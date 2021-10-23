Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 24 по 30 октября 2021

Оставайтесь оптимистом – даже если что-то идет не по плану, есть хороший шанс, что это перемены к лучшему.

Женщины

Вам хочется кокетничать и флиртовать – не отказывайте себе в этом желании. Но если есть постоянный партнер, постарайтесь не задевать его чувства.

Мужчины

Расслабьтесь, и перестаньте делать из мухи слона. Все идет своим чередом, сейчас не время форсировать события.

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