Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 9 по 15 января 2022-го

Желание сохранить сильные чувства толкает Овнов на необдуманные поступки. Постарайтесь контролировать свои действия.

Женщины

Займитесь собой, чтобы привлечь к себе удачу и стать наконец счастливой. Уверенность в себе принесет вам много ярких моментов.

Мужчины

Вас ждет много приятных моментов и активностей. Не забывайте проявлять знаки внимания любимой женщине, не допускайте ненужных сомнений и подозрений.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)