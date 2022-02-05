Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 6 по 12 февраля 2022-го
В середине недели любимый человек может приятно удивить вас неожиданными поступками. Ваши чувства вспыхнут с новой силой, чтобы справиться с этим, придется сильно постараться. Не упустите свой шанс, но остерегайтесь экстремальных эмоций. У вас будет время все взвесить, подумать о своих намерениях и откорректировать их.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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На этой неделе звезды обещают Овнам неожиданности, любовь, приятные эмоции. Но многим представителям этого знака придется столкнуться с некоторыми неприятными моментами.
Женщины
Есть вероятность, что вам удастся сблизиться с человеком, с которым будет приятно провести время, правда, не в качестве возлюбленной.
Мужчины
Если вы женаты, то могут измениться отношения со второй половинкой. От обдуманных действий будет зависеть ваш брак.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Желание сохранить сильные чувства любви вынуждают вас окунуться в водоворот страсти. Такой напор вряд ли поможет быстро заключить брак.
Женщины
Велика вероятность сохранить долгие романтические отношения с человеком, которого вы хорошо знаете. Эта неделя - время для тихих совместных вечеров.
Мужчины
Вы стремитесь улучшить материальную базу семьи, не переусердствуйте. Это может стать поводом конфликта интересов.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Личная жизнь Близнецов будет полна положительных эмоций. Радует согласие и взаимопонимание в коллективе. Звезды советуют не принимать опрометчивых решений, прежде чем заводить новые знакомства.
Женщины
Прежние отношения изжили себя, пора выходить на новый уровень общения. Оно может быть судьбоносным.
Мужчины
Звезды советуют мужчинам Близнецам сосредоточиться на работе. Придется на некоторое время отказаться от амурных отношений.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Ждите перемен, в скором времени вы обретете то, что искали. Наслаждайтесь новыми отношениями. Самое время реализовать самые смелые идеи.
Женщины
Что-то не так с человеком, с которым вы решили связать свою судьбу? Звезды советуют исключить сомнения и довериться своим чувствам.
Мужчины
Хотите привлечь к себе удачу и почувствовать себя счастливым, необходимо заняться собой. Будете более уверенным в себе, и тогда достигнете успеха.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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В первой половине недели для Львов возможны перестановки на работе, смена деятельности, материальная выгода, перемены в личной жизни.
Женщины
Уделите внимание здоровью, не помешает поход в спортивный зал. У вас дефицит общения, найдите время для встреч со старыми друзьями.
Мужчины
Свободные Львы, у вас возможен роман. Вас неожиданно заинтересует та особа, которая не вызывала никаких эмоций. Вы можете поменять свой статус холостяка.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Девы, начало недели для вас довольно приятное. Есть возможность улучшить ваше финансовое положение.
Женщины
Звезды советуют не поддаваться эмоциям, контролировать свои поступки. Берегите отношения в семье.
Мужчины
Накопились проблемы, усложнились отношения с любимой. Звезды советуют решать все вопросы, не откладывая на потом. Тогда вы обретете взаимные чувства и создадите крепкий союз.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Уравновешенные Весы, у вас есть возможность осуществить финансовые интересы. Начало недели обещает неожиданную встречу, с последующими отношениями.
Женщины
Неделя будет напряженной. Дом, работа и везде надо успеть. Звезды советуют направить свою энергию на реализацию своих планов.
Мужчины
У вас гармония в личных отношениях, но это не повод расслабляться. Не принимайте случайный флирт серьезно, чтобы не допустить непоправимой ошибки.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Недоразумения в отношениях со второй половинкой могут стать причиной разрыва. Докажите, что ради любви вы способны на решительные поступки.
Женщины
Отношения могут начаться с тем, с кем вас свяжут какие-то интересные, досуговые занятия. Не упустите свой шанс.
Мужчины
Вы общительный и любите внимание от противоположного пола. Но ваша ревность - причина ссор и недопонимания в отношениях.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Влюбленным парам звезды советуют больше общаться. Хороший способ восстановить романтические отношения - отправиться в увлекательную поездку.
Женщины
Большая вероятность, что вы обретете человека, который принесет стабильность в вашу жизнь. Самое время реализации ваших планов.
Мужчины
В вашей голове царит полный хаос, рушатся отношения с близким человеком. Договаривайтесь, меняйте образ жизни.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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Расширяйте кругозор, чтобы получить новые впечатления. Знакомство с нужными людьми поможет в реализации ваших планов.
Женщины
В начале недели вам улыбнется удача, но будьте сдержанней, чтобы не вызвать зависть коллег. Звезды советуют доверять близкому вам человеку.
Мужчины
Оставьте идею стремительного сближения, ваша напористость может разрушить отношения. Только терпение поможет вам добиться успеха.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Хорошее время проявить свой организаторский талант. Неделя обещает быть щедрой на интересные встречи.
Женщины
Для вас эта неделя удачная. Получайте удовольствие от общения, возможна новая встреча с интересным человеком.
Мужчины
В середине недели предстоят непредвиденные расходы, не жалейте о них. Вас ждет праздничное застолье с друзьями, возможно амурное приключение.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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На этой неделе звезды советуют Рыбам быть сдержанными и избегать случайных знакомств.
Женщины
Прочь негативные эмоции и пессимизм, неделя обещает Рыбам романтические отношения. Предстоят новые знакомства, которые могут быть перспективными.
Мужчины
Рыбы мужчины, уделяйте больше внимания своей любимой. Не помешает поездка за город или романтический ужин при свечах.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
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