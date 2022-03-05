Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 6 по 12 марта 2022-го

Радуйтесь каждому дню и делитесь счастьем с близкими.

Женщины

Остерегайтесь тех, кто пытается вас сосватать: скорее всего, такое знакомство вас разочарует. Не позволяйте мелким проблемам испортить вам настроение, сосредоточьтесь на радостных событиях.

Мужчины

Будьте щедрыми, устройте для себя и своей возлюбленной небольшой праздник. Благоприятное время для рискованного предприятия, на которое вы долго не могли решиться.

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