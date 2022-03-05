Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 6 по 12 марта 2022-го
Если вы одиноки, у вас есть шанс встретить любовь там, где вы ожидаете этого меньше всего. Будьте благосклонны, первое негативное впечатление о человеке может быть обманчиво. Не бойтесь флиртовать и признаваться в своих чувствах, ваша смелость и искренность будет вознаграждена.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Радуйтесь каждому дню и делитесь счастьем с близкими.
Женщины
Остерегайтесь тех, кто пытается вас сосватать: скорее всего, такое знакомство вас разочарует. Не позволяйте мелким проблемам испортить вам настроение, сосредоточьтесь на радостных событиях.
Мужчины
Будьте щедрыми, устройте для себя и своей возлюбленной небольшой праздник. Благоприятное время для рискованного предприятия, на которое вы долго не могли решиться.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Настойчивость и смелость принесут свои плоды.
Женщины
Избегайте связей с несвободными мужчинами, они принесут вам одни неприятности. Если на работе вас недостаточно ценят, время заявить о себе. Не бойтесь отстаивать свои идеи.
Мужчины
Не замыкайтесь в себе, на этой неделе вы сможете проявить свои лучшие качества. Включите артистизм, не игнорируйте шумные компании, ведь именно там вас ожидают приятные знакомства.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Поработайте над отношениями и не принимайте поспешных решений.
Женщины
Не копите обиды и не игнорируйте проблемы в отношениях, лучше тактично обсудить их с партнером. Настройтесь на позитив, порадуйте себя походом в СПА-салон или по магазинам.
Мужчины
Звезды советуют проверить ваши чувства, прежде чем переходить к новому этапу, такому как совместное проживание или брак. Чувство влюбленности и страсти может заглушить голос разума, прислушайтесь к советам друзей.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Будьте решительными, берите судьбу в свои руки.
Женщины
Не стесняйтесь обращаться к близким за помощью в решении проблем. Возможно, мужчина, который вам нравится, боится сделать первый шаг, смело берите инициативу на себя.
Мужчины
Доверительное общение со своей половинкой поможет вам лучше узнать друг друга. Подходящее время, чтобы сменить сферу деятельности или переехать в другой город.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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Будьте готовы к переменам.
Женщины
Проведите время наедине с собой, прислушайтесь к своим желаниях. Удачное время, чтобы завести новое хобби или начать свое дело. Не бойтесь пробовать и ошибаться.
Мужчины
Вы заслужили отдых после упорной работы. На этой неделе вы будете окружены женским вниманием, но в новые отношения вступайте с осторожностью, не доверяйте первому впечатлению.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Прислушайтесь к своему сердцу.
Женщины
Вас могут окружать завистницы, не позволяйте им влиять на вашу самооценку. Возможно, вы узнаете о том, что ваш коллега или друг тайно влюблен в вас, это обещает стать началом крепких отношений.
Мужчины
Будьте спонтанны, устройте для своей любимой романтическое свидание на крыше или прогулку на вертолете. Воздержитесь от критики в адрес окружающих, на ваши замечания могут обидеться.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Одиноким Весам звезды советуют воздержаться от новых знакомств — они принесут одни переживания. Тем, у кого есть пара, не стоит давать партнеру поводы для ревности.
Женщины
Если любовные отношения пока не складываются, стоит отвлечься и провести время с пользой для себя.
Мужчины
Какие бы заманчивые предложения ни поступали со стороны противоположного пола, стоит хорошо подумать, прежде чем принимать их.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Будьте открыты для новых возможностей.
Женщины
Подходящее время для семейной поездки за город или на экскурсию. Если вы одиноки, добавьте в свой образ яркие краски, это поможет встретить любовь.
Мужчины
Не бойтесь сделать первый шаг навстречу женщине, к которой вы давно неравнодушны. Ваша вспыльчивость может стать причиной ссоры, контролируйте свои эмоции.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Проявите доброжелательность и заботу о партнере.
Женщины
Звезды советуют не начинать ничего нового, а вместо этого уделить время душевному общению и домашним посиделкам. Свидание окажется удачным, если вы не будете строить воздушных замков.
Мужчины
Порадуйте свою любимую приятным сюрпризом. Будьте готовы к неожиданным новостям, которые помогут решить давно назревшую проблему.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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Будьте благоразумны, но не забывайте веселиться.
Женщины
Воздержитесь от импульсивных поступков и необдуманных решений. Уделите внимание своему здоровью. Совет от другой женщины может оказаться полезным для вас.
Мужчины
Не бойтесь показаться старомодным и чересчур романтичным, ваши красивые ухаживания оценят по достоинству. Проявите искренность, не скрывайте своих чувств и страхов.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Будьте чуткими и тактичными по отношению к тем, кто рядом.
Женщины
Флирт с симпатичным незнакомцем может принести вам приятные впечатления. Не стоит браться за решение сложных проблем, вместо этого постарайтесь отдохнуть и расслабиться.
Мужчины
Не настаивайте на своей правоте и внимательно прислушивайтесь к словам партнерши, это поможет избежать недопонимания. Уделите время совместному досугу.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Смело делайте первый шаг, доверяйте своей интуиции.
Женщины
Благоприятное время для того, чтобы завязать новые знакомства и наладить отношения со своим окружением. Не отказывайтесь от романтического свидания или совместной работы, удача на вашей стороне.
Мужчины
Звезды советуют проявлять решительность, но при этом бережно относиться к чувствам возлюбленной, чтобы не обидеть ее. Не стоит вмешиваться в чужие конфликты.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
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