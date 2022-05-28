Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 29 мая по 4 июня 2022-го

Потрясающая неделя для того, чтобы создать успешные отношения. Ваши устремления принесут удачу. Постарайтесь не упустить свой шанс, ваша уверенность - залог долгих романтических отношений.

Женщины

Ваш роман развивается у всех на виду. Помните - счастье любит тишину, поэтому ваши отношения лучше держать в секрете.

Мужчины

Предстоящая неделя - время положительных моментов в вашей активной жизни. Вполне возможно, что вы вступите в серьезные отношения.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)