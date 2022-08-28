Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 28 августа по 3 сентября 2022-го
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Соблюдайте осторожность в общении с новыми в вашем окружении людьми, не стоит сразу открывать душу первому встречному.
Женщины
Женщины Овны часто страдают из-за того, что их душа нараспашку. Не стоит доверять всем и каждому. Но это не значит, что нужно все время держать дистанцию с мужчинами.
Мужчины
Не забывайте о том, что правда рано или поздно выходит наружу. Не нужно обманывать ту, что находится рядом с вами.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая
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Поберегите того, кто находится рядом – ваш близкий человек очень раним и его легко обидеть, что отрицательно скажется на дальнейших отношениях.
Женщины
Вы слишком много капризничаете, и это расстраивает вашего спутника жизни. Научитесь сдерживать эмоции, помните, что мужчинам нравятся веселые женщины, а не обиженные на весь мир.
Мужчины
Не ругайтесь по пустякам, лучше сделайте что-то полезное по дому или подарите любимой цветы. В последнее время она часто из-за вас расстраивается.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня
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Близнецам пора определиться с жизненными целями. Подумайте, с кем вы хотите встретить старость, если у вас еще нет семьи, пришло время изменить свой статус.
Женщины
Одиночество скоро уйдет в прошлое. Вы наконец-то встретите того, с кем сможете идти плечом к плечу на протяжении всей жизни.
Мужчины
Не нужно бояться брака – это вовсе не страшно, как вам кажется. Та, с кем вам предстоит провести жизнь, уже давно находится рядом.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Ракам необходимо изменить тактику в отношениях с близким человеком, научитесь радоваться мелочам.
Женщины
Вас слишком часто одолевает ревность – это неправильно. Подобное поведение с вашей стороны часто становится причиной ссор, которых можно было бы избежать.
Мужчины
Отличный момент, чтобы наладить отношения со второй половинкой. Сводите любимую в кино или ресторан, она это оценит.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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Хорошее время, чтобы отправиться в путешествие в компании второй половинки.
Женщины
Отложите дела на потом, лучше найдите время для отпуска. Звезды советуют отправиться в путешествие в компании второй половинки.
Мужчины
Вы слишком много времени уделяли работе, пришла пора задуматься об отдыхе. Воспользуйтесь моментом и выберите направление, которое придется по душе не только вам, но и вашей спутнице.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Девам нужно приложить все усилия, чтобы наладить отношения со второй половинкой, иначе ситуация усугубится.
Женщины
Забудьте на время о своей гордости, если хотите сохранить отношения. Сделав первый шаг к примирению, вы точно не прогадаете.
Мужчины
Грубостью и холодностью легко убить все светлые чувства. Измените свое поведение, если не хотите остаться в одиночестве. Порадуйте чем-нибудь вторую половинку.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Весам необходимо избавиться от всех своих страхов, связанных с вступлением в новые отношения.
Женщины
Если вам представится возможность с кем-то познакомиться, например, знакомые предложат нечто подобное – не упускайте ее. Из простого знакомства может получиться нечто большее.
Мужчины
Пришла пора расстаться с одиночеством, совместная жизнь имеет немало плюсов – задумайтесь об этом. Если вам кто-то нравится, дайте об этом знать счастливице.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Скорпионам необходимо переключиться с работы на личную жизнь.
Женщины
Пришло время заняться решением наболевших вопросов, касающихся личной жизни. Завязывайте новые знакомства, если спутника жизни еще нет. Если таковой появился, сделайте все, чтобы сохранить эти отношения.
Мужчины
Забудьте о делах и вместе с любимой отправляйтесь в парк. Если дама сердца еще не появилась, скоро положение дел изменится, все переменится в лучшую сторону.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Хорошее время для завязывания новых знакомств и реализации намеченных планов.
Женщины
Если вы что-то задумали, например, отдохнуть вдвоем с любимым за городом, пришло время это сделать. На отдых можно отправиться и в одиночестве – положительные эмоции гарантированы.
Мужчины
Звезды гласят, что на этой неделе вам выпадет шанс завязать удачное знакомство. Не упустите его, ведь в душе вы устали от одиночества.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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Могут возникнуть конфликты на бытовой почве и разлад в отношениях, но эти проблемы решаемы.
Женщины
Не поддавайтесь негативу, скоро все нормализуется. Лучше займитесь каким-нибудь приятным делом.
Мужчины
Если в отношениях наступил разлад, ситуацию исправит романтический поступок. Придумайте что-то особенное, чтобы произвести приятное впечатление на любимую.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Начните строить планы и в личной жизни сразу все наладится. Больше времени проводите с близким человеком.
Женщины
Прекратите верить домыслам, сплетни легко могут разрушить вашу семейную идиллию. Ищите совместные формы досуга, чтобы укрепить отношения.
Мужчины
Пройдитесь вместе с любимой по магазинам или обсудите начало совместного ремонта. Избегайте мелких ссор, больше внимания уделяйте детям, если таковые есть.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Рыбам необходимо отдохнуть от серых будней, для этого можно отправиться в короткое путешествие в компании близкого человека.
Женщины
Идеальный период, чтобы отправиться на отдых к морю. Отпуск, который приходится на бархатный сезон, лучше провести вдвоем с любимым.
Мужчины
Сделайте сюрприз любимой – купив путевку в турагентстве. Несколько дней совместного отдыха пойдут на пользу отношениям.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com.
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