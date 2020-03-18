Что готовит знакам зодиака второй весенний месяц: гороскоп на апрель 2020 года

К тому же мы ко многим еще не решенным вопросам подойдем весьма изобретательно, применим нестандартные методы и в награду получим не только впечатляющие результаты, но и дополнительные материальные или духовные блага, а главное, избавимся от каких-то рамок и стереотипов, которые мешают нам действовать не по шаблону, а так, как именно мы придумали.

Принесет нам этот месяц и активное общение. Сначала появится потребность в беседах с теми, кто мудр, имеет тонко развитую интуицию и отменный нюх на занимательные, перспективные и потенциально финансово рентабельные проекты, а потом мы предпочтем больше взаимодействовать с индивидуумами, которые готовы поддержать любую нашу авантюру, так как и сами руководствуются принципом: «Главное – ввязаться в драку, а там по ходу разберемся».

Кроме того, планы на будущее в апреле мы станем составлять вне всякой логики, совершенно не беря в расчет факторы, которые уже сами по себе являются препятствием. Впрочем, подобная самоуверенность многим пойдет на пользу – отсутствие зацикленности на текущих сложностях и стремление осуществить задуманное даже вопреки обстоятельствам помогут либо обойти препоны (снова проявив ловкость и изобретательность), либо быстренько от них избавиться.

В первой декаде месяца перед многими откроются потрясающие перспективы, так как сойдется все: уже нажитый крепкий профессиональный опыт, понимание того, чего хочешь от новых рабочих проектов, смелость для того, чтобы начать нечто крупномасштабное. В середине апреля из каждого разговора мы извлечем для себя что-то важное, а информация как таковая вообще будет иметь чуть ли ни ключевое значение. В конце месяца появится потребность в психологическом комфорте, что несколько снизит нашу тягу к переменам, нововведениям, экспериментам.

Благоприятные дни: со 2 по 7, с 9 по 14, с 16 по 22, с 24 по 29.

Неблагоприятные дни: 1, 8, 15, 23, 30.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на апрель для Овна (21 марта – 20 апреля)