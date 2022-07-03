Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 3 по 9 июля 2022-го
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля
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Вам нужно запастись терпением, ваш близкий человек находится не в лучшем настроении, и это негативно сказывается на отношениях.
Женщины
Перестаньте срываться на любимом и жаловаться ему на судьбу изо дня в день. Помните, мужское терпение не безгранично. Продолжая так себя вести, вы рискуете остаться в одиночестве.
Мужчины
Наберитесь терпения, проявляйте больше заботы по отношению к своей женщине, и у вас все обязательно наладится.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Все запланированное должно в самое ближайшее время исполниться, а еще это отличный момент для новых начинаний.
Женщины
Не бойтесь двигаться вперед, намекните своему мужчине, что пора бы надеть кольца.
Мужчины
Не бойтесь брать на себя ответственность, всем женщинам нужно крепкое плечо. Продемонстрируйте своей даме, как сильно вы ее любите, устройте какой-нибудь сюрприз. На худой конец сводите любимую в кафе или парк.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Страсти бушуют на всех фронтах, включая личную жизнь, но вы не должны им поддаваться.
Женщины
Не бросайтесь в омут с головой, вам нужно немного подождать, иначе вы рискуете совершить большую ошибку. Не стоит безгранично доверять тому, кто находится рядом с вами.
Мужчины
Вы слишком безответственны и это не нравится вашей даме. Прекратите флиртовать со всеми знакомыми женщинами. Таким поведением вы сильно расстраиваете ту, что находится рядом.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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У Раков вероятны ссоры на бытовой почве, могут обостриться давние конфликты.
Женщины
Пришло время продемонстрировать все имеющееся хладнокровие. Помните – мужчины не любят скандалисток.
Мужчины
Посвятите свободное время налаживанию отношений с любимой женщиной – подарите ей цветы, сводите в ресторан или кино. Вам нужно показать, что чувства все еще живы, их нужно слегка освежить.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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Львы слишком много планируют, и из-за этого им не везет в личной жизни, пришла пора пересмотреть свои взгляды.
Женщины
Будьте честны с тем, кто решился открыться вам в своих чувствах. Присмотритесь к этому мужчине получше – возможно именно он ваша судьба, даже если вы представляли спутника жизни по-другому.
Мужчины
Появившееся свободное время нужно посвятить завоеванию понравившейся женщины. Если спутница жизни уже есть, сделайте ей какой-нибудь подарок или сюрприз.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Девам, как всегда, не хватает раскрепощенности, из-за этого в личной жизни не все гладко.
Женщины
Наберитесь смелости, и скажите ему, что он вам нравится. Прошли те времена, когда мужчина должен был первым просить номер телефона.
Мужчины
Оглянитесь вокруг, рядом с вами может оказаться та, с которой вы проведете жизнь и будете при этом счастливы. Главное – не бояться вступать в новые отношения.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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У Весов настало время перемен, причем кардинальных.
Женщины
Вам выпадет шанс сменить работу, что повлечет за собой новые знакомства, возможность встретить того самого, единственного.
Мужчины
Если вы женаты, избегайте конфликтов на бытовой почве, если нет – приготовьтесь к скорой смене статуса. И помните поход в Загс – это совсем не страшно.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Скорпионов ожидают мелкие неприятности, но не стоит на них зацикливаться.
Женщины
Женщины Возможна ссора с любимым человеком, постарайтесь уладить все мирным путем. Обратите внимание на его пожелания в постели, не отвергайте предложения поэкспериментировать, если таковые поступают.
Мужчины
Опять у вас работа стоит на первом месте, вашей даме сердца это не нравится. Уделяйте ей больше внимания, почаще выходите вместе в люди. И не забывайте, что женщины любят ушами – говорите комплименты.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Стрельцы борются с ревностью и пытаются наладить отношения со второй половинкой.
Женщины
Ревность способна погубить ваши отношения, не стоит ей поддаваться. Ваш мужчина и не думает вам изменять, вы напрасно его подозреваете.
Мужчины
Постарайтесь не давать вашей даме сердца повода ревновать, иначе скандала не миновать. Лучше купите супруге цветы, предложите ей помочь в делах по дому.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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У Козерогов в личной жизни затишье, которое продлится довольно долго.
Женщины
Если вы все еще одиноки, придется набраться терпения, в ближайшее время положение дел вряд ли изменится, но шанс повстречать мужчину мечты непременно представится.
Мужчины
Маловероятно, что новые знакомства выльются во что-то серьезное, но это не значит, что нужно сидеть дома и скучать в одиночестве. Не упускайте возможность хорошо провести время.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Пришло время сбросить негатив и предаться удовольствиям.
Женщины
Посвятите выходные наслаждениям – советуем провести время рядом с любимым.
Мужчины
Займитесь приятным времяпрепровождением, организуйте совместный досуг с любимой женщиной. Можете пригласить ее на свидание в парк, а потом устроить романтический ужин при свечах.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Рыбам нужно опасаться скандалов и проявлять больше тактичности в общении с возлюбленным.
Женщины
Отложите все бытовые дела на потом, не настаивайте на их выполнении, иначе вы легко можете поссориться со своим мужчиной.
Мужчины
Прислушивайтесь к тому, что говорит ваша спутница, иначе ссоры не миновать. Авторитетом для вас должны быть не друзья, а любимая женщина.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com.
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