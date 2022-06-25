Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 26 июня по 2 июля 2022-го
Звезды советуют не терять веры в счастливый случай, и он наступит. В середине недели ждите счастливого поворота в жизни. Возможно возобновление прерванных ранее отношений. Доверьтесь своим чувствам, не упустите свой шанс. Подумайте о своих намерениях, избегайте конфликтов и резких выпадов.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Эта неделя будет благосклонна к Овнам. У тех, кто находится в активном поиске, будет шанс устроить личную жизнь.
Женщины
Есть желание пококетничать и пофлиртовать, наслаждаться мужским вниманием, опасайтесь ревности своего воздыхателя. Это может привести к разрыву отношений.
Мужчины
Звезды обещают Овнам много новых впечатлений, которые подарят радость. Избавьтесь от негативных эмоций, чтобы наслаждаться жизнью.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Эта неделя откроет перед вами много возможностей. Пройдет череда неудач и неприятностей, главное — выстоять. Остерегайтесь сделать неправильный выбор.
Женщины
Вас ждут неприятности не только в семье, нарастает недопонимание на службе. Постарайтесь как можно быстрее исправить ситуацию.
Мужчины
Представителей этого знака ждет приятный и счастливый сюрприз, который вас удивит. Не теряйте активности, и вы добьетесь того, о чем мечтаете.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Как бы ни складывались ваши отношения в коллективе, вы сможете сохранить лидерство. Вам поможет в этом близкий человек.
Женщины
На этой неделе расставания и несчастной любви точно не будет. Наступило время открыть новую страницу в своей жизни.
Мужчины
Звезды советуют мужчинам-Близнецам избегать необдуманных поступков. Прислушивайтесь к своему сердцу, и тогда вы будете счастливы.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Неделя обещает быть переменчивой и яркой. В вашей жизни наступит светлая полоса, но придется проявить характер, чтобы воплотить свои желания и мечты.
Женщины
Представительницы этого знака, вас ждут интриги. Держите ситуацию под контролем, чтобы не нажить себе врагов.
Мужчины
Неделя подарит вам много приятных и интересных встреч. Вы снова будете счастливы в любви, но остерегайтесь слушать чужие мнения.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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На этой неделе вам желательно взять паузу в отношениях. Одиночество и изоляция помогут разобраться в себе. Новые перемены доставят вам только положительные эмоции.
Женщины
Представительниц этого знака ждут совершенно неожиданные перемены. Вам предстоит новое знакомство с мужчиной, который заполнит вашу жизнь.
Мужчины
Вы не стремитесь улучшить отношения в семье, задумайтесь. Это может стать поводом для конфликта и разрыва отношений.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Конец июня не обещает вам быстрого успеха в любви. Новые знакомства и встречи принесут мало радости и перспектив в отношениях. Но совсем скоро все может кардинально измениться.
Женщины
Мечтаете прекрасно отдохнуть и расслабиться. Неделя удачна для новых знакомств, о которых вы будете долго вспоминать.
Мужчины
Свободных мужчин ждет новый период перемен. Есть вероятность начала нового романа и желанная победа в отношениях.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Успех в отношениях во многом будет зависеть от вашей оперативности и самостоятельности. Неделя будет неспокойной, есть повод подумать о причинах.
Женщины
Неделя готовит вам перемены, новые дела, проекты будут занимать все ваше свободное время. Успех гарантирован.
Мужчины
Звезды советуют преодолеть массу препятствий, чтобы настроиться на романтическую волну. Не бойтесь открыто выражать свои чувства.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Лето — время для приятных и романтических встреч, увлекательных поездок. Наслаждайтесь чувствами, но не пренебрегайте работой.
Женщины
На этой неделе возможно непонимание с близким человеком. Обида и раздражительность не улучшат отношения. Терпение, скоро все пройдет.
Мужчины
Для представителей этого знака неделя будет интересной, так как появится возможность для новых знакомств и романтических отношений.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Начало недели для Стрельцов будет удачной. Упорство и настойчивость принесут успех, а также решатся финансовые проблемы и значительно улучшится уровень жизни
Женщины
Мешают завести отношения внутренние комплексы и сомнения, звезды советуют сменить образ жизни. Весьма кстати изменить стиль и имидж.
Мужчины
Не стоит строить большие планы на эту неделю. Звезды советуют избегать любовного треугольника, это может вызвать массу неприятностей и ссор.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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Звезды советуют Козерогам вести уравновешенный и размеренный образ жизни. Иначе неразбериха в отношениях может привести к разрыву с любимыми.
Женщины
Чтобы привлечь к себе удачу и добиться счастья, следует заняться собой. Только уверенность в себе и конкретные шаги приведут к заданной цели.
Мужчины
Неделя предстоит спокойная и приятная для вас, но возможно обострение ссор и конфликтных ситуаций. Ждите много приятных встреч.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Ожидаются перемены, финансовый рост, это коснется тех, кто мечтает карьерного роста. Удача сама идет вам в руки, не упустите свой шанс.
Женщины
Отсутствие событий не повод огорчаться. Звезды советуют сменить имидж и стиль, и успех вам обеспечен.
Мужчины
У вас много возможностей добиться успеха, главное — верить в себя. Вы встретите долгожданную любовь, которую так долго ждали.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Пора разобраться в личной жизни, чтобы не возникли проблемы. Постарайтесь внести романтику в отношения.
Женщины
Не удивляйтесь переменам, это поможет обрести то, что искали. Оставайтесь собой, наслаждайтесь новыми отношениями.
Мужчины
Лето настраивает на романтический лад и легкий флирт без причины. Сделайте что-то оригинальное, чтобы привлечь к себе внимание прекрасного пола.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
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