные проекты, сложные, но прибыльные. Кроме того, нам захочется гордиться своим домом, а потому мы с огромным энтузиазмом возьмемся за приведение его в порядок, затеем если и не крупномасштабные ремонты, то, по крайней мере, переделки, после которых жилье заиграет новыми красками и станет достойным восхищения.

Во второй половине месяца ко всему перечисленному добавится желание сделать свою жизнь не просто хорошей, а лучшей, достичь запредельных высот в карьере, освободиться от того, что угнетает, и твердой рукой управлять своим существованием. А еще появится тяга к позитивному и полезному разнообразию, поэтому идеальным отдыхом станет смена деятельности – с физической на интеллектуальную (и наоборот) или с умственной на созидательно-творческую.

В начале мая многие приумножат свое имущество, сделав какие-то крупные приобретения, которые рассчитаны на длительное использование. В середине месяца многих ждут позитивные перемены в финансовой сфере, увеличится число удачных коммерческих сделок и выгодных проектов. В конце мая возрастет наше любопытство, мы будем стремиться к получению интересных знаний, новых впечатлений и положительных эмоций.

Благоприятные дни: с 1 по 7, с 9 по 14, с 16 по 21, с 23 по 28, 30, 31.

Неблагоприятные дни: 8, 15, 22, 29.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на апрель для Овна (21 марта – 20 апреля)