Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 9 по 15 января 2022-го
Откройте сердце для любви, т.к. есть возможность образовать счастливую влюбленную пару. Постарайтесь избежать ошибок при построении отношений. Это поможет избежать недопонимания и понять, что нашли именно того, кого давно искали. Не скрывайте готовность составить влюбленную пару и делить семейное счастье.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Желание сохранить сильные чувства толкает Овнов на необдуманные поступки. Постарайтесь контролировать свои действия.
Женщины
Займитесь собой, чтобы привлечь к себе удачу и стать наконец счастливой. Уверенность в себе принесет вам много ярких моментов.
Мужчины
Вас ждет много приятных моментов и активностей. Не забывайте проявлять знаки внимания любимой женщине, не допускайте ненужных сомнений и подозрений.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Будьте готовы к переменам, ждите новых сюрпризов жизни. Тельцы наконец обретут то, что искали. Главное - не принимайте опрометчивых решений.
Женщины
Звезды советуют не торопить события и избегать легкомысленных поступков. Доверьтесь чувствам, они не обманут.
Мужчины
На этой неделе больше времени уделяйте своей избраннице, и ваша активность не останется без внимания. Цените приятные моменты.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Влюбленным Близнецам следует расширить круг общения. Это лучший способ внести свежие нотки в монотонную жизнь.
Женщины
Вас одолевают сомнения, вам не хватает выражения чувств, внимания. Эта неделя преподнесет вам много встреч и удивительных впечатлений.
Мужчины
Эта неделя откроет для вас новые возможности. Вас ждет успех не только в творческих начинаниях, но и в романтических отношениях. Не упустите свой шанс.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Неделя будет благоприятной для воплощения своей мечты. Ракам предстоит судьбоносная встреча. Наступило время наслаждаться жизнью.
Женщины
Все складывается как-то не так в отношениях с любимым человеком. Возможно, вы не оценили его искренность, выразили недоверие.
Мужчины
В вашей жизни могут возникнуть какие-то недомолвки, не унывайте. Никакие трудности не разлучат любящих людей.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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Звезды советуют Львам забыть все обиды и дать шанс своей второй половинке. И тогда жизнь снова станет насыщенной и интересной.
Женщины
У вас может случиться неожиданная встреча, которая вызовет теплые чувства и воспоминания. Ваши дружеские отношения могут перейти в романтические.
Мужчины
Эта неделя готовит вам удивительные приключения. Возможно, вы встретите самую лучшую, самую необыкновенную девушку. Не упустите свой шанс.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pexels.com
Неделя будет благоприятной, звезды обещают Девам много положительных эмоций. Будьте решительней и не пытайтесь противостоять своей судьбе.
Женщины
Вас беспокоят сомнения, вы хотите, но боитесь любить и быть любой. Дерзайте, тогда ваш риск будет оправдан.
Мужчины
Вы хотите удивить свою девушку, добиться ее расположения. Ваши старания не останутся незамеченными, она оценит вашу заботу.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Звезды советуют окружить любимого человека вниманием и заботой, показать, как сильно вы его любите.
Женщины
Одиноким Весам эта неделя готовит много позитивных событий. Продвижение по работе, судьбоносная встреча и не только. Вы почувствуете сильное влечение и радость общения.
Мужчины
Умейте уступать, это поможет восстановить отношения в семье. Не устраивайте ненужных разборок, чтобы сохранить любовь и поддержку близкого человека.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Звезды советуют Скорпионам дарить любовь и тепло своим вторым половинкам. Дайте волю позитивным чувствам, избегайте негатива.
Женщины
Одиноким Скорпионам предстоит встреча с решительным и уверенным в себе человеком, который покорит ваше сердце. Не упустите свое счастье.
Мужчины
Стабильность и гармония в отношениях - цель, к которой вы стремитесь. Случайная встреча наполнит вашу жизнь яркими красками.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Стрельцов ожидает чувство неудовлетворенности и желание полностью изменить свою жизнь. Если хотите счастья и крепких отношений, то меняйте характер, уклад жизни.
Женщины
Одиноким Стрельцам на этой неделе предстоит встреча, которая может привести к значительным переменам. Научитесь владеть собой, чтобы не потерять того, кого искали всю свою жизнь.
Мужчины
Вы встретите девушку, с которой сначала отношения будут развиваться не самым лучшим образом. Не сомневайтесь, в сложившейся ситуации вам будет сопутствовать удача.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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У Козерогов может случиться много неожиданных событий на этой неделе. Они внесут разнообразие в вашу жизнь.
Женщины
Звезды рекомендуют поменять имидж, стать яркой и привлекательной. Может поступить предложение отправиться на выходные в увлекательную поездку.
Мужчины
Научитесь уступать, если не хотите проблем в отношениях с близким вам человеком. Звезды советуют вам быть объективным, чтобы избежать ссор и обид.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Вашу жизнь переполняют новые события, которые изменят вас в лучшую сторону. Вас ждут удивительные встречи, ухаживания, романтические отношения.
Женщины
Вы очень цените любовь и верность, того же ждете от близкого вам человека. Но вас раздражает его практичность и деловой подход. Постарайтесь разобраться в себе.
Мужчины
У вас упадок сил, вы чувствуете пустоту и разочарование. Не стоит отчаиваться, скоро вы встретите избранницу, которая будет разделять ваши интересы.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pexels.com
Будьте активными в отношениях с любимыми. Эта неделя прекрасное время для творчества, любви и романтических отношений.
Женщины
Ваше счастье во многом будет зависеть от поступков вашего избранника. Старайтесь воспринимать все спокойно, и успех вам гарантирован.
Мужчины
Звезды советуют вам быть менее упрямыми на этой неделе. Постарайтесь наладить отношения со своими избранницами, чтобы не было сожалений в будущем.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
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