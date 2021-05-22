Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 23 по 29 мая 2021

В жизни представителей этого знака может появится много новых лиц. Избегайте сомнительных встреч.

Женщины

Не слушайте женских советов - они могут помешать вам достичь желаемого. Неделя благоприятная для активного отдыха и романтического свидания.

Мужчины

Мужчинам знака Овен на этой неделе следует уступать своим избранницам. Постарайтесь изменить свой характер, чтобы не потерять свою любимую.

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)