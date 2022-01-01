Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака со 2 по 8 января 2022-го

Овнам на этой неделе следует обуздать свои эмоции и признаться в любви своим половинкам. Нужно с осторожностью отнестись к новым знакомствам и отложить серьезные решения на другое время, когда звезды будут расположены более лояльно.

Женщины

Посмотрите внимательнее на вашу половинку, ему не хватает нежности и ласки. Если вы на распутье, стоит продолжать отношения, а если они идут на спад, окружите мужчину заботой, и его реакция даст ответ на волнующие вас вопросы.

Мужчины

Спровоцируйте свою девушку на вспышку эмоций неординарным поступком и признайтесь ей в любви, тогда сразу станет ясен смысл ваших отношений.

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