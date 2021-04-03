Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 4 по 10 апреля 2021
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
За какое бы дело вы не принялись, все будет удачно складываться.
Женщины
Можете не сомневаться в своем природном очаровании. Достаточно одной мимолетной улыбки, чтобы покорить мужские сердца. Однако внимательно присматривайтесь к кавалерам, возможно, среди них затаился альфонс.
Мужчины
Все давние планы и замыслы неожиданно удачно реализуются, даже без особых усилий с вашей стороны. Можете смело наслаждаться успехом.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Вы слишком упорно и много работали, настало время отдохнуть.
Женщины
Напряженный ритм жизни может негативно сказаться на отношениях с близким человеком. В ближайшие выходные лучше отправиться за город, где в спокойной обстановке насладитесь приятным общением.
Мужчины
Если нет возможности прямо сейчас отправиться в путешествие, можете начинать планировать свой отпуск. Вероятно, в ближайшее время у вас появится возможность отдохнуть.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Доверьтесь своему сердцу, счастье совсем близко.
Женщины
Возможно, очень скоро любящий мужчина признается вам в своих нежных чувствах. Не принимайте скоропалительных решений, подумайте некоторое время.
Мужчины
Свободным мужчинам звезды советуют более пристально приглядеться к своему окружению. Возможно, ваша половинка где-то совсем рядом. Проявите инициативу и не упустите шанс.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Не стесняйтесь проявлять свои чувства, радуйте любимых.
Женщины
Если кажется, что теплые чувства проходят, попробуйте пригласить своего партнера на романтическое свидание. Возможно, это станет мощным толчком для нового развития отношений.
Мужчины
Не переставайте приятно удивлять свою любимую, окружите ее вниманием и нежностью, дарите цветы. Чаще говорите комплименты, не забывайте, что женщины любят ушами.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Вокруг будет царить веселье и радость, присоединяйтесь к веселой компании.
Женщины
Неожиданно может поступить приглашение на приятельскую вечеринку. Отправляйтесь повеселиться, мужское внимание вам гарантировано, однако остерегайтесь злых языков завистниц.
Мужчины
Отправляясь на веселую вечеринку, свободные мужчины могут встретить таинственную незнакомку, а влюбленные приятно проведут время в компании возлюбленной.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Подходит лучшее время для принятия взвешенных решений.
Женщины
Свободные женщины могут получить признание в самых нежных чувствах, подкрепленное роскошным букетом и изящным колечком. Звезды советуют задуматься о создании семейного союза.
Мужчины
Если в отношениях с любимой наметился разлад и царит отчужденность, стоит обсудить ситуацию в спокойной обстановке. Возможно, глупые обиды и недоразумения разрушают ваши чувства.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Путешествие не только улучшит настроение, но и подарит новые знакомства.
Женщины
Неожиданная командировка может из скучных деловых обязанностей превратиться в увлекательное приключение. Природное обаяние привлечет мужское внимание, можете смело кокетничать и флиртовать, комплименты и восхищенные взгляды будут сопровождать повсюду.
Мужчины
Даже поездка за город на выходные принесет приятное знакомство с очаровательной попутчицей, которая впоследствии может стать любимой женой.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Не поддавайтесь грусти и унынию, подарите себе и близким радость.
Женщины
Во всех делах будет сопутствовать удача, не волнуйтесь и не ищите подвоха. Чаще улыбайтесь, даря тепло окружающим и притягивая успех.
Мужчины
Ваша повышенная раздражительность и вспыльчивость может послужить причиной ссоры с любимой. Избегайте конфликтных ситуаций, Звезды советуют пригласить избранницу в кино на веселую комедию, вместе расслабиться и отдохнуть.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Наслаждайтесь счастьем семейной жизни, дарите нежность любимым.
Женщины
Постарайтесь отвлечься от работы и производственных неурядиц. Удивите любимого, пригласив на романтический ужин при свечах с бокалом игристого шампанского.
Мужчины
Свободные мужчины, возможно, начнут мечтать о семейном уюте и благополучии. Присмотритесь внимательнее к своей возлюбленной, возможно, пришла пора подумать о свадьбе.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Не пугайтесь резких перемен в жизни, возможно, это начало счастливого периода.
Женщины
Неожиданная встреча может перевернуть вашу спокойную жизнь. Не волнуйтесь и доверьтесь судьбе, Звезды обещают вам бурный роман и только приятные события.
Мужчины
Свободные мужчины могут проявить обаяние и очаровать избранницу. Перед вашей улыбкой и букетом цветов никто не устоит.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Пришло время очаровывать, влюбляться, строить планы и мечтать.
Женщины
Пристальное мужское внимание, безусловно, приятно кружит голову. Можете слегка пококетничать, но не наделайте глупостей, чтобы не потерять любимого.
Мужчины
Свободным мужчинам не стоит слишком критично относиться к окружающим представительницам прекрасного пола. Вряд ли вам удастся найти безупречную красавицу с королевскими корнями.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Не бойтесь смешивать личные и деловые отношения, иногда это способствует созданию самых крепких союзов.
Женщины
Романтические чувства могут оказаться дополнены деловыми отношениями. Совместный проект только укрепит союз.
Мужчины
Ближайшее время вы будете в центре особого внимания коллег, друзей и приятелей. Перед вашим обаянием никто не сможет устоять, однако при отсутствии серьезных намерений не внушайте ложных надежд.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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