Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 24 по 30 октября 2021
У тех, кто ищет свою любовь, не будет недостатка в вариантах. Нужно только внимательно присматриваться к кандидатурам, и не пытаться объять необъятное. В целом неделя благоприятна для любовных отношений, как новых, так и уже существующих.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pexels.com
Оставайтесь оптимистом – даже если что-то идет не по плану, есть хороший шанс, что это перемены к лучшему.
Женщины
Вам хочется кокетничать и флиртовать – не отказывайте себе в этом желании. Но если есть постоянный партнер, постарайтесь не задевать его чувства.
Мужчины
Расслабьтесь, и перестаньте делать из мухи слона. Все идет своим чередом, сейчас не время форсировать события.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pexels.com
Ревность – плохое чувство. Если появляется недопонимание с партнером, просто поговорите начистоту.
Женщины
У вас 2 варианта: либо доверять партнеру, либо прекратить отношения. Интуиция подскажет, какой из них правильный.
Мужчины
Постарайтесь не давать поводов для ревности. Иначе даже самые крепкие отношения могут не выдержать.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pexels.com
Хорошее время для двоих, проведите его вместе с партнером. Работа и бытовые дела никуда не убегут, а душевная близость нуждается в подпитке.
Женщины
Возможно, последуют интересные приглашения. Но не забудьте согласовать свои светские выходы с партнером – у него могут быть другие планы.
Мужчины
Необязательно ждать отпуска, чтобы побыть вдвоем с любимым человеком. Выходные или даже обычный вечер – прекрасная возможность приятно провести время.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pexels.com
Чужие отношения легко анализировать. Попробуйте внимательно присмотреться к своим: в них есть, что исправить.
Женщины
Советы подруг могут завести вас совершенно не туда, куда хотелось. Делайте выбор самостоятельно, в том числе с новыми поклонниками.
Мужчины
Не накапливайте раздражение, расскажите любимой честно, что вас не устраивает. Новые встречи сулят веселье и развлечения, но не долгие стабильные отношения.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pexels.com
Не становитесь деспотом – ваша вторая половинка тоже имеет право на свое мнение. Лучше постарайтесь найти компромисс – это вполне реально.
Женщины
Иногда свои желания стоит отложить. Ориентируйтесь по ситуации и постарайтесь не обострять ее – это может дорого обойтись.
Мужчины
Присмотритесь к близкому окружению: в нем есть и откровенные завистники, и кто-то, кто сильно интересуется вами.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pexels.com
Сейчас ваша любовная лодка рискует разбиться о быт. Придется решать массу вопросов, причем быстро. Старайтесь ко всему подходить трезво и обдуманно.
Женщины
Откладывая нерешенные проблемы на потом, вы только усугубляете ситуацию. Между тем сейчас легко находить верные решения даже в непростых вопросах.
Мужчины
Если сейчас проявите равнодушие, можете потерять любимого человека. В новых отношениях стоит сохранять личные границы.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pexels.com
На любовном горизонте ни облачка, сплошная идиллия. Просто не допускайте в нее посторонних – счастье любит тишину.
Женщины
Наслаждайтесь моментом, верьте в себя – и все получится. Вас действительно любят, даже если это не слишком очевидно.
Мужчины
Хорошее время для новых перспективных знакомств и для совместного семейного досуга. Хорошее настроение не покинет вас всю неделю.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pexels.com
Перемены – это не всегда хорошо. Подумайте еще раз, стоит ли кардинально менять свою жизнь и отношения, посмотрите на ситуацию со всех сторон.
Женщины
Мама или старшая подруга могут дать очень дельный совет, прислушайтесь к нему. Сейчас очень велик риск наделать серьезных ошибок с нежелательными последствиями.
Мужчины
Разорвать отношения всегда проще, чем их построить. Не делайте скоропалительных выводов, дайте время себе и партнеру.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pexels.com
Вы несколько отдаляетесь от любимого человека, возникает чувство отчуждения. Но совсем скоро у вас будет возможность убедиться, что в ваших отношениях нет серьезных проблем.
Женщины
Не стоит любой ценой выпытывать у мужчины, о чем он думает. Захочет – сам расскажет. Просто будьте готовы его выслушать и не давать оценок.
Мужчины
Иногда стоит отдохнуть от любимого человека, чтобы чувства стали еще ярче. Только не бросайтесь во все тяжкие.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pexels.com
Конфликты лучше решать на самом начальном этапе, чтобы они не перерастали в серьезные ссоры. Проявите мягкость и понимание.
Женщины
События последних недель вас сильно утомили. Помните, что вы всегда можете найти поддержку у партнера вместо того, чтобы искать виноватых.
Мужчины
Любимая женщина сейчас может дать ценный совет. Новые отношения приносят одни разочарования, перспективных встреч пока не предвидится.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pexels.com
Ваши проблемы связаны с недостатком внимания – к себе и к любимому человеку. Сделайте паузу, всех денег заработать невозможно.
Женщины
Самое подходящее время для романтических ужинов, сюрпризов. Не бойтесь экспериментировать. Одиноким Водолеям не стоит отказываться от новых знакомств.
Мужчины
Отдых будет намного приятнее, если с вами рядом вторая половинка. Осуществив сейчас даже небольшую ее мечту, вы станете в ее глазах настоящим героем.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pexels.com
Множество дел и забот отвлекают от любовных отношений. Не времени ни на общение с партнером, ни на новые знакомства. Потерпите, это ненадолго.
Женщины
Не стоит заставлять себя идти на свидание, если вы очень устали. Тот, кому вы действительно нужны, дождется более подходящего времени.
Мужчины
Сейчас на первый план выходят рабочие вопросы. Отнеситесь к ним внимательно, и не забудьте объяснить любимой, что делаете это ради нее.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pexels.com