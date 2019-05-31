Будет жарко: гороскоп любви на период с 1 по 8 июня

Особенно деликатно стоит общаться с теми, кого вы отвергали ранее – невинный флирт может быть расценен, как серьезные намерения и вы сами того не осознавая дадите человеку повод рассчитывать на взаимность.
В тех парах, где люди давно в отношениях наступит период спокойствия. Но не стоит принимать его за стагнацию и пытаться расшевелить партнера: насладитесь небольшим этапом спокойствия и эмоциональной стабильности – вам будет гораздо приятнее снова окунуться в поток страстей, когда вы немного друг по другу соскучитесь.
Если вы только планируете завязать новые знакомства, стройте планы на начало недели, особенно удачный день для знакомств понедельник 03 июня. А ближе к выходным у вас появятся новые задачи, и личная жизнь отойдет на второй план. Также не отказывайтесь от встреч, если кто-то из ваших друзей предложит вас с кем-нибудь познакомить. Даже если не сложатся любовные отношения, у вас может появиться хороший друг и собеседник.
Гороскоп любви для Овна (21 марта – 20 апреля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
На этой неделе вас ожидает ряд неловкостей в отношениях с любимым человеком.
Женщины
Звезды рекомендуют проявить осторожность и не сопровождать любимого в незнакомое место и новую компанию – вы не найдете там понимания и будете выглядеть глупо. Лучше проведите время по раздельности.
Мужчины
Неделя окажется довольно неудачной и напряженной. Вы можете попасть в некрасивую ситуацию перед объектом своей страсти. Если не сможете выкрутиться, сделайте вид, что так и было задумано – вас простят за находчивость.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля – 20 мая)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Тельцы почувствуют давление со стороны партнера или потенциального возлюбленного.
Женщины
В середине недели ваша пара начнет показывать характер и прогибать вас под себя. Если вы еще только готовитесь вступить в отношения, не сдавайте позиций – со временем ситуация усугубится.
Мужчины
Постарайтесь не вестись на слезы и истерики – не всё, что говорят, стоит воспринимать за чистую монету. Но и обвинять свою половинку в излишней эмоциональности тоже не стоит – так вы не достигнете понимания.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая – 21 июня)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Звезды готовят эмоциональную неделю. Приготовьтесь к «американским горкам».
Женщины
Будьте готовы к тому, что партнер начнет вас контролировать. Проявите сдержанность в отношении любимого человека, чтобы понять, как он действительно к вам относится.
Мужчины
Поставьте желания вашей женщины во главу угла и ваша жизнь заиграет новыми красками – во-первых, вы поймете, что никогда не исполните все ее желания, потому что она сама не знает, чего хочет, а во-вторых, вы начнете любить ее еще больше из-за постоянного морального вызова.
Гороскоп любви для Рака (22 июня – 22 июля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Держите секреты при себе – не время разглашать важные тайны, особенно если они чужие.
Женщины
Не испытывайте терпение своего мужчины – он отвернется от вас, если будете изводить его пустыми претензиями. Сделайте ставку на романтику: так он сам с радостью даст все, что пожелаете.
Мужчины
Не пытайтесь проверять свою половинку на верность: вам захотят отомстить за недоверие. И к тому же, вы пострадаете от своей же уловки и не пройти встречную проверку.
Гороскоп любви для Льва (23 июля – 22 августа)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Львам на этой неделе предстоит проявить скорость реакции и настойчивость.
Женщины
Одиноких Львиц ждет знакомство, которое может превратиться в настоящий роман. Те, кто уже в отношениях испытают прилив симпатии к партнеру. Не теряйте времени даром, и эта неделя бурной страсти запомнится вам обоим надолго.
Мужчины
Настало время действовать! Проявите настойчивость и ваши старания окупятся на первом же свидании. Главное – не переборщить. Ваша пара окажется довольно застенчивой и скромной.
Гороскоп любви для Девы (23 августа – 22 сентября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Девам следует проявить осторожность в принятии решений. Особенно если они касаются долгосрочных перспектив.
Женщины
Если вы планируете связать себя узами серьезных отношений или брака, отложите решение еще на какое-то время — сейчас неудачный период для принятия решений. Если поторопитесь, в скором времени будете сожалеть об этом.
Мужчины
Думайте головой, а не сердцем — велика вероятность того, что возлюбленная вами просто манипулирует. Пообщайтесь с общими знакомыми и узнаете о много нового. Как минимум о чём говорят за вашей спиной.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября – 22 октября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Неделя окажется удачной, но вам пригодится выдержка и умение скрывать истинные чувства.
Женщины
Вы получите от объекта своей страсти то, чего давно желали: пылкие признания, красивые ухаживания и море страсти. Но после этого вы к нему охладеете. Постарайтесь не разбить своему кавалеру сердце.
Мужчины
На этой неделе вам пригодится ораторский талант: одних женщин придется убеждать в том, что вы их любите. Другим объяснять – почему не любите. И почему нельзя поменять их местами. Иронизируйте и много шутите, тогда никто не будет обижен.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября – 21 ноября)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Много смеяться и от души выспаться – вот залог любовного счастья на этой неделе.
Женщины
На этой неделе вы будете раздражены. Если вы в паре – вас будет бесить партнер. Если одиноки – будете страдать, что вам некому вынести мозг и что вас никто не любит. Это не так. Просто вы не замечаете того хорошего, что для вас делают окружающие.
Мужчины
Как бы вас ни провоцировали, не пытайтесь погрузиться в выяснения отношений: завязнете в конфликте на неделю. Лучше организуйте спонтанное свидание и хорошо проведите время – вкусное поешьте, погуляйте и развлекитесь.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября – 21 декабря)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Неделя пройдет под девизом: «Сам себя не похвалишь – никто не похвалит».
Женщины
В какой-то момент вам покажется, что ваши усилия не ценят. Это не так! Вы просто слишком много на себя берете. Прекратите все контролировать, отпустите ситуацию и увидите, как близкий человек возьмет часть забот на себя добровольно.
Мужчины
Постарайтесь вспомнить все хорошее, что было в ваших любовных отношениях. Если вы свободны, пересмотрите опыт прошлых романов. Вы увидите в себе массу положительных качеств. Равно как и в любимых людях.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря – 19 января)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Говорите только правду и ничего кроме правды – возможно, тот, кто спрашивает уже знает ответ.
Женщины
На этой неделе впервые за многое время вы сможете позволить себе такую роскошь, как искренность. Пришло обсудить с партнёром все, что у вас накопилось внутри. Вы придете к согласию, и вам обоим станет лучше.
Мужчины
Даже если вас несправедливо обвинят в какой-то проблеме, не спешите оправдываться – подобный шаг будет воспринят как слабость. Лучше спокойно обозначьте свою позицию и придерживайтесь ее.
Гороскоп любви для Водолея (20 января – 18 февраля)
Фото: vostock-photo/shutterstock
Водолеи получат новый источник вдохновения: возможно, в вашу жизнь войдет муза.
Женщины
Всю неделю будет романтическое настроение. Даже если вы не состоите в отношениях, это отличное время, чтобы флиртовать и общаться – возможно, принц совсем рядом и ждет от вас невинного знака внимания.
Мужчины
Если вам захочется острых ощущений, то просто проявите легкую отстраненность по отношению к своей фактической или потенциальной половинке: желая привлечь внимание, девушка будет стараться изо всех сил.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля – 20 марта)
Забота и тепло – вот в чем нуждаются Рыбы на этой неделе.
Женщины
В самого начала недели вы почувствуете себя одиноко. Нужно сразу обсудить своё состояние с партнером, и он согреет вас и окажет внимание и заботу. Если захотите страдать в одиночестве, промолчите, и никто не заметит ваших душевных терзаний.
Мужчины
Будьте внимательны к тому, какие подарки и от кого принимаете – велика вероятность встретить навязчивую особу, общение с которой принесет неприятности. Особенно, если вы давно знакомы.
Ольга Аристова- астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и в Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты- известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo/shutterstock
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