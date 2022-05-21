Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 22 по 28 мая 2022-го
Больше прислушивайтесь к интуиции, она не обманывает. Научитесь доверять сами себе, прекратите обижаться по мелочам на вторую половинку. Бросьте все силы на поддержания мира в семье.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
Фото: Pexels.com
Вам пора понять, что отношения нужно укреплять не только со второй половинкой, но и с ее родственниками.
Женщины
Красноречие почему-то перестало вам помогать, партнер смотрит едва ли не волком. Старайтесь сглаживать неприятные ситуации. Почаще улыбайтесь.
Мужчины
Вам не достает тактичности в отношении любимой женщины, не стоит предъявлять ей претензии, причем в столь грубой форме. Дорожите той, что находится рядом.
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая)
Фото: Pexels.com
Тельцам звезды рекомендуют не торопиться с принятием важных решений.
Женщины
Вы будете убедительны настолько, что сможете уговорить вторую половинку на крупную покупку или осуществление давней мечты. Не упускайте такую возможность.
Мужчины
Вы всегда быстро принимали решения в том, что касается личной жизни, но в этот раз торопиться не стоит. Но, с другой стороны, если ваша женщина будет достаточно убедительна и приведет веские аргументы, не отказывайте ей.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня)
Фото: Pexels.com
Проявляйте больше активности, почаще выходите из дома, и в личной жизни все наладится.
Женщины
Вы уже не верите в то, что сможете обрести человека, который станет вам надежным тылом. Для осуществления этой мечты скоро представится возможность, не упустите ее.
Мужчины
Если вы видите, что дама вам симпатизирует, почему бы не ответить ей взаимностью. Настал подходящий момент, чтобы распрощаться с одиночеством.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
Фото: Pexels.com
Ракам нужно набраться храбрости и сделать решительный шаг к совместному проживанию или признанию в любви.
Женщины
Не бойтесь открыться в своих чувствах. Если вы сможете в них признаться, долго ждать свадьбы не придется.
Мужчины
Мечтаете о пополнении семьи или совместном проживании? – так скажите об этом своей даме сердца, она будет рада услышать нечто подобное и ответит согласием. Перестаньте бояться отказа, его не последует.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
Фото: Pexels.com
Львы, как всегда, демонстрируют сильные стороны своего характера и замашки лидера, придется поумерить пыл.
Женщины
Зачем вы все время изводите себя ревностью? Позвольте вашему мужчине доминировать, от того, что он почувствует себя хозяином положения, измены не произойдет.
Мужчины
В начале недели возможны приятные, хоть и довольно неожиданные вести. Если у вас уже есть дама сердца, скорее всего, они поступят именно от нее.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
Фото: Pexels.com
Девам нужно набраться немного терпения и в личной жизни все поменяется в лучшую сторону.
Женщины
Расскажите партнеру о том, что давно планируете, поделитесь с ним своими мыслями и желаниями. Если второй половинки еще нет, она скоро появится.
Мужчины
Удачная неделя для решительных шагов – признаний в любви, предложения о замужестве. Одинокие Девы мужчины имеют шансы повстречать ту, что покорит их сердце.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
Фото: Pexels.com
Проявите характер, чтобы отстоять собственное мнение, но не затевайте ссор со второй половинкой.
Женщины
Пришла пора настоять на том, что вы давно планировали. Не слушайте ничьих рекомендаций, в особенности мужских, они помогают достижению задуманного.
Мужчины
Удачное время, чтобы запланировать совместные дела или организовать романтическое свидание. Сделайте сюрприз своей даме в виде похода в ресторан.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
Фото: Pexels.com
Неделя идеально подходит для активного отдыха в компании второй половинки.
Женщины
Расскажите своему мужчине о желании куда-нибудь съездить вдвоем, велика вероятность, что он ответит согласием. Вас ожидает незабываемый отдых.
Мужчины
Если ваша дама о чем-то вас просит, не отказывайте ей в этом. Она будет счастлива отправиться в романтическое путешествие, пусть даже на пару дней.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
Фото: Pexels.com
Стрельцы будут предрасположены к романтике и душевному общению.
Женщины
Уделяйте больше времени семье и детям. Удивите своего мужчину покупкой нового наряда и свиданием в необычном месте – это освежит ваши чувства.
Мужчины
Чрезмерная забота начинает утомлять вашу женщину, дайте ей немного свободы. Ищите приятные способы совместного времяпрепровождения, планируйте общие дела.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
Фото: Pexels.com
Приятные эмоции не заставят себя ждать, для этого достаточно настроиться на романтику.
Женщины
Если вам по душе какой-то мужчина проявите по отношению к нему особое внимание, узнайте о его проблемах – это один из верных способов покорения того, кто нравится.
Мужчины
Отличное время для романтических свиданий и пересмотра жизненных взглядов. Одиночество, это вовсе не так хорошо, как вы привыкли думать.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
Фото: Pexels.com
Не стоит навязывать кому-то свое мнение и уже тем более критиковать близкого человека – ему это не понравится.
Женщины
Больше флиртуйте и улыбайтесь – это способствует улучшению настроения, придает уверенность в собственной привлекательности. Не слушайте ничьих наставлений, в особенности со стороны родственников.
Мужчины
Кардинальных перемен на личном фронте пока не предвидится, но не стоит отчаиваться.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
Фото: Pexels.com
Рыбы будут наполнены энергией и смелостью, осталось немного подождать и влюбленность не заставит себя ждать.
Женщины
Будьте более доброжелательны по отношению к окружающим мужчинам, и среди них отыщется тот самый.
Мужчины
Ваше трудолюбие, терпение и интеллигентность обязательно помогут покорить какую-нибудь красавицу. Старайтесь больше шутить – женщинам это нравится.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com. Инстаграм @aristova_pro.
Фото: Pexels.com