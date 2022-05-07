Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 8 по 14 мая 2022-го
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Не ищите глубокий смысл в каждом слове любимых, а просто наслаждайтесь жизнью.
Женщины
Яркие впечатления и легкомысленные романы – вот лучший выбор на этой неделе. Попытки завести более серьезные отношения не принесут результатов. Так стоит ли тратить на них силы и время?
Мужчины
Мужчине необязательно быть серьезным и основательным. Забавные комплименты и милые пустяки подарят вам благосклонность окружающих дам. Возможно, получится завести знакомство с «той самой».
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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«Живые» отношения принесут гораздо больше, чем любые приключения.
Женщины
Тельцы - один из самых серьезных и основательных знаков. И именно сейчас ваш партнер сможет понять, как это прекрасно. Не стоит вносить в ваши отношения фейерверк эмоций. Уверенность в себе и своих чувствах – вот что принесет больше всего успеха.
Мужчины
Логика может быть привлекательной. Если выбор уже сделан, стоит его придерживаться. Ваше решение шагнуть чуть дальше в отношениях будет принято благосклонно.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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В мае расцветает даже любовь.
Женщины
Пора вынырнуть из рутины. Она буквально убивает вас. Начните с внешности. И подарите внимание старому преданному поклоннику.
Мужчины
Творческая или рабочая поездка – очень хорошая идея. Звезды сошлись так, что любое начинание даст толчок для будущих свершений. А общение в нетривиальной обстановке – отличный повод начать отношения.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Время пойти на риск и прислушаться к своему сердцу.
Женщины
Звезды советуют перестать стесняться своих чувств. Заявить о них во весь голос нужно именно сейчас. Другого такого шанса может больше и не быть. При этом не стоит быть излишне настойчивой.
Мужчины
Вам грозит влюбиться заново и до полной потери рассудка. Постарайтесь сохранить независимость, ведь страсть может уйти также внезапно.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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Даже самые благополучные отношения требуют внимания.
Женщины
Общая усталость не должна сказываться на взаимоотношениях. Вспомните о том, что вы женщина, а не только работник. Еще стоит попросить прощения за постоянное раздражение. Извинения принесут гораздо больше, чем попытки устроить романтический вечер.
Мужчины
Стоит на время забыть о любых делах и провести время только вдвоем. Именно это в свое время принесло вам успех, а сейчас поддержит покачнувшиеся отношения.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Стоит на время забыть о серьезности, ведь для любви не существует границ.
Женщины
Одиноким женщинам стоит серьезно пересмотреть то, как они выбирают для себя партнера. Возможно, легкий роман с «неподходящим» человеком принесет неожиданные плоды.
Мужчины
Забота о даме – это замечательно, но не стоит превращать ее в обязанность. Ваша возлюбленная должна чувствовать себя женщиной, а не работой. Сказанные вовремя слова укрепят отношения, а также воодушевят ее на ответные признания.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Весам предстоит трудная неделя, но счастье обязательно придет.
Женщины
Не важно, насколько вы застенчивы, именно сейчас нужно взять инициативу в свои руки. Будет ли это разговор о ребенке или приглашение на свидание, стоит показать заинтересованность в отношениях.
Мужчины
Предстоит время, когда только самоконтроль спасет вас. Перемены в жизни, неприятности на работе не должны сказываться на отношениях. Выплесните эмоции сейчас, и придется долго ликвидировать последствия.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Стоит перестать копаться в себе и заняться устройством личной жизни.
Женщины
Перестаньте слушать окружающих и сосредоточьтесь на том, что думаете вы. Если пытаться делать все исключительно правильно, есть большой риск остаться в одиночестве.
Мужчины
Не следует мужчине бояться перемен. Отказаться от давно изживших себя отношений, чтобы шагнуть к счастью, стоило давно.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Если вы находитесь в ссоре с любимыми, то самое время помириться.
Женщины
Перестаньте придираться к другим. Критически взгляните на себя, и вы поймете, в чем проблема. Деспотичный характер может стать причиной ссоры.
Мужчины
Именно сейчас решение восстановить отношения принесет наибольший результат. Только не забывайте, что оно должны быть искренним. Попытка сыграть на чувстве вины или жалости только увеличат пропасть.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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Щедро дарите улыбки, чтобы ваша половинка не прошли мимо.
Женщины
Не будьте излишне серьезной. Вы же не хотите отпугнуть судьбу угрюмым видом? Иногда нужно просто принять происходящее. А ваш возлюбленный сможет, наконец, выдохнуть, не пытаясь дотянуться до вашего уровня.
Мужчины
Самое время для сумасбродства и откровенных глупостей. Даже если вы в последствии пожалеете о принятом решении. Находящиеся рядом дамы будут откровенно наслаждаться вашим обществом, а вы поймете, что отношения можно строить по-другому.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Берегите существующие отношения, не поддавайтесь искушению.
Женщины
Вам кажется, что с другим человеком жизнь превратится в сказку. Иллюзия счастья принесет только разочарование. Да, сейчас вы испытываете трудности в общении с любимым, но стоит отложить решение на некоторое время.
Мужчины
Забудьте о глупой ревности. Подозрения не принесут ничего. Любимая не примет их за проявление чувств, а просто обидится.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Поиск пары станет движущей силой на ближайшее время.
Женщины
Лучше займитесь собой. Большую пользу принесет посещение психолога. Работа с ним позволит разобраться в своих чувствах и не позволит сделать слишком поспешный и неудачный выбор.
Мужчины
Количество не значит качество, а яркие улыбки не всегда искренние. Вы рискуете получить серьезный щелчок по самолюбию. Продолжать очаровывать дам стоит, только если заранее не настроены на долговременные отношения.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
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