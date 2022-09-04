Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 4 по 10 сентября 2022-го
Отношения с людьми в некоторых ситуациях будут приводить к конфликтам. Чтобы избавиться от серьезных разногласий, необходимо проявить терпение и не поддаваться эмоциям. Звезды рекомендуют не принимать скоропалительных решений. Случайные знакомства могут через какое-то время неожиданно перерасти в любовные отношения. Парам самое время рассказать о своих чувствах любимому человеку.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Изменения в личной жизни поведут за собой резкие перемены.
Женщины
Большое количество новых знакомств поможет показать себя во всей красе, проявить свои личные качества и харизму. Старые симпатии уйдут в прошлое, а новые неожиданно постучатся в дверь.
Мужчины
Обострение эмоционального поведения. Повышенная возбужденность и вспыльчивость. Нужно приложить усилия, чтобы сохранить мнение о себе. Если справиться с природной пылкостью, то получится уберечь отношения с любимой.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая
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Спокойствие и нежность вернутся в отношения семейных пар, а одинокие Тельцы полностью погрузятся в работу.
Женщины
Девушки, состоящие в постоянных отношениях, будут проводить много времени с любимым человеком. У кого еще нет любовных отношений, у них на горизонте появится человек, с которым завяжется общение.
Мужчины
Семейные люди почувствуют новые эмоции. Произойдет сближение с половинкой, если больше времени проводить с семьей. Свободные мужчины коснуться большого количества непродолжительных отношений.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня
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Множество сюрпризов может привести к счастью, а у некоторых пар подобное поведение может вызвать разногласия.
Женщины
Представительницы данного знака зодиака окунутся во внимание со стороны противоположного пола. Вы будете купаться в море комплиментов и восхищения. Однако, не стоит надеяться на долгие отношения и искать себе партнера, потому что время для серьезных перемен еще не настало.
Мужчины
Для представителей этого знака наступит сложный период. Это связано с разногласиями в отношениях с постоянным партнером.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Романтика и красота будут повсюду, давая душевности отношениям.
Женщины
Представительницы данного знака будут в самом центре мужского внимания. Звезды обещают кардинальный поворот событий при условии, если вы выберете молодого человека умом, а не эмоциями.
Мужчины
Вы будете полностью окружены женским вниманием, даже ничего не предпринимая для этого. Внимание будет устремлено в сторону слабого пола. Проявляя инициативу, вы сможете найти себе партнера на всю жизнь.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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Проявляя инициативу, представители знака смогут получить то, чего хотели.
Женщины
Неделя выдастся обычной и обыденной, без ярких впечатлений. Но, если женщина имеет серьезные и четкие намерения, она сможет найти себе любовного партнера для любовных отношений.
Мужчины
Нельзя пытаться поровну совмещать работу, серьезные вопросы и личную жизнь, и отношения. Необходимо проще относиться к любовным делам, потому что женщина не нуждается в героических подвигах.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Из-за неприятностей на работе могут возникнуть большие проблемы в личной сфере жизни.
Женщины
Девушки могут быть настолько погружены в сторонние проблемы, например, работа, учеба, друзья. Этого категорически нельзя допускать, чтобы не прийти к ссоре и разногласиям с любимым человеком.
Мужчины
Тяжелый груз проблем, забот могут заставить мужчину отдалиться от любовных отношений с любимой женщиной. Главное, правильно распределить время и не срываться при любой возможности.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Какой бы запутанной не была личная жизнь, все изменится к лучшему.
Женщины
Необходимо быть осторожной с проявлением самостоятельности в каких-либо делах. Проявляя активность во всем, мужчина может прийти в недоумение и потерять к вам интерес и отношения на этом закончатся.
Мужчины
Могут возникнуть большие проблемы в семейных делах, поэтому самое время заняться данным вопросом. Главное помнить, что нельзя принимать резких и необоснованных решений в эмоциональном порыве.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Если не принимать резких решений и удерживать спокойствие, все будет хорошо.
Женщины
На протяжении некоторого времени девушки могут испытывать недостаток любви и внимания от мужчин. Причиной может быть повышение ваших требований к мужчине.
Мужчины
Представители этого знака почувствуют свои слабые стороны, собственную натуру. Перепады настроения, негативное отношение к окружающим, необдуманные высказывания в адрес девушки – вот, чего стоит избегать в этот период.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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События, происходящие в личной жизни, напрямую зависят от решений.
Женщины
Следующий период времени будет наполнен переживаниями, эмоциями и страданиями. Главное, не опускать руки и не погружаться в депрессию. Необходимо собраться и действовать. Самое время обратить на себя внимание мужчин.
Мужчины
Ваше обаяние привлечет много женского внимания. Но ни в коем случае нельзя соглашаться на мимолетный роман или маленькую интрижку.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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Нужно приложить много усилий для благосклонного общения.
Женщины
Девушки будут открыты к новым увлечениям и занятиям, предложенным со стороны противоположного пола. Важно помнить о взаимопонимании.
Мужчины
Сильный пол сможет насладиться спокойствием и умиротворением. В это время будет много возможностей для путешествий и отдыха. В данный период не предвидится новых романов или отношений.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Возникнут трудности в личной жизни, с которыми придется справляться.
Женщины
Незамужним девушкам стоит собрать всю свою уверенность, обаяние и коммуникабельность даже в самых экстремальных ситуациях. Женщинам, состоящим в браке, стоит больше времени проводить с любимым.
Мужчины
Наступает время появления новых знакомств и симпатий. Любимая женщина будет появляться не только при встречах, но и в сновидениях. При новых знакомствах стоит избегать меркантильных людей.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Нужно быть немного естественнее, и тогда будут крепкие отношения.
Женщины
Представительницам этого знака захочется испытать новое и интересное или совершить какие-то перемены. Но стоит быть крайне осторожными, так как спонтанные решения могут нарушить гармонию в отношениях.
Мужчины
Мужчинам стоит ожидать изменений, связанных с поиском нового партнера, разрывом отношений. Но в целом, ситуация будет неплохой, и даже негативные моменты будут иметь удачные последствия.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com.
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