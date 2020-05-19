Что готовит знакам зодиака первый летний месяц: гороскоп на июнь 2020 года
К тому же у многих появятся шансы вернуть то, что, как казалось ранее, было утрачено безвозвратно. Вот только за подвернувшуюся возможность ухватятся лишь те, кто слаб духом и/или ленив, а более смелые, решительные, сильные и самоуверенные отвергнут ее ради того, чтобы создать что-то свое и впредь больше никогда не зависеть от подобных обстоятельств. В каком-то смысле выиграют и те, и другие.
Кроме того, принесет нам месяц и чрезмерно эмоциональные реакции на все, что происходит вокруг, и при этом на свои вопросы мы станем искать ответы в прошлом, будем очень часто проводить исторические параллели, существенно возрастет интерес к документалистике, к биографиям выдающихся личностей, к информации, которая не развлекает, а обучает, дает пищу уму и поводы для размышлений, дискуссий, обмена опытом. Мы будем очень дорожить возможностью обсудить то, что нас волнует, с самыми близкими людьми, которые поддерживают наше мнение, и с антагонистами, с теми, кто смотрит на мир совершенно под другим углом.
Стоит сказать и о двух затмениях. Первое, полутеневое лунное в Стрельце, ожидается 5 июня и принесет нам разрыв каких-то шаблонов, нарушение правил, постановку задач, которые раньше казались чрезмерно дерзкими. Второе, кольцевое солнечное в Раке, произойдет 21-го числа и вытолкнет на поверхность какие-то глубинные желания и подавляемые эмоции, что в свою очередь для многих станет чистым, незамутненным благом и огромным шагом в личностном развитии и в познании себя.
В первой декаде месяца мы многое сделаем и начнем втайне от близких – кто-то не захочет волновать родственников, а кто-то не пожелает выслушивать от них нотаций и демотивирующих «прогнозов». В середине июня мы так или иначе будем искать легкости, а потому не раз изобретем то, что поможет нам без особых усилий справляться с какими-то обязанностями и с бытовыми делами. В конце месяца многим предстоит начать осознанно и распланированно делать накопления (не только денежные, но и каких-то других ресурсов), чтобы избежать повторения каких-то недавно произошедших событий.
Благоприятные дни: с 1 по 4, с 6 по 12, с 14 по 20, с 22 по 27, 29, 30.
Неблагоприятные дни: 5, 13, 21, 28.
Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.
Гороскоп на июнь для Овна (21 марта – 20 апреля)
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Овны в июне будут рваться вперед, жаждать кипучей деятельности, перемен, новых впечатлений, однако какие-то обстоятельства их здорово притормозят, заставят сбавить обороты и о чем-то задуматься. Вероятна и смена стратегии, после чего какие-то дела отойдут на задний план, а на первое место выйдет нечто совершенно ранее неважное.
Кроме того, вам предстоит собрать, систематизировать и переосмыслить огромный пласт информации. Скорее всего, вам это будет нужно для работы, но не исключены и моменты какой-то глубоко личной заинтересованности в полученных сведениях и в правильном их применении. А еще вас ждет какой-то новый потрясающий опыт, основанный на том, что вы давно и весьма успешно воплощаете в реальность.
В начале месяца вы с легкостью добьетесь отличных успехов там, где до этого были вполне очевидные пробуксовки. В середине июня придется «подчищать хвосты». В конце месяца возможны конфликты с теми, кто уж слишком за вас переживает.
Наиболее благоприятные дни: 7, 9, 14, 15, 16.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26.
Гороскоп на июнь для Тельца (21 апреля – 20 мая)
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Тельцы в июне отлично проявят себя на профессиональном поприще; и в первую очередь – благодаря очень вовремя пришедшей извне информации и отсутствию спешки и ажитации. Придется, правда, противостоять тем окружающим, которые не имеют прямого отношения к вашей работе, но при этом почему-то жаждут что-то изменить в вашей деятельности, в методах решения служебных задач или в финансовых делах.
Кроме того, вы в какой-то момент можете сделать резкую и серьезную переоценку ценностей, перестать тратить время, силы и другие ресурсы на что-то такое, что раньше казалось вам очень важным, а потому непременным элементом вашего существования.
В начале месяца, отпустив какую-то ситуацию, вы получите гораздо больше, чем если бы решили «пободаться» с обстоятельствами. В середине июня будет много сведений, которые заставят вас задуматься и что-то в себе изменить. В конце месяца вы заново расставите приоритеты, появятся несвойственные вам планы и намерения.
Наиболее благоприятные дни: 12, 17, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 9, 23.
Гороскоп на июнь для Близнецов (21 мая – 21 июня)
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Близнецы в июне могут в угоду своим праздным желаниям отказаться не только от новых деловых предложений, но и от той деятельности, которая в основном их и кормит. Будьте осмотрительнее – порыв пройдет, а найти другой источник дохода окажется ой как непросто. Так что лениться в этом месяце стоит исключительно в том случае, если на это время у вас запланирован оплачиваемый отпуск; не увольняйтесь ради развлечений.
А вот в плане самосовершенствования и личностного развития вас в любом случае ждет огромный шаг вперед, какие-то обстоятельства высвободят в вас некие латентные способности, вы узнаете о себе нечто совершенно новое, раскроетесь с незнакомой стороны.
В начале июня важно думать не только о том, что хочется, но и о последствиях реализации своих «хочу». В середине месяца новый опыт сделает вас глубже, поубавит легкомысленности. В конце июня вы можете превратиться в совершенно другого человека, с радикально иными целями, задачами, чуждым вам ранее мировоззрением.
Наиболее благоприятные дни: 3, 19, 20.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 11, 25.
Гороскоп на июнь для Рака (22 июня – 22 июля)
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Раки в июне будут усиленно и при этом с удовольствием работать даже вопреки каким-то внешним обстоятельствам, а потому смогут добиться успехов гораздо более впечатляющих, чем те, которые были достигнуты ими в обычном, не форс-мажорном режиме. Скорее всего, вы поставите перед собой новые материальные цели и именно ради них пойдете против чего-то такого, что вам попытаются навязать люди или события. Впрочем, радость от самого факта созидания, работы тоже сыграет немаловажную роль.
Кроме того, вам предстоит научиться пользоваться каким-то новым источником информации, обменяться опытом с интересными индивидуумами, узнать о себе что-то чрезвычайно познавательное и весьма ощутимо «прокачать» свою интуицию.
В начале месяца эмоциональная оценка себя и происходящего поможет вам выбрать правильный путь. В середине июня компромисс с кем-то из окружающих позволит сэкономить деньги или время. В конце месяца «приплывет» премия или другая награда за прошлые труды.
Наиболее благоприятные дни: 4, 8, 15, 18, 22, 25.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 9, 13, 23, 27.
Гороскоп на июнь для Льва (23 июля – 22 августа)
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Львы в июне в деловой сфере могут вернуться к тому, чем ранее прекратили заниматься по независящим от них причинам. Причем, скорее всего, вернетесь вы на своих условиях, выторгуете себе какое-то более удобное для вас расписание или потребуете увеличить плату за ваши услуги. Да и какие-то новые, только что затеянные проекты не забросите, более того, найдете отличную площадку для рекламы своей деятельности.
К тому же вам предстоит отыскать отличный способ решения бытовых, утилитарных задач, облегчить себе повседневный труд, избавиться от тех обязанностей, которые тяготят или просто отнимают слишком много времени.
В начале месяца вы будете активно, но без истерики и фанатизма воплощать в реальность давние профессиональные замыслы, ожидаются и первые очевидные успехи. В середине июня вас ждут: интенсивное общение, оживленная деловая переписка, какие-то виртуальные переговоры. В конце месяца вероятен новый приятный и интересный эмоциональный опыт.
Наиболее благоприятные дни: 23, 24, 25.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 13, 20, 27.
Гороскоп на июнь для Девы (23 августа – 22 сентября)
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Для Дев июнь может стать непростым в денежном плане, да и на профессиональном поприще, так же, как и в межличностном общении не исключены вполне очевидные проблемы. При этом многое будет зависеть от того, как вы воспримете происходящее – если отнесетесь к нему как к бесценному опыту и тут же начнете искать выход из сложившейся ситуации, получите больше, чем потеряли, а если «опустите лапки», вас затянет в глубокий финансовый и психоэмоциональный кризис.
Кроме того, в любом случае придется делать переоценку ценностей, менять приоритеты, отказываться от старых целей и ставить новые. Важно – фильтровать информацию и не использовать непроверенные сведения – велика опасность нарваться на ложь, которая навредит.
В начале июня держите при себе любые праздные «хочу», которые стоят денег – они крайне несвоевременны. В середине месяца не стоит спорить с окружающими, особенно с теми, которые вам полезны. В третьей декаде июня появится «свет в конце туннеля».
Наиболее благоприятные дни: 3, 10, 24, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 11, 19.
Гороскоп на июнь для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: Depositphotos
Весы в июне легко и буквально играючи завершат несколько профессиональных проектов и получат за это разнообразные награды – денежные, в виде признания окружающих (или даже своеобразной популярности), выраженные в каких-то памятных знаках. Ждет вас и начало чего-то нового, того, чем вы сможете заниматься, практически не напрягаясь и при этом с огромным интересом и удовольствием.
Кроме того, существенно расширится ваш круг общения, не исключено вступление в некое тематическое сообщество, в котором вы сможете реализовать какие-то свои способности, которые до этого почему-то не находили никакого применения.
В начале месяца множество разных событий сойдутся в одной точке и принесут вам нечто удивительное, что-то такое, что изменит и вашу жизнь, и вашу личность. В середине июня кто-то из знакомых поможет вам осуществить давнее желание. В конце месяца вероятен глубокий самоанализ, который пойдет вам на пользу.
Наиболее благоприятные дни: 1, 6, 12, 27, 29.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 21, 23, 28.
Гороскоп на июнь для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
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Скорпионы в июне сумеют очень грамотно воспользоваться и какой-то текущей ситуацией в окружающем мире, и крайне сомнительной информацией, благодаря чему достигнут немалых успехов на профессиональном поприще и заработают весьма внушительную сумму. Предстоит вам сыграть и на эмоциях других людей, что тоже принесет доход.
Кроме того, вас, скорее всего, ждет несколько событий, которые внесут приятное разнообразие в привычный распорядок, позволят пообщаться с людьми, которые могут быть вам чем-то полезными, покрасоваться и поразить воображение тех индивидуумов, которых вам очень хочется впечатлить корысти ради или просто для удовольствия.
В начале месяца вовремя и правильно сделанные выводы помогут вам очень выгодно что-то продать (свои услуги, какую-то вещь, имеющиеся у вас сведения). В середине июня в каких-то ваших делах важную роль сыграет человеческий фактор. В конце месяца вы будете нацелены на эмоционально-психологическую релаксацию.
Наиболее благоприятные дни: 2, 3, 4, 9, 30.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 5, 12, 15, 19, 22, 26, 29.
Гороскоп на июнь для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: Depositphotos
Стрельцы в июне могут импульсивно разрушить то, что создавали долгие годы, взбунтоваться против какой-то системы или рутины, наговорить много лишнего тем, от кого зависит поступление доходов. Будьте осмотрительнее – в этом месяце вам ваши эскапады с рук не сойдут, окружающие временно перестанут быть очарованными вами, и вам придется заплатить за все ваши промахи. Лучше этого не допускать.
Кроме того, важно грамотно выбирать людей для близкого общения и не откровенничать, чтобы не попасть в зависимость от того, кто легко использует личные сведения во вред рассказчику. А еще нежелательны любые сделки – вероятен обман.
В начале июня берегитесь своих нерациональных желаний и порывов. В середине месяца может поступить несколько демонстративно заманчивых, но вредных для вас предложений – тщательно все обдумайте и не «ведитесь» на легкую выгоду. В конце июня вам предстоит заново переосмыслить то, что происходило с вами в последнее время.
Наиболее благоприятные дни: 4, 6, 18.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 17.
Гороскоп на июнь для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: Depositphotos
Козероги в июне смогут наконец-то воспользоваться информацией, которая достаточно долгое время лежала у них «в закромах», и весьма неплохо на этом заработают или благодаря ей получат какие-то нематериальные блага. Ждут вас и прекрасные, впечатляющие успехи в плане карьеры – велика вероятность, что ваши достижения оценят по достоинству и повысят вас в должности (ну или доверят очень ответственный проект).
Кроме того, вам станет гораздо легче общаться с теми людьми, с которыми вы тесно взаимодействуете, споры с ними перестанут раздражать, а подтолкнут сначала к каким-то размышлениям, а потом и к конструктивным решениям. А еще вам, скорее всего, предстоит поездка туда, куда вас давно и очень ощутимо тянет.
В начале месяца будет много разных обсуждений с родственниками и с друзьями – возможно, из-за какого-то намечающегося мероприятия. В середине июня вы чем-то прославитесь. В конце месяца важно не зацикливаться на чем-то одном, иначе пострадает все остальное.
Наиболее благоприятные дни: 7, 16.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 4, 11, 15, 18, 22, 25, 29.
Гороскоп на июнь для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: Depositphotos
Водолеи в июне, скорее всего, предпочтут оставить в прошлом ту деятельность, которой посвятили несколько лет (или даже десятилетий), и на основе своего опыта, багажа знаний, знакомств и имеющихся материальных ресурсов создать нечто совершенно новое, уйти в какое-то сходное с предыдущим, но чем-то очень от него отличающееся направление. Вполне вероятно, что первые успехи будут уже в июле.
Кроме того, вам предстоит внести разнообразие в свою повседневность, затеять что-то занимательное с друзьями-единомышленниками, примерить на себя какую-то новую социальную маску и побывать на совершенно незнакомой для вас реальной или виртуальной территории. А еще вы признаете, что некоторое время назад сделали какую-то ошибку.
В начале месяца вы воплотите в реальность замысел, который долго вынашивали. В середине июня кто-то заставит вас проанализировать то, о чем вы почему-то стараетесь не думать. В конце месяца будет много эмоциональных встрясок, и они вас возвысят.
Наиболее благоприятные дни: 9, 10, 11, 20, 24, 27.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 21, 28.
Гороскоп на июнь для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Фото: Depositphotos
Рыбы в июне могут показательно с головой уйти в работу, чтобы избавиться от притязаний родственников, а заодно и от мыслей о каких-то событиях. Вполне вероятно, что вы сделаете вид, что жутко заняты, чтобы к вам не приставали ни с разговорами, ни с какими-то бытовыми делами, которыми вам крайне не хочется заниматься. Полное погружение в профессиональную сферу принесет вам хороший доход (правда, часть его вы, скорее всего, тут же бездумно и легкомысленно промотаете).
В частной же жизни вас ждут постоянные споры с окружающими из-за тех вопросов, в которых вы совсем не разбираетесь. Жажда доказать свою правоту в том, в чем вы некомпетентны, выставит вас в негативном свете, а потому не стоит «лезть в бутылку».
В начале месяца что-то или кто-то заставит вас взяться за проекты, которых ранее вы избегали из-за их сложности, чрезмерной ответственности или просто неинтересности. В середине июня вы хорошо проявите себя на работе. В конце месяца получится умножить свои накопления.
Наиболее благоприятные дни: 11, 12, 22.
Дни, в которые надо быть осторожнее: 10, 17, 24.
Фото: Depositphotos
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