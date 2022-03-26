Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 27 марта по 2 апреля 2022-го
Состоящим в браке людям звезды рекомендуют внимательнее и бережнее относиться к своим партнерам, прислушиваться к их словам, не критиковать из-за мелочей. Лучше вообще избегать конфликтов и в любой ситуации стараться держать себя в руках.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Овнам звезды готовят сюрприз, и заключается он в интересной встрече. Для некоторых представителей данного зодиакального созвездия она вообще может оказаться судьбоносной.
Женщины
Вам недостает открытости в общении с противоположным полом, из-за этого возникают проблемы в личной жизни. Будьте искренни, и все наладится.
Мужчины
Прекратите лелеять свое одиночество — оглянитесь вокруг, рядом с вами находится много красивых и, что самое главное, свободных женщин.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Тельцами будет восхищаться противоположный пол, что позволит им купаться в этом внимании.
Женщины
Вы прекрасно осведомлены о своих сильных сторонах и активно их используете в общении с мужчинами. Количество поклонников будет только возрастать.
Мужчины
Не забывайте говорить дамам комплименты, они это любят. И научитесь, наконец, дарить цветы, без этого женское сердце сложно покорить.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Жизнь Близнецов окрасится новыми красками, и все благодаря интересному знакомству.
Женщины
Если кто-то из друзей предлагает познакомить вас с одиноким мужчиной, не отказывайтесь. Возможно, это ваш шанс построить крепкую семью.
Мужчины
Почаще используйте чувство юмора в общении с дамами. Женщины без ума от мужчин, которые умеют хорошо шутить. Так вы сможете покорить сердце той, что станет вам верной спутницей в жизни.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Ракам зачастую не хватает терпения, и это отрицательно сказывается на отношениях с противоположным полом.
Женщины
Вам нужно быть тактичнее и не говорить мужчине о его недостатках в грубой форме. Таким поведением вы сильно обижаете своего партнера.
Мужчины
Если вашей женщине захотелось выяснить отношения, не стоит идти у нее на поводу. Подарите ей букет цветов, приласкайте, и она сразу же успокоится.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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Львам сложно найти себе достойную пару, но сложно не значит невозможно.
Женщины
Претендентов на вашу руку и сердце более чем достаточно, но вы их всех почему-то отвергаете. А среди них есть вполне достойные кандидаты — приглядитесь внимательнее.
Мужчины
Вспомните, кем вы являетесь по знаку зодиака, и наберитесь уже смелости сделать предложение вашей даме сердца. Купите красивое кольцо и не забудьте про цветы.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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В последнее время вы слишком сильно поддаетесь эмоциям, научитесь сдерживаться.
Женщины
Вспомните о главной роли женщины в этой жизни. Вам стоит на время забыть о работе и полностью посвятить себя семье, возможно, запланировать беременность. Сейчас для этого самое подходящее время, даже если вы думаете по-другому.
Мужчины
Покажите своей спутнице, что вы являетесь для нее надежной опорой. Это позволит ей избавиться от сомнений касательно совместного будущего.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Вы стали слишком подозрительны — это вредит отношениям.
Женщины
Перестаньте поддаваться ревности, для этого нет никакого повода. Вы напрасно терзаете себя мыслями об измене партнера.
Мужчины
Не давайте своей даме поводов для ревности, даже невинный флирт она может принять за измену. Подобное поведение с вашей стороны способно привести к краху семьи.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Скорпионам нужно определиться с планами на будущее, сейчас для этого самый подходящий момент.
Женщины
Звезды склоняют вас к определенности. Поговорите со своим мужчиной на тему совместного будущего.
Мужчины
Если ваша дама что-то предлагает, не нужно это сразу отвергать. Ищите компромиссы, иначе вы не сможете сохранить отношения. Вам нужно больше прислушиваться к своей спутнице, конечно, если вы дорожите ею.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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У Стрельцов наметились позитивные изменения на личном фронте, этим нужно воспользоваться.
Женщины
Женщинам звезды рекомендуют пересмотреть свои жизненные взгляды. Чтобы чувствовать себя счастливой, необязательно вступать в официальный брак.
Мужчины
Вы слишком долго проверяете чувства. Если дама сердца настаивает на походе в ЗАГС, не нужно ей отказывать. Можно, конечно, попробовать ее переубедить, но сделать это тактично, предложив компромисс.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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Козерогам звезды говорят, что счастье в личной жизни не за горами — ловите момент.
Женщины
Предложите любимому человеку отправиться в совместное путешествие. Велика вероятность, что он ответит согласием и вы сможете провести несколько чудесных дней, отдохнуть от повседневных забот.
Мужчины
Подумайте над сюрпризом для своей дамы сердца. Постарайтесь ее удивить, чтобы подогреть чувства.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Чувства берут верх над разумом, возможно, стоит им поддаться.
Женщины
Вам нравится проводить время в компании, в то время как ваш партнер предпочитает уединение. Разные взгляды на жизнь приводят к конфликтам, значит, нужно искать компромисс.
Мужчины
Посиделки вы предпочитаете исключительно в мужской компании. Попробуйте взглянуть на ситуацию под другим углом и не игнорируйте желания своей женщины.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Почти всех Рыб ожидают фееричные эмоции, но это не значит, что нужно бросаться в омут с головой.
Женщины
Любимый человек приятно вас удивит, если вы намекнете ему, что хотите освежить чувства.
Мужчины
Вы слишком много думаете о работе и часто забываете о семье — это неправильно. Встряхнитесь и пригласите куда-нибудь свою даму.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
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