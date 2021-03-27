Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 28 марта по 3 апреля 2021

Если вы одиноки и желаете изменить это, то пора действовать. Вселенная на вашей стороне, и поможет вам в любом начинании.

Женщины

Вы слишком часто держите дистанцию с мужчинами. Это не дает узнать их лучше, ближе, научиться отличать истинные чувства от наигранных эмоций.

Мужчины

Если у вас есть та, при виде которой замирает ваше сердце, то пора признаться в этом.

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