Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 24 по 30 июля 2022-го

Представителям этого знака в эту неделю удача будет благоволить во всем, и, в первую очередь, в любовных делах.

Женщины

Если вы хотите заполучить мужчину своей мечты, то пора действовать. Находясь в состоянии ожидания, вы можете остаться «за бортом». Поторопитесь, пока ваш заветный билет в счастье не приобрел кто-то другой.

Мужчины

Не спешите наломать дров. Старайтесь продумывать каждый свой шаг, и тогда вы сможете добиться поставленных целей.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая