Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 30 июля по 06 августа 2022-го
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Овнов ожидает очень эмоциональная неделя.
Женщины
Убавьте звук разума и прислушайтесь к сердцу. Вдохновляйтесь новыми знакомыми и получайте удовольствие от общения. Есть вероятность быстро влюбиться.
Мужчины
Вы будете стремиться к необычным отношениям, полным интриги. Удачное сочетание планет позволит отодвинуть дела и заняться чувственной сферой жизни. Звезды сулят заманчивые знакомства.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая
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Звезды советуют не упускать возможности сблизиться с давно интересующим вас человеком.
Женщины
Используйте этот период для генерации идей для плодотворных отношений с партнером. Венера поможет раскрыть женскую притягательность, сделайте выбор в пользу достойного. Новое романтическое знакомство останется с вами надолго.
Мужчины
Отбросьте природную скромность и пригласите милую даму на свидание. Проявите креативность и приятно удивите любимую.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Грядут перемены. С некоторыми людьми и событиями придется распрощаться.
Женщины
Не давайте необдуманных обещаний своим партнерам. Одиноких ждет поток свежих знакомств. Искренний коннект в новом романе принесет много позитива. От любимого вы потребуете чувственных отношений.
Мужчины
Не удерживайте тех, кто уходит. Временное явление сменится новыми людьми и перспективами. На этой неделе у вас есть возможность неплохого диалога со второй половиной. Не сдерживайте чувства. Личная жизнь будет бить ключом.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Ракам будет не до любви на этой неделе, не тот настрой.
Женщины
Меньше возможностей любовных похождений. Уделите внимание здоровью, нежели любви. Сделайте паузу и зарядитесь энергией для будущих любовных побед. Пары обретут более теплую связь с половинкой.
Мужчины
Не начинайте новые отношения, они не закончатся успешно. Если знакомство состоялось, будьте аккуратнее в общении. Связанные любовными узами, напротив, укрепятся.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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На этой неделе Львы будут очень продуктивными.
Женщины
Давняя любовная забота имеет шансы разрешиться благополучно. Звезды подарят неуемную сексуальную энергию. Очаруйте симпатичного мужчину или реанимируйте увядшие отношения.
Мужчины
Наступает время обновлений. Проявите креатив в новых романах. Будьте дружелюбны к прекрасным незнакомкам, и они отблагодарят положительными эмоциями. Неприятные моменты сгладятся.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Эта неделя будет сдержанной в плане эмоций.
Женщины
Одиночкам звезды рекомендуют посещать мероприятия. В общественном месте вы сможете понаблюдать за людьми и очаровать понравившегося мужчину.
Мужчины
Если в сердечных делах не все гладко, ослабьте контроль и не нагнетайте атмосферу. Свободные обзаведутся новыми знакомствами. Серьезное продолжение возможно после изменения тактики. Не давите и не раздувайте ссору.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Счастливчиков ждет незабываемая неделя.
Женщины
Чувства у пар накалятся на этой неделе. Вам не придется скучать в отношениях с партнером. С 9 августа созвездие планет заставит ввязываться в азартные споры с любимым.
Мужчины
Звезды обещают сюрпризы в основных направлениях. Любовная история не станет исключением. Может завязаться легкий роман. Семьянины порадуют родных освободившимся временем.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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На любовном поприще Скорпионов ожидает подъем и спад.
Женщины
По совету звезд сбавьте обороты и умерьте пылкий нрав в вопросах любви, чтобы в будущем не штопать раны на сердце.
Мужчины
Звезды советуют подумать над ошибками прошлых романов и попытаться исправить их. На личном фронте будет не все гладко. Звезды поставят перед вами дилемму в виде продолжения существующих отношений или начала новой сердечной истории.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Любовь и дружба — тихая гавань для вас.
Женщины
Смотрите глубже в душу приглянувшегося вам мужчины, а не на оболочку. Иначе разочарование неизбежно. При верном выборе позитив в любви обеспечен.
Мужчины
Ожидается полный штиль в отношениях с партнером. Он поддержит нужными словами. Одиночки перейдут в статус пары при условии решительных действий.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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На этой неделе любовь завладеет вашим разумом.
Женщины
Вы захотите побыть наедине с собой. Вытянуть в люди сможет только спокойный, неразговорчивый мужчина. Сейчас важнее чувство надежности и общение без слов.
Мужчины
Посвятите себя прояснению чувственной стороны отношений. Холостяки ощутят притяжение к привлекательной особе, постарайтесь, чтобы вас заметили.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Наступает период долгожданных перемен.
Женщины
Идите навстречу новым ощущениям, сейчас вам все дается легко. Не всегда ждите серьезного продолжения романа, наслаждайтесь ситуацией сейчас.
Мужчины
Любовный гороскоп видит переменную ситуацию в отношениях, любовь изменит вектор направления. Уступите любимой, и эти изменения не станут кардинальными.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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На этой неделе Рыбам следует запастись терпением.
Женщины
Вас ожидают сердечные волнения в отношениях. Новое увлечение заставит забыть обо всем. Долговечных романов в этот период завести не удастся.
Мужчины
Больших перемен в любви не ожидается, звезды рекомендуют укрепить семейный очаг. Одиноким повезет найти человека по духу, приятное времяпрепровождение гарантировано.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com.
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