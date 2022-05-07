Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 8 по 14 мая 2022-го

Не ищите глубокий смысл в каждом слове любимых, а просто наслаждайтесь жизнью.

Женщины

Яркие впечатления и легкомысленные романы – вот лучший выбор на этой неделе. Попытки завести более серьезные отношения не принесут результатов. Так стоит ли тратить на них силы и время?

Мужчины

Мужчине необязательно быть серьезным и основательным. Забавные комплименты и милые пустяки подарят вам благосклонность окружающих дам. Возможно, получится завести знакомство с «той самой».

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)