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Любовный гороскоп на неделю
09:00, 25 сентября 2022
5 мин.

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 25 сентября по 1 октября 2022-го

На этой неделе звезды советуют повнимательнее приглядеться к своим половинкам, может быть, вам уже пора узаконить ваши отношения и создать крепкую семью.
Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 25 сентября по 1 октября 2022-го

Неделя обещает быть довольно спокойной, без серьезных ссор и выяснений отношений, даже самые эмоциональные знаки будут более уравновешены, чем обычно. Для одиноких самыми удачными будут мимолетные знакомства, в будущем они обязательно перерастут в романтические отношения.

Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 25 сентября по 1 октября 2022-го

Фото: Pexels.com

Спокойствие, умиротворение, никаких отрицательных эмоций ожидает Основ на этой неделе.

Женщины

На этой неделе возможна приятная встреча со старой любовью. Мимолетное знакомство сразу забудется, но в недалеком будущем может оказаться судьбоносным.

Мужчины

Женатые Овны с удовольствием проведут время в кругу семьи. Неплохо устроить своим близким праздник на природе. Холостякам стоит обратить внимание на девушек, появившихся в привычной компании, возможно, среди них окажется ваша вторая половинка.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 25 сентября по 1 октября 2022-го

Фото: Pexels.com

Полная яркими событиями неделя обещает Тельцам неожиданные подарки и сюрпризы.

Женщины

Замужним Тельцам стоит уделить больше внимания своим партнерам. Девушек, не состоящих в отношениях, ждет случайное знакомство. Не отталкивайте его, может это судьба.

Мужчины

Ваша женщина ждет праздника, устройте ей романтическое свидание в необычном месте. Семейным Тельцам звезды советуют сделать небольшой подарок второй половинке, она ждет вашего внимания.

Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 25 сентября по 1 октября 2022-го

Фото: Pexels.com

Небольшие разногласия с любимыми не испортят эту неделю, будьте сдержаннее.

Женщины

Пойдите навстречу желаниям любимого, развейтесь вместе в каком-нибудь развлекательном центре.

Мужчины

Осеннее настроение может немного подпортить общение с любимой. Не поддавайтесь хандре, скоро все наладится и мир снова засверкает яркими красками. Женатые Близнецы будут наслаждаться всеми благами в кругу семьи.

Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 25 сентября по 1 октября 2022-го

Фото: Pexels.com

Звезды благоволят к вам на этой неделе.

Женщины

Сбудется все, что вы планировали на эту неделю. Незамужние Раки могут получить предложения руки и сердца. Не спугните свое счастье.

Мужчины

Ваши любимые идут вам навстречу. Романтическая поездка на природу поможет укрепить отношения со своей избранницей.

Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 25 сентября по 1 октября 2022-го

Фото: Pexels.com

На этой неделе Львов ожидают новые знакомства и исполнение желаний.

Женщины

За эту неделю приведите себя в порядок во всех отношениях, вас ждет незабываемый месяц, который оставит массу ярких, положительных впечатлений.

Мужчины

Ваша львиная, царственная осанка будет предметом восхищения всех женщин. Новое знакомство перерастет в нечто большее, может даже в создание долгожданной семьи и рождение наследников.

Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 25 сентября по 1 октября 2022-го

Фото: Pexels.com

Девы на этой неделе будут несколько расслаблены, что не помешает завести новое знакомство или перевести отношения на другой уровень.

Женщины

Вы для своего партнера идеал, он боготворит вас и хочет сделать вашу жизнь сказкой. Девы, не состоящие в отношениях, отправьтесь на прогулку в новое для вас место, возможно, вы встретитесь со своим единственным.

Мужчины

Сейчас самое благоприятное время заключать браки, поскольку они самые долговечные. Для одиноких мужчин новые знакомства с девушками будут очень интересными, даже если потом не перерастут в более близкие отношения.

Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 25 сентября по 1 октября 2022-го

Фото: Pexels.com

Звезды обещают Весам великолепную неделю во всех отношениях. Единственное, что может ее омрачить, неоправданная ревность.

Женщины

Постарайтесь не взвешивать все «за» и «против» в отношениях с любимым, пусть ваши половинки решают все за вас, не ошибетесь. Вас ждет романтика, положительные эмоции и необычные предложения.

Мужчины

Не надо ревновать, поддавшись страхам или подозрениям. Лучше прямо спросите у своих половинок, и вы сразу избавитесь от всех иллюзий. 

Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 25 сентября по 1 октября 2022-го

Фото: Pexels.com

На этой неделе Скорпионам может повезти с новым знакомством, это окажется именно им вторая половинка.

Женщины

Счастье придет к вам само, любовь найдет вас и для многих будет единственной на всю жизнь, главное – увидеть ее и не пропустить. Посмотрите в глаза новому знакомому, быть может, это ваша мечта.

Мужчины

Семейным Скорпионам стоит обратить внимание на свою вторую половинку, она очень соскучилась по вниманию и заботе.

Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 25 сентября по 1 октября 2022-го

Фото: Pexels.com

Некоторое затишье на любовном фронте ожидает Стрельцов на этой неделе.

Женщины

Не спешите впадать в отчаяние от одиночества. Вам может повстречаться неожиданный собеседник, который рискует стать тем самым, единственным и неповторимым.

Мужчины

Проанализируйте свои отношения. Если решите, что не можете без нее жить, делайте предложение, если есть хоть капля сомнений, расстаньтесь, та самая на этой неделе где-то рядом, не упустите.

Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 25 сентября по 1 октября 2022-го

Фото: Pexels.com

На этой неделе звезды обещают вам разрешение всех проблем, умиротворение и переход к спокойным, мирным отношениям в семье и между влюбленными.

Женщины

Не надо спорить с партнером и навязывать ему свое мнение, лучше прислушаться к его советам. Семейным Козерогам на этой неделе следует уступать своей второй половинке, не пожалеете.

Мужчины

Пригласите понравившуюся девушку на романтическое свидание, вдруг она и есть ваша судьба. Женатым Козерогам стоит посвятить неделю бытовым вопросам и помощи супруге.

Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 25 сентября по 1 октября 2022-го

Фото: Pexels.com

Постарайтесь определиться, что вам нужно от отношений, не держите избранников в подвешенном состоянии, иначе можете потерять их навсегда.

Женщины

Признавайтесь в любви своим половинкам каждый день, чтобы они не сомневались в ваших чувствах. Незамужним Водолеям стоит обратить внимание на случайные знакомства, они могут перерасти в серьезные отношения.

Мужчины

Объяснитесь со второй половинкой, она ждет вашего решения. Женатым Водолеям стоит прекратить отношения на стороне и уделить внимание своей законной супруге.

Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 25 сентября по 1 октября 2022-го

Фото: Pexels.com

На этой неделе Рыбам стоит пересмотреть свое отношение к избранникам и понять, действительно ли хотите быть с ними рядом.

Женщины

Приглядитесь к вашему партнеру, действительно ли это ваш мужчина. Если да, создайте ему все условия, чтобы он почувствовал себя счастливым с вами. Если нет, расстаньтесь, как бы больно вам не было, новое знакомство ждет вас.

Мужчины

Только вы сможете определить, быть вам счастливыми с теми, кто находится рядом с вами или продолжать искать единственную и неповторимую.

Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com.

Фото: Pexels.com

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