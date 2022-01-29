Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 30 января по 5 февраля 2022-го

У Овнов, как всегда, кипят страсти, которые утихомирить им не так-то и просто.

Женщины

Ваша задача доказать любимому, что вы им дорожите. Не пускайте ситуацию на самотек – это не приведет ни к чему хорошему. Поговорите со своим спутником жизни о волнующих вас моментах.

Мужчины

Зачем вы все время даете своей даме сердца повод для ревности? Не стоит так поступать, ведь своим поведением вы ее сильно расстраиваете. Сделайте так, чтобы ваша женщина могла вам доверять.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)