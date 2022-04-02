Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 3 по 9 апреля 2022-го

Звезды намекают Тельцам на возможную встречу, которая перерастет в любовь.

Женщины

Вы не готовы делать шаги к новым встречам. Но все же обращайте внимание на окружение. Замужним лучше не флиртовать с другими и не давать повода для ревности.

Мужчины

Задержки на работе могут вызвать нарекания со стороны любимой. Сгладить ситуацию поможет душевное общение или ужин на двоих. Возможен новый поворот в отношениях: возвращение старой любви и новые чувства.

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