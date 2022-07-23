Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 24 по 30 июля 2022-го
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Представителям этого знака в эту неделю удача будет благоволить во всем, и, в первую очередь, в любовных делах.
Женщины
Если вы хотите заполучить мужчину своей мечты, то пора действовать. Находясь в состоянии ожидания, вы можете остаться «за бортом». Поторопитесь, пока ваш заветный билет в счастье не приобрел кто-то другой.
Мужчины
Не спешите наломать дров. Старайтесь продумывать каждый свой шаг, и тогда вы сможете добиться поставленных целей.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая
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Вам нужно подходить к любовным вопросам со всей серьезностью. Только так получится наладить отношения, устроив настоящую сказку своей второй половинке.
Женщины
Вы умеете ладить с людьми. Вам легко удается заводить знакомства, завладев сознанием и сердцем оппонента, но пора остановиться с флиртом и выбрать одного из ваших ухажеров. Среди них есть тот, кто послан самой вселенной.
Мужчины
Звезды сулят приятные знакомства, причем они будут настолько успешны, то возможно все закончится шикарной свадьбой.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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На этой неделе в вопросах, касающихся любви, близнецам стоит руководствоваться своим шестым чувством. Именно оно поможет сделать правильный выбор, не допустив серьезных ошибок.
Женщины
Вы всегда опираетесь на здравый смысл, и скоро сложится ситуация, которая не станет исключением. Перед вами появится мужчина, способный затмить всех ваших кавалеров, но стоит хорошо подумать прежде, чем ответить на его предложения.
Мужчины
Сфокусируйте свое внимание на делах, работе. В конце недели стоит побыть наедине со своей половинкой. Она в этом очень нуждается.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Именно представителей этого знака считают настоящими везунчиками. Чтобы оставаться в этом статусе и не допускать ошибок в любви и в целом на жизненном пути, старайтесь держаться как можно дальше от интриг, сплетен и завистников.
Женщины
Не рассказывайте всем о своих планах. Помните! Счастье любит тишину.
Мужчины
Под конец недели вам стоит сбавить обороты в завоевании вашей дамы сердца. Приспустите пыл, и все получится так, как вы этого хотите.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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Эта неделя будет очень насыщенной. Одни встретят большую любовь, другие заведут интересные и полезные знакомства, а третьи получат предложение о повышении.
Женщины
Вы шикарны и неотразимы. Это и есть причина ваших постоянных конфликтов с представительницами прекрасного пола. Не сдавайте своих позиций и окажетесь в победителях.
Мужчины
Наступило время отдыха. Уделите внимание любимой, побудьте с ней вдвоем, устройте романтический вечер, и пусть весь мир подождет.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Жизнь типичной Девы изменится до неузнаваемости. Вы либо переведете отношения на новый уровень, либо закончите их на совсем.
Женщины
Вас ожидает глобальный успех в любви. Вы сможете заполучить не просто мужчину мечты, а Аполлона, которого хотят сотни, но он предназначен только вам.
Мужчины
Чтобы стать более успешным в общении с девушками стоит быть открытым и искренним. Вы слишком много скрываете, что может очень сильно напрягать, особенно при первом знакомстве.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Эти люди удачливы и в бизнесе, и в любви. Однако, у них редко получается совмещать приятное с полезным, а пора бы уже и научиться.
Женщины
В эту неделю вам стоит заняться улучшением собственной энергетики. Это поможет обрести себя, найти выход из ситуации и даже познакомиться с мужчиной, о котором вы так долго грезили.
Мужчины
Звезды советуют заняться поиском серьезных отношений. Сама вселенная посылает даму, которая станет настоящей богиней, любимой, за которую вы захотите отдать не только руку и сердце, но и целую душу.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Скорпионы на самом деле весьма романтичны. Чтобы организовать приятный вечер с розами или заказать миллион шаров, им не нужен повод. Эта неделя не станет исключением.
Женщины
Звезды дают вам зеленый свет для флирта, знакомств и даже бурных романов.
Мужчины
В эту неделю стоит воспользоваться такими качествами, как рассудительность, трезвость и благоразумие. Так вам удастся избежать многих любовных конфликтов.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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В самом начале недели могут быть некоторые ссоры и недопонимания, но все это быстро закончится. Останется наслаждаться теплыми летними деньками.
Женщины
Старайтесь стабилизировать свое состояние в отношениях и тогда вы сможете заметить то, как они преобразованы до неузнаваемости.
Мужчины
У вас будет много возможностей для заведения романтического знакомства. У этой истории будет серьезное продолжение.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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У Козерогов сложный темперамент. Он отталкивает, и он же притягивает. Конечно, сложно объяснить данный факт, но именно эта изюминка должна сыграть в вашу пользу при знакомстве на этой неделе.
Женщины
Вы очень осторожны в амурных делах. Это помогает вам ступать на пути к крепкому браку уверенно, но медленно. Не торопитесь и все у вас получится.
Мужчины
Перестаньте спорить с любимой и в вашей семье будет царить мир и порядок.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Звезды намекают на смену обстановки. Именно она поможет разобраться в чувствах и понять то, нужны ли они вообще.
Женщины
Вы окажетесь в своей стихии в эту неделю, и вам будет максимально просто справляться со всеми делами, особенно, связанными с любовью.
Мужчины
Наступает время перевода отношений на новый уровень, только не забудьте предупредить об этом свою партнершу.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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В эти дни стоит заняться любовными подвигами. Каждый из них принесет и результат, и трофей.
Женщины
Вы ждете принца, с которым у вас будет духовная связь, но рядом с вами есть тот, кто свернет горы. Так может лучше синица в руках?
Мужчины
В вашей жизни грядут перемены и связаны они с вашей избранницей. Добивайтесь ее как можно скорее.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com.
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