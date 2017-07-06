В августе многие смогут реализовать свои карьерные и творческие амбиции – добиться повышения в должности, организовать какой-то креативный процесс, который принесет славу и хорошие деньги, продемонстрировать свои таланты не только для того, чтобы ублажить свое самолюбие, но и для того, чтобы открыть перед собой новые горизонты.

Мы будем жить на полную катушку, извлекать удовольствие и пользу даже из самых странных ситуаций и рутинных дел, у нас появятся новые увлечения, которые впоследствии позитивно скажутся на деловой и профессиональной деятельности. Наши силы многократно возрастут, а личное обаяние поможет нам достичь тех вершин, которые ранее были недоступны из-за предвзятого отношения кого-то из окружающих. Правда, в третьей декаде из-за слишком правильных людей могут возникнуть сложности в реализации замыслов, предполагающих вольную интерпретацию общепринятых норм, но это тоже пойдет нам на пользу, так как удержит от ошибок, даст время подумать и не действовать сгоряча, а заодно и сэкономит нервы, деньги и какие-то другие важные для жизнедеятельности ресурсы. Особое внимание хочется уделить Меркурию, который с 13 августа станет ретроградным в Деве и 31-го числа вернется во Льва. Вселенная дает нам возможность в эти две недели разобраться со всеми бытовыми, финансовыми и формальными делами, которые не были завершены ранее. Появится шанс отстоять свои права в официальных инстанциях и закрыть какие-то долговые обязательства, усилится желание сделать нечто рутинное, то, необходимость чего до этого вызывала уныние (например, перегладить кучу белья или вымыть окна). Вы сможете быстро и качественно разобрать бумаги, переделаете массу всего нужного в саду и огороде. Так что не упускайте это время и не удивляйтесь приступам педантичности, скрупулезности, въедливости. К тому же в этом месяце нас ждет два затмения: 7.08.17 частное лунное в Водолее и 21.08.17 полное солнечное во Льве. Весь август они будут провоцировать нас на творческие и технические эксперименты, на перемены в сфере межличностного общения, на смелые и безрассудные шаги. К любым нововведениям в свою жизнь рекомендуется подойти крайне осмотрительно, так как далеко не каждый поступок принесет блага, а последствия необдуманных действий могут оказаться весьма негативными и даже разрушительными. Зато все, что вы сделаете после тщательного анализа рисков, даст вам гораздо больше, чем вы ожидали. В начале месяца увлеченность чем-либо сослужит нам добрую службу, так как позволит во всех делах получать исключительно отличные результаты. В середине августа придет пора пожинать плоды – профессиональной деятельности, дружбы, каких-то финансовых вложений. В конце месяца стоит обратить внимание на здоровье и постараться не потакать тем своим желаниям, которые могут негативно повлиять на организм и на реализацию планов. Благоприятные дни: с 1 по 6, с 8 по 14, с 16 по 20, с 22 по 28, 30, 31. Неблагоприятные дни: 7, 15, 21, 29. Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на август для Овна (21 марта – 20 апреля)

Овны в августе, скорее всего, привнесут в свою профессиональную деятельность элемент творчества или найдут креативных помощников и единомышленников для создания в родном коллективе какого-то сообщества, которое будет отвечать за связи с общественностью или за досуг сотрудников. К тому же ожидается активный труд, который принесет не только деньги, но и власть над теми, кто сейчас вам не подчиняется. Кроме того, у вас может возникнуть желание отправиться в поездку, так или иначе связанную с тщеславием. Например, на курорт, где отдыхают знаменитости, или в город, где жил очень известный человек. В начале месяца привязанность к вам какого-то индивидуума сослужит вам добрую службу. В середине августа ожидается интересное мероприятие, на которое вы попадете совершенно случайно или даже практически против воли. В конце месяца придется заняться собой – здоровьем, внешностью или просто пополнением гардероба. Наиболее благоприятные дни: 22, 27. Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19, 25, 26. Гороскоп на август для Тельца (21 апреля – 20 мая)

Тельцы в августе, очевидно, столкнутся с проблемами, спровоцированными не в меру эгоистичными людьми. Не исключено, что вам придется работать за человека, который отправится в неплановый отпуск или просто «забьет» на свои обязанности, и начальство переложит их на ваши плечи. Эта ситуация чревата срывом планов и даже, возможно, какими-то неприятностями в частной жизни. Впрочем, третья декада месяца несколько «подсластит пилюлю» – вас ждут какие-то нетрудовые доходы, блага, так или иначе связанные с урожаем, поездка, которая позитивно скажется на физическом или психологическом состоянии. В начале августа исполнятся какие-то мелкие желания, а вот с чем-то более существенным придется подождать до лучших времен. В середине месяца могут потребоваться дополнительные финансовые вливания в какое-то ваше «детище». В конце августа вы сможете повернуть в свою пользу какую-то сомнительную ситуацию. Наиболее благоприятные дни: 4, 13, 14, 18. Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 15, 22, 29. Гороскоп на август для Близнецов (21 мая – 21 июня)

Близнецы в августе, очевидно, расслабятся и пойдут на поводу у своих желаний. Скорее всего, вы предпочтете не работать, а получать удовольствие от жизни, поэтому либо возьмете отпуск, либо просто будете имитировать бурную трудовую деятельность, на самом деле отлынивая от выполнения своих должностных обязанностей. Кроме того, есть вероятность начала проекта, который не будет иметь никакого отношения к зарабатыванию денег, зато позволит вам от души повеселиться с друзьями и устроить нечто такое, что надолго запомнится и вам, и тем, кого вы в это вовлечете. Например, это может быть какой-то фестиваль или даже полет на воздушном шаре. В начале месяца вы можете вспомнить о каком-то давнем желании и решить, что пришла пора его реализовать. В середине августа вы, возможно, станете инициатором какой-то увлекательной затеи. В конце месяца придется «собирать камни» и за что-то держать ответ перед влиятельным и злым на вас индивидом. Наиболее благоприятные дни: 16. Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 24, 31. Гороскоп на август для Рака (22 июня – 22 июля)

Раки в августе, скорее всего, будут вовлечены в какой-то креативный проект, который в некотором роде станет отражением их давнего желания. Правда, придется ради этого вытаскивать наружу те способности, которыми вы почему-то предпочитаете не пользоваться, или учиться чему-то совершенно для вас новому. Кроме того, вас могут втянуть в какую-то эскападу, в которой от вас потребуется определенная смелость. Не исключено, что вы даже будете вынуждены преодолевать какие-то потаенные страхи или фобии. Зато после этого приключения вы почувствуете себя так, как будто родились заново, да и приобретенный опыт еще не раз потом пригодится вам в повседневной жизни. К тому же расширится ваш круг интересов. В начале месяца что-то придется делать через «не могу». В середине августа повышенного внимания потребуют те, за кого вы отвечаете. В конце месяца может поступить интересное коммерческое предложение на будущее. Наиболее благоприятные дни: 10, 14, 18, 24, 28. Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 15, 29. Гороскоп на август для Льва (23 июля – 22 августа)

Львы в августе, скорее всего, проявят себя во всей красе и в профессиональной, и в творческой деятельности, что в свою очередь принесет и крупную прибыль, и известность в определенных кругах, и существенное повышение авторитета среди равных. К тому же велика вероятность начала нового этапа жизнедеятельности, на котором все будет именно так, как вы давно мечтали. Правда, для этого потребуется ваше волевое решение. Кроме того, вы можете заслужить и получить какую-то награду, причем не обязательно на трудовом поприще. Однако при всем этом в третьей декаде не исключены какие-то «побочные эффекты» от общей эйфории месяца. В начале августа успехи на работе откроют перед вами новые перспективы. В середине месяца нечто, созданное вами, позволит вам достичь какой-то сложной и, как вам когда-то казалось, нереальной цели. В конце августа какое-то событие несколько «приземлит» вас, но работа или какое-то опасное увлечение поможет «спустить пар». Наиболее благоприятные дни: 20. Дни, в которые надо быть осторожнее: 12, 19, 26. Гороскоп на август для Девы (23 августа – 22 сентября)

Девы в августе, скорее всего, будут активно заниматься завершением каких-то рабочих и частных дел, которые тянутся уже несколько месяцев или даже лет. Не исключено, что для получения оптимального результата вам придется обращаться за помощью к людям, чей склад ума значительно отличается от вашего собственного. Кроме того, у вас появится возможность вернуться к чему-то такому, что, как вы полагали, давно ушло из вашей жизни. Это могут быть и дружеские отношения, и какое-то хобби, и даже место жительства. Велика вероятность, что причиной этому, в том числе, станет и несколько изменившееся мировоззрение, благодаря чему вы начнете ценить то, что ранее было для вас несущественным. В начале месяца не отвергайте людей, которые заинтересованы в тесном общении с вами. В середине августа какая-то ваша давняя инициатива принесет и хлопоты, и приятные сюрпризы. В конце месяца прошлое может стать настоящим. Наиболее благоприятные дни: 2, 9, 22, 23, 30. Дни, в которые надо быть осторожнее: 11, 17, 31. Гороскоп на август для Весов (23 сентября – 22 октября)

Весы в августе, скорее всего, найдут применение каким-то своим особым талантам и смогут извлечь из этого коммерческую выгоду и какую-то другую, не утилитарную, но очень приятную пользу. К тому же «проба пера» на незнакомом поприще откроет новые горизонты в плане профессиональной самореализации. Кроме того, вас ждут какие-то яркие события и мероприятия, на которых вы, очевидно, будете выступать в роли «гвоздя программы». Не исключено, что благодаря вашему активному участию в этих «безобразиях» вы существенно расширите круг людей, которые заинтересованы в деятельности вашей персоны. В начале месяца ожидается какая-то поездка в составе большой группы единомышленников. В середине августа вероятен интересный проект на чужой территории. В конце месяца придется вернуться к незавершенным делам, которые предполагают дипломатические переговоры. Наиболее благоприятные дни: 12, 18, 24, 25. Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 13, 15, 20, 22, 29. Гороскоп на август для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы в августе, очевидно, будут вынуждены взаимодействовать с теми, кто не в меру жизнерадостен и не хочет адекватно воспринимать действительность, и кто своим поведением нарушит какие-то их строго выверенные планы. Не исключено, что какой-то человек откажется просчитывать потенциальные риски и, действуя наобум, лишит вас заслуженного триумфа в каком-то коммерческом проекте. Кроме того, неприятностями могут обернуться и какие-то ваши хобби или пристрастия. Возможно, вы чрезмерно чем-то увлечетесь, что в свою очередь негативно скажется либо на вашем организме, либо на вашей работе. В начале месяца в профессиональной и частной жизни учитывайте «человеческий фактор». В середине августа постарайтесь своими действиями не загнать себя в тупик – выход из него вам не понравится. В конце месяца в лучшую сторону и не без помощи родственников изменится какая-то нервирующая вас ситуация. Наиболее благоприятные дни: 8, 26, 27. Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 18, 21, 25. Гороскоп на август для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы в августе, скорее всего, ввяжутся в проект, который им предложит кто-то из друзей. Велика вероятность, что участие в нем позволит вам не только упрочить ваше финансовое положение, но и реализовать какие-то ваши собственные задумки, которым вы ранее не находили применения из-за отсутствия подходящих условий. Кроме того, вам, очевидно, предстоит много времени посвятить какому-то творческому процессу, который поможет вам удовлетворить ваши креативные амбиции или просто станет для вас тем самым удовольствием, которому можно предаваться бесконечно, не прерываясь на сон и еду. В начале месяца кто-то, благосклонно к вам относящийся, обеспечит вас чем-то достаточно ценным. В середине августа старые идеи могут трансформироваться во что-то поистине уникальное. В конце месяца не исключены конфликты с людьми, которые требуют от вас безупречного поведения или строгого исполнения каких-то предписаний. Наиболее благоприятные дни: 1, 3, 24, 29. Дни, в которые надо быть осторожнее: 23. Гороскоп на август для Козерога (22 декабря – 19 января)

Козероги в августе благополучно избавятся от какой-то старой проблемы или от негативного вмешательства в их жизнь тех, кто желает им «исключительно добра». Велика вероятность, что вы сможете это сделать благодаря вовремя пришедшей к вам в голову идее, которая будет весьма нетривиальной, а ее реализация сразу расставит все по своим местам и значительно облегчит ваше существование. Кроме того, возможна инициированная не вами поездка, которая окажется гораздо увлекательнее, чем вы будете ожидать, да к тому же сведет вас с людьми, которые откроют вам путь в какое-то элитарное сообщество. В начале месяца не исключены крупные доходы от давно завершенного проекта. В середине августа вы в какой-то ситуации, очевидно, пойдете «от обратного» и получите великолепные результаты. В конце месяца ожидаются материальные, но не финансовые блага, которыми вы сможете распоряжаться или пользоваться достаточно долго. Наиболее благоприятные дни: 4, 5, 8. Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 10, 17, 21. Гороскоп на август для Водолея (20 января – 18 февраля)

Водолеи в августе могут столкнуться с многочисленными трудностями практически во всех сферах жизнедеятельности, а все, чего они достигнут, будет не «благодаря», а «вопреки». Скорее всего, события этого месяца закалят ваш характер, сделают вас прочнее и непрошибаемее, подарят бесценный опыт, ну и какие-то материальные блага, если хватит сил «выгрызть их зубами». Кроме того, есть вероятность какой-то неожиданной поездки, в которую вы отправитесь по чьей-то воле или под влиянием каких-то обстоятельств. Не исключено, что вы не сможете от нее отказаться, даже если она будет серьезно нарушать ваши планы. В начале августа стоит помнить, что во многом могут помочь друзья, и не утаивать от них свои проблемы. В середине месяца решение какого-то индивида, очевидно, доставит массу неудобств, но зато вы, воспользовавшись моментом, сможете осуществить какое-то свое желание. В конце августа вам вернут долг или внезапно чем-то одарят. Наиболее благоприятные дни: 2, 8, 9, 12, 16, 26. Дни, в которые надо быть осторожнее: 6. Гороскоп на август для Рыб (19 февраля – 20 марта)

Рыбы в августе, скорее всего, займутся теми делами, которые пустили на самотек из-за загруженности на работе или из-за определенной расстановки приоритетов. К тому же есть вероятность, что какое-то событие станет не только поводом для оптимизма и построения приятных планов, но и для смены образа жизни. Кроме того, много хорошего вам принесут люди, которые давно входят в ваш самый ближний круг общения. Не исключено, что они и поддержат вас в каких-то ваших начинаниях, и обеспечат каким-то новым хобби, и пригласят вас в поездку туда, где очень красиво, роскошно, вкусно и весело. В начале месяца неожиданно может исполниться желание, в наличии которого вы сами себе боялись признаться, чтобы не сглазить. В середине августа какая-то необходимость, очевидно, заставит вас вернуться к делам, связанным с родственниками или финансами. В конце месяца вероятны мелкие склоки с соседями или с не очень близкими друзьями. Наиболее благоприятные дни: 3, 10, 11, 14, 28. Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 16, 23, 30.