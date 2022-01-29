Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 30 января по 5 февраля 2022-го
Многих влюбленных ожидают перемены, и по большей части положительные. Но это не значит, что можно расслабиться и пустить все на самотек. Трудности в личной жизни будут, но не у всех. Больше времени уделяйте семье и любимым. Радуйте вторую половинку маленькими сюрпризами. Не позволяйте недоброжелателям вмешиваться в вашу жизнь, настройтесь на позитив.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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У Овнов, как всегда, кипят страсти, которые утихомирить им не так-то и просто.
Женщины
Ваша задача доказать любимому, что вы им дорожите. Не пускайте ситуацию на самотек – это не приведет ни к чему хорошему. Поговорите со своим спутником жизни о волнующих вас моментах.
Мужчины
Зачем вы все время даете своей даме сердца повод для ревности? Не стоит так поступать, ведь своим поведением вы ее сильно расстраиваете. Сделайте так, чтобы ваша женщина могла вам доверять.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Тельцы достаточно влюбчивы, но в этот раз возникшие чувства очень важно постараться сохранить.
Женщины
Отправляйтесь в кино или ресторан, там вас ожидает интересная встреча. Звезды намекают, что на этой неделе можно рассчитывать на приятный сюрприз.
Мужчины
Вы слишком легко вступаете в отношения и так же быстро их разрываете. В этот раз стоит все хорошенько обдумать, прежде чем принимать окончательное решение.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Близнецы, как известно, достаточно нетерпеливы, в том числе и в вопросах, касающихся отношений.
Женщины
Не торопитесь с принятием решения. Внимательно посмотрите на человека, который сейчас находится рядом с вами, ведь возможно, именно он ваша судьба. А вы почему-то его недооцениваете.
Мужчины
Ваша «горячая кровь» вам вредит, вы бываете слишком импульсивны. Не стоит сейчас заводить отношения, если вы не хотите, чтобы они переросли во что-то серьезное, иначе обманите чьи-то ожидания.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Раком немного не достает терпения и напористости. Звезды напоминают, что без этих качеств в наше время никуда.
Женщины
Вы слишком нетерпеливы и если в мужчине вас что-то не устраивает, то сразу же разрываете отношения. Пришло время меняться, если вы действительно хотите создать семью.
Мужчины
Вы постоянно заводите отношения с партнершами, которых нет необходимости долго добиваться. Вам это не наскучило? Может пора научиться завоевывать достойных женщин?
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pexels.com
Львы очень быстро перегорают, влюбляются и разбивают чужие сердца.
Женщины
Если вы остыли к своему партнеру, скажите ему об этом прямо. Не нужно искать «запасной аэродром» и делать человеку еще больнее. Помните о законе бумеранга.
Мужчины
Наберитесь терпения в отношениях с противоположным полом. Продемонстрируйте женщине, которую хотите завоевать, самые лучшие качества своего характера.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Девам не хватает позитива, они слишком пессимистичны – это отталкивает противоположный пол.
Женщины
Прекратите испытывать терпение партнера своими выходками. Держите свои эмоции при себе, если хотите сохранить отношения.
Мужчины
Зачем нагнетать обстановку, когда все и так непросто. Покажите своей второй половинке, что вы сильно ее любите. Это усмирит ее гнев и сделает менее раздражительной.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Влюбчивость и общительность Весов играет им только на руку.
Женщины
Стоит вам улыбнуться, как мужчины тут же оказываются у ваших ног. Флиртуйте больше, ведь в вашем окружении скоро появится тот, кто покорит ваше сердце.
Мужчины
Неожиданно для себя вы влюбитесь с первого взгляда. И с легкостью расстанетесь с постоянным партнером ради новых отношений. Но звезды советуют предварительно все обдумать и не бросаться в омут с головой.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Скорпионам сложно влюбиться, для этого им нужно сначала хорошо узнать человека.
Женщины
Вы не изменяете себе и всегда ставите чувства на первое место. Для вас неприемлемы отношения на одну ночь и этот раз не станет исключением.
Мужчины
Новое знакомство имеет отличные перспективы. Только не стоит сразу же рассказывать обо всех вредных привычках, которые у вас имеются. Подождите, пока женщина вас узнает и по-настоящему влюбится.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pexels.com
Стрельцам не хватает страсти и накала эмоций в отношениях.
Женщины
Семейная жизнь не может быть сказкой, пора это уже понять и перестать требовать от партнера постоянных сюрпризов. Любовь — это не только букеты, но и ответственность за отношения
Мужчины
Если ваша женщина хочет, чтобы вы дарили ей цветы, то старайтесь делать это почаще, даже если считаете это напрасной тратой денег. Главное – радовать свою вторую половинку.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pexels.com
Козерогам звезды рекомендуют быть более лояльными к партнерам.
Женщины
Вы слишком много критикуете своего спутника. Его это раздражает. Да, он не олигарх, но ведь вы знали с самого начала, с кем вступаете в отношения. Дайте своему мужчине еще один шанс, и он вас приятно удивит.
Мужчины
Расставание с постоянной партнершей дается вам очень тяжело, но скоро представится шанс завязать новые, более крепкие отношения.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pexels.com
Водолеям в отношениях требуется чувство стабильности и защищенности, скоро все это у вас будет.
Женщины
Смените имидж – это поможет завоевать мужчину, который станет вашим верным спутником. Если супруг у вас уже есть, то постарайтесь вести себя так, чтобы он не начал посматривать на сторону.
Мужчины
В том, чтобы менять женщин как перчатки, нет ничего хорошего. Вам вот-вот повстречается та, с которой вы не захотите расставаться никогда.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pexels.com
Рыбы смогут покорить противоположный пол своей чувственностью и романтичным настроем.
Женщины
Зачем вам мужчина, который не может гарантировать уверенность в завтрашнем дне? Звезды напоминают, что на одной страсти далеко не уедешь.
Мужчины
Сохраняйте спокойствие, даже если ваша дама довела вас до точки кипения. Конфликты в отношениях сейчас ни к чему, их нужно избегать всеми силами.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
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