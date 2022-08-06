Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 7 по 13 августа 2022-го

Вы добьетесь успехов, если определитесь с целями и не дадите вашим эмоциям взять над вами верх.

Женщины

Не торопитесь вступать в серьезные отношения с новым возлюбленным, и не важно, что желание в построении отношений, будет огромным. Замужние дамы, ждите особого отношения к вам от ваших партнеров.

Мужчины

Мужчины в поиске — идеальное время, чтобы расширить круг знакомых. Мужчины, состоящие в отношениях, будут окружены вниманием со стороны представительниц противоположного пола — проявите спокойствие.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая