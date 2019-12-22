Год Белой Металлической Крысы: в чем встречать, что подавать на праздничный стол и какие сюрпризы ожидать
Сразу стоит отметить, что этот год високосный: он предлагает нам прожить на сутки больше - в феврале будет 29 дней, вместо привычных 28. Несмотря на то, что високосный год считается более тяжелым и неудачным, год Крысы сулит удачу и успех, ведь она способствует всему, что находится «под запретом».
Учитывая, что Крыса обожает сюрпризы, придется подготовиться к неожиданностям, которые просто не позволят провести наступающий год скучно. И у каждого из нас появится шанс получить новые чувства, знания, эмоции и окунуться в водоворот новых впечатлений. Более того, эта Крыса - белая, а мы все знаем, что белый цвет - символ чистоты и добрых помыслов. В наступающем году необходимо мыслить позитивно, избегать интриг и быть на стороне правды и справедливости - только тогда этот год принесет удачу и умиротворение.
К тому же, Крыса заставляет людей быть более дальновидными, а тот факт, что Крыса Металлическая - терпеливыми. Отличная память Крысы позволяет фиксировать минимальные изменения и малейшие детали, после чего извлекать в подходящий момент нужную информацию. Она энергична, может совмещать сразу несколько задач и требует исполнительности от окружающих.
Перечить Крысе не стоит, равно, как и пытаться изменить ее точку зрения. Правда, чтобы не наделать ошибок, нужно избегать эгоизма и бороться с этим качеством, если его проблески уже были замечены.
Так, чего же нам ожидать от милой гостьи? К чему готовиться? Попробуем разобраться и начнем с того, как встретить Крысу так, чтобы она осталась довольна.
Как встретить год Белой металлической крысы?
Начнем с гостеприимства: для Крысы нужно подготовить уютную и теплую атмосферу, желательно оставить бой курантов для круга семьи, близких и друзей. Крыса любит вкусно поесть, а потому будет правильным подготовить для нее богатый стол, наполненный разнообразными блюдами. Однако не стоит перегибать палку: лучше отказаться от изысков в пользу классических новогодних блюд.
В качестве наряда для встречи столь важного гостя стоит подобрать одежду не только белых и серебристых цветов, но и молочных, серых и пепельных. Не нужно забывать о блестках и пайетках, а вот злоупотреблять аксессуарами точно не нужно: соблюдение баланса - вот основа для правильного подбора наряда к встрече Белой Металлической Крысы.
Касательно подарков, выбирайте сувениры с изображением символа года, пушистые пледы и мягкие подушки, которые позволят создать уют, изделия из благородных металлов (к примеру, золотые или серебряные ювелирные украшения). Можно также вручить украшения из граната - этот камень считается символом энергии и богатства.
Чего ждать от года Белой Металлической крысы?
Как было сказано выше, наступающий год сулит успех во многих делах и начинаниях. 2020 год будет плодотворным, однако надеяться на положительные результаты, сидя сложа руки, не стоит.
Возьмите за правило решительность и целеустремленность. Только самым стойким и решительным Крыса обязательно будет благоволить. Правда, не нужно пускаться во все тяжкие - помните о рассудительности, даже если не боитесь рисковать. Это объясняется белым цветом символа наступающего года, который весьма требователен к честности и здравому смыслу.
Что касается финансового благополучия, Белая Металлическая Крыса будет оказывать максимальную помощь: этот год однозначно станет денежным и прибыльным. Для наибольшей удачи не поддавайтесь рутине и не пренебрегайте нестандартными путями решения.
Наверняка вам интересно, что год Крысы обещает на любовном фронте: те, кто до сих пор одинок, найдет в 2020 году уйму вариантов для перспективных отношений с большой вероятностью вырасти в огромное светлое чувство. Если же у вас уже имеется вторая половинка, в 2020 году самое время создать прочный брак.
От брака перейдем к детям - те, кто родится в год Белой Металлической Крысы, будут отличаться хорошей интуицией. Крысы не привыкли делиться, а потому если в семье уже имеются дети, возможны проблемы - дети, рожденные в год Крысы, являются собственниками, и не станут мириться с тем, что внимание родителей будет разделяться на нескольких. Приготовьтесь к капризам, не критикуйте ребенка, но и не поощряйте, дабы не взрастить эгоистов.
При этом маленькие Крысы обожают вкусно поесть и даже готовить. Дети под знаком Крысы - весьма общительны, им не составит труда найти общий язык со сверстниками.
Не нужно бояться «високосности» 2020 года, ведь Белая Металлическая Крыса поможет противостоять возможным опасностям - смело меняйте свою жизнь, поскольку наступающий год предполагает резкую смену событий: не бойтесь менять рабочее место, переезжать, изменить семейное положение и пр. Оборачивая все неприятности в нужное русло, Крыса обеспечит удачный деловой расклад: при этом, она сделает это не посредством хитрости, а пониманием ситуации. Никакой спонтанности - только взвешивание каждого шага, решимость и уверенность.
Чего опасаться в наступающем году?
В 2020 году смена настроения может быть очень резкой, что станет причиной бессонницы и ухудшения здоровья. Избежать данных проблем можно, уделяя время отдыху и релаксации (сразу вспоминаем о рассудительности).
Это касается и любовных отношений, и дружбы, и рабочих моментов: научитесь уважать чужую свободу, избегайте однообразия, идите на компромиссы. Анализируйте существующую ситуацию и тщательнее присматривайтесь к людям, с которыми приходится иметь дело.
Возможно, вам не удастся избежать «мышиной возни», но и сидеть в ожидании «подарков с неба» - тоже не стоит. В такие годы, как 2020, нельзя сидеть, сложа руки. Проявляйте активность, стройте планы, следуйте им, мечтайте, анализируйте, решайте, делайте!
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: vostock-photo
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!