Будет жарко: гороскоп любви на период с 1 по 8 июня

Особенно деликатно стоит общаться с теми, кого вы отвергали ранее – невинный флирт может быть расценен, как серьезные намерения и вы сами того не осознавая дадите человеку повод рассчитывать на взаимность.

В тех парах, где люди давно в отношениях наступит период спокойствия. Но не стоит принимать его за стагнацию и пытаться расшевелить партнера: насладитесь небольшим этапом спокойствия и эмоциональной стабильности – вам будет гораздо приятнее снова окунуться в поток страстей, когда вы немного друг по другу соскучитесь.

Если вы только планируете завязать новые знакомства, стройте планы на начало недели, особенно удачный день для знакомств понедельник 03 июня. А ближе к выходным у вас появятся новые задачи, и личная жизнь отойдет на второй план. Также не отказывайтесь от встреч, если кто-то из ваших друзей предложит вас с кем-нибудь познакомить. Даже если не сложатся любовные отношения, у вас может появиться хороший друг и собеседник.

Гороскоп любви для Овна (21 марта – 20 апреля)