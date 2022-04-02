Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 3 по 9 апреля 2022-го
Апрельское тепло заставит чаще выходить из дома, а значит, возможны новые знакомства, свидания и романтические прогулки допоздна. В воздухе витает любовь, поэтому многим знакам захочется «почистить перышки», чтобы покорить понравившегося человека.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Овнам захочется новых отношений и романтики, поэтому им стоит быть готовым к активному выходу в свет.
Женщины
Первые дни ознаменуются любовными победами. Возможно разрешение проблем в любовном треугольнике. Следует больше времени уделять внешности — это поможет подготовиться к любви.
Мужчины
Возможны ссоры и конфликты. Будьте терпеливы и сделайте шаг к примирению. Семейные будут с легкостью находить язык с супругой, а романтический ужин подарит новые эмоции.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Звезды намекают Тельцам на возможную встречу, которая перерастет в любовь.
Женщины
Вы не готовы делать шаги к новым встречам. Но все же обращайте внимание на окружение. Замужним лучше не флиртовать с другими и не давать повода для ревности.
Мужчины
Задержки на работе могут вызвать нарекания со стороны любимой. Сгладить ситуацию поможет душевное общение или ужин на двоих. Возможен новый поворот в отношениях: возвращение старой любви и новые чувства.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Звезды рекомендуют Близнецам не совершать новые ошибки в любви, лучше оставить их в прошлом.
Женщины
Неделя принесет воспоминания о старой любви, поэтому не повторяйте ошибки. У влюбленных возможны трудности и недопонимания. Семейные пары тоже ощутят напряжение. Не давайте повода для ревности и не конфликтуйте.
Мужчины
Звезды сулят много встреч и знакомств. Но не стоит сразу бросаться в любовный омут. Дайте себе время узнать человека. Женатым придется доказывать поступками свою любовь и верность.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Для привлечения любви Ракам придется выйти из зоны комфорта.
Женщины
В любовных делах требуется активность. Не стоит заигрывать с женатыми мужчинами. Лучше взглянуть на ближний круг, где уже есть достойный кандидат. Замужние посмотрят на вторую половину другими глазами.
Мужчины
Первые дни принесут охлаждение в отношениях. Причина в том, что вы не готовы увидеть слабые стороны избранницы. Одиноким стоит сделать паузу в поисках любви.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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Неделя не подойдет для домоседов, она больше откликнется тем Львам, которые хотят найти новые отношения и любовь.
Женщины
Неделя настраивает на серьезные отношения, поэтому исключите мелкие интрижки. Уделите время себе, чтобы быть готовой к новой встрече. Семейные будут стараться искренне понять друг друга.
Мужчины
Будьте терпимы к избраннице, даже если с ее решениями вы не согласны. Возможны мелкие конфликты, поэтому не накаляйте градус. Женатые будут пребывать в гармонии с супругой.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Звезды рекомендуют Девам провести это время с семьей.
Женщины
Вы проведете время в глубоком самоанализе. Возможен пересмотр многих ценностей в отношениях. Некоторые серьезные решения в любви будут отложены.
Мужчины
Это время, когда все тревожные мысли и проблемы лучше озвучивать, а не копить в себе. Это поможет взглянуть на многие вещи по-новому и вести семью в другом направлении.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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У Весов на этой неделе возможны трудности, связанные с семейным бытом.
Женщины
Звезды не советуют начинать поиск новых знакомств. Лучше уделить время укреплению старых связей. В семье возможны ссоры из-за распределения обязанностей.
Мужчины
Романтика на этой недели не для вас. Работа и бытовые заботы дадут чувство усталости, поэтому вам не до романтики. Больше отдыхайте. Такой же совет для семейных Весов.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Скорпионам необходимо чаще прислушиваться к своим чувствам.
Женщины
Любовная ситуация может измениться, и появится новый взгляд на отношения. Вы будете окружены любовью. Влюбленные будут не раз проверять чувства друг друга на прочность.
Мужчины
Неделя сулит активные знакомства. Старайтесь показать себя во всей красе, особенно перед понравившимся человеком. Женатым стоит больше внимания уделять второй половине.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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У Стрельцов царит полная гармония и счастье.
Женщины
Время, когда окружающие осыпают вас комплиментами. Наслаждайтесь и оглядывайтесь по сторонам в поисках второй половинки. Замужние будут терзаться ревностью, но не торопитесь с выводами.
Мужчины
Вы готовы дарить нежность и восхищение не только всем дамам, но и своей спутнице. Она это точно оценит. Семейным лучше поменьше делиться своими тайнами, чтобы не вызвать ревность.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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Для Козерогов наступило время для принятия решений и активных действий в любви.
Женщины
Неделя идеальна для укрепления семейных и родственных связей. Отношения с женатыми мужчинами лучше свести к минимуму. Состоящие в отношениях задумаются о браке.
Мужчины
Старайтесь все проблемы решать путем переговоров, даже если накопленные обиды переполняют чашу терпения. Не обижайте любимую упреками и научитесь прощать обиды.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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У Водолеев появится возможность найти необходимую поддержку и любовь в семье.
Женщины
Вы готовы сменить любовный образ. Первые дни апреля заставят вас задуматься о постоянстве и браке. Но иногда захочется пофлиртовать. У замужних полная гармония.
Мужчины
Старайтесь не сильно привязываться к новой избраннице, поскольку возможны душевные раны в будущем.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Неделя несет новые знакомства и общение Рыбам.
Женщины
Не старайтесь завязать отношения с первым встречным. Главный акцент должен быть на чувствах. Замужним нужно задуматься об укреплении брака.
Мужчины
Избегайте рутины как в делах, так и в отношениях. Старайтесь разнообразить свой досуг. Для еще большего сближения с супругой проводите свободное время вместе.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
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