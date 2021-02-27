Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 28 февраля по 6 марта 2021

Берегите чувства, дарите радость и счастье любимым.

Женщины

Ваша чрезмерная обидчивость может вывести из равновесия даже самого спокойного мужчину. Не устраивайте скандалов любимому, не упрекайте и не ставьте ультиматумы. Спокойная беседа поможет выяснить отношения и все расставить по местам.

Мужчины

Уделяйте больше времени своей любимой. Не бойтесь показаться смешным, проявляя свою заботу и нежность. Выходные дни проведите со своей половинкой, не вспоминая о трудовых буднях.

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