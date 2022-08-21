Гороскоп любви: какие испытания ожидают знаки зодиака с 21 по 27 августа 2022-го
Семейные знаки захотят пересмотреть и по-новому оценить семейные ценности. В конце месяца появится желание расставить приоритеты, пересмотреть сторонние связи и «очиститься» от мимолетных романов, взяв курс на построение долгосрочных отношений. Тем, кто еще не сделал свой выбор или находится в сомнениях, Звезды рекомендуют склонить чашу весов к ответственным и надежным партнерам.
Гороскоп любви для Овна (21 марта — 20 апреля)
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Не отказывайтесь от новых встреч и активного отдыха - есть шанс встретить свою вторую половину.
Женщины
Неделя ознаменуется приятными неожиданностями, только не испортите все внезапной ревностью в отношении партнера. А вот положительные эмоции лучше не утаивать и открыть свое сердце для любви.
Мужчины
На этой неделе свободные Овны продолжат поиск второй половины, а вот женатые представители знака будут, наоборот, страдать от повышенного женского внимания. Главное, не давайте повода для ревности!
Гороскоп любви для Тельца (21 апреля — 20 мая
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Выстраивайте правильную тактику поведения, работайте над ошибками и смело стройте планы.
Женщины
Роман, случившийся во второй половине месяца, к концу августа может перерасти в серьезные отношения. Замужние дамы почувствуют сильную эмоциональную связь с партнером и желание постоянно быть вместе.
Мужчины
Неделя активного поиска для холостых Тельцов. А вот женатым придется на этой неделе испытать сомнения относительно своей второй половинки.
Гороскоп любви для Близнецов (21 мая — 21 июня
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На первый план у Близнецов выйдет семья и дом, а работа уйдет на второй. Им предстоит тесное общение с родственниками и соседями.
Женщины
Уделите время себе: измените внешность, поработайте над характером, а домашние хлопоты отложите на потом. Неделя определенно готовит для вас романтику.
Мужчины
Покопайтесь в своем внутреннем мире – это позволит выстроить тактику для дальнейших плодотворных отношений. И не забывайте про романтические выходные.
Гороскоп любви для Рака (22 июня — 22 июля)
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На этой неделе вы разорвете бесперспективные отношения, но зато будете открыты для новой любви.
Женщины
Последняя полноценная неделя августа даст шанс заключить брак, при условии полного доверия к избраннику. Замужним Ракам предстоит откровенный разговор с супругом.
Мужчины
Новые знакомства позволят расширить круг общения с женщинами. Выбирайте только самые перспективные. Ракам, которые находятся в отношениях, следует хорошо подумать, прежде чем завести интрижку на стороне.
Гороскоп любви для Льва (23 июля — 22 августа)
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Львов ожидает напряженная неделя, поэтому им стоит воздержаться от каких-либо серьезных шагов, в том числе и в любовной.
Женщины
Неделя для совместного времяпровождения с семьей, поэтому отправляйтесь на прогулку или за город. Свободные Львицы смогут расширить круг знакомств для поиска партнера.
Мужчины
На этой неделе свободные Львы как никогда готовы шагнуть навстречу судьбе. А женатые захотят полного подчинения супруги. Главное, не конфликтовать.
Гороскоп любви для Девы (23 августа — 22 сентября)
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У вас появится шанс найти вторую половинку среди давних друзей.
Женщины
Незамужние представительницы знака будут просто купаться в море комплиментов. А замужним придется поддерживать супруга и воздержаться от критики в его адрес.
Мужчины
Проявите внимание к своей избраннице и поддержите ее позицию, только не перекладывайте всю вину за последствия на нее.
Гороскоп любви для Весов (23 сентября — 22 октября)
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К концу месяца вы уже определились с планами, в том числе и с любовными. Теперь готовьтесь воплощать их в жизнь.
Женщины
Ухажеры просто утопят вас в море комплиментов, однако не стоит слишком кокетничать. Весы в браке вновь почувствуют страсть со стороны партнера.
Мужчины
Неделя не подойдет для серьезного завязывания отношений. А женатых мужчин могут посетить мысли о расставании после череды конфликтов.
Гороскоп любви для Скорпиона (23 октября — 21 ноября)
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На этой неделе вам захочется провести время с любимым человеком, даже отправиться вместе в поездку.
Женщины
Уделяйте больше внимания мужскому окружению. Есть возможность разглядеть свою судьбу. Замужние захотят больше времени проводить с любимым и возродить чувства.
Мужчины
Новые знакомства не оправдают ожиданий. У женатых Скорпионов могут возникнуть ссоры и недопонимания с женой, которые придется сглаживать.
Гороскоп любви для Стрельца (22 ноября — 21 декабря)
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Старайтесь на этой неделе больше слушать и слышать свою вторую половинку.
Женщины
Женщины-Стрельцы очень уверены и готовы к новым романам. А замужним захочется отдохнуть не только в компании супруга, но и пригласить друзей.
Мужчины
Вы готовы дарить нежность и восхищение не только всем дамам, но и своей спутнице. Она это точно оценит. Семейным лучше поменьше делиться своими тайнами, чтобы не вызвать ревность.
Гороскоп любви для Козерога (22 декабря — 19 января)
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Это время пробуждения угасших чувств и завязывания новых отношений.
Женщины
Возможно, эта неделя принесет вам разочарование в мужчинах. Снять напряжение в отношениях с партнером поможет романтический вечер.
Мужчины
Неженатые мужчины на этой неделе точно не готовы связывать себя узами брака. Женатые Козероги заскучают в барке, поэтому захотят активности и страсти.
Гороскоп любви для Водолея (20 января — 18 февраля)
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На этой неделе знакомства и встречи не буду интересовать Водолеев так же сильно, как самоанализ и копание в себе.
Женщины
На этой неделе вы будете испытывать лень, поэтому активный поиск любви придется отложить на потом. Семейные Водолеи обретут гармонию в семье и совместном отдыхе.
Мужчины
Водолеи-мужчины предпочтут проявление инициативы со стороны женщины, нежели сами будут готовы к ней. Женатые мужчины захотят побыть наедине со своими мыслями, что не очень понравится второй половине.
Гороскоп любви для Рыб (19 февраля — 20 марта)
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Вторые половинки начнут доказывать свои искренние чувства, что заставить вас почувствовать свое обаяние.
Женщины
Свободные Рыбы не склонны сами активно искать спутника, хотя вниманием со стороны противоположного пола они не будут обделены. Женщины замужем захотят заняться с супругом одним общим делом и укрепить взаимоотношения.
Мужчины
Мужчины предпочтут не тратить силы на ухаживания, позволяя женщинам проявлять инициативу. Женатым же захочется постоянного повышенного внимания со стороны супруги.
Ольга Аристова — астролог и психолог, автор книги «Секреты астрологии о детях» (издательство АСТ). Работает в России и Европе (Италия, Монако, Швейцария) на трех языках. Ее клиенты — известные европейские и российские бизнесмены, в том числе из списка Forbes, актеры и телеведущие. Консультирует по вопросам бизнеса, межличностных отношений, стиля и здоровья. Сайт www.astraeterna.com.
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