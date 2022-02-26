Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 27 февраля по 5 марта 2022-го
Тот, кто сомневался в новом знакомстве, ясно увидит его перспективы или их отсутствие. Ну а партнеры, между которыми не было разногласий, смогут в полной мере насладиться обществом друг друга, ничто не омрачит их любовный небосклон. Одиноким людям в этот период вряд ли удастся найти новую любовь, лучше посвятить это время друзьям, собственным увлечениям, решению срочных рабочих вопросов, общению с родителями или старшими родственниками.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Пришло время действовать, проявить инициативу. Это оценят и новые знакомые, и постоянные партнеры.
Женщины
Дети требуют повышенного внимания, но не стоит полностью лишать любимого вашего общества – это будет для него очень обидно.
Мужчины
Вы сейчас в ударе, способны удивлять в хорошем смысле и покорять женские сердца, в том числе любимой жены. Не упустите эту возможность.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Чувства буквально захлестывают вас, налетают, как ураган. Не исключены новые влюбленности, и для тех, у кого есть постоянный партнер, они могут оказаться опасными.
Женщины
Недвусмысленное предложение заставит задуматься о своем поведении, но кого-то обрадует такое повышенное внимание противоположного пола.
Мужчины
Если девушка демонстрирует очевидную заинтересованность и не прочь приятно провести с вами время, это еще не означает, что вы нашли любовь всей своей жизни. Не спешите с выводами.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Самое время задуматься о ценности нынешних отношений с партнером. А если этой ценности нет, то не стоит тратить свое и его время, пора двигаться дальше.
Женщины
Прежде чем предъявлять претензии любимому, попробуйте напрямую спросить, почему он стал уделять вам меньше времени. Ответ вас удивит.
Мужчины
Сомнения – не лучший спутник в любви. Лучше потратить немного времени и разобраться в себе, чем годами строить замки на зыбком песке.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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В начале недели возможны проблемы: даже невинная критика в адрес второй половинки может привести к серьезной затяжной ссоре.
Женщины
Звезды советуют очень аккуратно выбирать выражения и проявить максимальную нежность к партнеру, чтобы не создавать лишних поводов для конфликта.
Мужчины
Даже самые спокойные девушки бывают в плохом настроении, и это совсем не означает, что причина в вас. Просто поддержите любимую, и никаких последствий не будет.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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Победить апатию и эмоциональное истощение проще, если вкладывать свою энергию в любимого человека.
Женщины
На самые сложные любовные ситуации можно посмотреть с позитивной точки зрения. Попробуйте, и точно не пожалеете.
Мужчины
Спокойствие и рассудительность – именно то, чего сейчас ждут о вас и вторая половинка, и новые знакомые. Время страстей и бурных эмоций придет чуть попозже.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Прекрасное время для совместных дел с любимым человеком, для общения, а у одиноких Дев – еще и для новых перспективных знакомств.
Женщины
Каждая минута, проведенная с любимым, будет наполнять вас приятными чувствами и эмоциями. Никаких ссор и проблем не предвидится.
Мужчины
Неделя подарит незабываемые ощущения Девам, у которых уже есть пара. Любимая вас сильно и приятно удивит. Всем остальным звезды советуют повнимательнее посмотреть по сторонам.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Одиноким Весам звезды советуют воздержаться от новых знакомств – они принесут одни переживания. Тем, у кого есть пара, не стоит давать партнеру поводы для ревности.
Женщины
Если любовные отношения пока не складываются, стоит отвлечься и провести время с пользой для себя.
Мужчины
Какие бы заманчивые предложения не поступали со стороны противоположного пола, стоит хорошо подумать, прежде чем принимать их.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Любовная лодка сейчас рискует разбиться даже не о быт, а о нежелание слышать и понимать друг друга.
Женщины
Любые проблемы решаются проще в спокойной обстановке. Мощные эмоции способны разрушить такую хрупкую любовь, особенно, если они негативные.
Мужчины
Проблемы и сложности бывают в каждой паре. Искусство любви заключается как раз в том, чтобы научиться решать их без скандалов.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Проблемы на работе создают напряжение, которое так легко выплеснуть на партнера. Звезды советуют взять себя в руки, неурядицы скоро пройдут, а восстановить отношения будет непросто.
Женщины
Поддержку проще найти у любимого человека, а подруги и знакомые далеко не всегда дают советы в ваших интересах.
Мужчины
Плохое настроение не задержится надолго. Главное – не успеть за это время наломать дров и обидеть любимую.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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Жалобы и негатив отпугивают любовную удачу. Сейчас есть все шансы укрепить отношения или найти новую любовь, если не закапываться в свои проблемы.
Женщины
Партнер действительно любит вас, даже если не всегда умеет это продемонстрировать. Звезды советую судить по делам, а не по словам.
Мужчины
Пора вспомнить, что любовь требует вложения душевных сил, а не существует сама по себе. У вас все получится.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Существующие отношения идут своим чередом, новые знакомые окружают восхищением и вниманием – просто наслаждайтесь моментом.
Женщины
Спокойное течение жизни стоит ценить по достоинству, как и любящего, преданного партнера. Одиноким Водолеям предстоит интересное знакомство.
Мужчины
Не забывайте отвечать на любовь любовью, женщины любят ушами. Новая знакомая вполне может оказаться той самой единственной.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Неприятные воспоминания придут вместе с людьми из прошлого, о которых вы успели позабыть. Переключитесь на того, кто сейчас с вами рядом.
Женщины
Появится возможность показать бывшему, как вам хорошо без него. Но куда приятнее демонстрировать свою любовь нынешнему партнеру.
Мужчины
Вам предстоит сделать выбор между любовью и легким увлечением. Главное – отличить одно от другого.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
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