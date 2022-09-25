Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 25 сентября по 1 октября 2022-го
Неделя обещает быть довольно спокойной, без серьезных ссор и выяснений отношений, даже самые эмоциональные знаки будут более уравновешены, чем обычно. Для одиноких самыми удачными будут мимолетные знакомства, в будущем они обязательно перерастут в романтические отношения.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Спокойствие, умиротворение, никаких отрицательных эмоций ожидает Основ на этой неделе.
Женщины
На этой неделе возможна приятная встреча со старой любовью. Мимолетное знакомство сразу забудется, но в недалеком будущем может оказаться судьбоносным.
Мужчины
Женатые Овны с удовольствием проведут время в кругу семьи. Неплохо устроить своим близким праздник на природе. Холостякам стоит обратить внимание на девушек, появившихся в привычной компании, возможно, среди них окажется ваша вторая половинка.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Полная яркими событиями неделя обещает Тельцам неожиданные подарки и сюрпризы.
Женщины
Замужним Тельцам стоит уделить больше внимания своим партнерам. Девушек, не состоящих в отношениях, ждет случайное знакомство. Не отталкивайте его, может это судьба.
Мужчины
Ваша женщина ждет праздника, устройте ей романтическое свидание в необычном месте. Семейным Тельцам звезды советуют сделать небольшой подарок второй половинке, она ждет вашего внимания.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Небольшие разногласия с любимыми не испортят эту неделю, будьте сдержаннее.
Женщины
Пойдите навстречу желаниям любимого, развейтесь вместе в каком-нибудь развлекательном центре.
Мужчины
Осеннее настроение может немного подпортить общение с любимой. Не поддавайтесь хандре, скоро все наладится и мир снова засверкает яркими красками. Женатые Близнецы будут наслаждаться всеми благами в кругу семьи.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Звезды благоволят к вам на этой неделе.
Женщины
Сбудется все, что вы планировали на эту неделю. Незамужние Раки могут получить предложения руки и сердца. Не спугните свое счастье.
Мужчины
Ваши любимые идут вам навстречу. Романтическая поездка на природу поможет укрепить отношения со своей избранницей.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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На этой неделе Львов ожидают новые знакомства и исполнение желаний.
Женщины
За эту неделю приведите себя в порядок во всех отношениях, вас ждет незабываемый месяц, который оставит массу ярких, положительных впечатлений.
Мужчины
Ваша львиная, царственная осанка будет предметом восхищения всех женщин. Новое знакомство перерастет в нечто большее, может даже в создание долгожданной семьи и рождение наследников.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Девы на этой неделе будут несколько расслаблены, что не помешает завести новое знакомство или перевести отношения на другой уровень.
Женщины
Вы для своего партнера идеал, он боготворит вас и хочет сделать вашу жизнь сказкой. Девы, не состоящие в отношениях, отправьтесь на прогулку в новое для вас место, возможно, вы встретитесь со своим единственным.
Мужчины
Сейчас самое благоприятное время заключать браки, поскольку они самые долговечные. Для одиноких мужчин новые знакомства с девушками будут очень интересными, даже если потом не перерастут в более близкие отношения.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Звезды обещают Весам великолепную неделю во всех отношениях. Единственное, что может ее омрачить, неоправданная ревность.
Женщины
Постарайтесь не взвешивать все «за» и «против» в отношениях с любимым, пусть ваши половинки решают все за вас, не ошибетесь. Вас ждет романтика, положительные эмоции и необычные предложения.
Мужчины
Не надо ревновать, поддавшись страхам или подозрениям. Лучше прямо спросите у своих половинок, и вы сразу избавитесь от всех иллюзий.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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На этой неделе Скорпионам может повезти с новым знакомством, это окажется именно им вторая половинка.
Женщины
Счастье придет к вам само, любовь найдет вас и для многих будет единственной на всю жизнь, главное – увидеть ее и не пропустить. Посмотрите в глаза новому знакомому, быть может, это ваша мечта.
Мужчины
Семейным Скорпионам стоит обратить внимание на свою вторую половинку, она очень соскучилась по вниманию и заботе.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Некоторое затишье на любовном фронте ожидает Стрельцов на этой неделе.
Женщины
Не спешите впадать в отчаяние от одиночества. Вам может повстречаться неожиданный собеседник, который рискует стать тем самым, единственным и неповторимым.
Мужчины
Проанализируйте свои отношения. Если решите, что не можете без нее жить, делайте предложение, если есть хоть капля сомнений, расстаньтесь, та самая на этой неделе где-то рядом, не упустите.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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На этой неделе звезды обещают вам разрешение всех проблем, умиротворение и переход к спокойным, мирным отношениям в семье и между влюбленными.
Женщины
Не надо спорить с партнером и навязывать ему свое мнение, лучше прислушаться к его советам. Семейным Козерогам на этой неделе следует уступать своей второй половинке, не пожалеете.
Мужчины
Пригласите понравившуюся девушку на романтическое свидание, вдруг она и есть ваша судьба. Женатым Козерогам стоит посвятить неделю бытовым вопросам и помощи супруге.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Постарайтесь определиться, что вам нужно от отношений, не держите избранников в подвешенном состоянии, иначе можете потерять их навсегда.
Женщины
Признавайтесь в любви своим половинкам каждый день, чтобы они не сомневались в ваших чувствах. Незамужним Водолеям стоит обратить внимание на случайные знакомства, они могут перерасти в серьезные отношения.
Мужчины
Объяснитесь со второй половинкой, она ждет вашего решения. Женатым Водолеям стоит прекратить отношения на стороне и уделить внимание своей законной супруге.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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На этой неделе Рыбам стоит пересмотреть свое отношение к избранникам и понять, действительно ли хотите быть с ними рядом.
Женщины
Приглядитесь к вашему партнеру, действительно ли это ваш мужчина. Если да, создайте ему все условия, чтобы он почувствовал себя счастливым с вами. Если нет, расстаньтесь, как бы больно вам не было, новое знакомство ждет вас.
Мужчины
Только вы сможете определить, быть вам счастливыми с теми, кто находится рядом с вами или продолжать искать единственную и неповторимую.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com.
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