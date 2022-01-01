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Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака со 2 по 8 января 2022-го

Романтические знакомства и случайные встречи, которые могут оказаться судьбоносными, ожидают все знаки на этой неделе. Для кого-то это будет встреча с прошлым, для других мимолетное увлечение и прекрасно проведенное время, а для некоторых знаков любовь на всю жизнь. Звезды рекомендуют внимательно отнестись к новому знакомству, чтобы не остаться впоследствии разочарованными и не упустить своего счастья.
Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака со 2 по 8 января 2022-го

Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака со 2 по 8 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Овнам на этой неделе следует обуздать свои эмоции и признаться в любви своим половинкам. Нужно с осторожностью отнестись к новым знакомствам и отложить серьезные решения на другое время, когда звезды будут расположены более лояльно.

Женщины

Посмотрите внимательнее на вашу половинку, ему не хватает нежности и ласки. Если вы на распутье, стоит продолжать отношения, а если они идут на спад, окружите мужчину заботой, и его реакция даст ответ на волнующие вас вопросы.

Мужчины

Спровоцируйте свою девушку на вспышку эмоций неординарным поступком и признайтесь ей в любви, тогда сразу станет ясен смысл ваших отношений.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака со 2 по 8 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Смена привычной обстановки поможет определиться с планами на ближайшее будущее. С четверга на пятницу приснится вещий сон, постарайтесь его не забыть.

Женщины

Необходимо устроить романтический ужин любимому, желательно в необычной обстановке. Одиноких женщин ждет случайная встреча, которая перевернет всю жизнь.

Мужчины

Прогуляйтесь по улице, на которой никогда не были, девушка вашей мечты выйдет вам навстречу. Если вы состоите в отношениях, пригласите свою половинку в какое-то непривычное место, это обновит ваши отношения.

Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака со 2 по 8 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Расположение звезд благоволит вам, мечты сбываются. Отношения в парах сейчас стабильны. Остерегайтесь женщин старшего возраста, они могут доставить дискомфорт, но в целом это не испортит вашего душевного состояния.

Женщины

На этой неделе вы принцесса из сказки. Мечты воплощаются в жизнь, происходят чудеса. Случайная встреча может оказаться той самой единственной, счастливой и навсегда.

Мужчины

Ваша девушка ждет решительного шага, но на этой неделе вам не стоит спешить. Отложите ненадолго выяснения отношений и просто устройте незабываемый праздник.

Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака со 2 по 8 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Звезды говорят о том, что надо расслабиться, успокоиться и отдаться праздничному настроению. Как бы вы ни старались, принять судьбоносное решение не сможете, просто отдохните.

Женщины

Не ревнуйте своего любимого мужчину, даже если вам кажется, что его излишнее внимание к другим женщинам переходит все границы. Он любит только вас, хоть и провоцирует, проверяя ваши чувства.

Мужчины

Уделите своей любимой женщине как можно больше времени, вам давно уже надо отдохнуть вместе в спокойной романтической обстановке.

Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака со 2 по 8 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Львы, как всегда, находятся в гуще событий. Новые знакомства на вечеринках могут перерасти в нечто многозначительное. Ожидает их и случайная встреча, которая изменит жизнь в лучшую сторону.

Женщины

Уделите своему избраннику побольше времени и расположите его к себе. Мимолетные знакомства и флирт могут привести к разрыву постоянных отношений.

Мужчины

Не делайте проблемы из ваших отношений, все должно случиться само собой. Вы встретите женщину и поймете, что она самая лучшая в мире.

Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака со 2 по 8 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Звезды предостерегают, чтобы вы были очень осторожны. Любая встреча может стать судьбоносной. Берегитесь, а то можете влюбиться всерьез и на всю оставшуюся жизнь.

Женщины

Ваши отношения стали пресноватыми, попробуйте их оживить. На этой неделе звезды также благоприятствуют новым встречам и знакомствам.

Мужчины

Будьте самим собой и не давайте своим половинкам усомниться в ваших достоинствах. Добавьте побольше романтики в ваши отношения.

Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака со 2 по 8 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Вы любите и любимы, можете не сомневаться в этом. Признавайтесь почаще в любви своим единственным, поверьте в свои силы и устройте настоящий праздник души.

Женщины

Не обращайте внимания на негатив со стороны старших родственников, а лучше уделите внимание своему любимому. Одиноким Весам звезды рекомендуют отправиться в гости, там вас ждет сюрприз.

Мужчины

Посмотрите на свою партнершу, ей очень не хватает вашего внимания. Устройте ей романтический вечер и убедитесь в очередной раз, что она действительно любит вас всей душой.

Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака со 2 по 8 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Скорпионам эта неделя принесет новые отношения. Неожиданная встреча может перерасти в крепкий брак. Пары с неустойчивыми взаимоотношениями могут в этот период разойтись.

Женщины

Ваш избранник находится на распутье, помогите ему принять решение, которое устроит вас обоих. Не пугайтесь расставания, настоящая любовь рядом.

Мужчины

Будьте аккуратнее с новыми знакомствами, поскольку каждое из них может изменить вашу жизнь, и не всегда в лучшую сторону. Берегите тех, кто находится рядом и искренне любит вас.

Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака со 2 по 8 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Для Стрельцов сейчас самое лучшее время, чтобы строить планы на будущее, ведь все задуманное сбудется. Тех, кто находятся в серьезных отношениях, ждет сюрприз.

Женщины

Не стоит на этой неделе заводить новые знакомства, они окажутся пустыми. Ваше счастье не за горами, осталось подождать чуть-чуть.

Мужчины

Ваша избранница начинает задумываться о смене партнера. Уделите ей побольше внимания, чтобы она поняла, что вы все так же ее любите.

Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака со 2 по 8 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Благоприятная неделя для серьезного знакомства. Следует остерегаться тем, кто давно женат или находится в серьезных отношениях. Случайная встреча может пошатнуть все устои.

Женщины

Ваш любимый мечтает быть рядом с вами всю жизнь, но не знает, как сказать вам об этом. Помогите ему, спровоцировав нужную ситуацию.

Мужчины

Ваша женщина — самая лучшая в мире! Не забывайте об этом, если вдруг судьба подкинет вам случайные знакомства. Остерегайтесь советов друзей, решайте все сами.

Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака со 2 по 8 января 2022-го

Фото: Pexels.com

На этой неделе звезды советуют пустить все на самотек. Все проблемы решатся сами, и вы сможете убрать из своей жизни лишних людей, оставив рядом лишь тех, кому вы нужны и дороги.

Женщины

Посмотрите внимательно на того, кто вам дорог. Может, все ваши неурядицы возникают из-за избыточного к нему внимания. Не опекайте партнера слишком сильно, дайте ему возможность проявлять заботу.

Мужчины

Перестаньте все взвешивать, примите уже окончательное решение и разберитесь, кто вам действительно необходим. Это будет единственно правильный выбор, который обернется любовью на всю жизнь.

Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака со 2 по 8 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Забудьте то, что было, и сосредоточитесь на настоящем. Случайная встреча поможет вам понять, что вы живете правильно. Посмотрите на свою половинку, она ждет ваших проявлений и чувств.

Женщины

Неожиданные сюрпризы на этой неделе наполнят вашу жизнь новыми положительными эмоциями. Ваши любимые приятно удивят вас.

Мужчины

Ваша женщина достойна звезд с неба, подарите ей что-то по-настоящему эффектное. Остерегайтесь дам из прошлого, которые могут испортить вашу жизнь.

Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.

Фото: Pexels.com

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