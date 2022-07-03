Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 3 по 9 июля 2022-го

Вам нужно запастись терпением, ваш близкий человек находится не в лучшем настроении, и это негативно сказывается на отношениях.

Женщины

Перестаньте срываться на любимом и жаловаться ему на судьбу изо дня в день. Помните, мужское терпение не безгранично. Продолжая так себя вести, вы рискуете остаться в одиночестве.

Мужчины

Наберитесь терпения, проявляйте больше заботы по отношению к своей женщине, и у вас все обязательно наладится.

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