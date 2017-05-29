Если вы мечтаете о «настоящем мужчине», то вам однозначно нужен Лев: он и кулаком по столу постучит, и на руках поносит, и деньги заработает, и подарками осыплет. Чего еще от него ждать, читайте в нашей статье.

Он очень уверен в себе

А если точнее, то у него завышенная самооценка. Ему кажется, что он все делает великолепно. Если вдруг он решит помочь вам по дому (считайте, что вам повезло больше, чем если бы вы стали свидетельницей редкого природного явления), то будет делать это с таким видом, будто ведет мастер-класс. И даже если испеченный им торт не будут есть даже тараканы, он придет к выводу, что это самое вкусное блюдо в мире. Он настолько сосредоточен на себе, что иногда эта особенность наносит вред отношениям. Во-первых, из-за нее он редко хвалит окружающих (потому что они не так хороши, как ему хотелось бы). Во-вторых, иногда его поведение похоже на высокомерие, из-за чего с ним трудно общаться.

Он нуждается во внимании

Для счастья ему нужно максимум внимания. И еще чуть больше, чем вы готовы дать. Ему хочется, чтобы вы потерли ему спинку, приготовили чай, спели колыбельную — в общем, чтобы вы были заняты только им. Ни в коем случае у него на глазах не занимайтесь своими делами — он будет мешать или даже ревновать. Кстати, не давайте ему поводов заподозрить вас в интересе к другим мужчинам (актерам, героям книг) — он гордо распустит хвост и ускачет, представляя, как вы утираете с лица слезы.