Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 7 по 13 ноября 2021

Старайтесь больше времени проводить с любимым человеком и наполнить ваши встречи тем, что интересно вам обоим.

Женщины

Не стоит бояться сделать приятное мужчине – сильный пол любит сюрпризы и внимание к себе не меньше, чем прекрасные дамы.

Мужчины

Сейчас в фокусе личная жизнь, встречи с друзьями лучше пока отложить. Любые ваши действия будут восприниматься партнером благосклонно, этим стоит воспользоваться.

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