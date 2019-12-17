Что готовит знакам зодиака второй месяц зимы: гороскоп на январь 2020 года
Кстати, индивидуумы, которые не потратят весь период с 1-го по 19-е на бурное празднование Нового года, а будут потихоньку решать бытовые и производственные задачи, в течение 2020-го добьются гораздо более внушительных успехов, чем те, кто совсем уж «забьет» на труд в любых его проявлениях и позволит себе полностью расслабиться. Дело в том, что в означенные временные рамки возникнет немало возможностей укрепить свое материальное положение и начать долгосрочные проекты, сыграть на повышение своего статуса и доделать, наконец, то, незаконченный вид чего мешает появлению чего-то нового, перспективного, прибыльного.
Третья же декада откроет интересные горизонты перед теми, кто не боится нововведений, ради какой-то высокой цели (не обязательно – конкретной, цель может быть и вполне абстрактная) готов если и не на переезд в другую страну, то точно на дальние и длительные командировки, для тех, кто быстро принимает решения, не задумываясь об их отдаленных последствиях. Остальных же периодически будут «накрывать» приступы лени и инфантилизма, появится огромная потребность в болтовне с друзьями, в светской жизни, в «тусовках» и в расширении круга общения, а работа, как таковая, на шкале ценностей переместится на двадцать пятое место.
В начале января многие продемонстрируют свою независимость от ближнего окружения – перестанут считаться с мнением и желаниями своих родственников и друзей, разрушат многолетние традиции, которые до этого тщательно соблюдали и которыми дорожили; и все это ради чего-то такого, что окажется важнее условностей и уж точно – более полезно, чем «социальные танцы», принятые устраивать на новогодних каникулах. В середине месяца будет много встреч, которые обусловят дальнейшее развитие карьеры и помогут составить четкий план работы на ближайшее будущее. В конце января мы станем решать текущие вопросы весьма странными методами.
Благоприятные дни: 1, 2, с 4 по 9, с 11 по 16, с 18 по 24, с 26 по 31.
Неблагоприятные дни: 3, 10, 17, 25.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на январь для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: vostock-photo
Овны в январе будут активны и предприимчивы, причем вопреки каким-то внешним обстоятельствам и мнению тех, кому почему-то кажется, что они могут влиять на представителей данного знака. Скорее всего, у вас в голове сложится какой-то определенный долгосрочный план, и вы начнете его реализовывать, даже если кто-то из родни или начальства (деловых партнеров) окажется очень против ваших действий.
Кроме того, вы и на частном, не утилитарном уровне будете часто потакать каким-то не вполне понятным для окружающих желаниям, тратить деньги на какие-то весьма спорные развлечения, сблизитесь с теми, кем раньше не очень-то и интересовались.
В начале января, затевая что-то новое, не забывайте следовать правилам, принятым для всех, кто вступает на территорию этого поприща. В середине месяца реализация странного желания может радикально изменить вашу жизнь. В конце января будет много деловых и дружеских встреч, круг общения значительно расширится.
Наиболее благоприятные дни: 2, 7, 29, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 10, 17, 24, 25.
Гороскоп на январь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo
Тельцы в январе станут упорно достигать каких-то утилитарных целей, связанных с их жилищем и с материальным положением, а также – с благополучием родственников. Предстоит вам заняться и решением тех профессиональных задач, которые ранее «буксовали» из-за человеческого фактора – придется найти подход к тем, от кого зависит продуктивность вашей трудовой деятельности, и заново наладить какой-то процесс.
Правда, при всем этом в третьей декаде месяца не исключены неожиданные «провалы» там, где до этого все было стабильно, и конфликты с людьми, которых вы считаете если и не друзьями, то, по крайней мере, хорошими знакомыми. Может возникнуть необходимость в непредвиденной поездке.
В начале января вероятен весьма крупный подарок со стороны родни или делового партнера. В середине месяца некое слегка романтическое желание подтолкнет к удачному и, главное, крайне своевременному решению. В конце января тщательно продумывайте даже незначительные дела.
Наиболее благоприятные дни: 4, 5, 6, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 21, 28.
Гороскоп на январь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo
Близнецы в январе, вероятно, будут настроены на решение каких-то бытовых проблем, на активное общение с родственниками и с теми, кто может им в чем-то помочь, на осуществление каких-то не очень определенных желаний, а вот работа для них отойдет на десятый план, из-за чего в результате возникнут какие-то сложности.
Помните: сейчас не время манкировать своими служебными обязанностями, вам не простят ни единого промаха, к вам не будут снисходительны даже те, кто обычно весьма лояльно относится и к вам, и к вашим «косякам». К тому же если какие-то ваши поступки спровоцируют снижение доходов, выровнять положение, вернуть прежний уровень прибыли будет очень сложно.
В начале месяца стоит уделять равное внимание всему тому, что составляет материальную часть вашего существования, и если вас попросят раньше срока выйти на работу, то лучше не отказываться. В середине января какое-то не очень здоровое пристрастие может навредить деловой репутации. В конце месяца прислушайтесь к совету друга.
Наиболее благоприятные дни: 5, 7, 8, 12.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 9, 16, 23, 30.
Гороскоп на январь для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo
Раки в январе могут столкнуться с непониманием со стороны родственников и близких друзей, с неприятием теми каких-то их планов и желаний, с попытками помешать реализации каких-то идей. Вероятны и бытовые проблемы, решение которых обернется серьезными расходами и дорого дастся в эмоциональном смысле.
Зато в деловой сфере все будет просто замечательно. Вас вознаградят за какие-то успехи, перед вами откроются новые возможности, не исключено начало какого-то выездного проекта, который принесет вам и доход, и удовлетворение многих амбиций. А еще у вас может появиться настоящий друг, которого вы обретете благодаря работе.
В начале месяца не стоит слишком близко к сердцу воспринимать выверты окружающих – очень скоро и родня, и друзья раскаются в том, что в чем-то вас не поддержали, и прибегут мириться. В середине января вы найдете весьма оригинальный выход из какой-то неоднозначной ситуации. В конце месяца ваш ждут какие-то «плюшки».
Наиболее благоприятные дни: 2, 6, 9, 16, 20, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 21, 25.
Гороскоп на январь для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo
Львы с 1 по 19 января будут активно трудиться сразу в двух направлениях – в бытовом, решая какие-то старые задачи или реализовывая давние замыслы, и в профессиональном. Велика вероятность начала грандиозного проекта, основанного на чем-то таком, что вы умеете делать лучше многих других персон.
В третьей же декаде вы сосредоточитесь на работе и на осуществлении каких-то долго вынашиваемых желаний. Однако при этом не исключены радикальные ссоры с друзьями и разочарования в людях, которых вы воспринимали весьма лояльно; не переживайте – разрыв с этими индивидами пойдет вам на пользу, избавит от чего-то такого, что очень вам мешает, даже если вы этого сейчас и не осознаете.
В начале месяца вы сделаете что-то хорошее для своего статуса, правда, это может не понравиться тем, кто сейчас курирует вашу профессиональную деятельность. В середине января вас ждет новый рабочий опыт. В конце месяца будет много резких, но правильных решений.
Наиболее благоприятные дни: 5, 12, 13.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 18, 25.
Гороскоп на январь для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo
Девы в январе будут целиком и полностью сосредоточены на решении каких-то бытовых задач, на выстраивании новых взаимоотношений с родственниками, на благоустройстве какого-то помещения в доме и на адаптации под приятные, но несколько хлопотные перемены. Ожидается и какая-то прибыль, которая не обязательно окажется денежной.
А вот в деловой сфере не исключены проблемы из-за нарушения кем-то правил, которые вы считаете непреложными, из-за чужой халатности там, где она вообще недопустима, и из-за странных, непонятных вам нововведений. Впрочем, есть и вероятность того, что вы на весь месяц возьмете отпуск, и работа временно перестанет для вас существовать.
В начале января будет много всего хорошего, вкусного, интересного. В середине месяца могут появиться о-о-очень странные желания, и, скорее всего, вы при любом удобном случае станете себе потакать. В конце января ожидается несколько визитов людей, которым вы доверяете на все сто процентов, и которые чего-то вам должны.
Наиболее благоприятные дни: 1, 14, 15.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 10, 16, 17, 23, 24, 31.
Гороскоп на январь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo
Весы в январе могут столкнуться с резким недовольством родственников, с какими-то запретами, с выяснением отношений по тем поводам, которые представители этого знака считают чисто своей территорией, тем, что неприкасаемо. Вероятны и финансовые потери из-за неправильного распоряжения какими-то ресурсами.
А вот на профессиональном поприще сложится совсем другая ситуация – будет много интересных и выгодных предложений, сразу несколько инициаторов новых проектов попытаются заручиться вашим согласием на участие в их «детищах». И тут главное – правильно расставить приоритеты, не упустить благоприятные возможности, не решить, что отдых важнее. Откажетесь – весь год будет нехватка в деньгах.
В начале месяца не тратьтесь на то, без чего объективно можете обойтись. В середине января в какой-то ситуации придется выкручиваться, чтобы сберечь свое реноме. В конце месяца на многих поприщах дела пойдут в гору, если примете правильные решения.
Наиболее благоприятные дни: 16, 17, 18, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19, 26.
Гороскоп на январь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo
У Скорпионов год может начаться с весьма интересного, даже роскошного делового предложения. Главное, в этот момент не послать того, кто его сделает, к нехорошей бабушке, а с благодарностью принять предложенное. И тогда весь 2020-й вы будете обеспечены и высокооплачиваемой работой, и какими-то дополнительными благами.
К тому же в январе вам предстоит поучаствовать в каких-то жилищно-бытовых делах родственников, да и у себя в доме произвести приятные и конструктивные переделки. Ждут вас и светские мероприятия, на которых будет важен ваш социальный статус, и на которых вы сможете обзавестись перспективными знакомствами.
В начале месяца ожидаются многочисленные подарки, в том числе и со стороны судьбы. В середине января будет много сентиментальных, трогательных желаний, и вы себе в них не откажете. В конце месяца придется отстаивать свой авторитет и подстраиваться под какие-то нововведения; не исключена и командировка.
Наиболее благоприятные дни: 18, 19, 21.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31.
Гороскоп на январь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo
Стрельцы в январе могут начать долгосрочный и весьма прибыльный, хотя и несколько авантюрный проект. Не исключено, что к его реализации вас в первую очередь подтолкнет нехватка денег или стремление заработать на что-то о-о-очень дорогостоящее – на квартиру, на статусную машину, на недвижимость за городом.
Будет в этом месяце и шанс обзавестись иностранными деловыми партнерами или зарубежными инвесторами, что в свою очередь повлечет за собой многочисленные командировки; правда, не надейтесь, что сможете действовать автономно и по своему усмотрению, за каждый шаг придется отчитываться перед новыми компаньонами, а многое вообще совершать только по их указке, убрав подальше свое собственное мнение.
В начале января вы будете вынуждены в чем-то подчиниться родственникам или тому, кто имеет полное право диктовать вам условия. В середине месяца вам предстоит много креативить. В конце января вас представят интересным людям.
Наиболее благоприятные дни: 9, 16, 20, 21, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 22, 29.
Гороскоп на январь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo
Козероги в январе больше внимания уделят удовлетворению каких-то частных амбиций, чем работе. Вас ждут встречи с влиятельными персонами, визиты тех, кто будет восторгаться вашим жилищем, какие-то переделки, которые сделают ваш дом еще более презентабельным. Впрочем, если профессиональная деятельность для вас важнее всей этой мишуры, вы и в праздничные дни станете заниматься служебными делами.
К тому же не исключено начало проекта, который многое вам даст, если вы сумеете подстроиться под какие-то не вполне обычные для вас реалии, удовлетворить требования, которые вам не очень понятны, и сработаться с достаточно большим и разношерстным коллективом.
В начале месяца какой-то щедрый подарок, скорее всего, заставит вас корректировать ваши планы. В середине января вы грамотно увяжете какие-то дела с моментами полного расслабления, возможно, даже «выездного» релакса. В конце месяца вокруг вас будет очень много людей, и с каждым придется о чем-то договариваться.
Наиболее благоприятные дни: 7, 14, 22, 24, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 6, 9, 13, 20, 27, 30.
Гороскоп на январь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo
Водолеи в январе могут обеими руками схватиться за какое-то интересное деловое предложение, предполагающее смену места дислокации трудовой деятельности. Не исключено, что вам представится возможность поработать где-то за рубежом или в каком-то уникальном здании. Кстати, есть вероятность, что этот проект станет первым из череды подобных, что в результате радикально поменяет вашу жизнь.
Кроме того, вам в этом месяце предстоит доделывать дела, отложенные «на потом», выполнять данные кому-то и себе обещания, реализовывать желания, наличие у себя которых вы тщательно скрываете даже от самых близких вам людей.
В начале января вы не раз поддадитесь каким-то порывам, что в итоге приведет к непредвиденным расходам, но оставит после себя чувство глубокого удовлетворения. В середине месяца понадобится настоящая смелость, чтобы ввязаться во что-то перспективное. В конце января какие-то ваши начинания принесут первые плоды.
Наиболее благоприятные дни: 4, 8, 11, 18, 22, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19.
Гороскоп на январь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: vostock-photo
Рыбы в январе многое сделают для своего бытового, повседневного благополучия, улучшат свое самочувствие, получат необходимые им сейчас эмоции и впечатления, пообщаются с людьми, мнение которых для них важно, а каждый разговор – бесценен. Ждут вас и какие-то весьма крупные подарки, причем как материального, так и духовного характера, а что-то из того, что раньше вы никак не решались осуществить, сбудется без вашего непосредственного участия.
В деловой же сфере все будет не так радужно. Вероятны трудности, неприятные и неудобные для вас нововведения, навязанные вам командировки, взаимодействие с людьми, с которыми вам в силу характера и мировоззрения очень сложно договориться.
В начале месяца вам предстоит поддержать чью-то инициативу или воплотить в реальность чье-то желание. В середине января ожидается какая-то прибыль, причем, скорее всего, не связанная напрямую с работой. В конце месяца придется часто контактировать с разными и не всегда приятными вам индивидами.
Наиболее благоприятные дни: 6, 9, 27, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 8, 15, 29.
Фото: shutterstock/vostok
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