Гороскоп на апрель 2018 года
И, кстати, в третьей декаде многое действительно вернется на круги своя, какие-то новаторские предписания в деловой сфере будут отменены или просто не вступят в свою силу, так как встретят слишком активное неприятие среди основной массы граждан, сотрудников каких-то конкретных предприятий, представителей тех или иных профессий.
Кроме того, в этом месяце многим предстоит затеять переделки в жилище — возникнет желание сделать дом более комфортным и статусным. И при этом снова возрастет интерес к стилю ретро, появится стремление дать новую жизнь старым вещам, так что вместо того, чтобы отнести хлам на помойку, его будут реставрировать, облагораживать, декорировать с помощью различных дизайнерских техник.
А еще в апреле многие вспомнят о каких-то своих прошлых задумках и начнут индивидуальные проекты в творчестве, займутся на досуге тем, что долго откладывали из-за нехватки времени или необходимых ресурсов, постараются реализовать те идеи, которые ранее натыкались на запреты со стороны родственников. Многократно усилятся упрямство и упорство, поэтому остановить нас или отговорить от каких-то действий окажется просто невозможно.
В начале месяца нам предстоит крутиться как белка в колесе, упорядочивая свое существование и пытаясь не допустить появления в нем того, с чем сталкиваться совершенно не хочется. В середине апреля многие пересмотрят те соглашения, которые предполагали многочисленные уступки, станут действовать автономно от людей, часто навязывающих свое мнение. В конце месяца появится возможность вернуть то, что казалось почти утраченным, причем это будет происходить и на частном, и на глобальном, государственном уровне.
Благоприятные дни: с 1 по 7, с 9 по 15, с 17 по 22, с 24 по 29.
Неблагоприятные дни: 8, 16, 23, 30.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на апрель для Овна (21 марта – 20 апреля)
Овнам в апреле будет несколько проблематично воплотить в реальность свои новые идеи, которых, как нарочно, окажется чрезвычайно много. Вас с удовольствием поддержат только друзья и родственники, а вот коллеги, начальство или деловые партнеры не так радостно воспримут ваши задумки, не захотят вам довериться из-за боязни потерять то, к чему они уже привыкли и что дает стабильную прибыль.
Кроме того, вы, скорее всего, вернете себе контроль над ситуацией, которую некоторое время назад отдали «на откуп» другому человеку, посчитав, что он справится и сумеет получить нужные вам результаты. Вероятно, он не оправдает ваших ожиданий, поэтому вы предпочтете больше не рисковать и действовать самостоятельно.
В начале месяца не исключен старт индивидуального проекта, но будет непросто. В середине апреля ваши вполне справедливые высказывания могут обидеть кого-то из вашего окружения. В конце месяца ожидаются крупные расходы на что-то важное.
Наиболее благоприятные дни: 15, 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 13, 20, 21, 28.
Гороскоп на апрель для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Тельцы в апреле будут весьма успешны в деловой сфере, появится возможность получить дополнительные блага и увеличить ежемесячный доход, заинтересовав влиятельных инвесторов или требовательных, но статусных заказчиков. К тому же ваши желания станут сбываться чаще и быстрее, чем обычно, благодаря не только вашим усилиям, но и счастливым стечениям обстоятельств.
А вот в частном взаимодействии с окружающими, которые значительно отличаются от вас типом мышления и методами достижения цели, вероятны проблемы – данные индивиды будут мешать вам, а вы – им; в результате может возникнуть беспорядок в тех делах, в которых обычно у вас все «разложено по полочкам».
В первой декаде к вам, возможно, обратится за содействием человек, начинающий свой бизнес. В середине апреля появится шанс съездить туда, куда ранее вы по каким-то причинам попасть не могли. В конце месяца будет много приятных событий.
Наиболее благоприятные дни: 2, 6, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 10, 17.
Гороскоп на апрель для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Близнецы в апреле, возможно, обретут покровителя, который вытащит их из финансового коллапса или из творческого, карьерного, личностного кризиса, а также поможет в ситуации, в которой без твердой руки откровенно плохо. Велика вероятность, что вы под крылом этого человека сможете реализоваться гораздо успешнее, чем в самостоятельном плавании. Главное, не забывайте о почтении и благодарности.
Кроме того, вас ждет какое-то начинание, инициированное индивидуумом, которому небезразлична ваша судьба; скорее всего, вам настолько понравится его идея, что вы без сопротивления и даже с энтузиазмом возьметесь за ее воплощение.
В начале месяца огромную роль в вашей жизни сыграет тот, кто более предприимчив, чем вы сами. В середине апреля вы можете получить задание, от выполнения которого будет зависеть ваша дальнейшая карьера. В конце месяца сбудется желание, которое вы никому никогда не озвучивали.
Наиболее благоприятные дни: 18, 20.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 26.
Гороскоп на апрель для Рака (22 июня – 22 июля)
Ракам в апреле будет весьма непросто и в деловой сфере, и в межличностном общении. Вы вряд ли достигнете серьезных профессиональных целей и добьетесь понимания у людей, которые каким-либо образом влияют на ваше существование. Вероятен и застой в делах, которые до этого шли достаточно успешно и обещали какие-то приятные бонусы. И если в отношениях с близким окружением в третьей декаде все наладится, то на работе трудности ожидаются в течение всего месяца.
Кроме того, вы будете крайне болезненно воспринимать перемены, особенно те, на возникновение и протекание которых лично вы повлиять не в состоянии. Постарайтесь от них абстрагироваться, тем более что в третьей декаде они принесут вам какую-то пользу.
В начале апреля чья-то неуемная инициатива может стать причиной проблем и негативных эмоций. В середине месяца исполнится какое-то желание, но ради этого придется раскошелиться. В конце апреля ожидается какая-то бытовая радость.
Наиболее благоприятные дни: 2, 5, 12, 22, 26.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 7, 17.
Гороскоп на апрель для Льва (23 июля – 22 августа)
Львы в апреле реализуют массу каких-то давних идей, найдя правильный подход к людям, от которых во многом зависит успех задуманного. К тому же вы, скорее всего, получите интересное предложение от тех, у кого есть ресурсы и достаточное влияние для того, чтобы сделать вашу профессиональную деятельность более результативной и прибыльной. Не исключено и удачное решение старого денежного вопроса.
Однако при этом в третьей декаде вам, возможно, придется заниматься делами, которые не вызывают у вас восторга, и ради которых вы будете вынуждены уплотнять свое расписание и заблаговременно выполнять какие-то рабочие задания.
В начале месяца многое будет зависеть от вашей активности и от умения нравиться окружающим. В середине апреля в чем-то новом помогут те черты вашего характера, которые вы в себе не очень любите. В конце месяца помимо работы внимания потребуют какие-то бытовые аспекты, и могут участиться конфликты с родственниками.
Наиболее благоприятные дни: 1, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 21, 28.
Гороскоп на апрель для Девы (23 августа – 22 сентября)
Девы в апреле смогут еще больше раскрыть свой потенциал, укрепить какие-то позиции, извлечь пользу из чего-то такого, что ранее нервировало. К тому же будет возможность договориться с человеком, который обладает теми ресурсами, которых нет у вас. Правда, придется идти на какие-то уступки и давать не очень приятные обещания.
Кроме того, ожидается какое-то бытовое начинание, которое станет для вас своеобразной отдушиной, поможет продемонстрировать умения, которыми вы владеете практически виртуозно, и в результате, скорее всего, окажется предтечей индивидуального проекта, весьма успешного в финансовом плане.
В начале месяца своевременно проявленная инициатива принесет какие-то интересные бонусы, а полученный ранее опыт поможет избежать какой-то ошибки. В середине апреля компромисс с влиятельным человеком даст вам больше, чем вы предполагали. В конце месяца вас ждет крупная прибыль.
Наиболее благоприятные дни: 4, 18, 25.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 13, 19.
Гороскоп на апрель для Весов (23 сентября – 22 октября)
Весам в апреле вряд ли будет легко. Скорее всего, не совсем по вашей воле начнется новый этап существования, к которому придется адаптироваться, подстраиваясь под обстоятельства, избавляясь от каких-то старых привычек, ища общий язык с людьми, которым с какого-то момента предстоит играть роль ваших руководителей.
Кроме того, может возникнуть нехватка финансовых средств, и вы будете вынуждены откладывать приобретение чего-то такого, что должно было поставить вас выше многих ваших знакомых. Да и в отношениях с окружающими вероятны проблемы, которые натолкнут вас на мысли о полной или хотя бы частичной смене круга общения. Впрочем, через некоторое время вы поймете, что все испытания пошли вам на пользу.
В начале месяца не опускайтесь до сожалений о прошлом, а осваивайте то, что принесла вам судьба. В середине апреля что-то изменится в вашем характере. В конце месяца рядом может появиться мудрый советчик, благодаря которому вы получите какие-то блага.
Наиболее благоприятные дни: 6, 7, 14, 21, 27, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 8, 10, 17, 22, 29.
Гороскоп на апрель для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Скорпионы в апреле отличатся на профессиональном поприще и заслужат какую-то награду. Правда, будьте готовы к тому, что придется действовать в рамках достаточно жестких правил или в каких-то стесненных внешних условиях, но зато потом вы сможете безбоязненно браться за самые сложные задания или заказы.
Кроме того, важную роль в вашем личностном становлении сыграет человек, который сильно выделяется из толпы, обладает какими-то уникальными качествами и своим примером вдохновляет на подвиги таких же, как и он сам, неординарных личностей. Скорее всего, вы потянетесь за ним, захотите развить в себе нечто такое, что до этого было в вас только на уровне природных, врожденных зачатков.
В начале месяца придется отказаться от каких-то бытовых желаний. В середине апреля изменится ваш привычный распорядок, и вряд ли уже станет прежним. В конце месяца появится возможность съездить туда, куда раньше вас почему-то не пускали.
Наиболее благоприятные дни: 3, 10, 29.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 13, 16, 20, 23, 27, 30.
Гороскоп на апрель для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Стрельцы в апреле будут нацелены на что-то новое, и в реализации их планов им очень пригодится старый опыт, причем не только свой, но и каких-то суровых, сдержанных, даже догматичных людей, живущих по правилам, прописанным «до последней буквы». Это поможет не выйти за рамки реальности и избежать непростительных ошибок, да и от сомнительных сотрудничеств убережет.
Кроме того, вас ждет исполнение какого-то давнего желания, имеющего отношение к вашему жилищу, каким-то бытовым аспектам или к родственникам, с которыми вы долго не могли о чем-то договориться. Хотя без хлопот и не обойдется.
В начале месяца ожидается проект в связке с тем, кто не привык отступать от намеченной цели. В середине апреля вам предстоит куда-то вкладывать деньги. В конце месяца может появиться новое хобби, однако оно вряд ли позитивно скажется на вашем самочувствии, поэтому лучше им не злоупотреблять.
Наиболее благоприятные дни: 5, 6, 12.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 11, 25.
Гороскоп на апрель для Козерога (22 декабря – 19 января)
Козерогам в апреле, скорее всего, предстоит строить для себя новый мир, осваиваться в должности, о которой долго мечтали, вносить коррективы в чье-то существование. А еще вам придется искать подход к людям, которые плохо понимают ваши устремления, не одобряют ваших целей и методов работы, так что вы будете вынуждены отступать от каких-то первоначальных планов, чтобы обеспечить себе поддержку большинства и не потерять каких-то своих преимуществ.
Кроме того, есть вероятность покупки жилья или переезда на съемную квартиру. Это потребует от вас дополнительных, усиленных бытовых хлопот, которые будут сопровождаться либо повышенными расходами, либо конфликтами с новыми соседями.
В начале месяца какой-то ваш грандиозный замысел может натолкнуться на неприятие тех, с кем он связан. В середине апреля не исключена ссора с тем, кого вы считали своим помощником. В конце месяца помните: вовремя сдать какие-то позиции – сохранить нечто большее.
Наиболее благоприятные дни: 3, 7, 14, 24, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30.
Гороскоп на апрель для Водолея (20 января – 18 февраля)
Водолеи в апреле, скорее всего, что-то круто поменяют в своем существовании. Велика вероятность, что вы по каким-то причинам больше не пожелаете или не сможете трудиться там, где проработали много лет, и уйдете на новое место. Перемены в деловой сфере потянут за собой и какие-то другие трансформации – в вашем распорядке, в имидже и даже в вашей личности, а вот доход, по крайней мере, пока, крупнее не станет.
Кроме того, в третьей декаде не исключены такие проблемы в быту, с которыми вы еще не сталкивались. Возможно, вы будете вынуждены обращаться за помощью в какую-то социальную организацию или к властям.
В начале месяца вам предстоит принять крайне важное решение, и мнение близких сыграет роль катализатора. В середине апреля придется осваиваться в новых реалиях. В конце месяца вас ждет частое общение с влиятельными персонами, причем как по рабочим, так и по частным вопросам; результат будет зависеть от вашей настойчивости.
Наиболее благоприятные дни: 4, 9, 10, 11, 18, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 15, 29.
Гороскоп на апрель для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Рыб в апреле ждут весьма впечатляющие успехи в профессиональной сфере. И во многом они станут возможными благодаря вашей полной послушности важным персонам. К тому же вам, скорее всего, предстоит реализовывать какие-то частные замыслы, не имеющие отношения к работе, но нуждающиеся в содействии людей, с которыми вы часто пересекаетесь в деловом пространстве, например, коллег или заказчиков.
Кроме того, в третьей декаде может появиться желание сделать свое существование более комфортным, и вы избавитесь от каких-то факторов, которые заставляли вас испытывать определенные неудобства – моральные или физические.
В начале месяца вы, вероятно, решите не провоцировать неприятности, а потому не полезете во что-то такое, что затеют ваши знакомые. В середине апреля некие новаторские разработки могут вдохновить вас на переделки в доме или на какое-то обучение. В конце месяца будет много встреч с дальними родственниками и очень близкими друзьями.
Наиболее благоприятные дни: 6, 9, 12, 13.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 18, 25.
Текст: Надежда Попова
Фото: shutterstock/vostok