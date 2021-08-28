Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 29 августа по 4 сентября 2021
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
В отношениях с партнерами стоит быть более сдержанными. Не стоит ссориться по пустякам. Лучше посвятите время друг другу, побудьте наедине, поговорите о том, что касается только вас и больше никого.
Женщины
Вы сильны духом, но не всегда используете свою энергетику. Именно это тормозит ваше развитие как личности, и не дает обрести счастье в семейной жизни.
Мужчины
Чтобы быть главой семьи нужно понять этот статус и его назначение. Если вы готовы занять этот пост, то стремитесь, доказывайте свое мужество и у вас все получится самым лучшим образом.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Тельцам не этой неделе стоит уделить внимание своей семье. По вам очень соскучились, в вашей поддержке нуждаются и дети и партнер.
Женщины
Вы хотите романтики? Вы ее получите сполна. В эти 7 прекрасных дней вас будет ожидать море комплиментов, сотни подарков, приглашения на свидания, а возможно и предложение руки и сердца.
Мужчины
Вы встретите ту, которая сведет вас с ума с первого взгляда. Удержитесь на ногах, чтобы не упасть от беспамятства.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Проявите терпение. Старайтесь быть сдержаннее в высказываниях, используйте более мягкие выражения. Так вы сможете избежать серьезных конфликтов, не станете объектом насмешек.
Женщины
Научитесь контролировать эмоции. Даже если они положительные, то нужно уметь держать себя в руках.
Мужчины
В вашем окружении есть дама, которая послана вам судьбой. Не упустите свой шанс, второго такого может попросту не быть.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Наступает время привести свои чувства в состояние гармонии. Отдохните от дел, возьмите небольшой отпуск. Банально отправляйтесь на пикник.
Женщины
Чтобы жить и радоваться нужно в первую очередь жить, а во вторую радоваться. Если вы сможете понять эту простую истину, то в вашей жизни скоро наступит белая полоса.
Мужчины
Ваша робость привлекает женщин, но, к сожалению не тех, кто нравится вам. Попробуйте быть более брутальными, покажите свою мощь.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Львы обладают кротким нравом, сильным характером, большим запасом сил и энергии. Этого всего с лихвой хватит для того, чтобы покорить мир, но стоит остановиться только на себе, своей семье и любви, которой нужно ее наполнить доверху.
Женщины
Вы сильная женщина, но иногда нужно быть слабой, нежной и женственной. Только тогда вы сможете обрести мужчину, который поведет вас по жизни, станет опорой, поддержкой, путеводной звездой.
Мужчины
Лев царь зверей, но не стоит забывать о том, что и этот гроза джунглей нуждается в ласке и любви. Поделитесь своими тревогами с любимой, и она обязательно поймет вас.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Не отчаивайтесь. Ваша судьба скоро предоставит вам невероятный шанс улучшить свое семейное положение.
Женщины
Станьте более нежной, робкой, мягкой. Вы окутали себя броней и ждете, пока кто-то ее пробьет. Выбирайтесь из своего панциря навстречу приключениям, любви и романтике.
Мужчины
Вы слишком много времени провели в деловой сфере. Пора вернуться в домашнюю обстановку и отдать всего себя своим любимым домочадцам.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе Весам нужно отойти от разборки отношений. Старайтесь больше внимания уделять своей работе, личному отдыху. Некоторые представители этого знака запутались и нужен передых, чтобы разобраться во всем.
Женщины
В недавнем времени вы упустили свой шанс поймать удачу в любви за хвост. Скоро будет еще один. Оставайтесь на чеку.
Мужчины
Чтобы в вашей жизни было счастье, нужно научиться привлекать его самим. Только прикладывая собственные руки можно построить не только дом и карьеру, но и брак, отношения, о которых вы так долго мечтали.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
На вас навалилось слишком много забот. Вы считаете, что это черная полоса и хуже не может быть. На самом деле, все будет только лучше, лучше и лучше.
Женщины
Добиться внимания мужчины сложно, однако, если вам удалось завладеть редким кадром, не теряйте его.
Мужчины
Не устраивайте скандалы по пустякам. Не стоит тратить драгоценные минуты на ссоры, которые все равно закончатся примирением.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Эта неделя будет особенной. У вас будет немало шансов изменить свою жизнь к лучшему. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Он подскажет вам то, в каком направлении следовать далее.
Женщины
Интуиция поможет выбрать вам верного избранника среди множества мужчин. Все они прекрасны, но вам нужен только один, тот, кого послала сама судьбы.
Мужчины
Не разжигайте вражду в семье, лучше отправляйтесь на романтическое свидание, подарите жене или девушки цветы, и осыпьте ее комплиментами, а, может быть, и бриллиантами.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
В сфере любви Козерогов ждет успех во всем.
Женщины
Не пытайтесь изменить то, что итак очевидно. На самом деле, у вас все прекрасно и не стоит паниковать по пустякам.
Мужчины
Чтобы быть любимым человеком, нужно научиться дарить эту любовь. Помните об этом.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Многие Водолеи мечтают о том, чтобы обрести счастье в личной жизни. Не многие стремятся, но если есть желание, то значит еще не все потеряно.
Женщины
Эта неделя буквально создана для вас. Сияйте, завораживайте, очаровывайте и наслаждайтесь мужским вниманием.
Мужчины
Вы считаете, что в ваших отношениях наступил холод. На самом деле все не так сложно. Расслабьтесь и получайте удовольствие от того, что рядом с вами есть девушка мечты.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе вы будете ответственными за гармонию в семье.
Женщины
Быть красивой, не значит быть любимой. Старайтесь уделять внимание не только своей внешности, но и душе. Она тоже многое значит.
Мужчины
Решитесь уже на то, чтобы сделать своей любимой предложение. Она ждет именно этого.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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