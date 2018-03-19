И, кстати, в третьей декаде многое действительно вернется на круги своя, какие-то новаторские предписания в деловой сфере будут отменены или просто не вступят в свою силу, так как встретят слишком активное неприятие среди основной массы граждан, сотрудников каких-то конкретных предприятий, представителей тех или иных профессий.

Кроме того, в этом месяце многим предстоит затеять переделки в жилище — возникнет желание сделать дом более комфортным и статусным. И при этом снова возрастет интерес к стилю ретро, появится стремление дать новую жизнь старым вещам, так что вместо того, чтобы отнести хлам на помойку, его будут реставрировать, облагораживать, декорировать с помощью различных дизайнерских техник.

А еще в апреле многие вспомнят о каких-то своих прошлых задумках и начнут индивидуальные проекты в творчестве, займутся на досуге тем, что долго откладывали из-за нехватки времени или необходимых ресурсов, постараются реализовать те идеи, которые ранее натыкались на запреты со стороны родственников. Многократно усилятся упрямство и упорство, поэтому остановить нас или отговорить от каких-то действий окажется просто невозможно.

В начале месяца нам предстоит крутиться как белка в колесе, упорядочивая свое существование и пытаясь не допустить появления в нем того, с чем сталкиваться совершенно не хочется. В середине апреля многие пересмотрят те соглашения, которые предполагали многочисленные уступки, станут действовать автономно от людей, часто навязывающих свое мнение. В конце месяца появится возможность вернуть то, что казалось почти утраченным, причем это будет происходить и на частном, и на глобальном, государственном уровне.

Благоприятные дни: с 1 по 7, с 9 по 15, с 17 по 22, с 24 по 29.

Неблагоприятные дни: 8, 16, 23, 30.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на апрель для Овна (21 марта – 20 апреля)