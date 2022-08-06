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Любовный гороскоп на неделю
Сегодня в 09:00
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Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 7 по 13 августа 2022-го

Летом повышается желание любить и быть любимым, поэтому те, кто в поиске пары, с огромным рвением будут искать отношений. Стабильные пары будут работать над отношениями, многие способны извести своего избранника подозрениями.
Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 7 по 13 августа 2022-го

Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 7 по 13 августа 2022-го

Фото: Pexels.com

Вы добьетесь успехов, если определитесь с целями и не дадите вашим эмоциям взять над вами верх.

Женщины

Не торопитесь вступать в серьезные отношения с новым возлюбленным, и не важно, что желание в построении отношений, будет огромным. Замужние дамы, ждите особого отношения к вам от ваших партнеров.

Мужчины

Мужчины в поиске — идеальное время, чтобы расширить круг знакомых. Мужчины, состоящие в отношениях, будут окружены вниманием со стороны представительниц противоположного пола — проявите спокойствие.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 7 по 13 августа 2022-го

Фото: Pexels.com

Эмоции держите под контролем, иначе это может спровоцировать ссоры и конфликты.

Женщины

Множество поклонников будут ухаживать за вами, окружая вас вниманием, звезды советуют прислушаться к здравому смыслу и не торопить события. Эта неделя для замужних женщин принесет гармонию и укрепит отношения.

Мужчины

Одинокие мужчины, пересмотрите свою тактику завоевания, не всем женщинам нравятся настойчивые ухаживания. Мужчинам в отношениях неделя принесет раздор в паре, не спешите принимать решения, можете пожалеть.

Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 7 по 13 августа 2022-го

Фото: Pexels.com

Вы добьетесь душевного спокойствия и перейдете на новую ступень отношений.

Женщины

Незамужних женщин на этой неделе ожидает предложение руки и сердца. Звезды советуют долго не тянуть с принятием решения. Семейных женщин ждет период романтических ухаживаний в паре.

Мужчины

Свободным мужчинам звезды советуют получше узнать женщину, ее внутренний мир, и тогда у вас получится распознать ту, которая послана судьбой. Семьянину придется постараться, чтобы выбраться из затянувшегося застоя в отношениях.

Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 7 по 13 августа 2022-го

Фото: Pexels.com

Отбросьте сомнения — они разрушительны.

Женщины

Вас ожидают настоящая любовь и бурный роман, который может привести к браку. Сомнения о стабильности союза посещают женщин в паре. Обычный разговор поможет расставить все точки над «i».

Мужчины

Наслаждайтесь новыми романтическими отношениями, не торопите события. Есть риск, что женатые мужчины заведут роман на стороне, это ни к чему хорошему не приведет, а вот брак распадется.

Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 7 по 13 августа 2022-го

Фото: Pexels.com

У вас есть все шансы встретить свою вторую половинку.

Женщины

Женщина-Львица в поиске спутника обзаведется новыми друзьями и пересмотрит отношения со старыми знакомыми. Семейные пары получат позитивную энергию, проведя время в кругу семьи.

Мужчины

Работа постоянно отнимает кучу сил у Льва. Осторожно, вы можете упустить женщину вашей мечты. Женатым мужчинам следует слушать мнение своей спутницы, иначе без проблем в отношениях не обойтись.

Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 7 по 13 августа 2022-го

Фото: Pexels.com

Никто не сможет принять решение за вас.

Женщины

Уделите внимание супругу, ведь ему как никогда нужна ваша помощь. Одинокие женщины будут купаться в комплиментах и подарках поклонников.

Мужчины

Будьте предельно осторожны. Принимать решения, касающиеся пары, лучше совместно, иначе ждите ссоры и обиды.

Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 7 по 13 августа 2022-го

Фото: Pexels.com

Не позволяйте ревности все испортить.

Женщины

Свободные женщины могут готовиться к активным ухаживаниям. Мужчины одарят вас вниманием, подарками и романтическими предложениями. Не играйте с чувствами ваших поклонников, будьте с ними откровенными.

Мужчины

Не принимайте серьезных решений о расставании, можно просто взять паузу в отношениях и все как следует обдумать.

Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 7 по 13 августа 2022-го

Фото: Pexels.com

На этой неделе наступит переломный момент в отношениях.

Женщины

Замужним женщинам следует уделить внимание мужу, он скучает. Знакомство для дам в поисках партнера приведет к флирту, и не более.

Мужчины

Крупная ссора ожидает мужчину-семьянина, но с помощью откровенного разговора можно все быстро уладить.

Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 7 по 13 августа 2022-го

Фото: Pexels.com

Ожидайте много новых знакомств на этой неделе.

Женщины

Тем, кто находится в браке, звезды советуют направить энергию на укрепление отношений, а не на их выяснения..

Мужчины

Для мужчин, которые находятся в поиске своей второй половинки, эта неделя самая удачная. Звезды советуют не торопить события, а насладиться романтикой.

Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 7 по 13 августа 2022-го

Фото: Pexels.com

Наберитесь храбрости и измените то, что вас не устраивает.

Женщины

Вероятность встретить серьезного мужчину на этой неделе равна нулю. Но не стоит падать духом. Женщинам, которые находятся в отношениях, будет не хватать ласки и внимания. Звезды советуют воспользоваться женским обаянием и заполучить желаемое.

Мужчины

Свободные Козероги захотят страстного романа. Женатые мужчины заскучают в отношениях. Чтобы это изменить, необходимо все взять в свои руки.

Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 7 по 13 августа 2022-го

Фото: Pexels.com

Самое время расслабиться и уделить внимание близким.

Женщины

Звезды советуют свободным женщинам проявлять активность в отношениях с новым знакомым, иначе он решит, что просто вам неинтересен. Несвободных дам ожидает спокойная и романтичная неделя.

Мужчины

Знакомиться мужчине-Водолею на этой неделе совсем не хочется, поэтому все будет происходить благодаря инициативе женщин.

Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 7 по 13 августа 2022-го

Фото: Pexels.com

Найдите внутреннюю опору, и у вас все получится.

Женщины

Женщины на этой неделе будут работать над собственным отражением, как внутри, так и снаружи. Замужние дамы разочаруются в партнере. Звезды советуют заняться вместе делом, и все разъяснится.

Мужчины

Мужчины-Рыбы, находящиеся в паре, будут активно ухаживать за своими дамами, окутывая их вниманием и балуя подарками.

Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com.

Фото: Pexels.com

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