Что готовит знакам зодиака второй летний месяц: гороскоп на июль 2020 года

Однако при этом ждут нас и вполне здравые опасения в целесообразности и безопасности нововведений, мы будем часто прислушиваться к своей интуиции, к внутреннему чутью, а потому от некоторых замыслов просто откажемся, чтобы не идти на лишний риск.

К тому же многим предстоит активно заняться теми большими и малыми делами, которые были отложены «до лучших времен», вернуть какие-то моральные и материальные долги, вернуться к проверенным годами системам и методам достижения поставленной цели, от которых ранее отказались, подстраиваясь под некие спорные обстоятельства. Ожидаются и поездки в те места, в которых можно получить финансовые, карьерные или какие-то другие полезные для кошелька и приятные для самолюбия блага.

Принесет этот месяц и новый эмоциональный опыт, мы станем лучше понимать окружающих, хотя зачастую – через споры, конфликты интересов, столкновения мировоззрений. Зато потом будет проще не только общаться и заниматься совместными делами, но и строить долгосрочные планы, часть реализации которых зависит именно от людей, с которыми мы тесно взаимодействуем.

В начале июля мы станем чутко прислушиваться к себе и к другим людям, возрастет психоэмоциональная вовлеченность в дела и проблемы окружающих, что в свою очередь позволит нам сделать очередной и весьма впечатляющий шаг на пути личностного развития, добавит нам мудрости, поможет в решении каких-то задач. В середине месяца нам предстоит решительно разобраться с накопившимися бытовыми и финансовыми делами, мы сделаем что-то для своего будущего, где-то и в чем-то создадим своеобразную «подушку безопасности». В конце июля многих ждет психологический, настроенческий и творческий подъем, подход к решению профессиональных и повседневных задач станет более креативным, мы начнем гораздо чаще обычного использовать для достижения своих целей личное обаяние и улыбки.

Благоприятные дни: с 1 по 4, с 6 по 12, с 14 по 19, с 21 по 26, с 28 по 31.

Неблагоприятные дни: 5, 13, 20, 27.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на июль для Овна (21 марта – 20 апреля)