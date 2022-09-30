Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака со 2 по 8 октября 2022-го
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Рутина, обязательства и планирование дел дадут вам ощущение стабильности на этой неделе.
Женщины
Неприятные ситуации отступят перед вашей настойчивостью. Неважно, будет ли это внимание нежеланных поклонников или ссора с любимым. Юмор и спокойствие сделают личную жизнь намного интереснее. Бурные эмоции в эту неделю не принесут радости.
Мужчины
Свободных Овнов ожидает красивый роман и романтика.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Планируйте самые сложные и неприятные дела на эту неделю.
Женщины
Возможно события этой недели покажутся вам неприятными, но они принесут в итоге желаемый результат. Давно планировали поговорить с партнером? Завершить бесперспективный роман? Изменить что-то в отношениях? Дерзайте!
Мужчины
Холостякам звезды советуют набраться мужества и открыть свои чувства. Женатых Тельцов ожидает период рутины.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Не принимайте необдуманных решений на этой неделе. Помощь специалистов будет весьма кстати.
Женщины
Усталость делает вас раздражительной. Именно поэтому не стоит играть чувствами – ни своими, ни чужими.
Мужчины
Близнецов не зря считают излишне ветреными, склонными принимать необдуманные решения. Не устраивайте скандал, успокойтесь и оцените реальную ситуацию. Лучше обратитесь к семейному психологу или запланируйте совместный отдых.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Звезды рекомендуют найти баланс между сердцем и разумом.
Женщины
Сердце желает одного, а разум другого. Отложите выяснение отношений на более подходящее время. Не ищите злого умысла в поступках и наслаждайтесь приятным общением.
Мужчины
Звезды советуют решить, что вы хотите от своих отношений. Необременительные встречи дают легкость, но вы в любой момент можете вновь остаться одиноким.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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Некоторые представители знака могут оказаться в любовном треугольнике.
Женщины
Разберитесь в своих желаниях, прежде чем идти дальше. Иначе рискуете пожалеть о принятых решениях.
Мужчины
Одна из самых удачных недель для мужчин-Львов. Звезды явно вам покровительствуют. Можно смело планировать важные события.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Время сосредоточиться на отношениях.
Женщины
Если пропала романтика и нежность, то не стоит отчаиваться. Звезды вновь дают вам шанс. Позвольте любимому позаботиться о вас. Благодарите за внимание, сделайте комплимент внешности партнера.
Мужчины
Способность решать любые рабочие проблемы делает вас ценным сотрудником, но заставляет забывать о семье. Не игнорируйте любимую. Решите, что для вас действительно важно и значимо.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Активная жизненная позиция принесет успех и в делах, и в личной жизни.
Женщины
Для одиноких Весов настало время заняться активным поиском своей второй половинки. Не игнорируйте интернет. Если кавалер нерешительный, проявите инициативу и сами пригласите его приятно провести время.
Мужчины
Самое время проявить страсть. Это касается не только одиноких, но и семейных Весов. Покажите, что избранница пробуждает в вас пылкие чувства, а не только нежность.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Звезды советуют оглянуться вокруг, кто-то из вашего круга давно о вас мечтает.
Женщины
Случайная встреча с бывшим коллегой или школьным приятелем заставят по-новому взглянуть на мир. Ностальгические встречи незаметно превратятся в романтические свидания.
Мужчины
Для сохранения гармоничных отношений придется проявить терпение. Может начаться служебный роман, но стоит ли он потерянного доверия любимой?
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Для Стрельцов настает звездный час.
Женщины
Победа на любовном фронте вам будет обеспечена. Нужно только решить нужна ли она вам. Легко завоевать, но чужие чувства не игрушка. Помните об этом, прежде чем давать мужчине надежду.
Мужчины
Деспотизм не принесет вам счастья. Сейчас вы добьетесь успеха и будете чувствовать себя победителем. Только сегодняшняя обида любимой может разрушить отношения в будущем. Попробуйте выслушать, прежде чем настаивать на своем.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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Козерогам стоит оглянуться назад и проанализировать свои отношения.
Женщины
Ваше обаяние привлекает кавалеров. Только не стоит бежать за новыми впечатлениями. Задержитесь, взгляните на того, кто много лет преданно любил вас. Поддаться соблазну легко, но некоторые границы лучше не пересекать.
Мужчины
Бывшие не всегда остаются в прошлом. Взгляните на ваши закончившиеся отношения трезво. Решите для себя, желаете ли вернуться или навсегда забыть.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Иногда стоит побыть эгоистом и следовать только своим желаниям.
Женщины
Дети, забота о доме и любимом иногда превращаются в тяжкое бремя. Заявите окружающим решительно, что вы тоже желаете внимания. Посещение салона, новое платье и улыбка на лице привлекут к вам заинтересованные взгляды. Возможно, добавят «перчинки» в устоявшиеся отношения. Иногда нужно и это.
Мужчины
На этой неделе звезды советуют мужчинам-Козерогам выбирать «не глядя». Легкий роман, безрассудные поступки, здоровый эгоизм дадут вам силы дождаться единственную.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Взаимность - основа любых отношений.
Женщины
Все бури остались позади и на личном фронте наступило полное спокойствие. Только будьте осторожны, любимый может принять спокойствие за равнодушие.
Мужчины
Не отказывайтесь от знаков внимания и дарите внимание в ответ. Угостите кофе приятную сотрудницу, что сделала вам комплимент. Подарите жене букетик полевых цветов. Звезды обещают вам гармонию и безмятежность..
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com.
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