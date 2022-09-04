Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 4 по 10 сентября 2022-го

Изменения в личной жизни поведут за собой резкие перемены.

Женщины

Большое количество новых знакомств поможет показать себя во всей красе, проявить свои личные качества и харизму. Старые симпатии уйдут в прошлое, а новые неожиданно постучатся в дверь.

Мужчины

Обострение эмоционального поведения. Повышенная возбужденность и вспыльчивость. Нужно приложить усилия, чтобы сохранить мнение о себе. Если справиться с природной пылкостью, то получится уберечь отношения с любимой.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая