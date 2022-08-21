Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 21 по 27 августа 2022-го

Не отказывайтесь от новых встреч и активного отдыха - есть шанс встретить свою вторую половину.

Женщины

Неделя ознаменуется приятными неожиданностями, только не испортите все внезапной ревностью в отношении партнера. А вот положительные эмоции лучше не утаивать и открыть свое сердце для любви.

Мужчины

На этой неделе свободные Овны продолжат поиск второй половины, а вот женатые представители знака будут, наоборот, страдать от повышенного женского внимания. Главное, не давайте повода для ревности!

Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая