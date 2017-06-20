К тому же нам предстоит часто пользоваться помощью тех, кого мы пустили в ближний круг, и самим регулярно оказывать им разнообразное содействие. Укрепятся дружеские связи между людьми, которых уже сейчас многое объединяет. Возникнет или углубится чувство сопричастности к делам, эмоциям, планам и мыслям друзей и родственников.

И при этом мы станем менее охотно пускать в свое пространство посторонних, поостережемся заводить новые деловые и дружеские знакомства, с опаской отнесемся к тем проектам, которые предполагают выход из зоны психологического и физического комфорта. Нам будет важнее сохранить то, что мы сейчас имеем, чем получить какие-то дополнительные блага, особенно если для обогащения потребуются чрезмерные усилия.

Кроме того, в этом месяце, преимущественно – в период с 1 по 21 июля, многие предпочтут отдыхать поближе к дому или у родственников. Не исключено, что это будет связано, в том числе и с какими-то очередными проблемами в сфере международного туризма, с неблагоприятными погодными условиями, а также с желанием сэкономить.

Зато после 21 июля участятся поездки, так или иначе связанные с творчеством – выезды на природу на этюды, посещения в качестве участников или зрителей каких-то музыкальных фестивалей и исторических реконструкций, визиты на вернисажи, проходящие в других городах. Многие отправятся туда, где в это время отмечают национальные и местечковые праздники.

В начале месяца на первый план выйдет все то, что связано с ближайшими родственниками, с их желаниями и потребностями, с достижением полного взаимопонимания и с обеспечением комфортабельными условиями всех, живущих под одной крышей. В середине июля многим предстоит избавиться от каких-то предрассудков. В конце месяца нас ждет активная творческая самореализация, к тому же мы постараемся получить удовольствие от всего, что с нами происходит.

Благоприятные дни: со 2 по 8, с 10 по 15, с 17 по 22, с 24 по 29, 31.

Неблагоприятные дни: 1, 9, 16, 23, 30.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на июль для Овна (21 марта – 20 апреля)

Овны в июле могут столкнуться с проблемами в деловой и в домашней сферах. Велика вероятность, что затеянные окружающими реорганизации принесут вам не только временное неудобство, но и какие-то неприятности, убытки, конфликты. Возможно, вы будете вынуждены отказаться от контроля над чем-то таким, что привыкли курировать.

Впрочем, все это не продлится долго. Уже после 21-го числа наладятся взаимоотношения в деловой сфере и с родственниками, восстановится и возрастет ваш авторитет, начнутся какие-то новые индивидуальные и весьма прибыльные проекты. Однако вам еще не раз пригодятся выводы, сделанные в сложный период, и полученный тогда опыт.

В начале месяца важно не усугубить проблемы, обеспеченные вам окружающими. В середине июля возникнут вполне удачные идеи по поводу того, как выйти из сложившейся ситуации. В конце месяца вы, очевидно, с азартом и увлечением возьметесь за какой-то созидательный процесс.

Наиболее благоприятные дни: 4, 11, 18.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 14, 21, 28, 29.

Гороскоп на июль для Тельца (21 апреля – 20 мая)

Основная масса июля для Тельцов окажется весьма удачной и успешной. Будет много прибыльных проектов и дел, которые обеспечат вас какими-то благами, нужными не только вам, но и вашим родственникам. Вероятен и доход от продажи какого-то имущества, которое перестало вас устраивать.

Правда, после 21-го числа не исключены проблемы из-за вашего нежелания менять подход к выполнению каких-то обязанностей и конфликты с людьми, которые предпочитают на первое место ставить свои персональные интересы, увлечения и удовольствия. Придется выходить из ситуации не очень комфортным для вас образом.

В начале месяца есть вероятность основания семейного бизнеса или разового коммерческого проекта при участии родственников. В середине июля вам будет сложно осуществить какое-то желание, однако найдутся адекватные помощники. В конце месяца не конфликтуйте с теми, кого окружающие любят больше, чем вас.

Наиболее благоприятные дни: 17, 24.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 11, 25.

Гороскоп на июль для Близнецов (21 мая – 21 июня)

Близнецам в первых двух декадах июля предстоит часто руководствоваться не своими интересами, а потребностями родственников и людей, без которых невозможно достижение коммерческих и частных целей. Очевидно, вы осознаете, что только в тесном сотрудничестве с ними и при обоюдной ответственности все сложится так, как вам надо.

Зато после 21-го числа у вас появится возможность начать новый индивидуальный проект, в котором все будет зависеть исключительно от вас: от вашей креативности, ваших устремлений и от решения тех задач, которые вы сами перед собой поставите. Главное, не отступайте от первоначального замысла, иначе не получите стопроцентного результата.

В начале месяца вероятен психологический дискомфорт из-за каких-то стесненных обстоятельств. В середине июля придется как-то увязывать свои желания с текущей реальностью. В конце месяца будет много всего интересного, появится шанс громко заявить о себе, по максимуму раскрыть свой потенциал.

Наиболее благоприятные дни: 5, 12, 19.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 13, 27.

Гороскоп на июль для Рака (22 июня – 22 июля)

Раки в первых двух декадах июля, очевидно, начнут несколько долгосрочных проектов, обзаведутся какими-то дополнительными благами и достаточно дорогостоящим имуществом, укрепят взаимоотношения с родственниками и людьми, входящими в ближайший круг общения. Вероятен и выход на новый уровень личностного развития.

А вот после 21-го числа не исключены трудности. Повысятся предъявляемые к вам требования, придется часто делать что-то на пределе возможностей и сотрудничать с какими-то эгоистичными индивидами. К тому же «зависнет» реализация какой-то идеи, связанной с вашим жилищем или с новым профессиональным проектом.

В начале месяца вам практически во всем будет сопутствовать удача; есть вероятность и какого-то весьма приятного воздаяния за труды и успехи. В середине июля ожидается визит человека, который принесет вам нечто хорошее. В конце месяца через сложности придет что-то важное и нужное.

Наиболее благоприятные дни: 6, 10, 20, 21, 24.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 11, 29.

Гороскоп на июль для Льва (23 июля – 22 августа)

Львам в течение первых двух декад июля придется отдавать какие-то долги и заниматься завершением дел, которые мешают двигаться дальше. Не исключены и несколько странные переговоры с людьми, которые хотят вместе с вами делать какой-то долгосрочный проект. Будет много споров, эмоций, неопределенности.

Зато после 21-го числа вас ждет старт нового этапа существования, и это окажется весьма многообещающим событием. Велика вероятность начала чего-то такого, что определит вашу жизнь минимум на год, принесет вам известность и серьезные финансовые блага, увеличит ваш круг общения и число тех, кто вами восхищается.

В начале месяца может потребоваться поддержка родственников, но не ждите, что они сами об этом догадаются; придется честно просить помощи. В середине июля ради кого-то или чего-то вы, очевидно, будете вынуждены делать то, чего очень не хочется. В конце месяца жизнь станет прекраснее и доставит вам особое удовольствие.

Наиболее благоприятные дни: 24.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 1, 8, 15, 22, 29.

Гороскоп на июль для Девы (23 августа – 22 сентября)

Девы в первые две декады июля, скорее всего, вплотную займутся благоустройством своего жилища и решением проблем родственников, которые на трудности реагируют эмоциональными выплесками, а не адекватными действиями. Ожидается и получение каких-то социальных благ, которые помогут вам сэкономить на питании или квартплате, а, соответственно, и увеличить ежемесячную чистую прибыль.

После же 21-го числа вероятны конфликты с теми, кто, по вашему мнению, не заслуживает того, чего имеет; причиной ссор могут стать ваша зависть и невозможность без хлопот и усилий получить то, чего хочется. Не исключены и непредвиденные расходы.

В начале месяца важную роль сыграет какой-то неформальный разговор во вполне официальном деле. В середине июля чья-то истерика может стать для вас «двигателем прогресса», то есть подтолкнуть к каким-то решительным действиям. В конце месяца вы, возможно, по каким-то причинам не попадете на некое развлекательное мероприятие.

Наиболее благоприятные дни: 5, 12, 25, 26.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 13, 14, 21, 28.

Гороскоп на июль для Весов (23 сентября – 22 октября)

Весам в первые две декады июля рекомендуется по возможности взять отпуск, так как велика вероятность, что дела или проблемы родственников все равно не позволят полноценно трудиться. Да и каких-то особых успехов, достижений и прибыли в профессиональной сфере в данный период не предвидится.

Зато после 21-го числа ожидается начало какого-то важного, прибыльного, долгосрочного и весьма приятного для самолюбия проекта. Не исключено, что он в результате прославит вас и обеспечит стабильным ежемесячным доходом. К тому же возможно удачное решение какого-то спорного вопроса.

В начале месяца бытовые и межличностные проблемы могут негативно сказаться на психологическом состоянии; найдите повод для оптимизма. В середине июля появится какое-то новое и весьма экстраординарное желание, вот только сразу его осуществить вряд ли получится. В конце месяца «шоколад» и приятности посыплются с разных сторон.

Наиболее благоприятные дни: 7, 8, 14, 15, 21, 28, 29.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 4, 9, 11, 16, 23, 25, 30.

Гороскоп на июль для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы в период с 1 по 21 июля, скорее всего, совершат нечто такое, что укрепит их положение в деловой сфере, обеспечит какими-то благами, имеющими отношение к их дому, а заодно и избавит от каких-то давно укоренившихся комплексов. К тому же не исключено событие, которое выявит ваши латентные позитивные качества или сделает вас мягче, а может, и подтолкнет к занятию благотворительностью.

А вот после 21-го числа есть вероятность противостояния с эксцентричной персоной, которая своим вмешательством в какие-то ваши дела поставит под угрозу вашу деловую репутацию, ваше спокойствие и материальное положение.

В начале месяца вы, очевидно, узнаете много нового не только об окружающем мире, но и о себе. В середине июля может возникнуть потребность в союзе с человеком, с которым вы до этого серьезно враждовали. В конце месяца из любых неприятных ситуаций, вероятно, будет существовать лишь один и весьма странный выход.

Наиболее благоприятные дни: 4, 11.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 7, 14, 17, 24, 28.

Гороскоп на июль для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы в первые две декады июля, очевидно, будут заняты решением тех проблем, которые они сами себе насоздавали в мае и в июне. Причем, скорее всего, придется разбираться и с какими-то конфликтами в частной жизни, и с неприятностями на работе, и с долгами или с неграмотным распределением финансовых средств.

А вот после 21-го числа перед вами откроются какие-то новые и весьма привлекательные перспективы в деловой сфере, расширится круг дружеского общения, появится возможность отправиться в какую-то увлекательную поездку туда, куда хочется попасть. И вообще жизнь станет комфортнее, веселее и сытнее.

В начале месяца важно окончательно поставить точку в делах, которые тянут вас назад. В середине июля избегайте реализации нерациональных, спонтанных и чрезмерно рисковых желаний. В конце месяца вас ждут успехи во многих сферах жизнедеятельности; к тому же может появиться новое творческое хобби.

Наиболее благоприятные дни: 6, 7, 20, 27.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 19, 26.

Стрельцы в первые две декады июля, очевидно, будут заняты решением тех проблем, которые они сами себе насоздавали в мае и в июне. Причем, скорее всего, придется разбираться и с какими-то конфликтами в частной жизни, и с неприятностями на работе, и с долгами или с неграмотным распределением финансовых средств.

А вот после 21-го числа перед вами откроются какие-то новые и весьма привлекательные перспективы в деловой сфере, расширится круг дружеского общения, появится возможность отправиться в какую-то увлекательную поездку туда, куда хочется попасть. И вообще жизнь станет комфортнее, веселее и сытнее.

В начале месяца важно окончательно поставить точку в делах, которые тянут вас назад. В середине июля избегайте реализации нерациональных, спонтанных и чрезмерно рисковых желаний. В конце месяца вас ждут успехи во многих сферах жизнедеятельности; к тому же может появиться новое творческое хобби.

Наиболее благоприятные дни: 6, 7, 20, 27.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 19, 26.

Гороскоп на июль для Козерога (22 декабря – 19 января)

Для Козерогов период с 1 по 21 июля может оказаться весьма сложным и напряженным. Не исключены проблемы почти во всех областях, начиная с профессиональной деятельности и заканчивая здоровьем. Важно тщательно обдумывать каждый следующий шаг и просчитывать последствия любого действия.

После же 21-го числа станет несколько полегче, однако на беззаботность, предсказуемость и стабильность рассчитывать не приходится, так как вашим существованием во многом будут управлять не ваши воля и разум, а спонтанные, хотя и достаточно яркие и позитивные события. Учитесь радоваться сюрпризам судьбы.

В начале месяца вероятны убытки или крупные расходы на что-то такое, без чего невозможно двигаться дальше. В середине июля не исключены бытовые неурядицы, которые тоже потребуют определенных финансовых вложений. В конце месяца придется менять приоритеты и смиряться с обществом каких-то слишком креативных индивидов.

Наиболее благоприятные дни: 8.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 6, 10, 13, 17, 20, 27, 31.

Гороскоп на июль для Водолея (20 января – 18 февраля)

Водолеи в первые две декады июля, очевидно, займутся чем-то таким, до чего у них давно не доходили руки. Правда, для того, чтобы это дало позитивные результаты, придется постоянно учитывать совершенные ранее ошибки, пользоваться не только своим, но и чужим опытом, а также обращаться за помощью к тем, кто близко к сердцу принимает все то, что происходит с вами и вокруг вас.

После же 21-го числа вероятен застой в профессиональной сфере, а также могут возникнуть проблемы с финансами, межличностным общением, реализацией идей, которые вы долго вынашивали и на осуществление которых решились под влиянием каких-то, как вам казалось, благоприятных обстоятельств.

В начале месяца не стоит начинать ничего нового, разберитесь с тем, что настоятельно требует вашего внимания. В середине июля придется вкладываться в мелкий ремонт в жилище. В конце месяца ищите повод для оптимизма.

Наиболее благоприятные дни: 8, 10, 11, 12, 22, 26.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 9, 16, 23, 30.

Гороскоп на июль для Рыб (19 февраля – 20 марта)

Рыб в период с 1 по 21 июля, скорее всего, ждут приятные сюрпризы, успехи, мелкие и крупные радости как в профессиональной сфере, так и в частной жизни. Достичь поставленных целей и получить хорошую прибыль будет достаточно просто, а все, чем вы займетесь, подарит вам по-настоящему позитивные эмоции.

После же 21-го числа удачно сложится реализация креативных идей, которые вы давно вынашиваете и уже успели всесторонне обдумать. Если вы мечтаете написать книгу, нарисовать мультик или каким-то другим образом проявить свою фантазию и заявить о себе миру, то самое время начать, полностью отдавшись творчеству и своему воображению.

В начале месяца ваше существование обещает быть очень комфортным, а обстоятельства будут складываться самым благоприятным для вас образом. В середине июля кто-то, очевидно, станет добиваться вашей дружбы. В конце месяца вы можете инициировать нечто такое, что в лучшую сторону изменит вашу жизнь.

Наиболее благоприятные дни: 3, 6, 7, 13, 14, 21, 28.

Дни, в которые надо быть осторожнее: 5, 19, 26.

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