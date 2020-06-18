Что готовит знакам зодиака второй летний месяц: гороскоп на июль 2020 года
Однако при этом ждут нас и вполне здравые опасения в целесообразности и безопасности нововведений, мы будем часто прислушиваться к своей интуиции, к внутреннему чутью, а потому от некоторых замыслов просто откажемся, чтобы не идти на лишний риск.
К тому же многим предстоит активно заняться теми большими и малыми делами, которые были отложены «до лучших времен», вернуть какие-то моральные и материальные долги, вернуться к проверенным годами системам и методам достижения поставленной цели, от которых ранее отказались, подстраиваясь под некие спорные обстоятельства. Ожидаются и поездки в те места, в которых можно получить финансовые, карьерные или какие-то другие полезные для кошелька и приятные для самолюбия блага.
Принесет этот месяц и новый эмоциональный опыт, мы станем лучше понимать окружающих, хотя зачастую – через споры, конфликты интересов, столкновения мировоззрений. Зато потом будет проще не только общаться и заниматься совместными делами, но и строить долгосрочные планы, часть реализации которых зависит именно от людей, с которыми мы тесно взаимодействуем.
В начале июля мы станем чутко прислушиваться к себе и к другим людям, возрастет психоэмоциональная вовлеченность в дела и проблемы окружающих, что в свою очередь позволит нам сделать очередной и весьма впечатляющий шаг на пути личностного развития, добавит нам мудрости, поможет в решении каких-то задач. В середине месяца нам предстоит решительно разобраться с накопившимися бытовыми и финансовыми делами, мы сделаем что-то для своего будущего, где-то и в чем-то создадим своеобразную «подушку безопасности». В конце июля многих ждет психологический, настроенческий и творческий подъем, подход к решению профессиональных и повседневных задач станет более креативным, мы начнем гораздо чаще обычного использовать для достижения своих целей личное обаяние и улыбки.
Благоприятные дни: с 1 по 4, с 6 по 12, с 14 по 19, с 21 по 26, с 28 по 31.
Неблагоприятные дни: 5, 13, 20, 27.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на июль для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: Depositphotos
Овнам в июле, вероятно, предстоит не раз испытать глубокие и какие-то не очень свойственные им обычно эмоции, однако это пойдет им на пользу и чем-то весьма поможет в профессиональной деятельности и в общении с окружающими. В деловой же сфере в целом вас ждут перспективные начинания, выгодные сделки и не всегда понятные другим людям, но чрезвычайно удачные решения.
Не исключено и новое деловое партнерство или временное сотрудничество, которое позволит вам освоить незнакомые до этого территории, расширит и ваши личностные горизонты, и круг вашего влияния. К тому же вас ждут какие-то дела с весьма догматичным индивидуумом, который своими решениями добавит вам хлопот, но избавит от чего-то надоевшего.
В начале месяца вероятны бытовые проблемы из-за того, что вы ранее чему-то не уделили должного внимания. В середине июля кто-то заставит вернуться к соблюдению прежних договоренностей. В конце месяца ожидается приятный сюрприз или подарок.
Наиболее благоприятные дни: 7, 12.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 10, 17, 24, 25, 31.
Гороскоп на июль для Тельца (21 апреля – 20 мая)
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Тельцы в июле могут не совсем по своей воле начать нечто новое, «напряжное» для психики, но полезное для карьеры. Не исключено, что кто-то воспользуется какими-то уникальными вашими качествами, чтобы продвинуть свой проект, а взамен окажет вам важную услугу, например, отлично отрекомендует вас перед теми людьми, которые влияют (или могут повлиять) на ваше материальное положение и на получение вами более высокой должности.
Кроме того, вероятны частые поездки, причем как по работе, так и развлекательного характера, благодаря которым вы достигнете многих целей, в том числе и тех, которые изначально не ставились. А еще вам предстоит завершать нечто такое, чему вы уже посвятили немало времени, и финал откроет дорогу чему-то новому, важному.
В начале месяца могут поменяться планы и приоритеты, вы будете следовать за своим чутьем и немножко – за кем-то из окружающих. В середине июля вы что-то сделаете для своего удобства и безопасности, «укрепите тылы». В конце месяца не потакайте вредным желаниям.
Наиболее благоприятные дни: 6, 15, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 21, 28.
Гороскоп на июль для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: Depositphotos
Близнецы в июле могут начать какой-то новый профессиональный проект, причем пойти ради него против мнения и желаний кого-то из окружающих, вероятнее всего – родственников. Не исключено и весьма своеобразное решение каких-то бытовых проблем – вы вместо поступательных и последовательных действий просто «разрубите гордиев узел».
А еще в этом месяце к вам вернется многое из того, от чего вы вынуждены были отказаться из-за каких-то внешних обстоятельств или из-за человека, который по каким-то причинам имеет право указывать вам, как поступать, – их (его) власть над вами ослабнет. Ждут вас и творческие успехи – вы очень удачно используете какой-то эмоциональный опыт.
В начале июля будет много импульсивных поступков, но при этом в каких-то ваших суждениях появится особая глубина, вы в чем-то станете разбираться гораздо лучше. В середине месяца стоит прислушаться к прогнозам того, кто обладает тонкой интуицией. В конце июля вас ждет какое-то веселое мероприятие; вероятно – на работе.
Наиболее благоприятные дни: 12, 17, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 9, 23, 30.
Гороскоп на июль для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: Depositphotos
Раки в июле больше внимания уделят каким-то частным, бытовым и персональным творческим занятиям, чем работе. Не исключено, что это будет связано с началом проекта, который почему-то вам очень неудобен, претит вашим принципам или слишком быстр, стремителен для вас. Вероятно, вы испытаете из-за него дискомфорт, а потому постараетесь по максимуму дистанцироваться от него, прикрываясь другими делами и интересами.
Зато вам в этом месяце предстоит добиться ошеломительных успехов на поприще самопознания, в каких-то делах, связанных с улучшением качества жизни и ее комфортабельности, в отношениях с близкими людьми и с теми, у кого вы чему-то учитесь.
В начале июля вам предстоит успешно воплотить в реальность какую-то давнюю задумку. В середине месяца новые планы, желания и какие-то обстоятельства определят вашу деятельность и, возможно, подвигнут отодвинуть работу на второй план. В конце июля ожидается яркое мероприятие, с подарками и развлечениями, будет шумно и весело.
Наиболее благоприятные дни: 2, 6, 16, 19, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 11, 21.
Гороскоп на июль для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: Depositphotos
Львы в июле, скорее всего, в профессиональной сфере будут активно развивать какой-то недавно начатый проект, он обрастет подробностями, станет более понятным, появится определенная схема, благодаря которой дела пойдут быстрее и успешнее. Правда, не ждите, что полегчает в эмоциональном плане – психологическая вовлеченность в то, что вы делаете, только возрастет; но это и к лучшему – она позволит получить по-настоящему впечатляющие результаты и удовлетворение от работы.
Кроме того, у вас может появиться новый конфидент – человек, которому вы будете поверять свои тайны, с которым сможете обсудить то, что вас действительно волнует и трогает, и это общение станет для вас истинной отдушиной.
В начале месяца, следуя за чутьем и желаниями, вы добьетесь потрясающих успехов. В середине июля вероятны крупные бытовые приобретения. В конце месяца вас ждет творческий подъем, который хорошо скажется и на хобби, и на работе.
Наиболее благоприятные дни: 21, 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 18, 25.
Гороскоп на июль для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: Depositphotos
Девы в июле могут влиться в какой-то проект, затеянный кем-то из старых друзей. Велика вероятность, что вам предложат поучаствовать в перспективных начинаниях, и вы с удовольствием согласитесь, так как разглядите в этом и выгоду, и огромный потенциал. Кстати, не исключено, что вы в результате существенно вырастете в эмоциональном, духовном, личностном плане, приобретете те навыки и качества, которых пока у вас нет.
Кроме того, вас ждут успешные бытовые начинания, крупные и влияющие на комфорт жизни покупки, многочисленные поездки, которые оставят после себя не только приятные воспоминания, но и какое-то материальное наследие.
В начале месяца важный разговор с тем, кому вы доверяете, определит планы на ближайшее будущее. В середине июля вам предстоит воплотить в реальность что-то поистине грандиозное. В конце месяца вы будете часто потакать каким-то своим желаниям, что в свою очередь может не понравиться кому-то из ваших близких.
Наиболее благоприятные дни: 1, 15.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 16, 17, 31.
Гороскоп на июль для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: Depositphotos
Для Весов июль может оказаться весьма поучительным, хотя и сложным периодом. Велика вероятность, что вы столкнетесь с какими-то бытовыми и профессиональными трудностями, которые многому вас научат, заставят начать уделять должное внимание тому, что раньше вы считали абсолютно неважным, вынудят гораздо рациональнее распределять и использовать какие-то ресурсы, и все это чуть позже принесет отличные плоды.
Кроме того, в третьей декаде вы сможете осуществить какое-то несколько эгоистичное желание, сделаете для себя нечто такое, в чем долго себе отказывали из-за своей вовлеченности в дела кого-то из окружающих или из-за неких обстоятельств.
В начале месяца важно во всем искать позитив и видеть положительные стороны, а также не отказываться от возможности выговориться кому-то из близких. В середине июля какая-то ситуация даст шанс исправить прошлые ошибки. В конце месяца будет много радости, что в свою очередь подтолкнет к какому-то значимому созиданию.
Наиболее благоприятные дни: 18, 24, 25.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19.
Гороскоп на июль для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: Depositphotos
Скорпионы в июле будут очень остро чувствовать происходящее, а потому весьма своевременно среагируют на какую-то открывающуюся профессиональную возможность, благодаря чему поправят какие-то свои дела и закроют вопросы, уже давно набившие оскомину. Вероятны и интересные, познавательные, духовно развивающие командировки или просто поездки, которые вы инициируете ради того, чтобы подрасти в личностном плане.
Кроме того, вам предстоит что-то сделать для увеличения безопасности финансовых накоплений или своего жилища, приобрести что-то такое, что привнесет спокойствие в ту часть вашей жизни, в которой вы предпочитаете чувствовать свою защищенность, обзавестись новым другом или укрепить отношения со старыми товарищами.
В начале месяца интуиция не раз удержит от опрометчивых и необдуманных поступков. В середине июля ожидается беспрецедентный акт самопознания. В конце месяца важно не потакать разрушительным для организма и репутации желаниям.
Наиболее благоприятные дни: 1, 21, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 6, 13, 17, 20, 24, 27, 31.
Гороскоп на июль для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: Depositphotos
Стрельцы в июле существенно расширят свой эмоциональный диапазон, причем, скорее всего, благодаря новому профессиональному проекту, который заставит более глубоко и сильно чувствовать какие-то события и то, что происходит в душе кого-то из окружающих. Опыт полезный, хотя и несколько болезненный, так как повлечет за собой ломку устоев и крупномасштабную переоценку ценностей.
Кроме того, не исключено приобретение чего-то такого, без чего раньше вы обходились – возможно, вы поймете, что зря себе в этом отказывали, что с этим предметом гораздо удобнее, комфортнее и даже выгоднее в профессиональном плане.
В начале месяца придется делиться с родней какими-то материальными ресурсами. В середине июля вы на многие вещи станете смотреть и реагировать совершенно по-новому. В конце месяца будет много творчества, причем и на работе тоже, а также вас ждут интересные знакомства, которые внесут свой вклад в изменение вашей личности.
Наиболее благоприятные дни: 2, 3, 9, 16, 30, 31.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 22.
Гороскоп на июль для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: Depositphotos
Козероги в июле могут ввязаться во что-то им совершенно не свойственное, намеренно выйти из зоны психологического комфорта, чтобы что-то доказать себе и окружающим или осуществить мечту детства, на реализацию которой никогда не хватало решительности, времени и каких-то других ресурсов. Благодаря этому вы очень изменитесь.
Кроме того, вероятны серьезные затраты на решение бытовых проблем, профессиональные проекты с использованием технологий, которые вы еще не освоили, нововведения в штатном расписании, из-за которых могут возникнуть мысли о смене места трудовой деятельности. Но в целом месяц больше даст вам, чем отнимет или причинит неудобства.
В начале июля вы выполните когда-то данное себе обещание, причем даже вопреки интересам кого-то из окружающих. В середине месяца не удивляйтесь странным для вас намерениям и сознательным, вами инициированным изменениям в привычных методах решения поставленных задач. В конце июля к вам вернется что-то очень хорошее.
Наиболее благоприятные дни: 4, 7, 14, 28, 31.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 2, 6, 9, 13, 20, 23, 27, 30.
Гороскоп на июль для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: Depositphotos
Водолеи в июле радостно и с удовольствием начнут какой-то новый профессиональный проект. Велика вероятность, что это будет что-то такое, о чем вы давно мечтали, что всегда хотели попробовать; вас ждут и интересные впечатления, и отличные финансовые результаты, да и понимать суть своей профессии вы станете гораздо лучше.
Кроме того, вы и в частной жизни не раз осуществите какие-то свои давние желания, углубитесь во что-то такое, с чем до этого сталкивались и «взаимодействовали» только поверхностно, сможете наконец-то уделить полноценное внимание тому, без чего вам тоскливо.
В начале месяца вы можете вернуться к решению каких-то бытовых вопросов, доделать что-то такое, что долго оставалось в «подвешенном» состоянии. В середине июля вам предстоит заново оценить людей, с которыми вы общаетесь чаще всего, открыть в них качества, на которые раньше почему-то не обращали внимания. В конце месяца важно не совершать ничего такого, что направлено на саморазрушение.
Наиболее благоприятные дни: 4, 6, 7, 8, 11, 18, 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19.
Гороскоп на июль для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: Depositphotos
Рыбы в июле могут начать проект, который почему-то на первом этапе будет вызывать опасения, чем-то «напрягать». Однако, скорее всего, почти сразу окажется, что вы в нем как в родной стихии, что вам очень комфортно, приятно, интересно, и что он дает вам гораздо больше, чем просто очередное рабочее задание, итогом которого, помимо выполнения служебных обязанностей, оказываются только деньги.
Ждут вас в этом месяце и приобретения, которые помогут вам сделать ваше жилище более удобным, уютным, красивым, а кто-то из ваших близких предпримет что-то беспрецедентное для того, чтобы и психологически вы чувствовали себя гораздо лучше.
В начале июля вы можете спонтанно осуществить идею, которую вынашиваете и обдумываете уже несколько месяцев (приблизительно – с марта). В середине данного периода вы откроете в себе новые качества и резервы, сможете извлечь выгоду из чего-то не очень вам понятного. В конце июля придут давно желанные блага и события.
Наиболее благоприятные дни: 3, 6, 9, 10.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 15, 29.
Фото: Depositphotos
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