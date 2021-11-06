Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 7 по 13 ноября 2021
У семейных пар появятся новые общие интересы, которые помогут им стать ближе. У тех, кто ищет отношений, есть все шансы встретить вторую половинку. Но не стоит чересчур эмоционально относиться к каждому событию, ведь рассудительность может стать прекрасным помощником в любви.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Старайтесь больше времени проводить с любимым человеком и наполнить ваши встречи тем, что интересно вам обоим.
Женщины
Не стоит бояться сделать приятное мужчине – сильный пол любит сюрпризы и внимание к себе не меньше, чем прекрасные дамы.
Мужчины
Сейчас в фокусе личная жизнь, встречи с друзьями лучше пока отложить. Любые ваши действия будут восприниматься партнером благосклонно, этим стоит воспользоваться.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Неожиданные встречи могут иметь интересное продолжение. Не отказывайтесь от приглашений.
Женщины
Одиноких Тельцов ждут новые знакомства, которые могут оказаться перспективными. Если вы в паре, проявите больше внимания к партнеру.
Мужчины
Сейчас вы необычайно привлекательны для противоположного пола. Если вы одиноки – это ваш шанс, а семейным Тельцам стоит быть осторожнее, чтобы не обидеть вторую половинку.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Лучший способ решить все разногласия и найти компромисс – поговорить по душам, откровенно рассказать, что вас не устраивает или беспокоит.
Женщины
Не копите в себе обиды, ни к чему хорошему это не приведет. Зато именно сейчас партнер поймет все правильно, и ваши отношения укрепятся.
Мужчины
Мягкость – не признак слабости, если речь идет о любимом человеке. С новыми знакомыми стоит быть более открытым, чтобы потом не возникали неприятные сюрпризы.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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В ближайшее время ваши желания, касающиеся отношений и любви, обязательно исполнятся. Но не стоит форсировать события.
Женщины
Сложные вопросы легко решаются, как в отношениях, так и в личной жизни. Просто расслабьтесь и наслаждайтесь ситуацией.
Мужчины
Вторая половинка подарит ощущение собственной значимости. Не скрывайте, что вам нравится все происходящее. Сейчас не помешает говорить о своей любви вслух.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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Наступает удачное время для любви. Одиноким Львам звезды советуют внимательнее смотреть по сторонам, семейным – доверять своему партнеру.
Женщины
Ревность и пустые обиды сами по себе сходят на нет. Вы наконец понимаете, как вам повезло с мужчиной – запомните это чувство.
Мужчины
Не стоит убеждать себя в том, что одному лучше. В паре вы узнаете себя с абсолютно новой стороны, поэтому просто не сопротивляйтесь судьбе.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Слушайте собственную интуицию, она лучше любых друзей подскажет правильное решение в любой ситуации.
Женщины
Постарайтесь поменьше делиться с окружающими своими переживаниями и подробностями любовных отношений, даже если речь идет о лучшей подруге.
Мужчины
Семейные Девы получат толковый совет от второй половинки, а одиноким самим предстоит стать источником мудрости для новых знакомых – вам многие доверяют.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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В отношениях с любимым человеком царит полная гармония. Но помните, что лучшее – враг хорошего.
Женщины
Звезды советуют быть внимательнее к чувствам партнера и не сдерживать свои. К новым знакомым это тоже относится – отпустите ситуацию.
Мужчины
Любимая откроется для вас с неожиданной и очень приятной стороны. Новые знакомства вполне могут перерасти во что-то серьезное.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Жизнь может поставить перед вами непростые, но приятные задачи. Многие решат связать свою жизнь с партнером официально, и не пожалеют об этом.
Женщины
Хорошо подумайте, готовы ли ответить взаимностью новому знакомому или принять предложение руки и сердца.
Мужчины
Решившись на настоящий поступок в любовных отношениях сейчас, вы еще долго будете получать дивиденды.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Отделяйте важное от главного. Если работа мешает отношениям, выбирайте то, что больше значит лично для вас.
Женщины
За бытовыми мелочами легко не заметить серьезное чувство. Присмотритесь к новому знакомому или постоянному партнеру: возможно, вы упускаете что-то важное.
Мужчины
Постарайтесь услышать и понять любимого человека – это в ваших интересах. Проявите внимание и к новым знакомым – возможно, одна из них – ваша судьба.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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Прошлое может напомнить о себе, но никаких критичных последствий это не вызовет, переживать не стоит.
Женщины
О вас вдруг вспомнят бывшие возлюбленные. Будьте осторожнее, чтобы не потерять доверие партнера.
Мужчины
Старые знакомые поднимут настроение, но звезды не советуют увлекаться таким общением – у него наверняка не будет продолжения.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Сейчас самое время освежить отношения или всерьез заняться поисками своей второй половинки – и то, и другое у вас получится.
Женщины
Приятные сюрпризы добавят изюминку в повседневную жизнь. Высока вероятность интересного знакомства, связанного с вашим хобби.
Мужчины
Ваша фантазия станет прекрасным помощником и позволит стать еще ближе с любимой. У одиноких Водолеев есть все шансы найти свою любовь.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Настало время разобраться в своих отношениях и сделать выбор между двумя мужчинами или между статусом холостяка и замужеством.
Женщины
Перед вами открываются новые интересные горизонты в любви. Главное – не бояться, и в ближайшем будущем события в любовной сфере вас очень порадуют.
Мужчины
Вера в себя поможет преодолеть любые сомнения. Вам предстоит узнать, что такое любовь, или стать ближе со второй половинкой.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
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