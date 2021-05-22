Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 23 по 29 мая 2021
Неделя обещает много ярких и романтических событий. Встреча с любым человеком доставит вам огромное удовольствие от хорошо проведенного времени. Старайтесь контролировать свои поступки, избегайте непонимания, тогда ваши чувства будут достаточно глубокими и гармоничными.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pixabay.com
В жизни представителей этого знака может появится много новых лиц. Избегайте сомнительных встреч.
Женщины
Не слушайте женских советов - они могут помешать вам достичь желаемого. Неделя благоприятная для активного отдыха и романтического свидания.
Мужчины
Мужчинам знака Овен на этой неделе следует уступать своим избранницам. Постарайтесь изменить свой характер, чтобы не потерять свою любимую.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pixabay.com
Жизнь Тельцов заметно изменится, вас ждут ухаживания, романтические отношения, планы на будущее.
Женщины
Вы очень цените любовь и верность, склонны к романтичным порывам. Эта неделя идеально подходит для осуществления заветной мечты.
Мужчины
Вас ждет пустота и разочарование. Не стоит отчаиваться, верьте в себя, счастье вас найдет. Вы встретите свою любимую, которая будет разделять ваши интересы.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pixabay.com
Многоликие Близнецы, эта неделя для вас полна неожиданностей, новые знакомства, приятные романтические встречи.
Женщины
Переменчивые и непредсказуемые, будьте во всеоружии. Постарайтесь поменять свой имидж. Вас ждут интересные встречи, будьте яркой и привлекательной.
Мужчины
Наделенные незаурядными талантами мужчины близнецы избегайте рутины в отношениях. Звезды советуют удивлять своих любимых.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pixabay.com
Вы испытываете неудовлетворенность, у вас постоянные порывы изменить свою жизнь. Стоит рискнуть ради успеха и благополучия.
Женщины
На этой неделе все будет вызывать раздражение, не поддавайтесь настроению. Чтобы не потерять любимого, старайтесь владеть собой. Берегите того, кто вам очень дорог.
Мужчины
Мужчины, если у вас новые отношения, звезды советуют сохранить их. В любых обстоятельствах вам будет сопутствовать удача.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pixabay.com
Неделя благоприятная для представителей этого знака. Самое время поправить положение на личном фронте.
Женщины
Ваша решительность, уверенность и безупречный вкус будут вознаграждены по достоинству. Появится человек, который украсит ваш мир.
Мужчины
В вашей жизни появится женщина, которая наполнит жизнь яркими красками. Не бойтесь отношений, есть возможность создать прочную и счастливую семью.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе представители данного знака готовы творить чудеса и дарить радость своим любимым.
Женщины
Неделя полна позитивных перемен для одиноких женщин. Предстоит судьбоносная встреча, которая не станет для вас разочарованием.
Мужчины
Сила и энергия переполняет вас, старайтесь контролировать свои эмоции, чтобы добиться успеха.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pixabay.com
Неделя готовит вам сюрприз, не упустите свой шанс. Вам придется изрядно поволноваться за любимого человека.
Женщины
Вас мучают сомнения, вы хотите быть уверенной, что избранник вас действительно любит. Только терпение и взаимопонимание помогут вам стать счастливой.
Мужчины
Хотите добиться расположения своей девушки, но есть человек способный испортить ваши отношения. Звезды советуют быть настойчивым и решительным, чтобы добиться успеха.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pixabay.com
Для вас открывается новый этап жизни. Внезапно вспыхнут прежние отношения, в личной жизни закончится период одиночества.
Женщины
Вас ждет водоворот страстей, жизнь станет довольно насыщенной. Вам встретится человек, с которым будет очень комфортно. Наслаждайтесь новыми чувствами.
Мужчины
Мужчинам эта неделя готовит много интересных приключений. Вас ждут бурные романы, постарайтесь в этом круговороте не упустить свою избранницу.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pixabay.com
Хотите гармонии и любви в отношениях, эта неделя - время для решительных действий.
Женщины
У вас сложные отношения, возникают разногласия с молодым человеком. Придется постараться, чтобы добиться успеха и стать несказанно счастливой.
Мужчины
В вашей жизни возникнут проблемы в отношениях с любимой девушкой. Докажите, что ради нее готовы на что угодно.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pixabay.com
Не бойтесь сильного влечения, которое доставляет вам радость. Звезды рекомендуют вам не упускать свой шанс.
Женщины
Эта неделя подарит вам массу удивительных впечатлений. Вас ждет увлекательная поездка и романтические отношения.
Мужчины
Даже обычное знакомство в метро или автобусе может кардинально изменить жизнь. Вроде бы мимолетная встреча, но может привести к серьезным отношениям.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pixabay.com
На этой неделе все будет идти не по плану. Звезды советуют сделать паузу, чтобы оценить происходящему.
Женщины
Если ваши романтические отношения вызывают лишь раздражение, возможно, наступило время их прекратить. Свобода дает возможность новым встречам.
Мужчины
В любовных отношениях наступил тупик, следует на ситуацию посмотреть со стороны. Звезды советуют поговорить со своей второй половинкой, для вас эта неделя удачная.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pixabay.com
Влюбленным представителям данного знака зодиака желательно сохранять мир, так как малейший повод может стать причиной для жаркой ссоры.
Женщины
Ваша повышенная эмоциональность и жизненная энергия привлекает внимание мужчин. Не теряйте уверенности, и удача улыбнется вам.
Мужчины
Если есть ощущение недосказанности в диалоге с любимой, проявите терпение. Самое время устроить отдых на природе, чтобы сохранить отношения.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pixabay.com
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