На неделе с 20 по 26 ноября сменится психологический настрой. Мы станем более жизнерадостными, отыщем новый смысл существования, у многих появятся какие-то оригинальные хобби, которые отвлекут от мрачных мыслей и разномастных переживаний. Появится потребность в частом общении с друзьями и с теми, кто поддерживает какие-то наши увлечения. Да и шутить мы будем чаще и искрометнее, чем до этого.

Что же касается дел, то многим предстоит инициировать новые проекты, так или иначе связанные с зарубежьем, со спортом, с высокими технологиями, с передачей знаний. Будет шанс обзавестись нестандартно мыслящими деловыми партнерами, благодаря которым расширятся наши горизонты и появятся какие-то интересные идеи для бизнеса. Может возрасти спрос на ультрасовременные гаджеты.

Принесет нам эта неделя и какие-то новые устремления и планы, касающиеся досуга, поездок и путешествий, экскурсий. Многие уже сейчас начнут составлять подробное расписание на новогодние каникулы, договариваться о встречах и совместном времяпрепровождении с теми, с кем легко и приятно общаться. Правда, какие-то задумки впоследствии окажутся неосуществимыми из-за обстоятельств и смены настроения.

Понедельник 20 ноября

Луна в Стрельце. Сегодня великолепный день для начала проектов, имеющих отношение к чему-то зарубежному. Если начнете учить иностранный язык, он дастся вам достаточно легко, да и людей для языковой практики вы найдете без проблем. Кроме того, хорошо пойдут дела, требующие определенной смелости и даже бесшабашности.

Вторник 21 ноября

Луна в Козероге. Сегодня в любых делах стоит учитывать опыт предыдущих поколений; в сложных вопросах лучше всего посоветоваться с родственниками старшего возраста. Да и вообще рекомендуется уделить мамам-папам, бабушкам-дедушкам повышенное внимание, поговорить с ними по душам, продемонстрировать, как они для вас важны.

Среда 22 ноября

Луна в Козероге. Сегодня настоятельно рекомендуется не прогибаться под чужой авторитет, не поступаться своими принципами и не пытаться с помощью «лизоблюдства» добиться благосклонности влиятельных персон. Будьте собой, думайте своей головой, помните о чувстве собственного достоинства – это оценят больше, чем конформизм.

Четверг 23 ноября

Луна в Козероге. Сегодня может появиться новая глобальная цель. Стоит сразу предпринять первые шаги – для начала реализации крупномасштабного замысла этот день подходит очень хорошо. «Пойманный» в данные лунные сутки психологический настрой не даст вам впоследствии затормозить, свернуть с пути, отказаться от своей идеи.

Пятница 24 ноября

Луна в Водолее. Сегодня не стоит пытаться удивить окружающих, изменив свой имидж – эксперимент вряд ли будет удачным, ваш новый образ не понравится окружающим, что в свою очередь навредит вашему реноме. Кроме того, постарайтесь не демонстрировать высокомерие – оно оттолкнет от вас тех, кто хорошо к вам относится.

Суббота 25 ноября

Луна в Водолее. Сегодня может открыться новый источник вдохновения, позитивной энергии, сил и оптимизма. Воспользуйтесь этим, не откладывая, и тогда вам будет гораздо легче выполнять свои повседневные обязанности, а жизнь заиграет яркими красками. Кроме того, день благоприятен для любой креативной деятельности и общения с теми, кто хорошо вас понимает.

Воскресенье 26 ноября

1-я четверть. Луна в Рыбах. Сегодня стоит провести день подальше от суеты, побыть дома, позволить себе расслабленный отдых. Рекомендуется избегать всего того, что наталкивает на негативные мысли, чем-то нервирует или расстраивает. Кроме того, будьте осторожнее с водой во всех ее проявлениях.

Благоприятные дни: 20.

Неблагоприятные дни: 26.

Хочется напомнить, что «чистыми» знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак – как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.