Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 29 августа по 4 сентября 2021

В отношениях с партнерами стоит быть более сдержанными. Не стоит ссориться по пустякам. Лучше посвятите время друг другу, побудьте наедине, поговорите о том, что касается только вас и больше никого.

Женщины

Вы сильны духом, но не всегда используете свою энергетику. Именно это тормозит ваше развитие как личности, и не дает обрести счастье в семейной жизни.

Мужчины

Чтобы быть главой семьи нужно понять этот статус и его назначение. Если вы готовы занять этот пост, то стремитесь, доказывайте свое мужество и у вас все получится самым лучшим образом.

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