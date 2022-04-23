Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 24 по 30 апреля 2022-го
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Вас ждут приятные новости, не пропустите их в спешке.
Женщины
Возможно, вам представится случай завести роман. Не старайтесь превратить его во что-то серьезное, плывите по волне влюбленности и не думайте о будущем, время расставит все по своим местам.
Мужчины
Ваша оседлость может сыграть с вами злую шутку. Отвлекитесь от повседневности и отправьтесь в мини-путешествие, подойдет даже соседний город. Внезапная встреча в пути может положить начало новым отношениям.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Ваше спокойствие – залог успеха на предстоящей неделе.
Женщины
Не теряйте уверенность в себе. Ваша внутренняя сила – настоящий магнит для противоположного пола. Используйте ее, чтобы притянуть нужного партнера или улучшить отношения уже с имеющимся.
Мужчины
Это тот случай, когда работа и любовь находятся по одну сторону баррикады. Присмотритесь к коллегам-девушкам, возможно, вы не замечали, что счастье находилось совсем близко, прямо у вас под носом.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Самое время сфокусироваться на чем-то одном.
Женщины
Не старайтесь поймать всех зайцев сразу. Пора решить, с кем вы хотите быть. Если ваше сердце сомневается в выборе нужного мужчины, то, наверное, стоит оставить попытки полюбить и сосредоточиться на себе.
Мужчины
Настал тот самый момент, когда нужно начать действовать, чтобы обрести спутницу жизни. Звезды советуют перестать бежать по карьерной лестнице, сделайте передышку и отдайтесь любви.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Не давайте волю эмоциям, сейчас они окажутся разрушительным началом.
Женщины
На этой неделе вам нет равных. Соперницы отходят на второй план, потому что вы сияете как никогда. Используйте этот шанс для встречи мужчины вашей мечты. А если он уже рядом, то не бойтесь его потерять, просто наслаждайтесь моментом.
Мужчины
Звезды не предвидят начало серьезных отношений на этой неделе. Сделайте передышку и просто расслабьтесь, любовь ждет вас за поворотом, осталось немного подождать.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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Вы получите то, что хотели, если проявите больше терпения.
Женщины
Юмор – ваше главное оружие на этой неделе. Поклонники сойдут с ума от искрометных шуток и поймут, что вы то, что им нужно. Не упустите момент и насладитесь вниманием противоположного пола.
Мужчины
Весна по-настоящему вскружила вам голову: вы прекрасно выглядите и готовы покорять этот мир. Звезды прогнозируют романтические свидания и нежные поцелуи под луной.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Подумайте о прошлом, может там хранятся ответы на ваши вопросы.
Женщины
Причина ваших неудач – вы сами. Присмотритесь к своему характеру, может стоит что-то поменять. Работа над собой необходима, чтобы вдохнуть в романтические отношения новую жизнь.
Мужчины
Мягкость – еще не проявление слабости. Задумайтесь, возможно, вашей второй половинке не хватает нежности и внимания. Сводите ее в ресторан или на вечернюю прогулку с чашечкой кофе.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Удача на вашей стороне, любой шаг принесет успех.
Женщины
Ни о чем не беспокойтесь – удача сопутствует во всех начинаниях, даже любовных. Не бойтесь потерять голову, весна – лучшее время, чтобы влюбиться и насладиться всеми прелестями начала отношений.
Мужчины
Холостякам следует приготовиться, женщины вышли на охоту. Не давайте им затуманить ваш взгляд. Старайтесь общаться только со знакомыми дамами, тогда есть вероятность, что вы не попадете в ловушку.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Вы достигли спокойствия, попытайтесь удержать это состояние.
Женщины
Семейная жизнь стала рутинной, постарайтесь привнести в нее немного разнообразия, ваш муж поддержит эти начинания и ответит вам взаимностью. Одиноким девушкам звезды рекомендуют почаще выходить из дома.
Мужчины
Не поддавайтесь на провокации, вы точно знаете чего хотите и идете к своей цели. Напоминайте себе о том, какую девушки хотели бы видеть рядом и не довольствуйтесь тем, что преподносит судьба.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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В вашем доме царит любовь и согласие.
Женщины
Если предмет вашего обожания не делает первый шаг, то возьмите ситуацию в свои руки. Очаруйте его своей харизмой и новым ароматом духов, новый кавалер точно запомнит вас надолго.
Мужчины
Звездам кажется, что вы уже готовы к новым отношениям, так что перестаньте бойкотировать девушек вокруг, среди них точно есть та, что вам нужна. Поднимите голову и обратите внимание на тех, кто рядом.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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Снимите маску, люди хотят видеть вас настоящих.
Женщины
Если хотите немного расслабиться, то сходите в бар и пофлиртуйте с мужчинами, вряд ли такое поведение приведет к чему-то серьезному. Выдохните и наслаждайтесь моментом, такая эмоциональная подзарядка вам необходима.
Мужчины
Если вы стремитесь заполучить определенную женщину, то перестаньте изображать кого-то другого. Такая фальшь отпугивает девушку. Покажите ей истинное лицо.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Придется приложить усилия, чтобы не потерять то, что имеете.
Женщины
Наденьте новое платье и прикупите пару туфель, и вы тут же расцвете. Кавалеры не заставят себя долго ждать. Отложите дела и дайте волю чувствам и эмоциям, это поможет достигнуть новых высот.
Мужчины
Любовь застанет вас врасплох. Не старайтесь предугадать планы судьбы, вы все равно будете обескуражены ее решением. Звезды советуют отдаться воле случая и не думать о последствиях.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Не держите ни на кого зла, и любовь придет к вам.
Женщины
Перестаньте плести интриги, это только отталкивает богиню Любви от вас. Дарите окружающим положительные эмоции, и они вернуться в десятикратном размере. Это заметит и противоположный пол.
Мужчины
Погрузитесь в ваше хобби, найдите единомышленников, посетите кружок по интересам. Во время одной из таких встреч вы встретите ту, которую искали. Не проглядите свой шанс!
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
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