Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 25 сентября по 1 октября 2022-го

Спокойствие, умиротворение, никаких отрицательных эмоций ожидает Основ на этой неделе.

Женщины

На этой неделе возможна приятная встреча со старой любовью. Мимолетное знакомство сразу забудется, но в недалеком будущем может оказаться судьбоносным.

Мужчины

Женатые Овны с удовольствием проведут время в кругу семьи. Неплохо устроить своим близким праздник на природе. Холостякам стоит обратить внимание на девушек, появившихся в привычной компании, возможно, среди них окажется ваша вторая половинка.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)