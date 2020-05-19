Что готовит знакам зодиака первый летний месяц: гороскоп на июнь 2020 года

К тому же у многих появятся шансы вернуть то, что, как казалось ранее, было утрачено безвозвратно. Вот только за подвернувшуюся возможность ухватятся лишь те, кто слаб духом и/или ленив, а более смелые, решительные, сильные и самоуверенные отвергнут ее ради того, чтобы создать что-то свое и впредь больше никогда не зависеть от подобных обстоятельств. В каком-то смысле выиграют и те, и другие.

Кроме того, принесет нам месяц и чрезмерно эмоциональные реакции на все, что происходит вокруг, и при этом на свои вопросы мы станем искать ответы в прошлом, будем очень часто проводить исторические параллели, существенно возрастет интерес к документалистике, к биографиям выдающихся личностей, к информации, которая не развлекает, а обучает, дает пищу уму и поводы для размышлений, дискуссий, обмена опытом. Мы будем очень дорожить возможностью обсудить то, что нас волнует, с самыми близкими людьми, которые поддерживают наше мнение, и с антагонистами, с теми, кто смотрит на мир совершенно под другим углом.

Стоит сказать и о двух затмениях. Первое, полутеневое лунное в Стрельце, ожидается 5 июня и принесет нам разрыв каких-то шаблонов, нарушение правил, постановку задач, которые раньше казались чрезмерно дерзкими. Второе, кольцевое солнечное в Раке, произойдет 21-го числа и вытолкнет на поверхность какие-то глубинные желания и подавляемые эмоции, что в свою очередь для многих станет чистым, незамутненным благом и огромным шагом в личностном развитии и в познании себя.

В первой декаде месяца мы многое сделаем и начнем втайне от близких – кто-то не захочет волновать родственников, а кто-то не пожелает выслушивать от них нотаций и демотивирующих «прогнозов». В середине июня мы так или иначе будем искать легкости, а потому не раз изобретем то, что поможет нам без особых усилий справляться с какими-то обязанностями и с бытовыми делами. В конце месяца многим предстоит начать осознанно и распланированно делать накопления (не только денежные, но и каких-то других ресурсов), чтобы избежать повторения каких-то недавно произошедших событий.

Благоприятные дни: с 1 по 4, с 6 по 12, с 14 по 20, с 22 по 27, 29, 30.

Неблагоприятные дни: 5, 13, 21, 28.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на июнь для Овна (21 марта – 20 апреля)