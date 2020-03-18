Что готовит знакам зодиака второй весенний месяц: гороскоп на апрель 2020 года
К тому же мы ко многим еще не решенным вопросам подойдем весьма изобретательно, применим нестандартные методы и в награду получим не только впечатляющие результаты, но и дополнительные материальные или духовные блага, а главное, избавимся от каких-то рамок и стереотипов, которые мешают нам действовать не по шаблону, а так, как именно мы придумали.
Принесет нам этот месяц и активное общение. Сначала появится потребность в беседах с теми, кто мудр, имеет тонко развитую интуицию и отменный нюх на занимательные, перспективные и потенциально финансово рентабельные проекты, а потом мы предпочтем больше взаимодействовать с индивидуумами, которые готовы поддержать любую нашу авантюру, так как и сами руководствуются принципом: «Главное – ввязаться в драку, а там по ходу разберемся».
Кроме того, планы на будущее в апреле мы станем составлять вне всякой логики, совершенно не беря в расчет факторы, которые уже сами по себе являются препятствием. Впрочем, подобная самоуверенность многим пойдет на пользу – отсутствие зацикленности на текущих сложностях и стремление осуществить задуманное даже вопреки обстоятельствам помогут либо обойти препоны (снова проявив ловкость и изобретательность), либо быстренько от них избавиться.
В первой декаде месяца перед многими откроются потрясающие перспективы, так как сойдется все: уже нажитый крепкий профессиональный опыт, понимание того, чего хочешь от новых рабочих проектов, смелость для того, чтобы начать нечто крупномасштабное. В середине апреля из каждого разговора мы извлечем для себя что-то важное, а информация как таковая вообще будет иметь чуть ли ни ключевое значение. В конце месяца появится потребность в психологическом комфорте, что несколько снизит нашу тягу к переменам, нововведениям, экспериментам.
Благоприятные дни: со 2 по 7, с 9 по 14, с 16 по 22, с 24 по 29.
Неблагоприятные дни: 1, 8, 15, 23, 30.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на апрель для Овна (21 марта – 20 апреля)
Овны в апреле инициируют масштабные перемены в деловой сфере. Есть вероятность смены работы или, если у вас свой бизнес, избавления от одного из компаньонов, который, как вам кажется, не дает вам развиваться в профессиональном и коммерческом плане. Скорее всего, коррективы окажутся удачными и пойдут на пользу и кошельку, и карьере.
Кроме того, вы каким-то образом разнообразите свое существование. Это может выразиться в появлении сразу нескольких новых досуговых увлечений, во вхождении в какое-то весьма интересное сообщество, в котором регулярно проводятся коллективные мероприятия, или в создании чего-то такого, что именно к вам притянет массу людей.
В начале месяца не исключены легкие пробуксовки в реализации ваших замыслов; возможно, кто-то намеренно попытается вам помешать. В середине апреля вас ждут успехи на многих поприщах. В конце месяца придется отдавать моральные или материальные долги, но это откроет вам путь к каким-то статусным приобретениям.
Наиболее благоприятные дни: 7, 20, 21, 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 10, 17, 24, 25.
Гороскоп на апрель для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Тельцам в апреле будет непросто адаптироваться под какие-то перемены, инициированные людьми, которые имеют право распоряжаться. Вероятно, вы просто не сможете ничего противопоставить этим индивидам, а потому придется привыкать и выстраивать свое существование в соответствии с навязанными вам нововведениями.
Кроме того, планы на какие-то действия, результат которых должен принести вам увеличение физического и душевного комфорта, могут подвергнуться корректировке не только со стороны людей (близких и не очень), но и обстоятельств. Зато чуть позже все сложится самым благоприятным для вас образом и лучше, чем вы сами придумали.
В начале месяца будет много размышлений, планирования, попыток отсрочить то, что вам не нравится из-за того, что несет в себе лишние расходы и необходимость что-то менять в восприятии мира. В середине апреля вас ждет череда быстро сменяющих друг друга событий, каждое из которых оставит важный след. В конце месяца вы извлечете выгоду из того, что до этого ругали.
Наиболее благоприятные дни: 6, 24, 25.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 21, 28.
Гороскоп на апрель для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Близнецов в апреле ждут приятные перемены, которые много дадут им и в профессиональном, и в личностном плане, помогут удовлетворить какие-то насущные и даже несколько чрезмерные потребности, расширят круг общения. А в качестве «вкусного» бонуса поспособствуют максимальному раскрытию вашего потенциала.
К тому же какие-то ваши собственные желания подтолкнут вас к расширению ваших горизонтов, к вхождению в какое-то весьма занимательное сообщество, к экспериментам, так или иначе связанным со смешением нескольких стихий. Вероятно и появление новых досуговых увлечений, основа которых – ритм.
В начале месяца не исключены небольшие перебои с финансами, а потому не стоит выходить из бюджета. В середине апреля вам предстоит выйти за рамки чего-то привычного, и это окажется просто замечательным опытом. В конце месяца вы, удовлетворив какие-то личностные амбиции, нацелитесь на какие-то материальные блага.
Наиболее благоприятные дни: 5, 12, 25, 26, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 9, 16, 23, 30.
Гороскоп на апрель для Рака (22 июня – 22 июля)
Раки в апреле освободятся от неких навязанных им ранее обязательств, закончат нечто такое, что не приносило им ни удовольствия, ни каких-либо особых доходов, и начнут что-то принципиально новое, ради которого не задумываясь разорвут какие-то свои собственные шаблоны. Так что вас ждет не только интересный, но и весьма плодотворный месяц.
Кроме того, вы приобретете что-то не для пользы дела, не утилитарную вещь, а нечто такое, что дарит радость, помогает расслабиться или, напротив, отменно тонизирует. Ожидается и значимое для вас знакомство на работе, которое впоследствии, скорее всего, перерастет в полноценную дружбу и во взаимодействие вне деловой сферы.
В начале апреля вы интуитивно выберете правильный путь личностного или профессионального развития и начнете выстраивать несвойственную вам, но весьма действенную стратегию. В середине месяца вы позволите себе то, в чем обычно себя ограничиваете. В конце апреля вас ждут интереснейшие и выгодные для вас события.
Наиболее благоприятные дни: 2, 6, 16, 20, 27, 29.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 11, 21.
Гороскоп на апрель для Льва (23 июля – 22 августа)
Львы в апреле будут много экспериментировать, правда, скорее по необходимости, чем по велению души; зато наработанные за это время навыки помогут им расширить горизонты профессиональной деятельности, повысят их деловой рейтинг, да и с повседневными служебными обязанностями справляться станет проще.
К тому же вам, вероятно, предстоит амбициозно поставить перед собой несколько разноплановых целей и выработать свой особый метод их планомерного и параллельного достижения. Только помните, что третья декада – не время начинать то, что требует серьезных материальных вложений – потратите больше, чем хотелось бы, а отдача будет слабенькой.
В начале месяца не игнорируйте свое чутье и учитывайте прошлый опыт. В середине апреля вас ждут приятные перемены, важные начинания, общение с теми, у кого есть, чему поучиться. В конце месяца стремление к увеличению комфорта существования может оказаться весьма затратным; ищите, на чем сэкономить без ущерба для конечного результата.
Наиболее благоприятные дни: 2, 3, 5.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 18, 25.
Гороскоп на апрель для Девы (23 августа – 22 сентября)
Девы в апреле, скорее всего, заполучат то, о чем давно мечтали, правда, не факт, что это стопроцентно удовлетворит их потребности. Есть вероятность, что «доводить до ума» полученное вам придется самостоятельно, вкладывая силы, время, какие-то другие ресурсы, а потому обретенные блага все же дорого вам обойдутся.
Кроме того, вам, возможно, придется менять методы достижения привычных, повседневных целей, избавляться от стереотипов, которые раньше казались вам незыблемыми, прислушиваться к мнению людей, которых вы почему-то ни во что не ставите и не берете в расчет, принимая решения или что-то планируя на ближайшее будущее.
В начале месяца суждения кого-то из родственников пустят совсем по другому пути реализацию каких-то ваших замыслов. В середине апреля для получения чего-то для вас важного придется прятать характер и участвовать в чем-то слишком для вас новаторском. В конце месяца ожидаются вполне впечатляющие доходы от чего-то такого, что вы сделали уже достаточно давно.
Наиболее благоприятные дни: 5, 6.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 16, 17, 23, 30.
Гороскоп на апрель для Весов (23 сентября – 22 октября)
Весы в апреле добьются отличных успехов в деловой сфере, причем даже вопреки внешним обстоятельствам, например, нагрянувшей простуде или необходимости усиленно решать проблемы кого-то из родственников. Скорее всего, вы сумеете абстрагироваться от личного, чтобы вовремя и очень качественно выполнить свои профессиональные обязанности и совершить нечто выдающееся в каком-то коллективном проекте.
Кроме того, вам предстоит переосмыслить свое общение со многими людьми из вашего ближайшего круга, и не факт, что вы оставите все, как есть. Велика вероятность, что от кого-то вы начнете вполне сознательно, хотя и деликатно отдаляться.
В начале месяца материальные желания помогут вам мобилизовать свои силы и без задержек выполнить какие-то обязательства. В середине апреля важно не потакать тем своим «хочу», которые вы сами себе объяснить не в состоянии. В конце месяца пойдет в рост финансовое благосостояние, и не в последнюю очередь – благодаря кому-то из родни.
Наиболее благоприятные дни: 18, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19, 26.
Гороскоп на апрель для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Скорпионы в апреле будут ловчить и «изобретать велосипед», где-то хитрить, пытаться кем-то манипулировать, однако в этот раз позитивных результатов подобная тактика не даст. Вероятнее всего, вы столкнетесь с принципиальными индивидами, которые не только не пойдут у вас на поводу, но еще и накажут вас за ваше поведение. Будьте осмотрительнее, чтобы не потерять репутацию и не понести денежные убытки.
Кроме того, в данный период стоит очень продуманно и с учетом всех внешних обстоятельств строить планы на будущее, ввязываться в затратные проекты, инициировать крупномасштабные переделки в доме – рассчитывайте только на те ресурсы, которыми уже обладаете, и которые гарантированно никуда не денутся.
В начале месяца странное желание может стать источником неприятностей. В середине апреля вы начнете легче относиться к тому, что раньше вас нервировало. В конце месяца поберегите здоровье и постарайтесь не перессориться с родней.
Наиболее благоприятные дни: 9, 21.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 6, 13, 17, 20, 24, 27.
Гороскоп на апрель для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Стрельцы в апреле успешно завершат какие-то старые проекты и начнут нечто принципиально новое, перспективное, интересное, то, что не только принесет определенные материальные блага, но и поспособствует переоценке ценностей, расширению горизонтов, обретению хороших друзей и надежных деловых партнеров.
Кроме того, вас ждут какие-то захватывающие события, которые помогут вам обзавестись весьма специфическими навыками и которые, будучи связанными с досуговым времяпрепровождением, окажут позитивное влияние и на вашу профессиональную деятельность. Вероятны и интеллектуальные или спортивные успехи.
В начале месяца избегайте следовать советам тех, кто позиционирует себя как Гуру – чем больше саморекламы, тем дурнее и глупее окажутся рекомендации. В середине апреля вы освоите новые методы достижения повседневных целей. В конце месяца ожидаются доходы со стороны родственников или прибыль от какого-то давнего проекта.
Наиболее благоприятные дни: 9, 11, 12, 16.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 15, 22, 29.
Гороскоп на апрель для Козерога (22 декабря – 19 января)
Козероги в апреле будут вынуждены впустить в свою жизнь какие-то незапланированные ими перемены и приспособиться к инициированным кем-то нововведениям. Не исключены сложности на работе из-за параллельности выполнения служебных обязанностей и тяжелой в психологическом плане адаптации к чему-то новому. Впрочем, уже в третьей декаде ожидается компенсация этих неудобств.
Кроме того, в этом месяце вы можете при планировании какого-то события пойти на поводу у кого-то более прогрессивного, того, кто ловко пользуется всеми только что появившимися техническими приспособлениями и другими благами цивилизации.
В начале апреля вам предстоит тщательно продумать и вовремя осуществить какое-то свое желание, вот только кому-то из окружающих это может не понравиться. В середине месяца кто-то будет оценивать плоды ваших трудов. В конце апреля вероятно важное для вас и для вашей родни мероприятие, которое вас в результате сильно удивит.
Наиболее благоприятные дни: 7, 14, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 6, 9, 20, 23, 27, 30.
Гороскоп на апрель для Водолея (20 января – 18 февраля)
Водолеи в апреле максимально реализуют все свои способности и возможности, отлично проявят себя и в профессиональной сфере, и в частной деятельности, существенно повысят свой авторитет и достигнут весьма амбициозных целей. Ждут вас и какие-то новшества, основную массу которых вы сами же и инициируете.
Велика вероятность, что у вас появится огромная потребность поменять все то, что вы только в состоянии изменить; возможны коррективы и во внешности (имидже), и в домашнем укладе, и в методах достижения рабочих и частных целей. Не исключены и более глобальные перемены, правда, лишь в том случае, если позволяют имеющиеся у вас ресурсы.
В начале месяца какие-то ваши поступки обусловит информация, попавшая к вам чуть ли ни фантастическим образом. В середине апреля будет много всего нового, и это доставит вам невероятное удовольствие. В конце месяца вложений потребует бытовая сфера, да и родственники могут «съесть» существенную сумму.
Наиболее благоприятные дни: 4, 11, 16, 17, 18, 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19.
Гороскоп на апрель для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Рыбы в апреле будут подсознательно жаждать перемен, а потому постараются принять участие в тех проектах, которые априори предполагают выход за рамки привычного и возможность научиться чему-то новому. Скорее всего, вы воспользуетесь всеми подвернувшимися шансами и в результате действительно существенно трансформируете свою жизнь, мышление, направление профессиональной деятельности.
Кроме того, вы станете гораздо легче относиться к чему-то такому, что раньше заставляло вас напрягаться, нервничать, злиться. Вероятно, вы намеренно переключитесь на что-то позитивное, на то, что не оставит вам времени для негативных мыслей.
В начале месяца вам предстоит разложить для себя по полочкам, распланировать и решительно осуществить нечто такое, за что вы сами себя потом будете сильно уважать. В середине апреля в вашу жизнь войдет нечто такое, приспособившись к чему вы станете успешнее. В конце месяца повысится психологический комфорт.
Наиболее благоприятные дни: 3, 6, 9, 17, 18, 19, 20.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 15, 29.
Фото: vostock-photo
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