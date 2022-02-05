Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 6 по 12 февраля 2022-го

На этой неделе звезды обещают Овнам неожиданности, любовь, приятные эмоции. Но многим представителям этого знака придется столкнуться с некоторыми неприятными моментами.

Женщины

Есть вероятность, что вам удастся сблизиться с человеком, с которым будет приятно провести время, правда, не в качестве возлюбленной.

Мужчины

Если вы женаты, то могут измениться отношения со второй половинкой. От обдуманных действий будет зависеть ваш брак.

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