Что готовит знакам зодиака третий летний месяц: гороскоп на август 2020 года
Мы явственно осознаем, что такое индивидуальность и индивидуализм, в приоритете окажутся те проекты, для реализации которых не нужна компания – мы будем готовы делать все сами, лишь бы из-за чужой «негениальности» не ставить под угрозу провала свои тщательно выпестованные замыслы, не делить ни с кем момент триумфа и не отвечать за ошибки и промахи коллег (помощников, соратников).
Кроме того, нам предстоит разобраться, какие из наших желаний действительно стоят того, чтобы за их реализацию побороться, а какие – всего лишь блажь и однозначно перестанут иметь какое-либо значение, как только осуществятся. Мы откажемся от тех своих «хочу», которые были навеяны кем-то из знакомых, которые «срисованы» с желаний друзей, нам больше не захочется покупать что-то абсолютно такое же, как у кого-то. И вообще, подытоживая все вышесказанное, мы в очередной раз и очень отчетливо идентифицируем себя как самостоятельную единицу, которой для продвижения вперед совсем не нужны подсказки извне и компаньоны; на какой-то момент многие окружающие станут для нас просто балластом.
В начале месяца многие из нас попытаются поставить свое творчество на коммерческие рельсы и в основном это окажется чрезвычайно удачным начинанием. В середине августа нам предстоит озадачиться сменой гардероба, подбором нового образа, созданием делового и личностного имиджа, который наиболее явно подчеркнул бы самые сильные наши стороны и помог бы нивелировать, скрыть или приукрасить недостатки. В конце месяца многих ждут весьма поучительные ситуации, в том числе и возвратные (столкновение лба со «старыми граблями» окажется отличным уроком на будущее).
Благоприятные дни: 1, 2, с 4 по 10, с 12 по 18, с 20 по 24, с 26 по 31.
Неблагоприятные дни: 3, 11, 19, 25.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на август для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: Depositphotos
Овны в августе добьются выдающихся успехов в том, что для них по-настоящему важно, успешно реализуются в том, что приносит им если и не всемирную славу, то, по крайней мере, популярность и авторитет в узких кругах посвященных. Однако будьте готовы к тому, что почти за все ваши победы вам придется заплатить отказом от каких-то потаенных желаний, от чего-то такого, к чему вы уже давно исподволь подбираетесь.
А еще в этом месяце вас, скорее всего, ждут творческие начинания, благодаря которым вы не только как-то по-новому заполните свой досуг, но и изменитесь – внешне, выбрав какой-то более впечатляющий окружающих образ, и внутренне, по-другому расставив приоритеты и начав замечать то, что раньше просто проходило мимо вас.
В начале августа не исключен коллективный проект, в котором вы будете играть ведущую роль. В середине месяца вы вдруг можете начать на себе экономить. В конце августа вам, возможно, предстоит продолжить какое-то обучение или вернуться к каким-то старым бытовым делам.
Наиболее благоприятные дни: 4, 9, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 14, 15, 21, 28, 29.
Гороскоп на август для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: Depositphotos
Тельцам в августе постоянно кто-то будет «дышать в затылок» и в чем-то их подгонять, да еще и требовать от них каких-то ярких поступков или чрезмерного креатива. Придется как-то выкручиваться, особенно если вы по каким-то причинам не можете поставить этих индивидов на место, например, если это ваше начальство или заказчики. Впрочем, ситуация в целом станет для вас прекрасным уроком на будущее, расширит ваши личностные и профессиональные горизонты, увеличит ваш рейтинг.
Кроме того, благодаря каким-то непростым и непривычным вам обстоятельствам вы сумеете реализовать несколько своих давних сокровенных желаний. А еще вам предстоит подружиться с персоной, наделенной не очень понятными вам качествами.
В начале месяца вы, вероятно, в чем-то позволите себе больше, чем обычно. В середине августа придется мыслить как-то по-новому, использовать несвойственные вам методы достижения целей. В конце месяца вас ждет какая-то прибыль со стороны энергичного человека.
Наиболее благоприятные дни: 10, 12, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 11, 25.
Гороскоп на август для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: Depositphotos
Близнецы в августе отлично покажут себя и в работе, и в творчестве, и в какой-то интеллектуальной деятельности (не обязательно – профессиональной). Вам, скорее всего, предстоит не только начать несколько индивидуальных проектов и стать вдохновителем парочки коллективных, но и поучаствовать в каких-то конкурсах или мероприятиях соревновательного характера, в которых важны мозговитость и умение незашоренно мыслить.
Кроме того, вы станете более глубоко оценивать свою персону и захотите что-то в себе усовершенствовать, вероятны интересные метаморфозы в имидже. А еще вы можете войти в какое-то сообщество, образованное вокруг действительно уникального человека.
В начале месяца вы не откажете себе в каком-то эгоистичном желании. В середине августа будет много креатива, ярких впечатлений, персональных профессиональных начинаний, вас ждет воодушевление и частое вдохновение. В конце месяца ваши «хочу» станут гораздо скромнее, появится потребность или необходимость в экономии.
Наиболее благоприятные дни: 5, 12, 14.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 21, 28.
Гороскоп на август для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: Depositphotos
Раки в августе, возможно, будут работать на износ, через «не могу» или «не хочу», вполне сознательно выходя из зоны комфорта и что-то доказывая себе и окружающим. Велика вероятность, что у вас появится какое-то новое желание, какая-то материальная или духовная цель, ради которой вы многим пожертвуете и через многое пройдете.
Кроме того, вас ждет несколько удивительных мероприятий, на которых вы не останетесь без внимания интересных людей и умудритесь почерпнуть какие-то идеи для своей работы или личностного развития, даже, может быть, для изменений в привычном образе (внешнем облике), а если не будете слишком закрыты, то и хорошими знакомыми обзаведетесь.
В начале месяца вам предстоит раскошелиться на что-то такое, в чем вы себе обычно почему-то отказываете. В середине августа вы станете смелее мыслить и быстрее принимать решения. В конце месяца вас ждут какие-то нетрудовые доходы или вы получите великолепные материальные результаты от побочной, например, огородной деятельности.
Наиболее благоприятные дни: 6, 10, 15, 16, 20, 24.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 11, 29.
Гороскоп на август для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: Depositphotos
Львы в августе добьются выдающихся успехов в какой-то индивидуальной деятельности; по своей инициативе начнут что-то новое и даже новаторское на профессиональном поприще; каким-то образом украсят себя, например, выберут более подходящий им на данном этапе или по-настоящему приличествующий их возрасту имидж; приобретут что-то уникальное – как в материальном, так и в духовном плане.
Кроме того, вам предстоит выполнить когда-то кому-то данное обещание, и на этом вы сочтете свой долг перед каким-то человеком полностью погашенным, а с ним самим просто перестанете общаться, так как поймете, что отношения давно себя исчерпали.
В начале месяца вы в чем-то позволите себе поблажки. В середине августа будет много творчества, удовольствий, каких-то изменений, увеличивающих ваш профессиональный рейтинг и вашу личную привлекательность. В конце месяца вам, скорее всего, предстоит придумать и тщательно продумать новую стратегию ведения дел.
Наиболее благоприятные дни: 9, 17, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 8, 15, 22, 29.
Гороскоп на август для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: Depositphotos
Девы в августе часто будут подчиняться каким-то обстоятельствам и идти на поводу у людей, которые уже давно имеют над ними власть. Впрочем, все это хорошо скажется и на вашей профессиональной деятельности, и на вашей частной жизни, так как кто-то проявит по отношению к вам по-настоящему беспрецедентную щедрость, а внезапно возникшие ситуации откроют перед вами новые восхитительные горизонты.
Кроме того, вам, скорее всего, в чем-то захочется роскоши, и вы умудритесь получить желаемое, не слишком много за это заплатив. А еще вы удовлетворите какие-то свои персональные амбиции и у кого-то научитесь чему-то действительно значимому.
В начале месяца вероятны неожиданные изменения в мировосприятии, вы раздвинете свои интеллектуальные границы. В середине августа вам предстоит на основе чего-то прошлого создать нечто важное для будущего. В конце месяца вы установите для себя какие-то новые правила и озаботитесь своим или чужим долгосрочным обучением.
Наиболее благоприятные дни: 5, 12.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 13, 14, 21, 28.
Гороскоп на август для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: Depositphotos
Весы в августе могут по своей воле или из-за своеобразно сложившихся обстоятельств отодвинуть работу на задний план и посвятить почти все свое время удовлетворению частных амбиций и реализации творческих замыслов. Кстати, не исключено, что это приведет к тому, что вы в результате поставите какие-то свои непрофессиональные умения на коммерческие рельсы, станете этим зарабатывать и превратите в единственный и очень вам импонирующий источник ежемесячных доходов.
Кроме того, возрастет желание нравиться окружающим и чаще бывать в центре внимания, вы перестанете скрывать от других людей какую-то часть вашей жизни, обнародуете нечто такое, что раньше тщательно оберегали не только от посторонних, но и от близких.
В начале месяца вероятна смена имиджа, причем весьма неожиданная и для тех, кто вас знает, и лично для вас. В середине августа вы можете отказаться делать то, чего от вас ждут. В конце месяца получение какой-то прибыли определит ваши будущие намерения.
Наиболее благоприятные дни: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 11, 23, 25.
Гороскоп на август для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: Depositphotos
Скорпионы в августе и в профессиональной сфере, и в частной жизни станут с кем-то соперничать, кому-то что-то доказывать, пытаться выделиться среди тех, кто равен с ними по мастерству, а может, и в чем-то их существенно превосходит. Это добавит в ваше существование азарта, привнесет в него новый смысл, позволит поставить какие-то труднодостижимые, а потому втройне желанные цели. В общем, будет сложно, но интересно.
Кроме того, вы в этом месяце на основе каких-то давно полученных навыков, скорее всего, создадите нечто перспективное в коммерческом и карьерном плане; стрясете с кого-то старый материальный или моральный долг; станете для кого-то учителем или примером для подражания. А еще с пользой куда-то съездите.
В начале августа вы назло кому-то реализуете давнее желание. В середине месяца вас ждет неожиданный акт самопознания с непредсказуемыми последствиями. В конце августа какая-то книжная мудрость принесет неплохой доход или поможет укрепить вашу власть над кем-то.
Наиболее благоприятные дни: 4, 23.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 7, 14, 17, 28, 31.
Гороскоп на август для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: Depositphotos
Стрельцы в августе начнут немало новых профессиональных и творческих проектов, причем, скорее всего, сделают ставку не на коллективную, а на индивидуальную деятельность, благодаря чему и достигнут максимально возможных в конкретных ситуациях успехов. Вероятна и поездка, вами не только инициированная, но и оплаченная, причем даже в том случае, если она будет иметь отношение к работе, а не к отдыху.
Кроме того, может появиться необходимость в получении новых знаний или навыков, и из-за этого вы будете вынуждены отказаться от быстрого удовлетворения каких-то амбиций, отложить их до того момента, когда овладеете недостающими умениями. А еще вас ждут интересные открытия в плане самопознания.
В начале месяца не стоит спонтанно и под влиянием эмоций осуществлять какие-либо вредные для вас «хочу». В середине августа какое-то ваше действие оставит глубокий и позитивный след. В конце месяца ожидаются повышенные расходы.
Наиболее благоприятные дни: 6, 20, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19.
Гороскоп на август для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: Depositphotos
Козероги в августе могут столкнуться с трудностями в профессиональной сфере, причем по большей части из-за своего нежелания чему-то учиться и что-то менять. Помните: меньше ретроградства – лучше результат. К тому же не стоит влезать в чужие индивидуальные проекты и пытаться сыграть в них первую скрипку – ни доходов, ни удовольствия вы от этого не получите, а вот отношения с окружающими испортите.
Что же касается частных дел и какого-то прикладного творчества (ну или того, что лично вы считаете таковым), то вас ждут и отличные успехи, и признание со стороны людей, которым подобных результатов мешает достичь отсутствие терпения и силы воли.
В начале месяца вовремя проявленная гибкость избавит от назревающих проблем. В середине августа вероятен конфликт между поверхностными, явными и глубинными, тайными желаниями. В конце месяца достижения в частной жизни, какие-то бытовые дела и насущные потребности могут временно отодвинуть работу на второй план.
Наиболее благоприятные дни: 1, 2, 8, 28, 29.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 3, 6, 10, 13, 17, 20, 27, 31.
Гороскоп на август для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: Depositphotos
Водолеи в августе могут затеять несколько проектов, для реализации которых позовут кого-то из знакомых – друзей, бывших или действующих коллег, даже родственников. Вот только позитивные результаты возможны исключительно в том случае, если вы перед каждым поставите задачу и оставите в покое, дав помощникам трудиться в комфортном для них режиме и не сталкивая их лбами, не сравнивая между собой.
Кроме того, вам, вероятно, предстоит что-то радикально изменить в своем имидже, предстать перед окружающими в совсем несвойственном вам образе, и, скорее всего, не последнюю роль в вашем преображении сыграет желание походить на человека, которого вы публично высмеиваете, но которым в душе по-настоящему восхищаетесь.
В начале месяца будет много многолюдных мероприятий, после которых о вас станут говорить. В середине августа творческий эксперимент может дать неожиданные результаты. В конце месяца придет прибыль от каких-то давних вложений.
Наиболее благоприятные дни: 4, 8, 12, 22, 26, 31.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 23.
Гороскоп на август для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: Depositphotos
Рыбы в августе могут выйти на новый профессиональный, творческий и личностный уровень. Велика вероятность, что вы решите измениться, по-другому расставить приоритеты и вообще начать жизнь с чистого листа без оглядки на какие-то обязательства. Ваше решение откроет перед вами потрясающие горизонты, вы научитесь любить себя и ставить свои интересы превыше всего остального, займетесь тем, что вам по-настоящему интересно, и это принесет восхитительные плоды, в том числе и материальные.
Кроме того, вас ждут какие-то неожиданные творческие проявления; вы начнете ярче одеваться и добавите в свой облик чего-то высокохудожественного; перестанете общаться с теми, кто, как вам кажется, вами беззастенчиво пользуется.
В начале месяца вы приведете к единому знаменателю свои противоречивые желания. В середине августа вы не поскупитесь, реализовывая новые профессиональные замыслы и свои тайные «хочу». В конце месяца стоит поберечь себя и ни в чем не докапываться до сути.
Наиболее благоприятные дни: 6, 7, 14, 21, 28.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 19, 26.
Фото: Depositphotos
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