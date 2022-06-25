Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 26 июня по 2 июля 2022-го

Эта неделя будет благосклонна к Овнам. У тех, кто находится в активном поиске, будет шанс устроить личную жизнь.

Женщины

Есть желание пококетничать и пофлиртовать, наслаждаться мужским вниманием, опасайтесь ревности своего воздыхателя. Это может привести к разрыву отношений.

Мужчины

Звезды обещают Овнам много новых впечатлений, которые подарят радость. Избавьтесь от негативных эмоций, чтобы наслаждаться жизнью.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)