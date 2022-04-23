Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 24 по 30 апреля 2022-го

Вас ждут приятные новости, не пропустите их в спешке.

Женщины

Возможно, вам представится случай завести роман. Не старайтесь превратить его во что-то серьезное, плывите по волне влюбленности и не думайте о будущем, время расставит все по своим местам.

Мужчины

Ваша оседлость может сыграть с вами злую шутку. Отвлекитесь от повседневности и отправьтесь в мини-путешествие, подойдет даже соседний город. Внезапная встреча в пути может положить начало новым отношениям.

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