Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 28 августа по 3 сентября 2022-го

Соблюдайте осторожность в общении с новыми в вашем окружении людьми, не стоит сразу открывать душу первому встречному.

Женщины

Женщины Овны часто страдают из-за того, что их душа нараспашку. Не стоит доверять всем и каждому. Но это не значит, что нужно все время держать дистанцию с мужчинами.

Мужчины

Не забывайте о том, что правда рано или поздно выходит наружу. Не нужно обманывать ту, что находится рядом с вами.

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