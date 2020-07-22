Что готовит знакам зодиака третий летний месяц: гороскоп на август 2020 года

Мы явственно осознаем, что такое индивидуальность и индивидуализм, в приоритете окажутся те проекты, для реализации которых не нужна компания – мы будем готовы делать все сами, лишь бы из-за чужой «негениальности» не ставить под угрозу провала свои тщательно выпестованные замыслы, не делить ни с кем момент триумфа и не отвечать за ошибки и промахи коллег (помощников, соратников).

Кроме того, нам предстоит разобраться, какие из наших желаний действительно стоят того, чтобы за их реализацию побороться, а какие – всего лишь блажь и однозначно перестанут иметь какое-либо значение, как только осуществятся. Мы откажемся от тех своих «хочу», которые были навеяны кем-то из знакомых, которые «срисованы» с желаний друзей, нам больше не захочется покупать что-то абсолютно такое же, как у кого-то. И вообще, подытоживая все вышесказанное, мы в очередной раз и очень отчетливо идентифицируем себя как самостоятельную единицу, которой для продвижения вперед совсем не нужны подсказки извне и компаньоны; на какой-то момент многие окружающие станут для нас просто балластом.

В начале месяца многие из нас попытаются поставить свое творчество на коммерческие рельсы и в основном это окажется чрезвычайно удачным начинанием. В середине августа нам предстоит озадачиться сменой гардероба, подбором нового образа, созданием делового и личностного имиджа, который наиболее явно подчеркнул бы самые сильные наши стороны и помог бы нивелировать, скрыть или приукрасить недостатки. В конце месяца многих ждут весьма поучительные ситуации, в том числе и возвратные (столкновение лба со «старыми граблями» окажется отличным уроком на будущее).

Благоприятные дни: 1, 2, с 4 по 10, с 12 по 18, с 20 по 24, с 26 по 31.

Неблагоприятные дни: 3, 11, 19, 25.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на август для Овна (21 марта – 20 апреля)