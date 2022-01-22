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Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 23 по 29 января 2022-го

Этот период отлично подходит для того, чтобы решиться на важные изменения. Большинству представителей зодиакальных созвездий звезды рекомендуют набраться смелости и сделать то, о чем мечтали раньше. Не пропускайте знаки судьбы и больше доверяйте интуиции. Вам нужно стать раскованнее.
Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 23 по 29 января 2022-го

Семейным людям не стоит рисковать тем, что они имеют. Им лучше тщательно обдумывать каждое свое действие.

Одиноких представителей зодиакальных созвездий судьба одарит неожиданной встречей, которая состоится уже совсем скоро. Тем, у кого изменений пока не ожидается, стоит запастись терпением. Скоро оно им пригодится.

Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 23 по 29 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Звезды рекомендуют приготовиться к конфликтам. Это неизбежно, но ваша задача — научиться их решать. Постарайтесь не ссориться из-за ерунды.

Женщины

Неделя выдастся напряженная, велика вероятность ссор с партнером и другими родственниками. Это нужно пережить и переждать.

Мужчины

Вам недостает тактичности в отношениях с противоположным полом, женщин это раздражает и отталкивает. Они любят вежливых мужчин, которые с готовностью выполняют все их желания.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 23 по 29 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Зачем понапрасну выяснять отношения, если можно просто улыбнуться и честно признаться в своей любви.

Женщины

Звезды не советуют на этой неделе активно выяснять отношения, повремените с этим. Желание все высказать партнеру может привести к разводу.

Мужчины

На личном фронте все в порядке, но это не значит, что вы можете злоупотреблять терпением партнерши. Лучше порадуйте ее букетом цветов или предложите куда-нибудь сходить вместе.

Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 23 по 29 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Отличное время, чтобы устроить совместный отпуск или выбраться куда-нибудь в одиночестве.

Женщины

Вам надоело все время сидеть дома. Звезды советуют попросить отпуск у начальства и выбраться куда-нибудь хотя бы на несколько деньков. И лучше всего поехать на отдых вдвоем с любимым.

Мужчины

Могут возникнуть конфликты в семье, постарайтесь уладить их на стадии зарождения. Не давайте ссорам разгореться.

Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 23 по 29 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Вас ожидает удивительная встреча с человеком, с которым вы давно не виделись.

Женщины

Не слишком благоприятное время для начала новых отношений, с этим стоит повременить. В особенности если дело касается человека, с которым вы уже ранее были близки.

Мужчины

Будьте предельно осторожны, звезды говорят, что велик риск столкнуться с той, которая разобьет ваше сердце. Но это не значит, что нужно все время сидеть дома. Если у вас уже есть вторая половинка, то уделите ей больше внимания.

Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 23 по 29 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Львов ожидает множество интересных открытий в личной жизни, в том числе и возможность по-новому взглянуть на своего партнера.

Женщины

У вас масса планов, которые вы можете успешно реализовать вместе с любимым человеком. Озвучьте ему имеющиеся предложения, велика вероятность, что он ответит согласием.

Мужчины

Вы часто испытываете растерянность при общении с женщинами. Помните, что они любят уверенных в себе мужчин, способных обеспечить свою вторую половинку.

Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 23 по 29 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Не бойтесь вступать в новые отношения. Звезды обещают, что скоро вы встретите интересного человека.

Женщины

Вы когда-то сильно разочаровались в мужчинах и запретили себе влюбляться. Звезды рекомендуют дать шанс не только себе, но и тому, кто находится с вами рядом.

Мужчины

Вам удастся покорить девушку, о которой вы давно мечтаете. Не упускайте возможности создать крепкую семью с той, которая всегда будет вам верна и станет отличной женой и матерью.

Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 23 по 29 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Мелкие жизненные неурядицы могут ослабить ваш союз, не дайте этому случиться.

Женщины

Грандиозные планы касательно создания семьи могут рухнуть, если вы не будете соблюдать осторожность в своих высказываниях. Не стоит шокировать человека, который находится рядом с вами.

Мужчины

Спокойствия и терпения! Некоторые женщины слишком капризны, и им очень сложно угодить. Вам очень пригодится умение всегда находить выход из сложных ситуаций.

Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 23 по 29 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Удача наконец-то улыбнется вам, и в личной жизни начнутся позитивные изменения.

Женщины

Ваша мечта встретить красивого и состоятельного спутника жизни совсем скоро сбудется. Ну а если мужчина рядом уже есть, то отношения с ним улучшатся.

Мужчины

Вам недостает уверенности в себе, и это несмотря на наличие хорошей работы. Вы найдете сильную женщину, которая станет вашей поддержкой и опорой. Вместе с ней вы справитесь со всеми жизненными трудностями.

Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 23 по 29 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Доверьтесь звездам в любовных вопросах. Ищите спутника жизни, который в чем-то очень сильно похож на вас.

Женщины

Не нагнетайте обстановку в семье, она и так довольно напряженная. Если партнера у вас еще нет — судьбоносная встреча не за горами.

Мужчины

Посмотрите на ситуацию в семье под другим углом. Чаще прислушивайтесь к своей спутнице, она говорит дельные вещи.

Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 23 по 29 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Козерогам нужно набраться терпение, в ближайшее время оно точно понадобится.

Женщины

Вы слишком нетерпеливы и импульсивны — это вредит отношениям. Мужчин такие женщины отталкивают, они считают их поверхностными.

Мужчины

Вы недооцениваете ту, что находится рядом с вами. Зачастую бываете с ней слишком резки. Вашей даме нужна нежность и внимание, она сильно страдает из-за этого, пересмотрите свое поведение.

Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 23 по 29 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Оставьте разборки и выяснение отношений на потом, наслаждайтесь спокойствием и тем, что происходит сейчас в вашей жизни.

Женщины

Проблемы на работе сделали вас раздражительной, в результате страдает семья. Проявляйте по отношению к любимому больше внимания, он должен знать, что вы им дорожите.

Мужчины

Купите цветы своей даме сердца — неважно, жена это или девушка. Порадуйте ее просто так, без повода.

Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)

Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 23 по 29 января 2022-го

Фото: Pexels.com

Звезды не рекомендуют торопиться с принятием решений, лучше тщательно все обдумать.

Женщины

Не спешите разрывать отношения, у них есть будущее, и причем очень хорошее. Постарайтесь избавиться от сомнений.

Мужчины

Вашей женщине нужна уверенность в завтрашнем дне, и ваша задача — ее обеспечить. Речь идет не о роскоши, а о самых необходимых вещах.

Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.

Фото: Pexels.com

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