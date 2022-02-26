Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 27 февраля по 5 марта 2022-го

Пришло время действовать, проявить инициативу. Это оценят и новые знакомые, и постоянные партнеры.

Женщины

Дети требуют повышенного внимания, но не стоит полностью лишать любимого вашего общества – это будет для него очень обидно.

Мужчины

Вы сейчас в ударе, способны удивлять в хорошем смысле и покорять женские сердца, в том числе любимой жены. Не упустите эту возможность.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)