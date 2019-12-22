Год Белой Металлической Крысы: в чем встречать, что подавать на праздничный стол и какие сюрпризы ожидать

Сразу стоит отметить, что этот год високосный: он предлагает нам прожить на сутки больше - в феврале будет 29 дней, вместо привычных 28. Несмотря на то, что високосный год считается более тяжелым и неудачным, год Крысы сулит удачу и успех, ведь она способствует всему, что находится «под запретом».

Учитывая, что Крыса обожает сюрпризы, придется подготовиться к неожиданностям, которые просто не позволят провести наступающий год скучно. И у каждого из нас появится шанс получить новые чувства, знания, эмоции и окунуться в водоворот новых впечатлений. Более того, эта Крыса - белая, а мы все знаем, что белый цвет - символ чистоты и добрых помыслов. В наступающем году необходимо мыслить позитивно, избегать интриг и быть на стороне правды и справедливости - только тогда этот год принесет удачу и умиротворение.

К тому же, Крыса заставляет людей быть более дальновидными, а тот факт, что Крыса Металлическая - терпеливыми. Отличная память Крысы позволяет фиксировать минимальные изменения и малейшие детали, после чего извлекать в подходящий момент нужную информацию. Она энергична, может совмещать сразу несколько задач и требует исполнительности от окружающих.

Перечить Крысе не стоит, равно, как и пытаться изменить ее точку зрения. Правда, чтобы не наделать ошибок, нужно избегать эгоизма и бороться с этим качеством, если его проблески уже были замечены.

Так, чего же нам ожидать от милой гостьи? К чему готовиться? Попробуем разобраться и начнем с того, как встретить Крысу так, чтобы она осталась довольна.

Как встретить год Белой металлической крысы?