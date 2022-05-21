Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 22 по 28 мая 2022-го

Вам пора понять, что отношения нужно укреплять не только со второй половинкой, но и с ее родственниками.

Женщины

Красноречие почему-то перестало вам помогать, партнер смотрит едва ли не волком. Старайтесь сглаживать неприятные ситуации. Почаще улыбайтесь.

Мужчины

Вам не достает тактичности в отношении любимой женщины, не стоит предъявлять ей претензии, причем в столь грубой форме. Дорожите той, что находится рядом.

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