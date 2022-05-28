Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 29 мая по 4 июня 2022-го
Старайтесь не допускать ошибок при развитии взаимоотношений. Кроме сердечных отношений, некоторых ждут изменения в карьерном росте, не упустите свой шанс. Не поддавайтесь собственным страхам, уверено идите к своей цели. Для многих знаков зодиака эта неделя - время хороших событий и перемен к лучшему.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: freepik
Потрясающая неделя для того, чтобы создать успешные отношения. Ваши устремления принесут удачу. Постарайтесь не упустить свой шанс, ваша уверенность - залог долгих романтических отношений.
Женщины
Ваш роман развивается у всех на виду. Помните - счастье любит тишину, поэтому ваши отношения лучше держать в секрете.
Мужчины
Предстоящая неделя - время положительных моментов в вашей активной жизни. Вполне возможно, что вы вступите в серьезные отношения.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: freepik
Неделя будет особенно успешной для творческих натур. Ваше упрямство и уверенность принесут вам успех. Внесите разнообразие в вашу жизнь и получите радость от поездки за город.
Женщины
Новые отношения, влюбленность, приятные перемены ждут вас на этой неделе. Получайте удовольствие от общения.
Мужчины
Вас ждет новый роман, он больше похож на флирт, чем на что-то серьезное. Не торопите события, просто наслаждайтесь жизнью и получайте от этого удовольствие.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: freepik
Для Близнецов неделя непростая, поэтому следует поступать обдуманно. Предстоят интересные встречи и общение с дорогими вам людьми.
Женщины
Чтобы реанимировать отношения, звезды советуют организовать романтический ужин. Отдых при свечах подарит вам много удивительных впечатлений.
Мужчины
Возможно, неделя будет не совсем благоприятной для романтических отношений. Это временно, но зато у вас откроется много других возможностей.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: freepik
Эта неделя станет испытанием серьезности чувств любящих пар. Постарайтесь поступать обдуманно, чтобы сохранить гармонию и любовь в отношениях.
Женщины
Наступил момент наслаждаться жизнью, потому что все складывается отлично с любимым человеком. Возможно предложение руки и сердца.
Мужчины
Мужчинам Ракам в жизни очень не хватает четкости и ясности в отношениях. Неопределенность может стать причиной разрыва.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: freepik
Предстоящая неделя наполнит жизнь положительными эмоциями. Вас ждут новые отношения, которые украсят ваши будни яркими красками.
Женщины
Поступит заманчивое предложение, но звезды советуют не принимать опрометчивых решений. Не всегда новые отношения могут быть доверительными.
Мужчины
Скучаете по амурным приключениям, это не на долго. Неделя преподнесет множество приятных сюрпризов, наслаждайтесь жизнью.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: freepik
Неделя готовит Девам много приятных сюрпризов. Воспользуйтесь случаем, ваша решительность - гарантия успеха.
Женщины
Вас одолевают сомнения, сделанный вами выбор правильный или ошибка? Оставьте сомнения, только доверие сделает вашу жизнь счастливой.
Мужчины
Хотите добиться расположения своей девушки, доказать ей что вы лучший. Рискуйте, чтобы доказать и добиться успехов.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: freepik
Возможен легкий флирт на работе. Есть вероятность перемен в личной жизни. Звезды советуют сохранять спокойствие, и успех вам гарантирован.
Женщины
Женщины Весы, вас ждет на этой неделе много позитивных перемен. Это новое знакомство, ужин при свечах. Получайте радость от общения.
Мужчины
Любовь творит чудеса, вас переполняют эмоции, прилив сил и энергии. Все вокруг заиграло новыми красками.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: freepik
Хотите наладить испорченные отношения, надо действовать для решения проблемы. Сделайте все, чтобы вернуть любовь дорогого вам человека.
Женщины
Будьте готовы к романтическим отношениям. Предстоит знакомство с человеком, решительность и упорство которого покорит ваше сердце.
Мужчины
То, к чему вы стремитесь в жизни - стабильность и гармония отношений. Не унывайте, вскоре вы встретите ту, которая соответствует вашим желаниям.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: freepik
Ваше главное желание получать удовольствие, а не выполнять очередные обязательства. Звезды советуют Стрельцам кардинально изменить свою жизнь. Результат не заставит себя ждать.
Женщины
Эта неделя готовит вам некоторые перемены. Причиной могут стать поступки вашего избранника. Звезды советуют владеть собой, это убережет вас от разрыва.
Мужчины
Пора проявлять инициативу в долгосрочных отношениях, если вы готовы к совместному будущему. Прислушайтесь к внутреннему голосу.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: freepik
Чувство ревности толкает вас на необдуманные поступки. Следует остановиться и разобраться, что вы хотите, лишь потом принимать решение.
Женщины
Следует быть во всеоружии, чтобы привлечь к себе удачу. Смените имидж, станьте яркой и привлекательной.
Мужчины
Вас беспокоят какие-то необоснованные подозрения, которые могут разрушить отношения. Ваша объективность поможет сохранить чувства любимого человека.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: freepik
Совместные поездки, ненавязчивые ухаживания, которые плавно перейдут в романтические отношения - все говорит о предстоящих жизненных переменах. Но пока не следует строить планов на совместное будущее.
Женщины
Неделя обещает быть насыщенной событиями. Ждите приглашение от друзей на значимое для вас мероприятие.
Мужчины
Звезды обещают мужчинам этого знака материальные поступления. Ждите повышения на работе, неплохо будут складываться и романтические отношения.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: freepik
Мужчинам и женщинам на этой неделе нужно быть более сдержанными. Упрямство не лучшее качество, оно может навредить вам.
Женщины
Звезды советуют держать в секрете личные отношениях. Ваше счастье во многом будет зависеть от ваших поступков.
Мужчины
Одинокие мужчины - вы готовы к новым отношениям? Тогда направьте всю энергию на реализацию своих планов, не сомневайтесь - вас ждет успех.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pexels.com; freepik