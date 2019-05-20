Гороскоп на июнь 2019 года

К тому же в первую неделю месяца у многих появятся какие-то весьма амбициозные материальные желания, долгосрочные планы, связанные с семьей, имуществом, обучением и поездками, однако после 8-го числа их реализация забуксует из-за недостаточности денег. И тут вполне вероятен бум банковских кредитов – откажутся от своих «хочу» и от осуществления замыслов единицы, те, кто против займов, так как понимает, что «берешь на время и чужие, отдаешь свои и навсегда», остальные же, не задумываясь, влезут в долги.
В третьей же декаде июня многие опомнятся и возьмутся за ум: включат режим разумной экономии, станут ответственнее относиться к работе, к своей жизни и здоровью, к тем людям, с которыми тесно взаимодействуют. И при этом в выполнении должностных обязанностей появится та легкость, которой при всем желании было непросто добиться в период с 1-го по 20-е – поменяется подход, он станет более креативным, творческим, в ход пойдут личное обаяние, воодушевление, умение заразить своей задачей окружающих и сделать так, чтобы они сами захотели присоединиться к проекту и помочь.
В начале месяца многих собьют с истинного пути какие-то фантастические идеи и затеи, которые сложно назвать конструктивными; к тому же не исключены споры с родственниками по поводу имущества и ссоры из-за невыполнения данных когда-то обещаний. В середине июня многим предстоит общаться с огромным количеством народа, причем как со знакомыми, так и с совершенно посторонними людьми. В конце месяца на первое место выйдет все то, что связано с домом, семьей, бытом и планомерным увеличением благосостояния.
Благоприятные дни: 1, 2, с 4 по 9, с 11 по 16, с 18 по 24, с 26 по 30.
Неблагоприятные дни: 3, 10, 17, 25.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на июнь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Овны в июне вряд ли уделят должное внимание работе; скорее всего, их больше будут волновать совсем другие вещи – отдых и развлечения, получение каких-то крайне необычных впечатлений, обучение чему-то такому, что раньше было не нужно, а теперь вдруг понадобилось. К тому же не исключена смена делового партнера или начальства, что тоже не добавит желания трудиться сверх необходимого.
Кроме того, есть вероятность радикальной смены круга общения – изменятся какие-то основополагающие интересы, что и потянет за собой взаимодействие с совсем другими людьми. Впрочем, о старых друзьях вы через некоторое время тоже вспомните.
В начале месяца могут появиться несвойственные вам желания, которые, однако, быстро исчезнут под давлением каких-то обстоятельств. В середине июня ожидаются какие-то переговоры, которые потребуют от вас изворотливости и умения блефовать. В конце месяца придется взять на себя какую-то дополнительную ответственность.
Наиболее благоприятные дни: 4, 9, 11, 18, 26, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 14, 15, 21, 28, 29.
Гороскоп на июнь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Тельцы в июне достигнут неплохих успехов в деловой сфере, однако это будет непросто. Велика вероятность, что из-за чьей-то недобросовестности вам придется выполнять не только свои, но и чужие обязанности, и за них с вас спросят, как за ваши собственные.
Впрочем, в результате вы благодаря дополнительной работе сможете сделать накопления, да и на вашем реноме двойная нагрузка скажется весьма позитивно. Кроме того, не исключено, что какие-то ваши планы, осуществление которых, как вам казалось, займет много времени и отнимет массу сил, реализуются как по мановению волшебной палочки, вам даже не придется напрягаться. Правда, это может произойти в весьма неожиданный и не очень подходящий для этого момент.
В начале месяца может сложиться какая-то неоднозначная ситуация, которая затронет и работу, и частную жизнь. В середине июня будет много двойственных «хочу». В конце месяца ожидается прибыль, вероятны крупные приобретения и выгодные вложения.
Наиболее благоприятные дни: 1, 2, 24, 27, 28, 29.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 11, 25.
Гороскоп на июнь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Близнецы в июне, скорее всего, будут чаще обычного и больше необходимого потакать своим желаниям, регулярно спорить о чем-то с родственниками и начальством, вести себя достаточно высокомерно с теми, с кем стоило бы быть полюбезнее. Все это весьма осложнит вам жизнь, так как мало кто быстро простит вам ваше поведение – вы рискуете поставить под удар то, чего достигали в течение длительного времени.
А вот в том, что касается творчества, получения новых знаний, дружеского общения и расширения интеллектуальных горизонтов, все сложится просто замечательно. Какой-то эмоциональный опыт подтолкнет вас к активному саморазвитию.
В начале месяца не исключена серьезная, солидная покупка, на которую вы потратите больше, чем собирались. В середине июня стоит правильно расставлять приоритеты и прежде всего думать о будущем, а не о сиюминутных «хочу». В конце месяца какие-то обстоятельства заставят вас уделить внимание тому, что раньше было для вас несущественным.
Наиболее благоприятные дни: 2, 4, 5, 12, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 13, 20, 27.
Гороскоп на июнь для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Раки в июне будут в деловой сфере осваивать какую-то незнакомую, но весьма притягательную для них территорию, пробовать себя в чем-то новом, примерять на себя совсем иной образ, например, руководителя или инвестора. Вполне вероятно, что это научит вас гибкости, сделает изворотливее в одних вопросах и демократичнее в других, расширит ваши профессиональные горизонты и ваш круг делового общения.
Кроме того, замыслы, появившиеся в первую неделю месяца и являющиеся больше прожектами, чем проектами, в третьей декаде неожиданно обретут «кровь и плоть» и осуществятся к вашему удовольствию или прямой финансовой выгоде.
В начале июня не исключены какие-то публичные мероприятия, которые для вас будут иметь огромное значение, так как поддержат важную для вас традицию. В середине месяца вы станете крайне эмоционально на все реагировать, но это сослужит вам добрую службу. В конце июня ожидаются впечатляющие результаты во многих ваших делах.
Наиболее благоприятные дни: 5, 6, 20, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 11, 25, 29.
Гороскоп на июнь для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Львы в июне станут легче относиться к тому, на чем раньше слишком сильно сосредотачивались, и откроют новые грани в том, что до этого их мало интересовало. К тому же не исключены многочисленные покупки чего-то такого, без чего, объективно говоря, вполне можно обойтись, но очень хочется иметь. Зато и от дополнительного заработка, который вам предложат, вы не откажетесь, чтобы покрыть какие-то свои расходы.
Кроме того, будет много компромиссов – с собой, с родственниками, с начальством или деловыми партнерами и заказчиками. Вы станете перестраивать свое существование таким образом, чтобы оно оказалось максимально для вас комфортным и бесконфликтным.
В начале месяца какие-то ваши «хочу» могут вызвать нарекания со стороны родни, однако они вряд ли вас остановят. В середине июня вы легко справитесь с какой-то профессиональной задачей и получите за это неплохие деньги. В конце месяца на работе вероятен проект, в котором вам понадобятся навыки, полученные много лет назад и сейчас почти неиспользуемые.
Наиболее благоприятные дни: 7, 9.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 15, 22, 29.
Гороскоп на июнь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Девы в июне будут вполне успешны в деловой сфере и в том, что касается быта, а вот межличностное общение может доставить немало неприятных минут из-за невозможности придти к единому мнению с теми, кто дорог. Впрочем, в третьей декаде все распри уйдут в прошлое, взаимопонимание с близкими людьми будет достигнуто, а то, что чаще всего становилось «камнем преткновения», неожиданно принесет вам какую-то пользу.
Кроме того, есть вероятность, что доброе отношение к вам со стороны начальства или кого-то из клиентов хорошо скажется на ваших доходах – не исключена прибавка к жалованию или достаточно крупная разовая премия. Ожидаются и знаковые покупки.
В начале месяца какая-то непроверенная информация может сбить с толку вас и стать поводом для конфликта с близкими. В середине июня вы весьма рационально распорядитесь какими-то ресурсами и воспользуетесь благоприятными обстоятельствами. В конце месяца будет много всего приятного – и на работе, и в частной жизни.
Наиболее благоприятные дни: 5, 9, 12.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 13, 14, 21, 28.
Гороскоп на июнь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Весы в июне могут столкнуться с серьезными трудностями на работе, причем основными виновниками окажутся они сами. Велика вероятность, что вы не вовремя расслабитесь и упустите какие-то благоприятные возможности и правильные, подходящие моменты для решения поставленных перед вами задач и спорных вопросов, что и приведет к резкому недовольству начальства или заказчиков (клиентов). Придется как-то урегулировать ситуацию, используя личное обаяние, какие-то полезные связи и даже СМИ.
На частном же уровне ожидаются приобретения, о которых вы давно мечтали, встречи с людьми, общение с которыми доставляет вам непередаваемое удовольствие, легкое осуществление давних желаний и поездки по самым неожиданным местам.
В начале месяца не стоит жить иллюзиями и полагать, что небольшое пренебрежение своими обязанностями сойдет вам с рук. В середине июня постарайтесь на работе руководствоваться не эмоциями, а логикой. В конце месяца вероятны бытовые проблемы.
Наиболее благоприятные дни: 7, 8, 12, 14, 15, 21, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 23, 25.
Гороскоп на июнь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Скорпионы в июне на работе начнут несколько новых проектов, которые помогут раскрыть их потенциал и принесут вполне впечатляющую прибыль. К тому же вас ждут многочисленные встречи с людьми, с которыми вас когда-то многое связывало, но с которыми вы почему-то достаточно долго не общались. Не исключено и появление интересных увлечений, основанных на каких-то навыках, которые вы получили в детстве.
Кроме того, какое-то важное событие в деловой сфере, возможно, заставит вас пересмотреть свое отношение к людям, с которыми вы часто пересекаетесь по профессиональным вопросам, и к тем должностным обязанностям, которые раньше вы выполняли без должного рвения и с явной неохотой.
В начале месяца желания кого-то из родни могут спровоцировать ваше недовольство и крупный конфликт. В середине июня вероятна смена психологического настроя. В конце месяца вы станете чувствительнее к чужим бедам и, возможно, займетесь благотворительностью.
Наиболее благоприятные дни: 4, 11, 13, 15.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 7, 10, 17, 24, 28.
Гороскоп на июнь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Стрельцы в июне найдут какой-то новый, особый смысл в работе, а потому станут уделять ей гораздо больше внимания, начнут проявлять инициативу там, где раньше старались не высовываться, чтобы на них не навешали дополнительных обязанностей. Не исключено, что это произойдет из-за сложностей в частной жизни или из-за того, что у вас в деловой сфере появится какой-то личный (но вряд ли любовный) интерес.
Кроме того, в первых двух декадах месяца вам настоятельно рекомендуется воздержаться от дальних поездок даже туда, где вы уже неоднократно бывали и не ожидаете никаких неприятных сюрпризов – вояжи могут быть опасны.
В начале июня с какими-то бытовыми трудностями помогут справиться люди, которые вам что-то должны. В середине месяца не потакайте своим желаниям, особенно тем, реализация которых потенциально небезопасна для вашего организма. В конце июня вас ждут награды за прошлые заслуги и еще нечто такое, что точно не оставит вас равнодушным.
Наиболее благоприятные дни: 6, 15, 16, 20, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19, 26.
Гороскоп на июнь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Козероги в июне вряд ли достигнут каких-либо значимых вершин в деловой сфере, более того, какие-то их действия могут привести к убыткам и поломкам оборудования. Причем не исключено, что причиной неприятностей станет ваше нежелание учитывать психологический настрой и эмоции коллег или подчиненных. Неблагоприятен этот месяц и для долгосрочных финансовых вложений, крупных покупок, важных, судьбоносных переговоров.
Кроме того, в третьей декаде вероятен весьма ощутимый упадок сил, который может обернуться проблемами со здоровьем, а потому вам настоятельно рекомендуется избегать чрезмерной физической нагрузки и поберечь себя.
В начале июня не стоит давить на окружающих и требовать от них больше, чем они в состоянии сделать (кстати – и от себя тоже). В середине месяца не отмахивайтесь от новой для вас информации – она принесет вам пользу. В конце июня сложности в общении с родней несколько нивелируются неожиданным осуществлением давнего желания.
Наиболее благоприятные дни: 8, 18, 19.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 27.
Гороскоп на июнь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Водолеи в июне получат мощную отдачу за все то, что сделали за последнее время, а на частном уровне еще и сами себе в награду разрешат нечто такое, что долго запрещали по финансовым или морально-этическим соображениям. К тому же есть вероятность увлекательнейшей поездки, которая многое даст вам и в плане впечатлений, и на духовном уровне; возможно, вы отправитесь в какое-то место с историческим или сакральным значением.
Кроме того, у вас может появиться потребность в общении с кем-то из старых друзей, в возврате к каким-то прошлым увлечениям. Не исключено, что какие-то новые знакомые буквально заставят вас заново оценить то, что когда-то перестало быть для вас важным.
В начале месяца некие материальные желания подтолкнут вас к каким-то финансовым операциям. В середине июня будет много запоминающихся событий, возникнут новые «хочу», жизнь станет насыщеннее, хотя и без проблем не обойдется. В конце месяца вероятна крупномасштабная переоценка ценностей.
Наиболее благоприятные дни: 8, 12, 20, 21, 22, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 23, 30.
Гороскоп на июнь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Рыбы в июне будут активно трудиться, причем наперекор каким-то обстоятельствам и возражениям со стороны родственников. Скорее всего, вы поставите перед собой задачу за достаточно короткий срок расправиться с какими-то рабочими обязанностями, чтобы освободить время для отпуска или для какой-то коротенькой, но о-о-очень приятной поездки, а потому первые две декады предпочтете ненормированно вкалывать.
Кроме того, вам, вероятно, предстоит заниматься долгосрочным планированием, куда-то вкладывать деньги (инвестировать или класть в банк под хорошие проценты), заказывать какой-то товар с отсроченной доставкой и использовать для своей пользы какую-то сомнительную и весьма недостоверную информацию.
В начале месяца будет много споров с родней и друзьями. В середине июня какое-то ваше желание станет для вас «двигателем прогресса», но может навредить здоровью, так что – без фанатизма. В конце месяца ваше существование станет максимально комфортным.
Наиболее благоприятные дни: 6, 7, 14, 21, 22, 23, 24, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19, 26.
Текст: Надежда Попова
Фото: shutterstock/vostok
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