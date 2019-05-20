Гороскоп на июнь 2019 года

К тому же в первую неделю месяца у многих появятся какие-то весьма амбициозные материальные желания, долгосрочные планы, связанные с семьей, имуществом, обучением и поездками, однако после 8-го числа их реализация забуксует из-за недостаточности денег. И тут вполне вероятен бум банковских кредитов – откажутся от своих «хочу» и от осуществления замыслов единицы, те, кто против займов, так как понимает, что «берешь на время и чужие, отдаешь свои и навсегда», остальные же, не задумываясь, влезут в долги.

В третьей же декаде июня многие опомнятся и возьмутся за ум: включат режим разумной экономии, станут ответственнее относиться к работе, к своей жизни и здоровью, к тем людям, с которыми тесно взаимодействуют. И при этом в выполнении должностных обязанностей появится та легкость, которой при всем желании было непросто добиться в период с 1-го по 20-е – поменяется подход, он станет более креативным, творческим, в ход пойдут личное обаяние, воодушевление, умение заразить своей задачей окружающих и сделать так, чтобы они сами захотели присоединиться к проекту и помочь.

В начале месяца многих собьют с истинного пути какие-то фантастические идеи и затеи, которые сложно назвать конструктивными; к тому же не исключены споры с родственниками по поводу имущества и ссоры из-за невыполнения данных когда-то обещаний. В середине июня многим предстоит общаться с огромным количеством народа, причем как со знакомыми, так и с совершенно посторонними людьми. В конце месяца на первое место выйдет все то, что связано с домом, семьей, бытом и планомерным увеличением благосостояния.

Благоприятные дни: 1, 2, с 4 по 9, с 11 по 16, с 18 по 24, с 26 по 30.

Неблагоприятные дни: 3, 10, 17, 25.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на июнь для Овна (21 марта – 20 апреля)