Что готовит знакам зодиака второй месяц зимы: гороскоп на январь 2020 года

Кстати, индивидуумы, которые не потратят весь период с 1-го по 19-е на бурное празднование Нового года, а будут потихоньку решать бытовые и производственные задачи, в течение 2020-го добьются гораздо более внушительных успехов, чем те, кто совсем уж «забьет» на труд в любых его проявлениях и позволит себе полностью расслабиться. Дело в том, что в означенные временные рамки возникнет немало возможностей укрепить свое материальное положение и начать долгосрочные проекты, сыграть на повышение своего статуса и доделать, наконец, то, незаконченный вид чего мешает появлению чего-то нового, перспективного, прибыльного.

Третья же декада откроет интересные горизонты перед теми, кто не боится нововведений, ради какой-то высокой цели (не обязательно – конкретной, цель может быть и вполне абстрактная) готов если и не на переезд в другую страну, то точно на дальние и длительные командировки, для тех, кто быстро принимает решения, не задумываясь об их отдаленных последствиях. Остальных же периодически будут «накрывать» приступы лени и инфантилизма, появится огромная потребность в болтовне с друзьями, в светской жизни, в «тусовках» и в расширении круга общения, а работа, как таковая, на шкале ценностей переместится на двадцать пятое место.

В начале января многие продемонстрируют свою независимость от ближнего окружения – перестанут считаться с мнением и желаниями своих родственников и друзей, разрушат многолетние традиции, которые до этого тщательно соблюдали и которыми дорожили; и все это ради чего-то такого, что окажется важнее условностей и уж точно – более полезно, чем «социальные танцы», принятые устраивать на новогодних каникулах. В середине месяца будет много встреч, которые обусловят дальнейшее развитие карьеры и помогут составить четкий план работы на ближайшее будущее. В конце января мы станем решать текущие вопросы весьма странными методами.

Благоприятные дни: 1, 2, с 4 по 9, с 11 по 16, с 18 по 24, с 26 по 31.

Неблагоприятные дни: 3, 10, 17, 25.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на январь для Овна (21 марта – 20 апреля)