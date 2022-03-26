Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 27 марта по 2 апреля 2022-го

Овнам звезды готовят сюрприз, и заключается он в интересной встрече. Для некоторых представителей данного зодиакального созвездия она вообще может оказаться судьбоносной.

Женщины

Вам недостает открытости в общении с противоположным полом, из-за этого возникают проблемы в личной жизни. Будьте искренни, и все наладится.

Мужчины

Прекратите лелеять свое одиночество — оглянитесь вокруг, рядом с вами находится много красивых и, что самое главное, свободных женщин.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)