Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 28 марта по 3 апреля 2021
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Если вы одиноки и желаете изменить это, то пора действовать. Вселенная на вашей стороне, и поможет вам в любом начинании.
Женщины
Вы слишком часто держите дистанцию с мужчинами. Это не дает узнать их лучше, ближе, научиться отличать истинные чувства от наигранных эмоций.
Мужчины
Если у вас есть та, при виде которой замирает ваше сердце, то пора признаться в этом.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Апрельское солнце, капель и пение птиц принесет вам не только хорошее настроение, но и любовь.
Женщины
Вы ищите свою вторую половинку не так, как нужно. Попробуйте расширить границы поиска и сократить список критериев. Так вы сможете уже в эту неделю просыпаться по утрам в объятьях возлюбленного.
Мужчины
Ваша путеводная звезда — супруга, которая сейчас рядом с вами. Оберегайте ее, ведь сердце любимой, как хрусталь, может разбиться в один миг.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Эту неделю стоит посвятить устройству личной жизни.
Женщины
Перестаньте страдать об одиночестве и предпринимайте меры. Проявите себя, покажите всю свою красоту.
Мужчины
У вас есть главный недостаток — завышенное самолюбие. Исправив эту черту характера, вы сможете построить свое счастье.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Влюбленные Раки в буквальном смысле летают в облаках. Для вас не существует никого, кроме второй половинки. Сохраните это легкое, нежное чувство на долгие годы.
Женщины
Не завидуйте чужому счастью. Стремитесь построить свои крепкие, долгие и успешные отношения, став примером для других.
Мужчины
Если вы не испытываете искренние чувства к той, что находится рядом, лучше сказать об этом сразу.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Те, кто родился под знаком Льва, могут легко поддаваться эмоциям. Это не всегда хорошо отражается на отношениях с любимыми.
Женщины
Любовное общение уже не за горами. Вам нужно только определиться с тем, готовы вы сейчас к отношениям или нет.
Мужчины
Легкий флирт скоро может перерасти в серьезные чувства. Не потеряйте эту тонкую связь, возможно, ваша дама сердца станет вам не только женой, но и матерью ваших детей.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Причина того, что вы до сих пор одиноки — вы сами.
Женщины
Звезды советуют выбрать того, кто послан вам Вселенной. Другого шанса может и не быть.
Мужчины
В вашем окружении есть дамы, с которыми можно сблизиться ради флирта, а есть та, которая будет верной женой и спутницей по жизни.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
По воле ваших чувств вы можете уже в этом апреле стать мужем или женой, но сначала стоит прислушаться к разуму.
Женщины
В любви не бывает времени на раздумья. Если вы счастливы, то не стоит рассуждать о том, что такое хорошо, а что может быть плохо. Просто любите друг друга.
Мужчины
Вы однажды упустили ту, которая была для вас всем. Скоро будет шанс ее вернуть, воспользуйтесь им в полной мере.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Люди порой тратят долгие годы своей жизни, чтобы найти истинную половинку, но у вас она находится рядом. Просто дотянитесь рукой и прикоснитесь к самому сердцу.
Женщины
На этой неделе велика вероятность закрутить роман с очень привлекательным молодым человеком. От вас зависит, будет ли он с продолжением.
Мужчины
Не раздражайтесь по мелочам. Не огорчайте любимую. Она — самое дорогое, что у вас есть.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Вы даже не представляете того, насколько сильно сможете влюбиться в ближайшее время. Этот роман сотрет границы дозволенного, позволит вам ощутить то, что такое настоящая любовь.
Женщины
Вы долгие годы были равнодушны к мужчинам. Пора изменить своим принципам.
Мужчины
Если вы хотите встретить счастливую старость, всю жизнь пройти рука об руку с женщиной, которая поможет вам во всех начинаниях, то пора отказаться от мимолетных знакомств и задуматься о семье, детях.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Многие люди ценят свободу от обязательств, не понимая, что главное в жизни — это семья.
Женщины
Порой вам кажется, что рядом с вами не тот, кто должен. На самом деле, вам просто не хватает общения, взаимности.
Мужчины
Чтобы добиться расположения женщины, недостаточно дарить цветы, подарки и водить ее по ресторанам. Дамы любят теплоту, нежность и ласку.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Эту неделю посвятите себе. Стоит отдохнуть от всего, что терзает вашу душу. Те, кто недавно пережил расставание, нуждаются в перезагрузке, а те, кто обрел свое счастье, должны разобраться в своих чувствах.
Женщины
Вы принципиально ищите токсичные отношения. На самом деле, вам нужен тот, кто развеет тоску, кто снимет с вас маску обид и разочарований, тот, кто уже рядом с вами, но вы его попросту не замечаете.
Мужчины
Не повторяйте старых ошибок, не совершайте глупостей. Мужчина должен быть мудрым, верным и ответственным. Только тогда семья будет крепкой, здоровой и продержится долгие годы.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Вы наконец найдете тех, с кем сможете сблизиться. Это принесет большую радость.
Женщины
Велика вероятность, что в эту неделю вам поступит романтическое предложение, возможно это будет приглашение в путешествие, а может быть ваш избранник решится на самый серьезный поступок и попросит вашей руки.
Мужчины
Помните, между мужчиной и женщиной не бывает дружбы. Рядом с вами есть та, кто будет долгие годы другом, пока вы не решитесь посмотреть на нее как на потенциальную девушку, партнершу, любовницу или жену.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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