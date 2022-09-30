Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака со 2 по 8 октября 2022-го

Звезды рекомендуют найти баланс между сердцем и разумом.

Женщины

Сердце желает одного, а разум другого. Отложите выяснение отношений на более подходящее время. Не ищите злого умысла в поступках и наслаждайтесь приятным общением.

Мужчины

Звезды советуют решить, что вы хотите от своих отношений. Необременительные встречи дают легкость, но вы в любой момент можете вновь остаться одиноким.

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