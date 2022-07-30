Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 30 июля по 06 августа 2022-го

Звезды советуют не упускать возможности сблизиться с давно интересующим вас человеком.

Женщины

Используйте этот период для генерации идей для плодотворных отношений с партнером. Венера поможет раскрыть женскую притягательность, сделайте выбор в пользу достойного. Новое романтическое знакомство останется с вами надолго.

Мужчины

Отбросьте природную скромность и пригласите милую даму на свидание. Проявите креативность и приятно удивите любимую.

Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)