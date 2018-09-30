Гороскоп на октябрь для Водолея (20 января – 18 февраля)

Водолеев в октябре ждут важные успехи, которые заинтересуют весьма влиятельных персон и притянут перспективные, выгодные, увлекательные деловые предложения. Велика вероятность, что, приняв их, вы сможете выйти на недостижимый прежде уровень в профессиональной сфере и существенно пополнить свой счет в банке.

Кроме того, рядом с вами появится несколько новых людей, каждый из которых привнесет в вашу жизнь что-то особенное, да и со старыми друзьями отношения не только упрочатся, но и приобретут то, чего до этого им определенно не хватало. А еще вам предстоит изменить что-то в стиле одежды и в способах подачи себя этому миру.

В начале месяца будет много практически гениальных идей, реализация которых откроет перед вами новые горизонты и поможет сделать существование более гармоничным. В середине октября чего-то придется достигать теми методами, которые вам почему-то претят. В конце месяца вас могут втянуть в какую-то интригу.

Наиболее благоприятные дни: 13, 17, 18, 19, 20, 27.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 21.