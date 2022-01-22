Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 23 по 29 января 2022-го

Семейным людям не стоит рисковать тем, что они имеют. Им лучше тщательно обдумывать каждое свое действие.

Одиноких представителей зодиакальных созвездий судьба одарит неожиданной встречей, которая состоится уже совсем скоро. Тем, у кого изменений пока не ожидается, стоит запастись терпением. Скоро оно им пригодится.

Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)