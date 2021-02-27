Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 28 февраля по 6 марта 2021
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
Доверьтесь своему сердцу и чувствам.
Женщины
Придется проявить фантазию, чтобы удивить своего любимого мужчину. Ужин при свечах или романтическая прогулка по вечернему городу вернут пылкость чувствам.
Мужчины
Влюбленные предстанут перед дилеммой. Если любовь окрыляет, поторопитесь признаться в своих чувствах любимой и добивайтесь взаимности. В противном случае не теряйте время и не внушайте ложных надежд.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Берегите чувства, дарите радость и счастье любимым.
Женщины
Ваша чрезмерная обидчивость может вывести из равновесия даже самого спокойного мужчину. Не устраивайте скандалов любимому, не упрекайте и не ставьте ультиматумы. Спокойная беседа поможет выяснить отношения и все расставить по местам.
Мужчины
Уделяйте больше времени своей любимой. Не бойтесь показаться смешным, проявляя свою заботу и нежность. Выходные дни проведите со своей половинкой, не вспоминая о трудовых буднях.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Давняя дружба может перерасти в любовные отношения.
Женщины
Из заботливого соседа по лестничной клетке или внимательного коллеги, приносящего утренний бодрящий кофе, может получиться замечательный муж и отец. Позвольте кавалеру проявить инициативу в отношениях.
Мужчины
Обратите особое внимание на давнюю приятельницу, с которой на выставки художников ходили, споря о современном искусстве, а на футбольных матчах болели за одну команду. Вряд ли с кем-то еще будет так легко и весело в жизни.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Харизма и природное обаяние притягивает окружающих сильнее магнита.
Женщины
Проявите нежность, дайте почувствовать своему избраннику силу и могущество. В подарок можете получить все что угодно, даже звезду с неба.
Мужчины
Неженатые могут затосковать по семейному уюту и благополучию. Ваша обаятельная улыбка и искрометный юмор покорит сердце красавицы, поэтому можете смело строить далеко идущие планы.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Ближайшие дни будут радовать весельем и легкостью.
Женщины
Напряженная работа может стать причиной плохого настроения или ссоры с любимым. Позвольте себе приятный отдых, пригласите кавалера повеселиться и потанцевать.
Мужчины
Если рядом пока еще нет любимой, можно не раздумывая отправляться на веселые вечеринки, возможно именно там поджидает счастье. Если сердце уже занято, не забудьте пригласить с собой спутницу, чтобы больше времени провести вместе.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
Лучшее время, чтобы подумать об отдыхе, отправляйтесь в путешествие.
Женщины
Если нет возможности отправиться в дальнее путешествие, проведите ближайшие выходные дни в обществе любимого человека на природе за городом.
Мужчины
Отличное время для короткого романтического путешествия. Семейные пары смогут внести изюминку в свои отношения, а влюбленные – помечтать о свадьбе.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Звезды советуют внимательнее смотреть по сторонам.
Женщины
Ваша мимолетная улыбка может покорить сердце любого мужчины. Улыбайтесь чаще, вдохновляя кавалеров на благородные поступки.
Мужчины
Неженатым мужчинам звезды обещают случайную встречу с давней знакомой. Могут внезапно возникнуть романтические отношения, пустите в свою жизнь добрые перемены.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Пришло время для принятия серьезных и судьбоносных решений.
Женщины
Возможно, сразу несколько поклонников решатся открыто выразить вам свою симпатию. Звезды советуют прислушиваться к своему сердцу, прежде чем ответить взаимностью.
Мужчины
Влюбленным звезды советуют признаться в своих нежных чувствах, создав красивую романтическую обстановку. Бокал вина у камина или мерцающие свечи в полумраке помогут подобрать нужные слова.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Случайная встреча может изменить дальнейшую жизнь.
Женщины
Мимолетная встреча в кафе или в супермаркете может положить начало гармоничным романтическим отношениям.
Мужчины
Неожиданное знакомство может вскружить голову. Позвольте себе легкое безрассудство, цветы, шампанское, воздушные шарики помогут завоевать внимание возлюбленной.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Радуйтесь и наслаждайтесь жизнью, однако не теряйте голову.
Женщины
Ваше природное обаяние привлекает много кавалеров. Однако Звезды советуют внимательнее относиться к поклонникам, вероятно, кто-то строит коварные планы.
Мужчины
Повышенное женское внимание будет приятно будоражить кровь. Однако верным мужьям не стоит слишком увлекаться и совершать необдуманные поступки, велика вероятность разрушения счастливой семьи.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
Не стоит поддаваться грусти и унынию.
Женщины
Звезды советуют проявить мудрость и терпение. Не стоит свое плохое настроение демонстрировать окружающим и любимому. Романтическое свидание поможет разрядить обстановку.
Мужчины
Возможно, около вас появились завистники. Не позволяйте окружающим критиковать вас и ваши отношения с любимой. Постарайтесь не откровенничать с малознакомыми людьми.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Если что-то не устраивает в отношениях, попытайтесь их культивировать.
Женщины
Звезды советуют не демонстрировать избраннику свою независимость и силу. Позвольте мужчине быть надежной опорой, наслаждайтесь счастьем за широкими плечами любимого.
Мужчины
Если кажется, что избранница теряет к вам интерес, не устраивайте скандалы, а проявите творческое мышление и приятно удивите ее, окружив вниманием и заботой. Только от вас зависит, вернется ли страсть и пылкость в отношения.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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