Перестанет в большом количестве происходить то, что спровоцировано неумным и недальновидным девизом: «Главное, вмешаться в драку, а дальше – будь что будет». Люди начнут более тщательно продумывать последствия своих поступков и бережнее относиться к своим и чужим ресурсам, не захотят ради призрачных прав и свобод выходить из зоны комфорта.
Мы снова вспомним об исконных традициях, и при этом будет активно развиваться финансовая сфера, экономика постепенно станет более совершенной и здоровой, а иностранные государственные деятели перестанут подставлять и разорять своих же граждан, давя авторитетом на Россию и на другие страны в попытке обозначить свою значимость и наказать «соседей по миру» за какие-то эфемерные грехи. На первое место выйдут взаимовыгодные сотрудничества и обоюдная поддержка, правители озадачатся благополучием своих подданных и будут действовать в их интересах, а не бодаться рогом с руководителями других держав.
Остальные же планеты в первой половине мая принесут нам плодотворную профессиональную самореализацию, стремление к более высокому социальному статусу и к достижению телесного, психологического, интеллектуального комфорта, долгосрочные проекты, сложные, но прибыльные. Кроме того, нам захочется гордиться своим домом, а потому мы с огромным энтузиазмом возьмемся за приведение его в порядок, затеем если и не крупномасштабные ремонты, то, по крайней мере, переделки, после которых жилье заиграет новыми красками и станет достойным восхищения.
Во второй половине месяца ко всему перечисленному добавится желание сделать свою жизнь не просто хорошей, а лучшей, достичь запредельных высот в карьере, освободиться от того, что угнетает, и твердой рукой управлять своим существованием. А еще появится тяга к позитивному и полезному разнообразию, поэтому идеальным отдыхом станет смена деятельности – с физической на интеллектуальную (и наоборот) или с умственной на созидательно-творческую.
В начале мая многие приумножат свое имущество, сделав какие-то крупные приобретения, которые рассчитаны на длительное использование. В середине месяца многих ждут позитивные перемены в финансовой сфере, увеличится число удачных коммерческих сделок и выгодных проектов. В конце мая возрастет наше любопытство, мы будем стремиться к получению интересных знаний, новых впечатлений и положительных эмоций.
Благоприятные дни: с 1 по 7, с 9 по 14, с 16 по 21, с 23 по 28, 30, 31.
Неблагоприятные дни: 8, 15, 22, 29.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на апрель для Овна (21 марта – 20 апреля)
Овнам в период с 1 по 15 мая придется противостоять тем, кто имеет большее, чем они сами, влияние, и при этом подстраиваться под решения людей, с которыми категорически нельзя ссориться. Скорее всего, вы постараетесь занять место того, кто сейчас вами руководит, а вот с родственниками будете весьма уступчивы и покладисты.
После же 15-го числа вас ждут громкие успехи в деловой сфере, появится возможность освободиться от неприятных или слишком обременительных обязанностей и внедрить какие-то придуманные вами новшества. К тому же вы, вероятно, инициируете проект, который реализуете без чьей-либо помощи, так как просто никому не доверите воплощение в реальность какой-то вашей идеи.
В начале месяца не исключены имущественные споры, причем не с родней, а на работе. В середине мая какая-то ваша задумка принесет не только прибыль. В конце месяца ожидается событие, которое сделает вашу жизнь ярче.
Наиболее благоприятные дни: 13, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19, 25, 26.
Гороскоп на май для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Тельцы в период с 1 по 15 мая не единожды воспользуются благоприятными возможностями, чтобы увеличить свой капитал, продвинуться по службе и приобрести что-то дорогостоящее по весьма «вкусной» цене. Ожидается и исполнение каких-то не вполне рациональных желаний, ради чего вы, вероятно, отступите от некоторых своих принципов. После же 15-го числа придется взять на себя обязанности кого-то из коллег или подчиненных. Возможно, вы поймете, что если не займетесь этим самостоятельно, то позитивного результата вам не видать, как своих ушей. К тому же не исключены конфликты с теми, кто равнодушно относится к людям, которые вам дороги.
В начале месяца самоуправство какого-то человека выйдет ему боком, а вам сыграет на руку. В середине мая могут существенно возрасти ваши доходы. В конце месяца будет много суеты, появятся дополнительные заботы, однако в итоге вы обретете нечто такое, чего вам не хватало уже несколько лет.
Наиболее благоприятные дни: 4, 14, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 15, 22, 29.
Гороскоп на май для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Близнецам в период с 1 по 15 мая предстоит много и упорно трудиться, причем не только на работе, но и дома. Появятся новые обязанности, требования к вам возрастут, а произойдет это, скорее всего, из-за того, что окружающие поверят в вас, разглядят в вас какой-то потенциал, который решат использовать на все сто процентов.
После же 15-го числа есть вероятность начала какого-то креативного и весьма оригинального проекта, который станет для вас превосходным актом самовыражения, сделает вас свободнее в выборе, принесет вам не только материальные блага. К тому же за счет каких-то нужных именно на данном этапе существования людей расширится круг общения.
В начале месяца кто-то будет активно отстаивать ваши интересы, правда, не бескорыстно и не безвозмездно. В середине мая вам могут потребоваться дополнительные ресурсы для реализации какой-то идеи. В конце месяца ожидаются многочисленные разговоры, в том числе и с теми людьми, которых вы раньше почему-то не замечали.
Наиболее благоприятные дни: 16.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 24, 31.
Гороскоп на май для Рака (22 июня – 22 июля)
Раки в период с 1 по 15 мая будут работать на перспективу, занимаясь тем, что не очень нравится, но должно впоследствии принести свободу выбора и возможность начать какой-то увлекательный проект. К тому же вам, вероятно, предстоят имущественные дела, например, покупка и оформление чего-то такого, что имеет отношение к дому и к родственникам. После же 15-го числа не исключено начало индивидуального проекта, в котором вы будете играть первую и главную скрипку, и который позволит вам в полной мере реализовать все заложенные в вас способности. Ожидается и доход от предприятия, которому вы посвятили несколько месяцев в этом или в прошлом году.
В начале мая вас ждет мощная поддержка со стороны тех, кто в вас безоговорочно верит. В середине месяца может поступить весьма интересное и коммерчески выгодное предложение. В конце мая ваше профессиональное мастерство принесет отличные плоды, но при этом будут раздражать индивиды, которые легкомысленно относятся к своим обязанностям.
Наиболее благоприятные дни: 10, 14, 18, 24, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 15, 22, 29.
Гороскоп на май для Льва (23 июля – 22 августа)
Львам в период с 1 по 15 мая предстоит регулярно принимать самостоятельные решения, идя при этом против кого-то из родственников. Скорее всего, вы будете действовать в интересах своей родни, вот только объяснить этим людям необходимость ваших поступков окажется очень непросто. Зато на работе ожидается начало долгосрочного и занимательного проекта, который потянет за собой новые выгодные предложения.
После же 15-го числа в деловой сфере не исключены трудности из-за сумасбродства начальства и попыток вынудить вас заниматься чем-то таким, на что у вас нет времени. Противостояние может затянуться, если, конечно, вы не найдете какие-то особые рычаги давления на руководство.
В начале месяца придется раскошеливаться на что-то такое, что нужно не столько вам, сколько близким вам людям. В середине мая появится возможность извлечь из какого-то проекта двойную пользу. В конце месяца нервотрепка на работе нивелируется приятными событиями в частной жизни.
Наиболее благоприятные дни: 20, 21.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 12, 19, 26.
Гороскоп на май для Девы (23 августа – 22 сентября)
Дев в период с 1 по 15 мая ждут многочисленные победы и достижения как на работе, так и на бытовом поприще. «Приплывут» дополнительные блага, будет возможность выгодно разместить накопления и приобрести то, о чем вы давно мечтали. Упрочится ваше положение в деловой сфере. Не исключено и получение более высокой должности.
После же 15-го числа вероятны конфликты с теми, кто не желает действовать по вашим правилам, по каким-то причинам не доверяет вам и не принимает вас в расчет. К тому же для достижения какой-то цели придется заниматься тем, что вам претит, и учиться делать то, что раньше вы считали абсолютно бесполезным.
В начале месяца вы можете затеять ремонт или сменить место жительства. В середине мая появятся какие-то новые и вполне осуществимые планы, связанные с финансовой сферой. В конце месяца придется часто кому-то что-то доказывать, в том числе и собственную значимость для какого-то определенного сообщества.
Наиболее благоприятные дни: 2, 9, 23, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 11, 17, 31.
Гороскоп на май для Весов (23 сентября – 22 октября)
Весы в период с 1 по 15 мая, скорее всего, не раз столкнутся с трудностями в профессиональной сфере и будут вынуждены отказываться от чего-то такого, к чему уже привыкли. Вероятно временное снижение доходов, которое заставит включить режим экономии. А вот количество обязанностей, напротив, возрастет, что не оставит вам времени на побочные дела, которыми вы планировали заниматься параллельно с работой.
После же 15-го мая многие проблемы останутся в прошлом, в том числе и те, которые были спровоцированы неудобными для вас переменами. Будет масса интересных и прибыльных проектов, вы почувствуете себя свободнее и в финансовом, и в психологическом плане. Участятся встречи с друзьями и какие-то радостные события.
В начале месяца потребуется терпение, чтобы не бросить дело, в которое вы уже вложили много сил. В середине мая новые желания подтолкнут к каким-то активным действиям. В конце месяца окончательно уйдет то, что изрядно напрягало.
Наиболее благоприятные дни: 12, 18, 24, 25, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 13, 15, 20, 22, 29.
Гороскоп на май для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Скорпионы в период с 1 по 15 мая будут часто и очень к месту демонстрировать свой профессионализм, поражая окружающих своевременными и крайне точными действиями. Это в свою очередь не только повысит ваш деловой рейтинг, но и поможет вам существенно увеличить доходы. А вот в отношениях с родственниками не исключены серьезные конфликты из-за права обладания каким-то имуществом.
После же 15-го числа деловая активность снизится, вы станете более равнодушно относиться к выполнению должностных обязанностей; возможно, на первое место выйдет состояние здоровья. К тому же вероятны неудобные для вас ситуации, вырывающие из зоны комфорта и провоцирующие материальные убытки.
В начале месяца какие-то ваши поступки привлекут к вам внимание людей, у которых для вас найдется парочка выгодных заданий. В середине мая не спешите реализовывать рисковые идеи. В конце месяца не стоит легкомысленно относиться к своему организму.
Наиболее благоприятные дни: 1, 26, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 18, 25.
Гороскоп на май для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Стрельцы в период с 1 по 15 мая будут выполнять какие-то давние обязательства, причем и в деловой сфере, и в частной жизни. Скорее всего, вы соберетесь начать новый этап существования, а потому станете отдавать долги и избавляться от «хвостов». К тому же вы легко поддадитесь каким-то подсознательным желаниям.
После же 15-го числа будет много ситуаций, на которые придется реагировать моментально, не обращая при этом внимания на окружающих, которые могут растеряться или поддаться панике, и не рассчитывая на их содействие. А в профессиональной сфере вас ждут коллективные проекты в связке с теми, кто потребует от вас строго выверенных, по их мнению, но непонятных для вас действий.
В начале месяца к вашему удовольствию разрешится вопрос, связанный с земельным участком или с другой недвижимостью. В середине мая вероятен возврат к тому, о чем вы уже почти забыли. В конце месяца не провоцируйте конфликты.
Наиболее благоприятные дни: 3, 24, 29.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 23.
Гороскоп на май для Козерога (22 декабря – 19 января)
Козероги в период с 1 по 15 мая воплотят в реальность многие свои намерения, связанные и с профессиональным поприщем, и с бытовой сферой. Вам предстоит проделать поистине грандиозную работу, но зато она будет достойно вознаграждена – за что-то вы получите плату почти сразу, а какие-то действия принесут прибыль позднее.
После же 15-го числа не исключены проблемы со здоровьем из-за того, что вы никому не захотите доверить какой-то участок работы, предпочтя справляться с ним самостоятельно. Труд во внеурочное время и игнорирование тревожных симптомов могут дорого вам обойтись, так что действуйте без фанатизма, поберегите себя.
В начале месяца будет много разнообразных «плюшек», крупных и мелких покупок, успешных дел. В середине мая вам предстоит покорить новую и достаточно серьезную карьерную вершину. В конце месяца не отказывайтесь от помощи и не злитесь на тех, кто станет тормозить вашу активность – они желают вам только добра.
Наиболее благоприятные дни: 4, 5, 6.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 17, 21.
Гороскоп на май для Водолея (20 января – 18 февраля)
Водолеи в период с 1 по 15 мая будут спешно завершать какие-то дела, на которые ранее не нашлось времени. Скорее всего, вы поймете, что если срочно с ними не разберетесь, то упустите какую-то прибыль и настроите против себя людей, которые с нетерпением ждут результатов вашего труда. К тому же вам, вероятно, понадобятся деньги для чего-то такого, что связано с вашим жилищем или с потребностями родни.
После же 15-го мая начнется новый этап профессиональной деятельности, вы предпримете первые, но крайне важные шаги к грандиозному успеху, многократно увеличите свое мастерство и число персон, заинтересованных в вас как в отличном специалисте. Правда, все это сделает вас равнодушнее ко всему тому, что происходит вне работы.
В начале месяца вы осуществите какое-то свое желание. В середине мая ожидается череда событий, которые что-то изменят в вашей жизни. В конце месяца что-то целиком и полностью захватит вас, вы будете готовы на подвиги, чтобы прославиться на этом поприще.
Наиболее благоприятные дни: 2, 7, 9, 12, 16, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: все дни нейтральны.
Гороскоп на май для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Рыбы в период с 1 по 15 мая будут часто сознательно пользоваться своими преимуществами перед другими людьми, благодаря чему обеспечат себя и уважением, и какими-то весьма значимыми финансовыми благами. К тому же вы, вероятно, возобновите какой-то рабочий или частный проект, который некоторое время назад отложили из-за нехватки времени или каких-то иных ресурсов.
После же 15-го числа вы, скорее всего, займетесь исполнением каких-то данных себе обещаний и постараетесь избавить свою жизнь от факторов, которые раздражают или расстраивают. Возможно, вас перестанут волновать проблемы и потребности окружающих, и вы станете поступать только так, как удобно и выгодно именно вам.
В начале месяца прибыль, более крупная, чем ожидалось, подтолкнет к покупке чего-то для вас важного. В середине мая вам предстоит сделать какой-то морально-этический выбор. В конце месяца вы можете разочаровать тех, кто в чем-то на вас рассчитывал.
Наиболее благоприятные дни: 3, 7, 10, 11, 12, 14, 21, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 16, 23, 30.
Текст: Надежда Попова
Фото: shutterstock/vostok