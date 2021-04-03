Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 4 по 10 апреля 2021

За какое бы дело вы не принялись, все будет удачно складываться.

Женщины

Можете не сомневаться в своем природном очаровании. Достаточно одной мимолетной улыбки, чтобы покорить мужские сердца. Однако внимательно присматривайтесь к кавалерам, возможно, среди них затаился альфонс.

Мужчины

Все давние планы и замыслы неожиданно удачно реализуются, даже без особых усилий с вашей стороны. Можете смело наслаждаться успехом.

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