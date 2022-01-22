Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 23 по 29 января 2022-го
Семейным людям не стоит рисковать тем, что они имеют. Им лучше тщательно обдумывать каждое свое действие.
Одиноких представителей зодиакальных созвездий судьба одарит неожиданной встречей, которая состоится уже совсем скоро. Тем, у кого изменений пока не ожидается, стоит запастись терпением. Скоро оно им пригодится.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Звезды рекомендуют приготовиться к конфликтам. Это неизбежно, но ваша задача — научиться их решать. Постарайтесь не ссориться из-за ерунды.
Женщины
Неделя выдастся напряженная, велика вероятность ссор с партнером и другими родственниками. Это нужно пережить и переждать.
Мужчины
Вам недостает тактичности в отношениях с противоположным полом, женщин это раздражает и отталкивает. Они любят вежливых мужчин, которые с готовностью выполняют все их желания.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
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Зачем понапрасну выяснять отношения, если можно просто улыбнуться и честно признаться в своей любви.
Женщины
Звезды не советуют на этой неделе активно выяснять отношения, повремените с этим. Желание все высказать партнеру может привести к разводу.
Мужчины
На личном фронте все в порядке, но это не значит, что вы можете злоупотреблять терпением партнерши. Лучше порадуйте ее букетом цветов или предложите куда-нибудь сходить вместе.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
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Отличное время, чтобы устроить совместный отпуск или выбраться куда-нибудь в одиночестве.
Женщины
Вам надоело все время сидеть дома. Звезды советуют попросить отпуск у начальства и выбраться куда-нибудь хотя бы на несколько деньков. И лучше всего поехать на отдых вдвоем с любимым.
Мужчины
Могут возникнуть конфликты в семье, постарайтесь уладить их на стадии зарождения. Не давайте ссорам разгореться.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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Вас ожидает удивительная встреча с человеком, с которым вы давно не виделись.
Женщины
Не слишком благоприятное время для начала новых отношений, с этим стоит повременить. В особенности если дело касается человека, с которым вы уже ранее были близки.
Мужчины
Будьте предельно осторожны, звезды говорят, что велик риск столкнуться с той, которая разобьет ваше сердце. Но это не значит, что нужно все время сидеть дома. Если у вас уже есть вторая половинка, то уделите ей больше внимания.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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Львов ожидает множество интересных открытий в личной жизни, в том числе и возможность по-новому взглянуть на своего партнера.
Женщины
У вас масса планов, которые вы можете успешно реализовать вместе с любимым человеком. Озвучьте ему имеющиеся предложения, велика вероятность, что он ответит согласием.
Мужчины
Вы часто испытываете растерянность при общении с женщинами. Помните, что они любят уверенных в себе мужчин, способных обеспечить свою вторую половинку.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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Не бойтесь вступать в новые отношения. Звезды обещают, что скоро вы встретите интересного человека.
Женщины
Вы когда-то сильно разочаровались в мужчинах и запретили себе влюбляться. Звезды рекомендуют дать шанс не только себе, но и тому, кто находится с вами рядом.
Мужчины
Вам удастся покорить девушку, о которой вы давно мечтаете. Не упускайте возможности создать крепкую семью с той, которая всегда будет вам верна и станет отличной женой и матерью.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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Мелкие жизненные неурядицы могут ослабить ваш союз, не дайте этому случиться.
Женщины
Грандиозные планы касательно создания семьи могут рухнуть, если вы не будете соблюдать осторожность в своих высказываниях. Не стоит шокировать человека, который находится рядом с вами.
Мужчины
Спокойствия и терпения! Некоторые женщины слишком капризны, и им очень сложно угодить. Вам очень пригодится умение всегда находить выход из сложных ситуаций.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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Удача наконец-то улыбнется вам, и в личной жизни начнутся позитивные изменения.
Женщины
Ваша мечта встретить красивого и состоятельного спутника жизни совсем скоро сбудется. Ну а если мужчина рядом уже есть, то отношения с ним улучшатся.
Мужчины
Вам недостает уверенности в себе, и это несмотря на наличие хорошей работы. Вы найдете сильную женщину, которая станет вашей поддержкой и опорой. Вместе с ней вы справитесь со всеми жизненными трудностями.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Доверьтесь звездам в любовных вопросах. Ищите спутника жизни, который в чем-то очень сильно похож на вас.
Женщины
Не нагнетайте обстановку в семье, она и так довольно напряженная. Если партнера у вас еще нет — судьбоносная встреча не за горами.
Мужчины
Посмотрите на ситуацию в семье под другим углом. Чаще прислушивайтесь к своей спутнице, она говорит дельные вещи.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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Козерогам нужно набраться терпение, в ближайшее время оно точно понадобится.
Женщины
Вы слишком нетерпеливы и импульсивны — это вредит отношениям. Мужчин такие женщины отталкивают, они считают их поверхностными.
Мужчины
Вы недооцениваете ту, что находится рядом с вами. Зачастую бываете с ней слишком резки. Вашей даме нужна нежность и внимание, она сильно страдает из-за этого, пересмотрите свое поведение.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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Оставьте разборки и выяснение отношений на потом, наслаждайтесь спокойствием и тем, что происходит сейчас в вашей жизни.
Женщины
Проблемы на работе сделали вас раздражительной, в результате страдает семья. Проявляйте по отношению к любимому больше внимания, он должен знать, что вы им дорожите.
Мужчины
Купите цветы своей даме сердца — неважно, жена это или девушка. Порадуйте ее просто так, без повода.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Звезды не рекомендуют торопиться с принятием решений, лучше тщательно все обдумать.
Женщины
Не спешите разрывать отношения, у них есть будущее, и причем очень хорошее. Постарайтесь избавиться от сомнений.
Мужчины
Вашей женщине нужна уверенность в завтрашнем дне, и ваша задача — ее обеспечить. Речь идет не о роскоши, а о самых необходимых вещах.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
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